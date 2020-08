Название книги в оригинале: Бернс Дэвид. Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток

Читать онлайн Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток. Бёрнс Дэвид Д.

Дэвид Бернс

ТЕРАПИЯ НАСТРОЕНИЯ

Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток

Переводчик Анна Когтева

Главный редактор С. Турко

Руководитель проекта Л. Разживайкина

Корректоры Е. Аксёнова, О. Улантикова

Компьютерная верстка А. Абрамов

Дизайн обложки Ю. Буга

© 1980 by David D. Burns, M. D.

© 1999 by David D. Burns, M. D., new material

Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers.

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2019

© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2019

Эта книга посвящена Аарону Беку, доктору медицины, с восхищением перед его знанием и смелостью и с уважением к его терпению, преданности делу и эмпатии

Благодарности

Я благодарен своей жене Мелани за помощь в редактировании, терпение и поддержку долгими вечерами, которые мы провели в работе над этой книгой. Я бы также хотел поблагодарить Мэри Лавелл за ее энтузиазм и техническую помощь в издании рукописи.

Когнитивная терапия развивалась благодаря совместным усилиям многих талантливых людей. В 1930-е гг. доктор Абрахам Лоу, терапевт, положил начало бесплатному движению самопомощи «Общество выздоравливающих» (Recovery Incorporated), которое существует до сих пор. Доктор Лоу был одним из первых профессионалов в области здоровья, который подчеркнул, что наши мысли и отношение к ситуации оказывают большое влияние на наши чувства и поведение. Хотя многие сегодня не знают о его работе, доктор Лоу заслуживает признания, поскольку первым применил многие идеи, которые пользуются популярностью по сей день.

В 1950-е гг. известный психолог из Нью-Йорка доктор Альберт Эллис развил эти концепции и создал новую форму психотерапии, которая называется рационально-эмоциональная терапия[1]. Доктор Эллис опубликовал более 50 книг, в которых подчеркивает роль негативного внутреннего монолога (например, с использованием слов типа «должен» и «обязан») и иррациональных убеждений (таких как «Я должен быть идеальным») в возникновении широкого спектра эмоциональных проблем. Подобно доктору Лоу, его огромный вклад иногда не находит достаточного признания среди академических исследователей и ученых. На самом деле, когда я работал над первым изданием «Терапии настроения», я не был хорошо знаком с работой доктора Эллиса и не мог оценить значение и масштаб его вклада в развитие когнитивной терапии. Так что на этот раз я хочу исправить свою ошибку!

И наконец, в 1960-е гг. мой коллега из Школы медицины Пенсильванского университета доктор Аарон Бек применил и адаптировал эти идеи и терапевтические техники к проблеме клинической депрессии. Он дал структурированное описание типичного для клиента, пребывающего в депрессии, негативного отношения к самому себе, окружающему миру и собственному будущему, и предложил новую форму «терапии мышления», специально разработанную для лечения депрессии, которую назвал «когнитивная терапия». Когнитивная терапия сфокусирована на том, чтобы помочь пациенту в депрессии изменить негативные модели мышления. Подобно докторам Лоу и Эллису, доктор Бек внес существенный вклад в создание новой формы терапии. Шкала депрессии Бека, опубликованная в 1964 г., впервые позволила врачам и исследователям измерить уровень депрессии. Идея о том, что можно измерить степень тяжести депрессии у клиента и затем отслеживать изменения в ходе лечения, была революционной. Доктор Бек также подчеркнул важность систематичного количественного исследования, позволяющего получить объективную информацию о том, насколько способствует изменениям тот или иной метод психотерапии и насколько он эффективен в сравнении с медикаментозным лечением.

С тех пор, как три первопроходца заложили основы когнитивной терапии, сотни одаренных исследователей и врачей по всему миру внесли свой вклад в этот новый подход к лечению. Едва ли какой-либо иной форме психотерапии было посвящено такое же количество опубликованных исследований, за исключением разве что поведенческой терапии. Невозможно перечислить всех людей, которые сыграли важную роль в развитии этого подхода. На заре когнитивной терапии, в 1970-е гг., я сотрудничал с коллегами из Школы медицины Пенсильванского университета, которые помогли создать многие техники, используемые по сей день. Среди них доктора Джон Раш, Мария Ковакс, Брайан Шоу, Гэри Эмери, Стив Холлон, Рич Бедросян, Рут Гринберг, Ира Херман, Джефф Янг, Арт Фримэн, Рон Коулмэн, Джэки Персонс и Роберт Лихи.

Некоторые люди дали мне разрешение подробно ссылаться на их работы в данной книге, среди них доктора Рэймонд Новако, Арлин Вайсман и Марк Голдштейн.

Я бы хотел отдельно упомянуть Марию Гуарнаскелли, редактора этой книги, и ее бесконечный энтузиазм и энергию, которые дарили мне особое вдохновение.

Во время обучения и проведения исследований, результатом которых стала эта книга, я был стипендиатом Фонда исследований в психиатрии. Я хотел бы поблагодарить его представителей за поддержку, которая позволила мне реализовать свои планы.

Также выражаю благодарность доктору Фредерику Гудвину, бывшему руководителю Национального института психического здоровья, за его ценную консультацию относительно роли биологических факторов и антидепрессантов в лечении расстройств настроения. Двое коллег из Стэнфорда — доктор Грег Тарасофф и Джо Белленофф дали полезные отзывы о новых главах, посвященных лекарствам.

Я хотел бы поблагодарить Артура Шварца за его поддержку и упорство. Я хотел бы также выразить признательность Энн Маккей Тороман из Avon Books за помощь в редактировании новых глав по психофармакологии.

И, наконец, я хочу поблагодарить мою дочь Сигне Бернс за чрезвычайно полезные идеи и кропотливое редактирование нового материала в этом издании.

Предисловие

Я рад, что Дэвид Бернс знакомит широкую публику с подходом к изменению настроения, который вызвал большой интерес и вдохновение среди профессионалов в области психического здоровья. Доктор Бернс объединил результаты многолетних исследований, посвященных причинам и методам лечения депрессии, которые проводились в Пенсильванском университете, и в доступной форме преподносит основные методы самопомощи, которые выросли из этих исследований. Эта книга предлагает первоклассное обучение для тех, кто желает научиться мастерски понимать и управлять своими эмоциями.

Читателей может заинтересовать короткий рассказ об эволюции когнитивной терапии. Вскоре после того, как я, увлеченный студент, практикующий традиционную психоаналитическую психиатрию, начал свою карьеру, я стал изучать эмпирические данные в поддержку теории Фрейда и имеющиеся способы лечения депрессии. Притом что данные, полученные в ходе поисков, оказались довольно зыбкими, они послужили основой для новой, подлежащей проверке теории о причинах эмоциональных расстройств. Это исследование выявило, что человек, пребывающий в депрессии, воспринимает себя как «неудачника», никчемную личность, обреченную на разочарования, лишения, унижения и провалы. Дальнейшие эксперименты показали заметную — и часто поразительную — разницу между самооценкой, ожиданиями и амбициями человека в депрессии, с одной стороны, и его реальными достижениями, с другой. Я сделал вывод, что депрессия также подразумевает расстройство мышления: человек в депрессии думает о самом себе, своем окружении и своем будущем в идиосинкразическом и негативном ключе. Пессимистичность влияет на его настроение, мотивацию и отношения с другими людьми и приводит к полному спектру психологических и физических симптомов, характерных для депрессии.

Сейчас мы располагаем большим объемом исследовательских данных и клинического опыта, которые свидетельствуют о том, что человек может научиться контролировать болезненные перепады настроения и саморазрушительное поведение, применяя несколько относительно простых принципов и техник. Многообещающие результаты этого исследования вызвали интерес к когнитивной терапии со стороны психиатров, психологов и других профессионалов. Многие авторы увидели в наших открытиях важную смену подхода к научному исследованию психотерапии и личностных изменений. Теория эмоциональных расстройств, лежащая в основе этих разработок, стала предметом серьезных исследований в академических центрах по всему миру.

Он простым языком объясняет инновационные и эффективные методы изменения болезненных депрессивных состояний и снижения изнурительной тревожности. Я полагаю, что читатели смогут применить для решения своих проблем принципы и техники, выработанные во время нашей работы с пациентами. Людям с более тяжелыми эмоциональными нарушениями понадобится помощь профессионала в области психического здоровья, однако те, у кого эти нарушения выражены слабее, смогут извлечь пользу из подробно описанных доктором Бернсом техник, созданных в рамках наших новых разработок. Таким образом, «Терапия настроения» должна стать невероятно полезным пошаговым руководством для людей, которые желают себе помочь.

И наконец, книга отражает уникальный личный характер автора, чей энтузиазм и творческая энергия — это ценный подарок как для его пациентов, так и для его коллег.

Аарон Бек, доктор медицины, профессор психиатрии, Школа медицины Пенсильванского университета

Идеи, предположения и техники, приведенные в этой книге, не являются заменой консультаций с вашим лечащим врачом. Все вопросы, касающиеся вашего здоровья, требуют медицинского наблюдения.

Введение

С тех пор как книга «Терапия настроения» была впервые опубликована в 1980 г.[2], интерес к когнитивно-поведенческой терапии достиг поразительных масштабов. В те годы о когнитивной терапии знали немногие. За прошедшее время ею заинтересовались как профессионалы в области психического здоровья, так и широкие массы людей. Когнитивная терапия стала одной из наиболее распространенных в мире форм психотерапии. Кроме того, она представляет наибольший интерес для ученых.

Чем можно объяснить такое внимание именно к этому направлению психотерапии? На это есть по меньшей мере три причины. Во-первых, идеи, лежащие в основе этого направления, просты и вызывают интуитивный внутренний отклик. Во-вторых, многочисленные исследования подтверждают, что когнитивная терапия действительно помогает людям, страдающим от депрессии, тревожности и ряда других распространенных расстройств. В сущности, по своему эффекту когнитивная терапия как минимум равнозначна приему антидепрессантов (таких как «Прозак»[3]). И в-третьих, множество выпущенных книг по самопомощи, включая первое издание моей книги «Терапия настроения», создали широкий спрос на когнитивную терапию в США и во всем мире.

Прежде чем я расскажу о некоторых вдохновляющих новшествах, позвольте мне вкратце объяснить, что такое когнитивная терапия. Под когницией подразумевается мысль или акт восприятия. Иными словами, когниция — это то, что вы думаете о тех или иных вещах в любой момент времени, включая текущий. Эти мысли автоматически прокручиваются в вашем уме и часто оказывают влияние на то, как вы себя чувствуете в данный момент. Например, прямо сейчас у вас, возможно, есть какие-то мысли и чувства по поводу этой книги. Если вы взяли ее в руки, потому что пребываете в депрессии или охвачены унынием, то можете размышлять в негативном ключе и быть излишне самокритичными: «Какой же я неудачник. Что со мной не так? Мне ничто не поможет, уж точно не какая-то идиотская книга по самопомощи. Проблемы не в моих мыслях . Это реальные проблемы».

Если вы злитесь или раздражены, то, возможно, размышляете так: «Этот Бернс просто мошенник и хочет заработать на мне. Он, похоже, даже не знает, о чем говорит».

Но если вы настроены оптимистично и чувствуете интерес, то можете думать: «А это любопытно. Я могу узнать что-то действительно воодушевляющее и полезное». В любом из этих примеров ваши мысли создают определенные чувства.

Этот пример иллюстрирует ведущий принцип, лежащий в основе когнитивной терапии: ваши чувства являются результатом ваших посланий самим себе. Ваши мысли скорее отражают то, что вы чувствуете, чем то, что реально происходит в вашей жизни.

Эта идея не нова. Почти 2000 лет назад греческий философ Эпиктет утверждал, что «людей мучают не вещи, а представления о них». В Книге притчей Соломоновых Ветхого Завета (23:7) говорится: «Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он». И даже у Шекспира Гамлет высказывает подобную идею: «…Нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым»[4] (акт 2, сцена 2).

Несмотря на то, что эта идея постоянно высказывается уже не один век, люди, наиболее подверженные депрессии, неспособны ее постичь. Если вы чувствуете себя подавленным, то, возможно, объясняете это неблагоприятными событиями в жизни. Например, считаете, что вы неполноценны или обречены на неудачи из-за неуспехов на работе либо потому, что вас отверг любимый человек. Также, возможно, вы думаете, что это ощущение непригодности обусловлено каким-то врожденным дефектом; вероятно, вы убеждены, что недостаточно умны, успешны, привлекательны или талантливы, чтобы быть счастливым и состоявшимся. Возможно, вы полагаете, что ваши негативные чувства связаны с травматичным опытом, или отсутствием любви в детстве, или плохими генами, или химическим или гормональным дисбалансом. Также, возможно, вы склонны винить других, когда расстроены: «Эти чертовы водители выводят меня из себя каждый раз, когда я еду на работу! Если бы не эти придурки, мой день был бы идеальным!» И почти все люди в депрессии убеждены в том, что они осознали некую ужасную правду относительно самих себя и окружающего мира и что их безрадостные переживания абсолютно соответствуют реальности и являются неизбежными.

Конечно, все эти идеи содержат важное зерно истины — плохие вещи случаются и временами жизнь задает большинству из нас хорошую трепку. Многие переживают катастрофические потери и сталкиваются с опустошающими личными проблемами. Наша генетика, гормоны, детский опыт, возможно, оказывают воздействие на то, как мы думаем и чувствуем себя. Другие люди могут вести себя раздражающе, жестоко или бездумно. Но все эти теории о причинах нашего плохого настроения превращают нас в жертву — мы думаем, что эти факторы не подвластны нашему контролю. В конце концов, мы мало что можем сделать, чтобы изменить поведение водителей в час пик, или то, как с нами обращались в детстве, или наши гены, или химический баланс в организме (разве что принимать таблетки). Однако можно научиться изменять то, что вы думаете по поводу тех или иных вещей, а также основополагающие ценности и убеждения. И когда такое происходит, вы зачастую обнаруживаете глубокие и долговременные изменения в настроении, взгляде на жизнь и продуктивности. В этом вкратце и заключается суть когнитивной терапии.

Теория весьма прямолинейна и даже может казаться слишком простой — но не стоит из-за этого считать ее популярной психологией. Я думаю, вы обнаружите, что когнитивная терапия может оказать вам на удивление большую помощь — даже если при первом знакомстве с ней вы настроены скептично, как когда-то я. Я провел более 30 000 сессий когнитивной терапии с сотнями людей, страдающих от тревожности и депрессии, и меня всегда удивляло, насколько это сильный и высокоэффективный метод.

Эффективность когнитивной терапии подтверждена многочисленными исследованиями результатов, проведенными во всем мире за последние 20 лет[5]. В важнейшей статье «Психотерапия против медикаментов: Данные, подвергающие сомнению традиционный взгляд на лечение депрессии» доктора Дэвид Антонуччио, Уильям Дантон из Университета Невады и доктор Гарланд ДеНельски из Кливлендской клиники представили обзор нескольких наиболее тщательно проведенных исследований депрессии, которые публиковались в научных журналах по всему миру [1]. Описанные в статьях исследования сравнивали эффект антидепрессантов в лечении депрессии и тревожности с эффектом психотерапии. В этот обзор были включены как краткосрочные исследования, так и изучение долгосрочного последующего наблюдения . Авторы пришли к поразительным выводам, которые противоречат традиционным взглядам:

• Вопреки тому, что депрессия традиционно считается медицинским заболеванием, исследования указывают на то, что генетика является определяющим фактором только в 16 % случаев депрессии. Для многих людей наиболее важной причиной являются жизненные факторы.

• Наиболее распространенный способ лечения депрессии в Соединенных Штатах — прием лекарств, и существует расхожее мнение, которое в том числе транслируют СМИ, что медикаментозное лечение — самое эффективное. Однако это мнение не соотносится с результатами многочисленных тщательно спланированных долгосрочных исследований депрессии за последние 20 лет. Эти исследования показывают, что новые формы психотерапии, особенно когнитивная терапия, могут быть как минимум столь же эффективными, как медикаменты, а на многих пациентов они воздействуют даже сильнее. Это хорошие новости для тех, кто предпочитает обходиться без лекарств по личным соображениям или по состоянию здоровья. А еще — для миллионов людей, кому многолетний прием антидепрессантов не дал должных результатов и кто до сих пор сражается с депрессией и тревожностью.

• Пациенты, проходившие психотерапию, с большей вероятностью остаются здоровыми и значительно менее склонны к рецидивам, чем те, кто только принимал медикаменты. Это особенно важно ввиду возрастающего понимания того, что у многих людей вероятен рецидив депрессии после выздоровления, особенно если они лечатся только медикаментами, не проходя разговорную терапию.

На основании результатов этих исследований доктор Антонуччио и его соавторы сделали вывод, что не следует считать психотерапию вспомогательным средством; в большинстве случаев она может быть первичным способом лечения от депрессии. К тому же они подчеркивают, что когнитивная терапия оказалась одним из наиболее эффективных подходов к психотерапии депрессивных состояний, если не самым эффективным из всех.

Безусловно, лекарства могут пойти на пользу некоторым людям и даже спасти жизнь. Также медикаментозное лечение можно комбинировать с психотерапией для достижения максимального эффекта, особенно в случаях тяжелой депрессии. Однако очень важно знать, что мы располагаем новым серьезным оружием для борьбы с депрессией и немедикаментозное лечение, такое как когнитивная терапия, может оказаться весьма эффективным.

Недавние исследования указывают на то, что психотерапия способна помогать не только при легкой, но и при тяжелой степени депрессии. Эти результаты противоречат популярному убеждению о том, что разговорная терапия может помочь только людям с небольшими проблемами, однако, если у вас серьезная депрессия, нужно принимать препараты.

И хотя нас учат, что депрессия может быть результатом нарушений химического баланса мозга, исследования показывают, что когнитивно-поведенческая терапия способна фактически изменять химический баланс мозга. В этих исследованиях доктора Льюис Бакстер-мл., Джеффри Шварц, Кеннет Бергман и их коллеги из Школы медицины Калифорнийского университета Лос-Анджелеса использовали позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ-сканирование), чтобы измерить изменения в метаболизме мозга у двух групп пациентов до и после лечения [2]. Участники одной группы проходили только когнитивно-поведенческую психотерапию и не принимали лекарств, а в другой группе пациенты проходили лечение антидепрессантами и не проходили психотерапию.

Как можно было ожидать, в химическом балансе мозга у пациентов, получавших медикаментозное лечение и почувствовавших улучшение, произошли изменения. Эти изменения указали на то, что метаболизм в мозге замедлился; иными словами, нервная деятельность в одном из участков мозга стала более «спокойной». Однако по-настоящему удивило то, что подобные изменения наблюдались и в мозге пациентов, успешно проходящих лечение в рамках когнитивно-терапевтического подхода, притом что эти пациенты не получали лекарств. Более того, у представителей «лекарственной» и «терапевтической» групп не было замечено никаких существенных различий в изменениях в мозге или в эффективности лечения. Благодаря этим и подобным исследованиям ученые впервые начали рассматривать возможность того, что когнитивно-поведенческая терапия — метод, описанный в этой книге, — может в действительности помочь людям, изменяя химический баланс и нейронную архитектуру мозга!

И хотя ни один способ лечения никогда не станет панацеей, исследования показывают, что когнитивная терапия может оказывать помощь при ряде других расстройств, помимо депрессии. Например, в нескольких исследованиях у пациентов с паническими атаками настолько заметно улучшилось состояние после когнитивной терапии без какого-либо приема лекарств, что многие эксперты рассматривают саму по себе когнитивную терапию как наилучшее лекарство от этого расстройства. Когнитивная терапия также дает результат при многих других формах тревожности (таких как хроническое беспокойство, фобии, обсессивно-компульсивное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство) и успешно используется при расстройствах личности, таких как пограничное расстройство.

Когнитивная терапия приобретает все большую популярность и в лечении многих других расстройств. В 1998 г. на конференции по психофармакологии в Стэнфорде меня заинтриговала презентация коллеги из Стэнфордского университета доктора Стюарта Аграса. Доктор Аграс — признанный эксперт по расстройствам пищевого поведения, таким как компульсивное переедание, нервная анорексия и булимия. Он представил результаты нескольких исследований, сопоставляющих лечение пищевых расстройств с использованием антидепрессантов и психотерапии. Эти исследования показали, что когнитивно-поведенческая терапия является наиболее эффективным лечением пищевых расстройств — она лучше, чем известные формы медикаментозного лечения или иные виды психотерапии[6].

Также мы на данный момент чуть больше знаем, как именно работает когнитивная терапия. Одно из важнейших открытий состоит в том, что самопомощь, похоже, является ключом к выздоровлению, вне зависимости от того, проходите вы лечение или нет. В пяти примечательных исследованиях, результаты которых были опубликованы в престижном Journal of Consulting and Clinical Psychology , а также в журнале The Gerontologist , доктор Форест Скогин и его коллеги из Алабамского университета исследовали эффект просто от чтения хорошей книги по самопомощи вроде «Терапии настроения» — не сопровождающегося иной формой терапии. Это называется библиотерапия (терапия с помощью чтения). Они обнаружили, что библиотерапия с использованием «Терапии настроения» может быть столь же эффективной, как и полный курс психотерапии или лечения лучшими антидепрессантами [3–7]. С учетом роста требований по сокращению стоимости здравоохранения такие выводы представляют большой интерес, ведь книга «Терапия настроения» в мягкой обложке стоит меньше двух таблеток прозака и заведомо лишена неприятных побочных эффектов.

В недавнем исследовании доктор Скогин и его коллега доктор Кристин Джеймисон в случайном порядке разделили людей, которым требовалось лечение от депрессивного эпизода тяжелой степени, на две группы. Пациентам из первой исследователи дали экземпляр книги «Терапии настроения» и предложили читать ее в течение четырех недель. Этих пациентов назвали «Группа незамедлительной библиотерапии». Они также получили буклет с бланками форм самопомощи, описанных в книге, на случай, если им захочется выполнить какие-либо упражнения из книги.

Пациентам из второй группы сообщили, что их внесли в список ожидания и они приступят к лечению через четыре недели. Этой группе дали название «Группа отложенной библиотерапии», потому что ее члены получили экземпляр книги «Терапия настроения» только на второй месяц проведения исследования. Пациенты из «Группы отложенной библиотерапии» играли роль контрольной группы, позволяющей убедиться, что улучшения в «Группе незамедлительной библиотерапии» наступили не просто с течением времени.

Перед началом исследования всем пациентам было предложено пройти два теста. Первый — шкала депрессии Бека, проверенный временем тест для самостоятельного оценивания, который пациенты заполняют без посторонней помощи. Второй — шкала Гамильтона для оценки депрессии, которая заполняется вместе с обученными исследователями в области депрессии. Как можно увидеть на рис. 1, при первичном тестировании различий в уровне депрессии между двумя группами не наблюдалось. Также можно увидеть, что средние показатели пациентов в «Группе незамедлительной библиотерапии» и в «Группе отложенной библиотерапии» на первичном тестировании составляли 20 баллов и выше как по шкале Бека, так и по шкале Гамильтона. Эти баллы показывают, что уровень депрессии в обеих группах сопоставим с уровнем депрессии в большинстве опубликованных исследований об антидепрессантах или о психотерапии. А результат по шкале Бека был практически идентичен среднему баллу примерно 500 пациентов, обратившихся за лечением в мою клинику в Филадельфии в конце 1980-х гг.

Каждую неделю ассистент проводил телефонный опрос пациентов обеих групп по шкале Бека. Он также отвечал на любые вопросы об исследовании и рекомендовал членам «Группы незамедлительной библиотерапии» завершить чтение книги в течение четырех недель. Звонки были ограничены во времени четырьмя минутами, консультирования не предполагалось.

Через четыре недели исследователи сравнили результаты обеих групп. На рис. 1 можно увидеть, что у представителей «группы незамедлительной библиотерапии» были отмечены значительные улучшения. Средний показатель по шкалам Бека и Гамильтона составил всего 10 баллов и ниже, то есть достиг значения в пределах нормы. Такие изменения в депрессивном состоянии весьма значительны. Также можно увидеть, что в течение трех месяцев у пациентов сохранялся положительный результат без рецидивов. Более того, наблюдалась тенденция к дальнейшему улучшению после завершения лечения библиотерапией; баллы по обеим шкалам снизились еще сильнее по результатам тестирования через три месяца.

Однако показатели у пациентов из «Группы отложенной библиотерапии», как можно также увидеть на рис. 1, почти не изменились и при тестировании через четыре недели все еще составляли около 20 баллов. Это показывает, что улучшения в группе, читавшей «Терапию настроения», произошли не просто с течением времени. Затем доктора Джеймисон и Скогин дали пациентам из «Группы отложенной библиотерапии» по экземпляру «Терапии настроения» и попросили их читать книгу следующие четыре недели исследования. Улучшение у них в следующие четыре недели было аналогично улучшению в «Группе незамедлительной библиотерапии» после первых четырех недель исследования. На рис. 1 также можно увидеть, что пациенты из обеих групп не имели последующих рецидивов, но у них сохранялся положительный результат, что показывает тестирование, проведенное через три месяца.

Результаты этого исследования показали, что книга «Терапия настроения» дает существенные результаты по избавлению от депрессии. После первых четырех недель ее чтения у 70 % пациентов «Группы незамедлительной библиотерапии» более не наблюдалось симптомов, позволяющих диагностировать депрессивный эпизод тяжелой степени в соответствии с критериями, указанными в официальном «Диагностическом и статиcтическом руководстве» Американской психиатрической ассоциации[7]. Улучшения были настолько заметными, что большинство пациентов не нуждались в дальнейшем лечении в медицинском центре. Насколько мне известно, это было первое опубликованное научное исследование, показавшее, что книга по самопомощи может иметь значительный эффект при лечении депрессии у пациентов, страдающих от депрессивного эпизода тяжелой степени.

Однако в первые четыре недели исследования выздоровели только 3 % пациен

Исследователи сравнили диапазон улучшений в этих группах с опубликованными результатами медикаментозной, психотерапевтической или обеих форм лечения. В большом коллективном исследовании депрессии Национального института психического здоровья наблюдалось снижение уровня депрессии в среднем на 11,6 балла по шкале Гамильтона у пациентов, которые проходили когнитивную терапию у высококвалифицированных терапевтов в течение 12 недель. Такой результат очень близок к изменению на 10,6 балла по шкале Гамильтона, наблюдавшемуся у пациентов, в течение четырех недель читавших «Терапию настроения». Однако лечение посредством библиотерапии, по всей видимости, работало значительно быстрее. Мой собственный клинический опыт работы с депрессией подтверждает это. В моей личной практике очень немногие пациенты выздоравливали после четырех недель лечения.

Количество пациентов, прервавших библиотерапию, также было очень мало и составило около 10 %. Эта цифра меньше, чем в большинстве опубликованных результатов медикаментозного или психотерапевтического лечения, где коэффициент отсева обычно составляет от 15 до 50 %. В итоге после прочтения книги «Терапия настроения» у пациентов сформировалась значительно более позитивная модель мышления и отношение к жизни в целом. Это согласуется с основным посылом книги, который заключается в том, что можно справиться с депрессией, изменяя негативные шаблоны мышления, которые способны вызывать это состояние.

Исследователи сделали вывод, что библиотерапия эффективна для пациентов, страдающих от депрессии, и может играть значительную роль в массовом просвещении и в программах предотвращения депрессии. Они предположили, что библиотерапия с использованием «Терапии настроения» может предотвратить серьезные депрессивные эпизоды среди людей со склонностью к негативному мышлению.

В конце концов исследователи выразили еще одно важное беспокойство: будет ли эффект от «Терапии настроения» достаточно продолжительным? Опытные мотивационные спикеры на короткое время могут вызвать у целой толпы людей прилив воодушевления и оптимизма, но этот положительный эффект, как правило, быстро улетучивается. Та же проблема прослеживается и в лечении депрессии. После успешного лечения медикаментами или психотерапией многие пациенты чувствуют себя значительно лучше — однако через какое-то время у них происходит рецидив депрессии. Эти рецидивы могут иметь крайне опустошающее воздействие, потому что пациенты чувствуют себя лишенными моральной опоры.

В 1997 г. исследователи опубликовали результаты тестирования пациентов, проведенного спустя три года после исследования, которое я только что описал [7]. Авторы этого доклада — доктора Нэнси Смит, Марк Флойд и Форест Скогин из Алабамского университета и доктор Кристин Джеймисон из Медицинского центра для ветеранов города Таскиги. Исследователи вышли на связь с пациентами спустя три года после чтения «Терапии настроения» и снова провели тестирование на депрессию. Также они задали пациентам несколько вопросов о том, как те жили после завершения эксперимента. Исследователи выяснили, что пациенты не имели рецидивов, а результат поддерживался в течение всех трех лет. Показатели по обеим шкалам три года спустя были чуть лучше, чем показатели при тестировании по завершении библиотерапии. Более половины пациентов отметили, что их настроение продолжало улучшаться после завершения эксперимента.

Диагностика пациентов при проверке спустя три года подтвердила: 72 % пациентов по-прежнему не имели оснований для диагностирования депрессивного эпизода тяжелой степени, а 70 % после завершения эксперимента дальнейшее медикаментозное или психотерапевтическое лечение не требовалось. Хотя они, безусловно, испытывали свойственные всем нам изменения настроения, примерно половина пациентов указали, что когда они чувствовали себя расстроенными, то открывали книгу «Терапия настроения» и перечитывали наиболее полезные для них разделы. Исследователи предположили, что такие самостоятельные «закрепляющие сесcии» могли играть важную роль в поддержании положительного настроя после выздоровления. По словам 40 % пациентов, лучшая часть книги — это раздел, помогающий изменить негативные стереотипы мышления, в частности обучающие, как усмирить свой перфекционизм или отказаться от мышления в духе «всё или ничего».

Конечно, это исследование, как и любое другое, имеет ограничения. Во-первых, не все пациенты «исцелились», прочитав «Терапию настроения». Ни один вид лечения не является панацеей. Несмотря на то, что улучшения у столь большого количества пациентов, наступившие после чтения книги, обнадеживают, также очевидно, что некоторым людям с более тяжелой или хронической депрессией потребуется помощь терапевта, а может, и прием антидепрессантов. Хорошо, что теперь мы располагаем тремя типами эффективного лечения депрессии: прием медикаментов, индивидуальная и групповая психотерапия и библиотерапия.

Помните, что можно использовать когнитивную библиотерапию в перерывах между сессиями, чтобы ускорить выздоровление, даже если вы уже проходите лечение. На самом деле, создавая первую версию «Терапии настроения», я представлял себе применение этой книги именно так. Я намеревался предлагать ее как инструмент для своих пациентов, который они могли бы использовать между сессиями, чтобы ускорить лечение, и даже не мечтал о том, что книга сможет послужить самостоятельным способом лечения депрессии.

Оказывается, что все больше терапевтов рекомендуют своим пациентам библиотерапию как «домашнюю работу» между психотерапевтическими сессиями. В 1994 г. в «Надежном руководстве по книгам самопомощи» (Authoritative Guide to Self-Help Books), опубликованном в нью-йоркском издательстве Guilford Press, были приведены результаты национального опроса об использовании библиотерапии специалистами в области психического здоровья. Исследование проводили доктора Джон Сэнтрок и Энн Миннэт из Техасского университета в Далласе и научный сотрудник университета Барбара Кэмпбелл. Они опросили 500 профессионалов в области психического здоровья из всех 50 штатов Америки, какие книги специалисты «прописывали» пациентам читать между сессиями, чтобы ускорить выздоровление. Семьдесят процентов опрошенных терапевтов указали, что за прошедший год рекомендовали своим пациентам по меньшей мере три книги по самопомощи, а 86 % из них сообщили, что эти книги принесли положительный эффект. Терапевтов также спрашивали, какие книги по самопомощи из предложенного списка из 1000 книг они наиболее часто рекомендовали пациентам. «Терапия настроения» была книгой номер один для пациентов в депрессии, а «Терапия настроения. Руководство», опубликованное издательством Plume в 1989 г., стало вторым по популярности.

Я и не подозревал, что подобное исследование проводилось, и его результаты меня крайне взволновали. Одной из моих целей при написании «Терапии настроения», было стремление обеспечить пациентов книгой, позволяющей ускорить их обучение и выздоровление между сессиями, но я и подумать не мог, что идея настолько широко распространится!

Стоит ли вам ожидать улучшения или выздоровления после прочтения этой книги? Это было бы неразумно. Исследование однозначно показывает: хотя у многих людей, прочитавших «Терапию настроения», наступило улучшение, некоторым все же потребовалась дополнительная помощь профессионала в области психического здоровья. Я получил много писем (возможно, более 10 000) от людей, прочитавших мою книгу. Многие из них были хвалебными отзывами о том, как книга помогла, часто после многих лет безуспешного лечения медикаментами и даже электрошоковой терапией. Другие рассказывали, что идеи книги вызвали у них отклик, но потребовалась помощь хорошего местного терапевта, чтобы эти идеи оказались эффективными. Это можно понять — все мы разные, и было бы нереалистично ожидать, что какая-либо книга или форма терапии может быть ответом для всех.

Депрессия — наихудшая форма страдания из-за всепоглощающего чувства стыда, собственной бесполезности, безнадежности и упадка моральных сил. Депрессия может казаться хуже, чем рак финальной стадии, потому что большинство раковых пациентов чувствуют себя любимыми, у них есть надежда и нормальная самооценка. Многие пациенты в депрессии говорили мне, что желали смерти и молились каждую ночь о том, чтобы у них обнаружили рак и они могли умереть достойно, не совершая самоубийства.

Но не важно, насколько ужасными могут казаться ваши депрессия и тревога, прогнозы на выздоровление великолепны. Вы можете быть убеждены, что ваш случай настолько серьезен, чрезвычаен и безнадежен, что вы и есть тот единственный человек, который никогда не выздоровеет вопреки всему. Но рано или поздно все тучи расходятся, небо становится чистым и появляется солнце. Когда это происходит, чувство радости и облегчения не сравнимы ни с чем. И если в данный момент вы пытаетесь справиться с депрессией и низкой самооценкой, я верю, что эта трансформация может произойти и с вами, не важно, насколько подавленными и обессиленными вы сейчас себя чувствуете.

Итак, пришло время приступить к главе 1 и начать работу. Я хочу пожелать вам самого лучшего во время чтения и надеюсь, что эти идеи и методы окажутся полезными для вас!

Дэвид Бернс, доктор медицины, клинический адъюнкт-профессор психиатрии и поведенческих наук, Школа медицины Стэнфордского университета

1. Antonuccio, D. O., Danton, W. G., & DeNelsky, G. Y. (1995). Psychotherapy versus medication for depression: Challenging the conventional wisdom with data. Professional Psychology: Research and Practice . 1995. 26(6), 574–585.

2. Baxter, L. R., Schwartz, J. M., & Bergman, K. S., et al. (1992). Caudate glucose metabolic rate changes with both drug and behavioral therapy for obsessive-compulsive disorders. Archives of General Psychiatry, 49, 681–689.

3. Scogin, F., Jamison, C, & Gochneaut, K. (1989). The comparative efficacy of cognitive and behavioral biblio-therapy for mildly and moderately depressed older adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 403–407.

4. Scogin, F., Hamblin, D., & Beutler, L. (1987). Biblio-therapy for depressed older adults: A self-help alternative. The Gerontologist, 27, 383–387.

5. Scogin, F., Jamison, C, & Davis, N. (1990). A two-year follow-up of the effects of bibliotherapy for depressed older adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58, 665–667.

6. Jamison, C. & Scogin, F. (1995) Outcome of cognitive bibliotherapy with depressed adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 644–650.

7. Smith, N. M., Floyd, M. R., Jamison, C., & Scogin, F. (1997) Three-year follow-up of bibliotherapy for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(2), 324–327.

Часть I

Теория и исследования

Глава 1

Прорыв в лечении аффективных расстройств

Депрессию называют проблемой номер один в сфере общественного здоровья. Депрессия настолько широко распространена, что ее считают «простудой» среди психических нарушений. Но между депрессией и простудой есть одно серьезное отличие. Депрессия может убить. Исследования показывают, что показатели суицида в течение последних лет растут в шокирующем темпе, даже среди детей и подростков. Эта возрастающая смертность отмечается вопреки миллиардам рецептов на антидепрессанты и транквилизаторы, выписанным за последние десятилетия.

Звучит довольно мрачно. Но, прежде чем вы погрузитесь в еще бóльшую депрессию, позвольте сообщить вам и хорошие новости. Депрессия — это болезнь, и она необязательно должна быть частью вашей жизни. Еще важнее то, что вы можете справиться с ней, освоив несколько простых способов поднятия настроения. Группа психиатров и психологов из Школы медицины Пенсильванского университета сообщила о существенном прорыве в лечении и профилактике аффективных расстройств. Не удовлетворенные традиционными методами лечения депрессии и считающие их слишком медленными и неэффективными, эти доктора разрабатывали и систематически тестировали абсолютно новый и весьма успешный подход к лечению депрессии и других эмоциональных расстройств. Серия исследований подтверждает, что эти техники снижают симптомы депрессии гораздо быстрее, чем обычная психотерапия или медикаментозное лечение. Имя этому революционному подходу — «когнитивная терапия»

Я принимал непосредственное участие в развитии когнитивной терапии, а эта книга впервые познакомила широкую публику с данным методом. Систематическое применение и научная оценка этого подхода в лечении клинической депрессии — это плоды новаторской работы докторов Альберта Эллиса и Аарона Бека, которые начали совершенствовать свой уникальный подход к изменению настроения в середине 1950-х и начале 1960-х гг.[8] Их инновационные усилия получили известность сравнительно недавно благодаря исследованиям, которые многие специалисты в области психического здоровья предприняли для совершенствования и оценки методов когнитивной терапии в академических учреждениях в Соединенных Штатах и за рубежом.

Когнитивная терапия — это быстродействующая технология изменения настроения, которую вы можете научиться применять самостоятельно. Она поможет устранить симптомы и поспособствует личностному росту, что позволит в будущем свести к минимуму спады настроения и более эффективно справляться с депрессией.

Простые, но эффективные методы контроля настроения в когнитивной терапии обеспечивают:

1. Быстрое симптоматическое улучшение. В более легких случаях депрессии облегчения симптомов можно ожидать в течение короткого времени, уже через 12 недель.

2. Понимание . Когнитивная терапия дает четкое объяснение того, почему вы становитесь хмурым или капризным и что можете сделать, чтобы изменить свое настроение. Вы узнаете, что вызывает чувства, которые имеют власть над вами, как отличить «нормальные» эмоции от «аномальных» и как диагностировать и оценивать серьезность ваших огорчений.

3. Развитие самоконтроля . Вы узнаете, как применять безопасные и эффективные стратегии преодоления, которые позволят вам чувствовать себя лучше, когда вы расстроены. В этой книге я помогу вам разработать реалистичный и практичный поэтапный план самопомощи. Применяя его, вы заметите, что ваше настроение становится более подвластно сознательному контролю.

4. Профилактика и личностный рост. Подлинная и долгосрочная профилактика будущих колебаний настроения может фактически основываться на переоценке некоторых ключевых ценностей и установок, лежащих в основе вашей склонности к мучительным депрессиям. Я покажу вам, как оспаривать и подвергать переоценке некоторые предположения относительно основы человеческой ценности.

Техники решения проблем и работы с собой, которым вы обучитесь, охватывают все кризисные ситуации современной жизни. Они включают в себя реалистичные проблемы, такие как развод, смерть или неудача, а также неопределенные хронические проблемы, не имеющие очевидных внешних причин, например неуверенность в себе, разочарование, чувство вины или апатия.

Теперь у вас может возникнуть вопрос: «Это что, еще одна книга по популярной психологии?» На самом деле когнитивная терапия — это одна из первых форм психотерапии, которая доказала свою эффективность в результате тщательных научных исследований под критическим взглядом академического сообщества. Эта терапия уникальна тем, что прошла профессиональную оценку и валидизацию на самом высоком профессиональном уровне. Это не просто еще один способ самопомощи, а серьезная научная разработка, которая стала важной частью мейнстрима современных психиатрических исследований и практики. Академический фундамент когнитивной терапии усилил ее практическое влияние и заложил основы ее популярности на долгие годы. Но не позволяйте высокому профессиональному статусу когнитивной терапии ввести вас в заблуждение. В отличие от традиционной психотерапии, она не оккультна и не контринтуитивна. Она практична и основана на здравом смысле, и вы можете сделать так, чтобы она работала на вас.

Первый принцип когнитивной терапии заключается в том, что все ваши настроения создаются «когнициями», или мыслями. Когниция означает то, как вы смотрите на вещи — ваше восприятие, ментальные установки и убеждения. Она включает в себя то, как вы интерпретируете происходящее — что вы говорите себе о чем-либо или о ком-либо. Вы чувствуете себя сейчас тем или иным образом из-за мыслей, которые вы думаете в данный момент .

Позвольте мне это проиллюстрировать. Как вы себя чувствовали, когда читали это? Возможно, вы думали: «Когнитивная терапия звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. На мне это никогда не сработает». Если ваши мысли бегут по этим рельсам, вы испытываете скептицизм или даже обескуражены. Что заставляет вас чувствовать себя подобным образом? Ваши мысли. Вы создаете эти чувства через диалог, который ведете с собой об этой книге!

И наоборот, вы, возможно, внезапно испытали прилив энтузиазма, потому что подумали: «Эй, это, похоже, действительно может мне помочь». Это ваша эмоциональная реакция не на тот текст, который вы читаете, а на те мысли, которые вы думаете. В тот момент, когда у вас появилась некоторая мысль и вы в нее поверили, возникает немедленный эмоциональный отклик. В действительности ваша мысль создает эмоции.

Второй принцип заключается в том, что, когда вы чувствуете себя подавленным, в ваших мыслях преобладает всеохватывающая негативность. Вы воспринимаете не только самого себя, но и весь мир в темных, мрачных тонах. Что еще хуже — в этот момент вы понимаете, что все действительно настолько плохо, насколько вы себе представляете.

Если вы в глубокой депрессии, вы даже начнете верить в то, что все всегда было и всегда будет плохо. Вспоминая прошлое, вы вспоминаете все плохое, что произошло. Когда вы пытаетесь представить будущее, то видите только пустоту или бесконечные проблемы и страдание. Эта мрачная картина создает ощущение безнадежности. Это чувство абсолютно нелогично, но кажется настолько реальным, что вы убедили себя: такое плачевное состояние будет длиться вечно.

Третий принцип имеет важное философское и терапевтическое значение. Наши исследования подтвердили, что негативные мысли, которые вызывают эмоциональный хаос, почти всегда содержат грубые искажения. Хотя эти мысли кажутся обоснованными, вы узнаете, что они иррациональны или просто ошибочны и это извращенное мышление является основной причиной ваших страданий.

Последствия такого ошибочного мышления оказывают сильное влияние. Ваше депрессивное состояние, вероятно, основано не на адекватном восприятии действительности, но часто возникает из-за подобных мыслительных промахов.

Предположим, вы поверили, что сказанное мною имеет смысл. Какая вам польза от этого? Здесь мы переходим к самому важному результату нашего клинического исследования. Вы сможете научиться более эффективно справляться со своим настроением, если освоите методы, которые помогут вам точно определить и устранить психические искажения, которые вызывают у вас упадок настроения. Когда вы начнете думать более объективно, то станете чувствовать себя лучше.

Насколько эффективна когнитивная терапия по сравнению с другими устоявшимися и признанными методами лечения депрессии? Может ли новая терапия позволить людям в глубокой депрессии почувствовать улучшение без лекарств? Как быстро работает когнитивная терапия? Является ли результат долгосрочным?

Несколько лет назад группа исследователей в Центре когнитивной терапии в Школе медицины Пенсильванского университета, в которую входили доктора Джон Раш, Аарон Бек, Мария Ковач и Стив Холлон, запустили пилотное исследование, в рамках которого сравнивали когнитивную терапию и один из наиболее широко используемых и эффективных на рынке антидепрессантов «Тофранил» (имипрамина гидрохлорид). Более 40 человек в тяжелой депрессии были путем случайной выборки разделены на две группы. Члены одной группы проходили индивидуальные сеансы когнитивной терапии и не получали лекарств, в то время как в другой группе пациенты принимали тофранил и не проходили терапию. Такой способ исследования был выбран потому, что позволял максимально наглядно сравнить два метода лечения. До этого момента ни одна форма психотерапии не была столь же эффективной при депрессии, как лечение антидепрессантами. Вот почему антидепрессанты вызвали такую волну интереса со стороны средств массовой информации и стали восприниматься профессиональным сообществом как лучшее лечение при наиболее серьезных формах депрессии.

Обе группы пациентов проходили лечение в течение 12 недель. Их состояние подверглось систематической оценке посредством широкого набора психологических тестов до начала терапии; тестирование также проводилось каждый месяц в течение года после завершения лечения. Его осуществляли не те врачи, которые проводили лечение. Это обеспечило объективную оценку преимуществ каждой из форм терапии.

Диагнозы пациентов разнились от умеренного до тяжелого депрессивного эпизода. У большинства из них не наступило улучшения после лечения у двух или более терапевтов в других клиниках. Три четверти пациентов в момент обращения имели суицидальные наклонности. В среднем они страдали от хронической или эпизодической депрессии в течение восьми лет. Многие были абсолютно уверены, что их проблемы неразрешимы, и чувствовали, что их жизнь безнадежна. Возможно, ваши проблемы с настроением могут показаться не столь непреодолимыми, как у этих пациентов. Для исследования намеренно выбирались люди с тяжелым состоянием, чтобы эффективность лечения можно было проверить в наиболее сложных условиях.

Результаты исследования были довольно неожиданными и обнадеживающими. Когнитивная терапия оказалась по меньшей мере столь же, если не более эффективной, чем терапия антидепрессантами. Как можно увидеть в таблице 1.1, у 15 из 19 пациентов, проходивших когнитивную терапию, отмечено значительное снижение симптомов после 12 недель активного лечения[9]. У двух других пациентов также наступили улучшения, но они все еще испытывали пограничную или легкую степень депрессии. Только один пациент прервал лечение, и у одного пациента так и не наступило улучшений к концу периода. Однако только пять из 25 пациентов, которым назначили терапию антидепрессантами, достигли полного выздоровления к концу 12-недельного периода. Восемь пациентов отказались от терапии из-за неблагоприятных побочных эффектов препарата, а у 12 из них не отмечалось никаких улучшений или было только частичное улучшение.

Особое значение имело обнаружение того факта, что у многих пациентов, проходивших когнитивную терапию, улучшения наступали быстрее, чем у тех, кто успешно проходил медикаментозное лечение. В течение первой недели или двух произошло резкое сокращение суицидальных мыслей в группе когнитивной терапии. Эффективность когнитивной терапии может показаться обнадеживающей тем людям, которые предпочитают не полагаться на лекарства для поднятия настроения, а стремятся лучше понимать то, что их беспокоит, и пытаются это изменить.

А что же с теми пациентами, которые не выздоровели к концу 12-недельного периода? Как и любая форма лечения, когнитивная терапия не панацея. Клинический опыт показал, что не все люди реагируют на лечение одинаково быстро, но большинство из них тем не менее могут почувствовать улучшение, если продолжат работу в течение более длительного периода времени. И порой это тяжелая работа! Особенно обнадеживающей новостью для людей с тяжелой, трудно поддающейся лечению депрессией стали результаты исследования, проведенного доктором Айви Блэкберн и ее коллегами из Совета медицинских исследований в Эдинбургском университете в Шотландии[10]. Эти ученые показали, что сочетание антидепрессантов с когнитивной терапией может оказаться более эффективным, чем применение любого из вышеперечисленных методов лечения по отдельности. По моему опыту самым важным прогностическим фактором выздоровления является постоянная готовность прилагать определенные усилия, чтобы помочь себе. С подобным настроем вы добьетесь успеха.

На какую степень улучшений можно надеяться? В среднем у пациентов, проходивших когнитивную терапию, значительная часть симптомов была устранена к концу лечения. Многие сообщали, что чувствовали себя более счастливыми, чем когда-либо ранее. Они подчеркивали, что работа с настроением поднимала самооценку и вызывала чувство уверенности. Независимо от того, насколько несчастным, подавленным и пессимистичным вы чувствуете себя в данный момент, я убежден, что вы можете получить положительный результат, если готовы настойчиво и регулярно применять методы, описанные в этой книге.

Как долго длится эффект? Выводы из результатов исследования, проводившегося в течение года после завершения лечения, довольно интересны. В то время как у многих из обеих групп периодически возникали перепады настроения в течение года, показатели, которые пациенты из обеих групп продемонстрировали после 12 недель активного лечения, в целом оставались на том же уровне.

У какой из групп процесс шел лучше в дальнейшем? Психологические тесты, а также собственные отчеты пациентов подтвердили, что группа когнитивной терапии по-прежнему ощущала себя значительно лучше, и эти различия были статистически значимыми. Частота рецидивов в течение года в группе когнитивной терапии составила меньше половины от количества рецидивов у пациентов, принимавших лекарства. Это были заметные различия, выгодно отличавшие пациентов, в работе с которыми применяли новый подход.

Значит ли это, что я могу гарантировать: воспользовавшись когнитивными методами для облегчения вашего нынешнего депрессивного состояния, вы больше никогда не будете впадать в уныние? Очевидно, нет. Это было бы все равно что заявить, будто если вы достигнете хорошего физического состояния с помощью ежедневных пробежек, то у вас больше никогда не будет одышки. Быть человеком означает время от времени расстраиваться, поэтому я могу сказать наверняка, что вы не достигнете состояния вечного блаженства! Это означает, что придется неоднократно применять техники, которые вам помогают, если вы хотите и дальше развивать умение управлять своим настроением. Есть разница между улучшением самочувствия , которое может возникнуть спонтанно, и фактическим улучшением состояния , которое является результатом систематического и постоянного использования методов, которые поднимают вам настроение, когда возникает такая потребность.

Как эта работа была принята академическим сообществом? Опубликованные результаты исследований оказали существенное влияние на работу психиатров, психологов и других специалистов в области психического здоровья. Прошло уже несколько десятилетий с момента написания этой главы для первого издания книги. За это время в научных журналах были опубликованы результаты многочисленных строго контролируемых исследований, подтверждающие эффективность когнитивной терапии. Эти исследования сравнивали воздействие когнитивной терапии и антидепрессантов, а также других форм психотерапии на лечение депрессии, тревожности и других расстройств. Результаты этих исследований также были весьма обнадеживающими. Ученые подтвердили наши ранние предположения о том, что когнитивная терапия окажется по крайней мере столь же эффективна, как и лекарства, а зачастую даже более эффективна, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Что все это значит? Мы переживаем серьезный этап развития современной психиатрии и психологии: появился новый многообещающий подход к пониманию человеческих эмоций, основанный на убедительном верифицируемом методе лечения. В настоящее время большое количество специалистов в области психического здоровья проявляет большой интерес к этому подходу, и, по-видимому, это только начало.

С момента публикации первого издания «Терапии настроения» в 1980 г. не одна тысяча людей с депрессией прошла успешное лечение с помощью когнитивной терапии. Некоторые считали себя безнадежными, их обращение за помощью было последней попыткой что-то сделать перед совершением самоубийства. Многих других просто тяготила изматывающая напряженность повседневной жизни, и они хотели чувствовать себя более счастливыми. Эта книга представляет собой тщательно продуманный

Глава 2

Диагностика настроения. Первый шаг к исцелению

Возможно, вас заинтересовало, действительно ли вы страдаете от депрессии. Давайте определим ваше состояние. Опросник депрессии Бернса (см. табл. 2.1) — это надежный инструмент для измерения настроения, определяющий наличие депрессивного состояния и точно оценивающий степень его тяжести[11]. Заполнение этой простой анкеты займет всего несколько минут. После того как вы заполните опросник, я покажу вам простой способ интерпретации результатов на основе общего балла. Тогда вы сразу узнаете, страдаете ли вы от депрессии, и если да, то насколько она сильна. Я также дам несколько важных рекомендаций, которые помогут определить, можете ли вы сами безопасно и эффективно справиться с упадком настроения, используя эту книгу в качестве руководства, или у вас более серьезное эмоциональное расстройство, с которым желательно обратиться к профессиональной помощи в дополнение к самостоятельной работе по самопомощи.

Заполняя опросник, внимательно прочитайте каждый пункт и поставьте галочку (√) в поле, которое отражает, как вы себя чувствовали в течение последних нескольких дней. Убедитесь, что каждому из 25 пунктов соответствует один ответ.

Если вы сомневаетесь, дайте ответ, точнее других отражающий ваше состояние. Необходимо ответить на все вопросы. Независимо от результата это может быть ваш первый шаг к улучшению эмоционального состояния.

Интерпретация результатов опросника депрессии Бернса. Теперь, когда вы заполнили опросник, сложите баллы по всем 25 пунктам и запишите суммарный балл. Так как самый высокий балл, который вы можете получить по каждому из 25 симптомов, это 4, самый высокий суммарный балл по опроснику будет равен 100. (Это укажет на наиболее тяжелую степень депрессии из возможных.) Поскольку самый низкий балл для каждого пункта равен 0, наименьший суммарный балл по опроснику будет равен нулю. (Это показатель отсутствия каких-либо признаков депрессии.)

Теперь вы можете оценить уровень своей депрессии в соответствии с таблицей 2.2[12]. Как видите, чем выше суммарный балл, тем выше уровень депрессии. И напротив, чем ниже балл, тем лучше вы себя чувствуете.

Хотя опросник депрессии Бернса несложен, а для его заполнения и подсчета результатов не нужно много времени, не позволяйте его видимой простоте себя обманывать. Вы только что научились использовать очень тонкий инструмент для определения депрессии и измерения ее степени. Научно доказано, что опросник Бернса точен и надежен. Исследования, проведенные в различных условиях, например в отделениях неотложной психиатрической помощи, показали, что инструменты такого типа гораздо чаще позволяют уловить наличие депрессивных симптомов, чем формальные интервью, проводимые опытными врачами.

Вы можете с уверенностью использовать опросник депрессии Бернса для отслеживания своего прогресса. В терапевтической практике я настаивал, чтобы каждый пациент заполнял тест самостоятельно после каждого сеанса и сообщал мне свой балл в начале следующего. Изменения в баллах позволяют мне объективно определить, наступает ли у пациента улучшение или же его состояние ухудшается или остается неизменным.

По мере использования различных методов самопомощи, описанных в этой книге, регулярно проходите опросник для объективной оценки своих успехов. Я предлагаю делать это минимум раз в неделю. Можно считать, что это что-то вроде регулярного взвешивания при соблюдении диеты. Вы заметите, что все главы книги уделяют внимание различным симптомам депрессии. Когда вы научитесь преодолевать эти симптомы, то обнаружите, что ваш общий балл начнет снижаться. Это покажет, что вам становится лучше. Когда ваш балл будет меньше 10, вы достигнете нормального состояния. Когда он будет меньше пяти, вы почувствуете себя особенно хорошо. В идеале я бы хотел, чтобы ваш балл не превышал пяти бóльшую часть времени. Такова одна из целей лечения.

Безопасно ли для людей в депрессии пытаться помочь себе, используя принципы и методы, изложенные в книге? Ответ — определенно да. Решение попытаться помочь себе является определяющим — это ключ, который позволит вам почувствовать себя лучше как можно скорее, независимо от того, насколько серьезным может быть ваше нарушение настроения.

При каких условиях вам следует обратиться за профессиональной помощью? Если ваш балл от 0 до 5, вы, вероятно, уже чувствуете себя хорошо. Этот балл находится в диапазоне нормального состояния, и большинство людей с оценкой такого низкого уровня чувствуют себя счастливыми и довольными.

Если ваш балл в промежутке от 6 до 10, ваше состояние все еще в пределах нормы, но вы можете ощущать некоторую нестабильность. В таком случае не помешает улучшение, небольшая психическая «настройка». Тут могут быть чрезвычайно полезны методы когнитивной терапии, изложенные в этой книге. У всех возникают проблемы в повседневной жизни, и небольшое изменение взгляда на жизнь часто может сильно повлиять в лучшую сторону на то, как вы себя чувствуете.

Если ваш балл между 11 и 25, то ваша депрессия, по крайней мере в данный момент, протекает в легкой форме и не должна быть причиной для тревог. Вам определенно захочется улучшить свое состояние, и вы сможете добиться существенных успехов без посторонней помощи. Систематическая работа над проблемой с помощью предложенных в этой книге методов, а также в ряде случаев открытое общение с другом, которому вы доверяете, могут сильно помочь. Но, если ваша оценка остается в этом диапазоне несколько недель, следует задуматься о профессиональной помощи. Терапия или курс антидепрессантов может значительно ускорить выздоровление.

Некоторые из самых трудных для лечения депрессий я наблюдал у людей, чей балл не превышал диапазона «слабо выраженной депрессии». Часто эти люди страдали от небольшой подавленности в течение многих лет, иногда на протяжении большей части своей жизни. Легкая хроническая депрессия, которая длится и длится, в настоящее время называется «дистимическое расстройство». Этот на первый взгляд сложный термин имеет простой смысл. Он означает «этот человек ужасно мрачен и негативен большую часть времени». Вы, наверное, знаете подобных людей, да и сами, возможно, попадали под темные чары пессимизма. К счастью, методы из этой книги, которые оказались весьма полезными при тяжелых депрессиях, также могут помочь при подобных слабовыраженных хронических депрессиях.

Если вы набрали от 26 до 50 по опроснику Бернса, это означает, что у вас депрессия умеренной тяжести. Но не обманывайтесь термином «умеренный». Если ваш балл в данном диапазоне, вы можете испытывать довольно сильные страдания. Большинство из нас в какой-то момент могут чувствовать себя очень расстроенными, но обычно мы быстро выходим из этого состояния. Если ваша оценка остается в этом диапазоне более двух недель, вам необходима профессиональная помощь.

Если ваш балл превышает 50, это указывает на то, что ваша депрессия имеет сильную выраженность или даже достигает крайней степени тяжести. Настолько сильные страдания могут быть почти невыносимыми, особенно когда оценка выше 75. Ваше настроение постоянно причиняет неудобство и, возможно, представляет опасность, потому что чувство отчаяния и безнадежности может даже вызвать суицидальные побуждения.

К счастью, прогноз выздоровления превосходный. На самом деле иногда пациенты с самыми тяжелыми депрессиями реагируют быстрее всего. Однако неразумно пытаться лечить тяжелую депрессию самостоятельно. Вам обязательно следует обратиться за профессиональной консультацией. Ищите надежного и компетентного специалиста.

Я уверен, что даже во время терапии и приема медикаментов вы можете получить огромную пользу, применяя методы, которым я обучаю в последующих главах. Мои исследования показали, что дух самопомощи значительно ускоряет выздоровление, даже если пациенты уже проходят профессиональное лечение.

В дополнение к оценке общего балла по опроснику обратите особое внимание на пункты 23, 24 и 25. Они касаются суицидальных настроений, побуждений и планов. Если у вас повышенный балл по любому из этих пунктов, я настоятельно рекомендую вам сразу же обратиться за профессиональной помощью.

У многих людей в депрессии наблюдается повышенный балл по пункту 23, но в пунктах 24 и 25 стоят нули. Это обычно означает, что у них появляются мысли о самоубийстве, такие как «Лучше бы я умер», но нет никаких реальных суицидальных намерений, побуждений и планов совершить самоубийство. Такая картина довольно распространена. Однако, если ваши баллы по пунктам 24 или 25 повышены, это причина для тревоги. Немедленно обратитесь к врачу!

В одной из последующих глав я привожу ряд эффективных методов оценки и предотвращения суицидальных побуждений, но, когда самоубийство начинает казаться вам желательным или даже необходимым вариантом, необходимо проконсультироваться с профессионалом. Ваша убежденность в том, что вы безнадежны, — это причина обратиться за помощью, а не совершать самоубийство. Большинство людей в тяжелой депрессии без тени сомнений полагают, что они безнадежны. Это разрушительное заблуждение — всего лишь симптом болезни, а не факт. Чувство того, что вы безнадежны, является мощным доказательством того, что на самом деле это не так!

Также важно обратить внимание на пункт 22, в котором спрашивается, обеспокоены ли вы своим здоровьем в последнее время. Возможно, вы ощущали необъяснимые боли, недомогания, повышение температуры, потерю веса или другие возможные симптомы заболевания? Если это так, то вы, скорее всего, посчитаете целесообразным обратиться за медицинской консультацией, которая включает ознакомление с анамнезом, полный физический осмотр и лабораторные анализы. Ваш врач, вероятно, скажет, что все в порядке. Это позволит предположить, что неприятные физические симптомы связаны с эмоциональным состоянием. Депрессия может имитировать большое количество физических расстройств, поскольку колебания настроения часто создают множество разнообразных таинственных физических симптомов. К ним относятся, например, диарея, боли, бессонница или склонность спать слишком много, усталость, потеря сексуального интереса, головокружение, тремор и онемение. По мере улучшения вашего эмоционального состояния эти симптомы, по всей вероятности, исчезнут. Однако имейте в виду, что многие излечимые болезни могут, наоборот, изначально маскироваться под депрессию, и медицинский осмотр поможет выявить ранний (а значит, спасительный) диагноз пока еще обратимого органического расстройства.

Есть ряд симптомов, которые указывают на наличие серьезного психического нарушения (хотя не доказывают его), и в этом случае требуется консультация, а возможно, и лечение у специалиста по психическому здоровью, в дополнение к индивидуальной программе личностного роста, изложенной в этой книге. Некоторые из основных симптомов включают в себя убежденность, что люди что-то замышляют и замышляют это против вас, собираясь причинить вам боль или забрать вашу жизнь; переживание странного опыта, непонятного обычному человеку; убежденность в том, что внешние силы контролируют ваш разум или тело; ощущение, что другие люди могут слышать и читать ваши мысли; возможно, вы слышите голоса, которые доносятся как будто снаружи, видите вещи, которых нет, или получаете личные сообщения по радио или телевидению.

Такие симптомы не являются частью депрессии, но говорят о серьезных психических расстройствах. Психиатрическое лечение в данном случае обязательно. Довольно часто люди с этими симптомами убеждены, что с ними все в порядке, и могут воспринять предложение обратиться к психиатру с подозрением, негодованием и сопротивлением. Напротив, если вас гложет страх, что вы сходите с ума и испытываете приступы паники, во время которых чувствуете, что теряете контроль или достигли самого дна, можно утверждать почти наверняка, что это не так. Это типичные симптомы обычной тревожности, гораздо менее серьезного расстройства.

Мания — это особый тип расстройства настроения, о котором вы, скорее всего, знаете. Мания — противоположность депрессии. Она требует короткого вмешательства психиатра, который, скорее всего, назначит прием лития. Литий стабилизирует экстремальные колебания настроения и позволяет пациенту вести нормальную жизнь. Однако до начала лечения болезнь может быть эмоционально разрушительной. Симптомы включают чрезмерно возбужденное или раздражительное состояние, которое держится как минимум два дня и не вызвано наркотиками или алкоголем. Поведение маниакального пациента характеризуется импульсивными действиями, которые отражают снижение критического мышления (например, безответственная, чрезмерная трата денег), и грандиозным чувством уверенности в себе. Мания сопровождается усилением сексуальной активности или агрессивного поведения; гиперактивностью, непрерывной физической активностью; неконтролируемым потоком мыслей и идей; непрекращающейся возбужденной речью и снижением потребности в сне. У людей с манией есть заблуждение, что они необычайно энергичны и блистательны, они часто утверждают, что находятся на грани какого-то философского или научного прорыва либо создания чрезвычайно прибыльной схемы зарабатывания денег. Многие известные творческие личности страдают от этой болезни и контролируют ее с помощью лития. Поскольку болезнь сопровождается превосходным самочувствием , люди, впервые пережившие приступ, не соглашаются с необходимостью обратиться за лечением. Первые симптомы настолько опьяняют, что жертва не хочет допускать мысли, что внезапное чувство уверенности в себе и прилив вдохновения на самом деле являются лишь проявлением разрушительной болезни.

Спустя некоторое время эйфорическое состояние может перерасти в неконтролируемый бред, требующий принудительной госпитализации, или так же внезапно смениться депрессивным состоянием с ограничением дееспособности, выраженной неподвижностью и апатией. Я хочу, чтобы вы были знакомы с маниакальными симптомами, потому что у значительной части людей, которые переживают тяжелый депрессивный эпизод, они в какой-то момент могут возникнуть. Когда это происходит, личность человека на несколько дней и недель коренным образом меняется. Хотя психотерапия и программа самопомощи могут быть чрезвычайно полезны, сопутствующий прием лития под наблюдением врача — это обязательное условие оптимального результата. При таком лечении прогноз на выздоровление превосходный.

Но предположим, что у вас нет выраженных суицидальных побуждений, галлюцинаций или маниакальных симптомов. Вместо того чтобы хандрить и чувствовать себя несчастным, вы можете приступить к улучшению самочувствия, используя методы, описанные в этой книге. Вы можете начать наслаждаться жизнью и работой и использовать энергию, которую тратите, пребывая в депрессии, для энергичной и творческой жизни.

Глава 3

Понимание своего настроения. Каковы мысли, таковы и чувства

Читая предыдущую главу, вы осознали, насколько широко распространяются эффекты депрессии: ухудшается настроение, рушится самовосприятие, тело не функционирует как надо, сила воли парализована, а поступки расстраивают вас. Из-за этого вы погружаетесь в уныние. Какова же настоящая причина происходящего?

Поскольку на протяжении всей истории психиатрии депрессия рассматривалась как эмоциональное расстройство, терапевты в большинстве подходов будут уделять большое внимание «налаживанию контакта» с вашими чувствами. Наше исследование приводит к неожиданному заключению: депрессия — это вовсе не эмоциональное расстройство! Внезапное изменение самочувствия — это такой же симптом, как и насморк при простуде. Все негативные состояния, которые вы испытываете, — результат искаженного негативного мышления. В появлении и сохранении ее симптомов центральную роль играют нелогичные пессимистические взгляды.

Активное негативное мышление всегда сопровождает депрессивные эпизоды или любые болезненные эмоции подобного характера. Мрачные мысли в таком состоянии, вероятно, будут полностью отличаться от мыслей, которые появляются, когда вы в хорошем настроении. Молодая женщина, которая должна на днях получить докторскую степень, описывает это так:

Каждый раз, когда у меня начинается депрессия, я чувствую огромный шок и начинаю видеть вещи по-другому. Изменения могут наступить менее чем за час. Мои мысли становятся негативными и пессимистичными. Когда я думаю о прошлом, то убеждаюсь, что все, что когда-либо делала, было бесполезным. Любой счастливый период жизни кажется иллюзией. Мои достижения кажутся не более подлинными, чем фанерные фасады декораций к вестерну. Я убеждаюсь в том, что я настоящая бесполезна и непригодна. Я не могу работать, потому что парализована сомнениями. Но и ничего не делать я тоже не могу, потому что это страдание невыносимо.

Как и эта женщина, вы вскоре узнаете, что фактической причиной ваших саморазрушительных эмоций являются негативные мысли, которые наводняют ваш разум. Эти мысли и есть то, что удерживает вас в оцепенении и заставляет чувствовать себя никчемным. Ваши негативные мысли, или когниции, наиболее часто игнорируются как симптомы депрессии. Однако эти когниции на самом деле содержат ключ к облегчению состояния и, следовательно, являются самыми важными симптомами.

Каждый раз, когда вы по какой-либо причине чувствуете себя подавленным, попытайтесь определить негативную мысль, которая возникла непосредственно перед ухудшением состояния и сопутствовала ему. Эти мысли в действительности и являются причиной вашего плохого настроения. Научившись корректировать их, вы можете изменить свое состояние.

Вы, вероятно, скептически относитесь к этому, потому что негативное мышление стало неотъемлемой частью вашей жизни и достигло автоматизма. По этой причине я называю негативные мысли «автоматическими мыслями». Они автоматически проносятся в голове, и вы не прикладываете ни малейших усилий, чтобы они появились. Это так же очевидно и естественно для вас, как держать вилку.

Связь между тем, как вы думаете , и тем, как вы себя чувствуете , проиллюстрирована на рис. 3.1. Здесь указан первый важный ключ к пониманию настроения: ваши эмоции полностью зависят от того, как вы смотрите на вещи. Это очевидный неврологический факт: прежде чем пережить какое-либо событие, вы должны обработать его в уме и придать ему смысл. То есть вы должны понять , что происходит, прежде чем сможете это почувствовать .

Если ваше понимание происходящего достоверно, то и эмоциональное состояние будет в норме. Если восприятие изменено или каким-либо образом искажено, то и эмоциональный отклик будет иметь искажения. Депрессия — как раз пример такого случая. Это всегда результат «статических» умственных искажений. Ваше дурное настроение можно сравнить с помехами, возникшими от того, что радио плохо настроено на частоту. Проблема не в том, что лампы или транзисторы перегорели или неисправны или что сигнал радиостанции искажается из-за плохой погоды, — просто нужно настроить частоту. Когда вы научитесь выполнять эту ментальную настройку, музыка снова станет четкой и в вашем состоянии наступят улучшения.

Некоторые читатели — может быть, и вы — испытали отчаяние, читая предыдущий абзац. Но в нем нет ничего расстраивающего. Во всяком случае предполагалось, что он должен принести надежду. Тогда что вызвало такой упадок настроения? Это была ваша мысль: «Другим людям, может быть, и достаточно небольшой настройки, но я — радио, не подлежащее ремонту. Мои лампы окончательно вышли из строя. Мне все равно, что 10 000 других депрессивных пациентов поправились, я уверен, что мои проблемы безнадежны». Я слышу это заявление 50 раз в неделю! Почти каждый человек в депрессии, кажется, без всяких разумных доводов убежден в том, что он или она — особенный, на самом деле безнадежный пациент. Это заблуждение отражает способ ментальной обработки действительности, который лежит в самом сердце вашей болезни!

Меня всегда восхищало, как некоторые люди умеют создавать иллюзии. В детстве я часами сидел в местной библиотеке, читая книги по магии. Субботу я проводил в магазинах реквизита для фокусников, наблюдая, как человек за прилавком творит чудеса с картами, шелковыми платками и хромированными шарами, которые парят в воздухе, бросая вызов всем законам здравого смысла. Одно из моих самых счастливых воспоминаний о детстве: мне было восемь лет, и я увидел выступление Блэкстоуна, «самого великого волшебника в мире» в Денвере, штат Колорадо. Меня и нескольких других детей из зала пригласили подняться на сцену. Блэкстоун попросил нас положить руки на птичью клетку высотой и шириной два фута, полную живых белых голубей, пока верх, низ и все четыре стороны не оказались полностью закрыты нашими ладонями. Он стоял рядом и говорил: «Смотрите на клетку!» Я так и делал. Выпучил глаза и смотрел не моргая. Он воскликнул: «А теперь я хлопну в ладоши!» И хлопнул. В этот момент клетка с птицами исчезла. Мои руки висели в воздухе. Это было невозможно, но это произошло! Я был ошеломлен.

Теперь я знаю, что его талант творить иллюзии был не сильнее, чем у среднего пациента в депрессии, включая вас. Находясь в депрессии, вы обладаете замечательной способностью верить и убеждать людей вокруг в том, что не имеет никаких оснований в реальности. Моя работа как терапевта заключается в том, чтобы проникнуть сквозь вашу иллюзию и научить вас смотреть за зеркала, так чтобы разглядеть, как вы обманывали себя. Можно даже сказать, что я собираюсь лишить вас иллюзий! Но не думаю, что вы будете сильно возражать.

Ознакомьтесь со списком из 10 когнитивных искажений, которые составляют основу всех ваших депрессивных состояний. Прочувствуйте их. Я очень внимательно подходил к составлению этого списка, это выжимка многолетнего исследовательского и клинического опыта. Постоянно обращайтесь к нему, когда будете читать практический раздел книги. Когда вы чувствуете себя расстроенным, список будет незаменимым средством для осознания того, как вы себя обманываете.

1. «Всё или ничего». Этот вид когнитивных искажений описывает склонность к оценке своих личных качеств исключительно в черно-белых тонах. Например, один видный политик сказал так: «Я проиграл гонку за пост губернатора, и поэтому я полный ноль». Студент-отличник, который получил на экзамене четверку, заявил: «Это полный провал». Мышление «всё или ничего» составляет основу перфекционизма. Оно вызывает страх перед любой ошибкой или несовершенством, потому что тогда вы будете считать себя полным неудачником, почувствуете себя непригодным, никчемным.

Такой способ оценки вещей нереалистичен, поскольку в действительности события редко бывает полностью белыми или черными. Например, никто не является абсолютно умным или глупым. Точно так же нет и абсолютно красивых или уродливых людей. Посмотрите на пол комнаты, в котором вы сидите сейчас. Он абсолютно чистый? Или он весь покрыт толстым слоем пыли и грязи? Или он отчасти чист? В этой вселенной нет ничего абсолютного. Пытаясь описывать свой опыт в абсолютных категориях, вы станете постоянно ощущать подавленность, потому что ваше восприятие не будет соответствовать действительности. С таким подходом вы обречены на бесконечное разочарование в себе, ведь то, что вы делаете, никогда не будет соответствовать вашим завышенным ожиданиям. Технический термин, обозначающий эту ошибку восприятия, — «дихотомическое мышление». Вы видите все в черно-белых тонах, не воспринимая промежуточных оттенков.

2. Сверхобобщение. Когда мне было 11 лет, я купил колоду для карточных трюков под названием «Свенгали» на ярмарке в Аризоне. Возможно, вы видели этот простой, но впечатляющий фокус. Я показываю вам колоду — все карты разные. Вы выбираете карту случайным образом. Предположим, это валет пик. Не сообщая мне, какая это карта, вы достаете ее из колоды. Я восклицаю «Свенгали!», и, когда поворачиваю колоду, все карты в ней превращаются в пиковых валетов.

Когда вы обобщаете что-то сверх меры, это является ментальным аналогом «Свенгали». Вы делаете ошибочный вывод, что событие, которое произошло с вами один раз, будет повторяться снова и снова, умножаясь, как пиковый валет. Поскольку событие, безусловно, неприятное, вы расстраиваетесь.

Однажды депрессивный работник доставки заметил птичьи экскременты на окне своего автомобиля и подумал: «Только мне так везет. Птицы всегда гадят только на мое окно!» Это прекрасный пример сверхобобщения. Когда я спросил его об этом, он признал, что за 20 лет не смог вспомнить больше ни одного раза, когда бы обнаружил экскременты птиц на окне своего автомобиля.

Боль отвержения почти всегда возникает из-за сверхобобщения. Без нее личное оскорбление может сильно расстроить, но не настолько серьезно выбьет вас из строя. Один молодой человек набрался смелости попросить девушку пойти с ним на свидание. Когда она вежливо отказалась, потому что уже помолвлена, он сказал себе: «Так у меня никогда не будет девушки. Ни одна девушка не захочет свидания со мной, я буду одинок и несчастен всю жизнь». В своих искаженных рассуждениях он пришел к выводу, что раз она отвергла его, то все всегда будут поступать так же и что, поскольку у всех женщин одинаковые вкусы относительно мужчин, его постоянно и безжалостно будут отвергать все женщины на земле. Свенгали!

3. Негативный фильтр. Находясь в определенной ситуации, вы выбираете негативную деталь и фиксируетесь исключительно на ней, таким образом негативно воспринимая всю ситуацию в целом. Например, студентка колледжа, находясь в депрессии, услышала, как другие ученики высмеивают ее лучшую подругу. Она пришла в ярость, потому что начала думать: «Таков весь человеческий род — жестокий и бесчувственный!» Она не подумала при этом, что за предыдущие месяцы мало кто (если такие вообще были) проявлял жестокость и бесчувственность по отношению к ней самой! В другой раз, сдавая первый промежуточный экзамен, она уверилась, что не знает ответ примерно на 17 вопросов из 100, и думала исключительно об этих 17 вопросах. «Я решила, что меня отчислят из колледжа». Когда ей отдали лист с результатами, к нему была прикреплена записка: «Вы получили 83 балла из 100. Это пока что самый высокий результат среди студентов этого курса. Пять с плюсом».

Когда вы в депрессии, то как будто носите очки со специальными линзами, которые отфильтровывают все положительное. Вы пропускаете в свое сознание только негативную информацию. Вы не знаете об этой «фильтрации», а потому делаете вывод, что все плохо. Техническое название этого процесса — «селективное абстрагирование». Эта дурная привычка подвергает вас излишним мучениям.

4. Обесценивание положительного. Еще более зрелищная иллюзия ума — настойчивая привычка некоторых людей в депрессии превращать нейтральный или даже позитивный опыт в негативный. Вы не просто игнорируете положительный опыт — вы быстро и умело превращаете его в кошмар. Я называю это «обратная алхимия». В Средневековье алхимики мечтали найти способ превращения недрагоценных металлов в золото. Если вы уже какое-то время пребываете в депрессии, то, возможно, развили талант к противоположному: можете мгновенно превратить золото радости в эмоциональный свинец. Однако это происходит непреднамеренно; вы, вероятно, даже не знаете, что делаете с собой.

Обычный пример из повседневной жизни — то, как большинство из нас реагируют на комплименты. Когда кто-то хвалит вашу внешность или работу, вы можете автоматически сказать себе: «Он просто хочет выглядеть вежливым». Одним быстрым ударом вы мысленно обесцениваете комплимент в вашу сторону. Вы делаете то же самое, когда отвечаете: «О, пустяки, правда». Если вы постоянно окатываете холодной водой хорошие вещи, происходящие вокруг вас, неудивительно, что жизнь кажется сырой и зябкой!

Обесценивание положительного — это одно из самых разрушительных когнитивных искажений. Вы похожи на ученого, который хочет найти доказательства в поддержку излюбленной гипотезы. Гипотеза, которая доминирует при депрессивном мышлении, обычно является вариацией на тему «я второсортный». Всякий раз, когда вы получаете негативный опыт, то фиксируетесь на нем и делаете вывод: «Это доказывает то, что я знал все это время». Напротив, когда вы встречаетесь с положительным опытом, то говорите себе: «Это была случайность, это не в счет». Цена, которую вы платите за такую привычку, — это глубокое ощущение несчастья и неспособность оценить все хорошее, что с вами происходит.

Хотя этот тип когнитивных искажений — обычное явление, он также может лечь в основу некоторых самых тяжелых и трудноизлечим

Хотя ваше негативное мышление, вероятно, проявляется не настолько сильно, как у нее, каждый день может возникать много таких моментов, когда вы непреднамеренно игнорируете искренне позитивные вещи, которые произошли с вами. Это в значительной мере лишает вашу жизнь наполненности, и из-за этого многие вещи кажутся тусклыми и бесполезными.

5. Поспешные выводы. В беспокоящей ситуации вы склонны приходить к негативным выводам, не подкрепленным фактами. Существует две разновидности этой ошибки — «чтение мыслей» и «ошибка предсказания».

Чтение мыслей : вы делаете предположение, что другие люди смотрят на вас свысока, и настолько убеждены в этом, что даже не пытаетесь проверить это предположение. Допустим, вы читаете превосходную лекцию, но вдруг замечаете, что студент в первом ряду клюет носом. Он полночи провел на безбашенной вечеринке, но вы, конечно, не знаете об этом. Вы, возможно, подумаете: «Слушатели считают меня скучным». Предположим, что друг проходит мимо вас на улице, не здороваясь, потому что он настолько поглощен мыслями, что не замечает вас. Вы можете ошибочно заключить: «Он игнорирует меня, наверное, я ему больше не нравлюсь». Возможно, ваш супруг или супруга не проявили отзывчивости однажды вечером, потому что после критики на работе были слишком расстроены, чтобы говорить об этом. У вас сердце не на месте, потому что вы интерпретируете ситуацию так: «Он (или она) злится на меня. Что я сделал не так?»

Затем вы можете реагировать на эти воображаемые отрицательные реакции, отстраняясь или переходя в контратаку. Такая неконструктивная модель поведения может подействовать как самоисполняющееся пророчество и запустить негативную волну в отношениях, даже если изначально причин для этого не было.

Ошибка предсказания : она подобна хрустальному шару, который предсказывает вам только страдания. Вы предполагаете, что произойдет что-то плохое, и принимаете это предсказание как факт, хотя оно не соответствует реальности. Одна сотрудница школьной библиотеки повторяла себе во время приступов тревоги: «Я потеряю сознание или сойду с ума». Эти предсказания не имели оснований, потому что за всю свою жизнь она ни разу не потеряла сознание (и не сошла с ума!). Также у нее не было серьезных симптомов, позволяющих предположить надвигающееся безумие. Во время сеанса терапии один врач в тяжелой депрессии объяснил мне, почему собирается отказаться от практики: «Я понимаю, что всегда буду пребывать в депрессии. Мое несчастье будет продолжаться всегда, и я абсолютно уверен, что это или любое другое лечение обречено на неудачу». Этот предсказанный негативный прогноз заставил его почувствовать себя безнадежным. Его симптоматическое улучшение вскоре после начала терапии показало, насколько необоснованным было это предсказание.

Вы когда-нибудь приходили к таким выводам? Предположим, вы звоните другу, а он не берет трубку и не перезванивает в течение приемлемого времени. Затем вы чувствуете себя подавленным, когда говорите себе, что ваш друг, вероятно, получил сообщение, но не заинтересовался настолько, чтобы перезвонить вам. Ваше искажение? Чтение мыслей. Затем вы чувствуете горечь и решаете не перезванивать лишний раз, чтобы проверить это, потому что говорите себе: «Он подумает, что я навязчивый. Если я снова позвоню, то выставлю себя дураком». Из-за этих негативных прогнозов (ошибка предсказания) вы избегаете общения с другом и чувствуете себя подавленным. А три недели спустя узнаете, что друг не получал сообщения о вашем звонке. Оказывается, все ваше волнение — просто большая работа по накручиванию себя. Еще одно болезненное проявление ментальной магии!

6. Преувеличение и преуменьшение. Другая ментальная ловушка, в которую вы можете попасть, называется «преувеличение» и «преуменьшение», но мне нравится называть ее «эффект бинокля», потому что вы либо раздуваете вещи до гигантских масштабов, либо делаете их микроскопически маленькими. Обычно эффект увеличения работает, когда вы смотрите на свои собственные ошибки, страхи или недостатки, преувеличивая их важность: «Боже мой, я сделал ошибку. Какой ужас! Слух об этом распространится, как пожар! Моя репутация разрушена!» Вы смотрите на собственную ошибку с той стороны бинокля, которая делает ее огромной и преувеличенной. Это также называется «катастрофизация», потому что банальные негативные события превращаются в кошмарных монстров.

А когда вы думаете о своих сильных сторонах, то можете делать противоположное — смотреть с другой стороны бинокля, так что вещи выглядят маленькими и несущественными. Если вы преувеличиваете свои несовершенства и сводите к минимуму достижения, то ощущение собственной неполноценности неудивительно. Но проблема не в вас — реальность искажают линзы, через которые вы смотрите!

7. Эмоциональное обоснование. Вы принимаете свои эмоции как доводы в пользу некой истины. Такая логика гласит: «Я чувствую себя дураком — следовательно, я дурак». Подобные рассуждения сбивают с толку, потому что ваши чувства отражают мысли и убеждения. А если они искажены, как это часто бывает, то ваша эмоция не будет иметь никакой юридической силы. Примеры подобных эмоциональных рассуждений: «Я чувствую себя виноватым — должно быть, я сделал что-то плохое»; «Я подавлен и чувствую безнадежность, поэтому мои проблемы, видимо, неразрешимы»; «Я чувствую себя непригодным, поэтому я, вероятно, бесполезный человек»; «Я не настроен на то, чтобы делать что-либо, поэтому могу с тем же успехом лежать в кровати»; «Я злюсь на тебя, это доказывает, что ты подлец и пытался использовать меня».

Эмоциональное обоснование играет роль почти во всех депрессивных состояниях. Вы считаете, что раз нечто вызывает такие негативные чувства, то оно является негативным само по себе. Вам не приходит в голову подвергнуть проверке реальность восприятия, которое создает ваши чувства.

Одним из распространенных побочных эффектов эмоционального обоснования является прокрастинация. Вы откладываете уборку на столе, потому что говорите себе: «Я чувствую себя настолько отвратительно, когда думаю об этом столе, что убирать будет просто невыносимо». Шесть месяцев спустя наконец вы слегка подталкиваете себя и все-таки принимаетесь за уборку. Процесс оказывается не таким уж трудным, а результат вас радует. Вы одурачивали себя все это время, потому что у вас есть привычка позволять негативным чувствам определять действия.

8. Утверждения со словом «должен». Вы пытаетесь замотивировать себя, говоря: «Я должен это сделать» или «Я обязан это сделать». Эти заявления вызывают ощущение принуждения и обиды. Как ни парадоксально, в итоге вы чувствуете апатию и отсутствие мотивации. Альберт Эллис называл это «должнанизм». Я называю это «должливым»[13] подходом к жизни.

Когда вы адресуете такие заявления другим людям, обычно это вызывает разочарование. Однажды из-за чрезвычайных обстоятельств я опоздал на пять минут на первый сеанс терапии с новой пациенткой, и она подумала: «Он не должен быть таким эгоистичным и бездумным. Он должен приходить вовремя». Эта мысль вызвала у нее мрачные чувства и обиду.

Утверждения со словом «должен» порождают много ненужных эмоциональных потрясений в повседневной жизни. Когда реальность вашего собственного поведения не соответствует вашим стандартам, «должен» и «не должен» создают отвращение к себе, стыд и чувство вины. Когда «слишком человеческие» проявления других людей не совпадают с вашими ожиданиями, что неизбежно происходит время от времени, вы чувствуете горечь и самодовольство. Либо вам придется скорректировать свои ожидания, приблизив их к реальности, либо вас всегда будет расстраивать поведение других. Если вы распознали у себя эту плохую привычку, в последующих главах о вине и гневе я изложил несколько эффективных методов работы с «должен» и «не должен».

9. Навешивание ярлыков (самоклеймение). Навешивание на себя ярлыков означает создание и закрепление полностью негативного образа себя на основе ошибок. Это крайняя форма сверхобобщения. Философия, которая стоит за этим: «Мера человека — это промахи, которые он совершает». Вполне возможно, что вы начинаете вешать на себя ярлыки всякий раз, когда описываете свои ошибки предложениями, начинающимися с «Я —…». Например, в гольфе, промахиваясь во время удара по восемнадцатой лунке, вы можете сказать «Я неудачник по жизни» вместо «Я промазал». Подобным образом, когда акции, в которые вы вложили деньги, не растут, а падают в цене, вы можете подумать «Я неудачник», хотя это можно заменить на «Я допустил ошибку».

Навешивание на себя ярлыков не только саморазрушительно, но и иррационально. Ваше «Я» нельзя приравнять ни к какому действию. Жизнь — это сложный и постоянно меняющийся поток мыслей, эмоций и действий. Другими словами, вы больше похожи на реку, чем на статую. Перестаньте определять себя через отрицательные ярлыки — они слишком упрощают картину о вас и просто-напросто ошибочны. Думаете ли вы о себе исключительно как о «едоке» только потому, что едите, или как о «дышателе» только потому, что дышите? Это чепуха, но она может приносить большие страдания, если вы вешаете ярлык, основываясь на предполагаемых недостатках.

Когда вы вешаете ярлыки на других людей, это всегда будет вызывать враждебность. Распространенным примером является начальник, который воспринимает свою иногда раздражительную секретаршу как «неотзывчивую стерву». Из-за этого ярлыка он остро реагирует на нее и бросает в ее адрес критические замечания. Она, в свою очередь, называет его «бесчувственный шовинист» и жалуется на него при каждом удобном случае. Так они раз за разом вгрызаются друг другу в глотку, цепляясь к слабостям и несовершенствам как к доказательству никчемности друг друга.

Самоклеймение включает в себя описание событий с использованием ошибочных, но эмоционально нагруженных слов. Например, женщина на диете съела порцию мороженого и подумала: «Как отвратительно и гадко, я настоящая свинья». Эти мысли так расстроили ее, что она в итоге съела целое ведерко мороженого, чтобы успокоиться!

10. Персонализация. Это искажение рождает чувство вины. Вы берете на себя ответственность за все негативное, даже если для этого нет оснований. По необъяснимым причинам вы делаете заключение, что произошедшее лежит на вашей совести или указывает на ваш недостаток, даже если в этом не было вашей ответственности. Например, когда пациент не выполнил предложенное мною задание по самопомощи, я чувствовал себя виноватым, думая: «Я, похоже, паршивый терапевт. Я виноват в том, что она не прилагает больше усилий, чтобы помочь себе. Я несу ответственность за то, чтобы ее состояние улучшалось, и должен все для этого сделать». Когда мать увидела отчетный лист с отметками ребенка, а также записку учителя о том, что тот работает недостаточно усердно, она сразу же решила: «Я, должно быть, плохая мать. Это показывает, что у меня ничего не получается».

Персонализация вызывает разрушающее чувство вины. Вы испытываете парализующее и обременительное чувство ответственности, которое заставляет вас взвалить на плечи все проблемы мира. Вы путаете влияние с контролем над другими. В своей роли учителя, консультанта, родителя, врача, продавца или руководителя вы, безусловно, влияете на людей, с которыми общаетесь, но никто в своем уме не будет ожидать от вас полного контроля над ними. То, что делает другой человек, в конечном счете — его или ее ответственность, а не ваша. Методы, которые помогут вам преодолеть тенденцию к персонализации и сократить чувство ответственности до управляемых, реалистичных размеров, будут рассмотрены далее в этой книге.

Десять форм когнитивных искажений являются причиной многих, если не всех ваших депрессивных состояний. Их список и краткое описание приведены в таблице 3.1. Изучите таблицу и освойте эти понятия; попробуйте запомнить их так же хорошо, как свой номер телефона. Обращайтесь к таблице 3.1 снова и снова, узнавая о различных методах изменения настроения. Когда вы запомните эти десять форм когнитивных искажений, то сможете пользоваться этим знанием всю жизнь.

Я подготовил простой тест для самостоятельной оценки, чтобы помочь вам проверить и укрепить понимание десяти искажений. Читая очередное краткое описание ситуации, представляйте, что речь идет именно о вас. Обведите один или несколько ответов, которые указывают на искажения, содержащиеся в негативных мыслях. Я подробно объясняю ответ на первый вопрос. Ключ к ответам на последующие вопросы — в конце этой главы. Но не заглядывайте в него раньше времени! Я уверен, что вы сможете определить хотя бы одно искажение в первом вопросе — и это будет хорошее начало!

1. Вы домохозяйка и упали духом после того, как ваш муж недовольно пожаловался, что ростбиф пережарен. В вашем уме проносится мысль: «Я бездарь. Я так больше не могу! Всегда всё делаю неправильно. Я вкалываю на него как рабыня, и вот вся благодарность! Вот сволочь!» Эти мысли вызывают у вас грусть и злобу, содержа в себе одно или несколько искажений:

а) мышление «всё или ничего»;

б) сверхобобщение;

в) преувеличение;

г) навешивание ярлыков;

д) все вышеперечисленное.

Теперь я хочу обсудить ответы на этот вопрос, чтобы вы могли получить немедленную обратную связь. Любой ответ (ответы), который вы обвели в кружок, будет верным. Так что если вы обвели хоть что-то, то были правы! И вот почему. Когда вы говорите себе: «Я полная бездарь», это указывает на мышление «всё или ничего» . Остановите себя! Пусть мясо было суховатым, но это не делает всю вашу жизнь бездарной и полной неудач. Когда вы думаете, что «всегда всё делаете неправильно», это сверхобобщение . Неужели «всегда»? Да ладно! И всё-всё ? Когда вы говорите себе «Я так больше не могу», то преувеличиваете боль, которую чувствуете, раздуваете ее до немыслимых размеров, именно потому что переживаете ее, а значит, можете . Ворчание вашего мужа — это совсем не то, что вам нравится слышать, но оно не является отражением вашей ценности. Наконец, когда вы провозглашаете, что «вкалываете как рабыня, и вот вся благодарность», то вешаете ярлык на вас обоих. Он не сволочь, а просто раздражителен и нечувствителен к вам. Бывает, что люди ведут себя по-свински, но сволочей не существует. Столь же глупо называть себя рабыней. Вы просто позволяете угрюмости мужа портить вам вечер. Отлично! Перейдем к следующему вопросу.

2. Вы только что прочитали предложение, в котором я говорю, что вам нужно пройти тест для самостоятельной оценки вашего понимания когнитивных искажений. У вас внезапно портится настроение: «О нет, только не еще один тест! У меня с ними всегда проблемы. Придется пропустить эту часть книги, ведь это заставляет меня нервничать, так что лучше от нее все равно не будет». Ваши искажения:

а) поспешные выводы (ошибка предсказания);

б) сверхобобщение;

в) мышление «всё или ничего»;

г) персонализация;

д) эмоциональное обоснование.

3. Вы психиатр из Пенсильванского университета и пытаетесь перечитать свою рукопись о депрессии после встречи с редактором в Нью-Йорке. Хотя редактор был полон энтузиазма, вы заметили, что нервничаете и чувствуете себя неполноценным, поскольку думаете: «Они совершили ужасную ошибку, выбрав мою книгу для печати! Я никогда не смогу сделать по-настоящему хорошую работу, моя книга никогда не станет свежей, живой и яркой. У меня слишком пресный язык, а мои идеи недостаточно хороши». Ваши когнитивные искажения включают:

а) мышление «всё или ничего»;

б) поспешные выводы (негативный прогноз);

в) негативный фильтр;

г) обесценивание положительного;

д) преувеличение.

4. Вам одиноко, и вы решаете посетить вечеринку для одиночек. Вскоре после прихода у вас появляется желание уйти, потому что вы чувствуете беспокойство и желание защищаться. В голове проносятся следующие мысли: «Они, вероятно, не очень интересные люди. Зачем мучить себя? Я знаю, что они просто кучка неудачников, потому что мне здесь очень скучно. Эта вечеринка будет унылой». Ваши ошибки включают:

а) навешивание ярлыков;

б) преувеличение;

в) поспешные выводы (ошибка предсказания и чтение мыслей);

г) эмоциональное обоснование;

д) персонализация.

5. Вы получаете от работодателя уведомление об увольнении. Вы чувствуете злость и разочарование и думаете: «Это доказывает, что в этом мире не бывает ничего хорошего. Со мной постоянно что-то случается». Ваши искажения:

а) мышление «всё или ничего»;

б) обесценивание положительного;

в) негативный фильтр;

г) персонализация;

д) утверждение со словом «должен».

6. Вы собираетесь прочитать лекцию и замечаете, что ваше сердцебиение участилось. Вы чувствуете напряжение и нервничаете, потому что думаете: «Боже мой, я, наверное, забуду, что должен сказать. В любом случае моя речь несовершенна. Я впаду в ступор и выставлю себя дураком». Ваши ошибки мышления:

а) мышление «всё или ничего»;

б) обесценивание положительного;

в) поспешные выводы (ошибка предсказания);

г) преуменьшение;

д) навешивание ярлыков.

7. Ваша девушка или молодой человек звонит в последнюю минуту, чтобы отменить встречу из-за болезни. Вы чувствуете, что злитесь и расстроены: «Меня бросают. Что я сделал такого, чтобы все испортить?» В этом случае ошибки мышления включают:

а) мышление «всё или ничего»;

б) утверждение со словом «должен»;

в) поспешные выводы (чтение мыслей);

г) персонализация;

д) сверхобобщение.

8. Вы откладываете подготовку отчета по работе. Каждый вечер, когда вы пытаетесь начать, задача кажется настолько трудной, что вместо этого вы смотрите телевизор. Вы стали чувствовать себя подавленным и виноватым и думаете следующее: «Я так ленив, что никогда этого не сделаю. Я просто не могу этого сделать. Это займет целую вечность, и все равно ничего не выйдет». Ваши ошибки мышления включают:

а) поспешные выводы (ошибка предсказания);

б) сверхобобщение;

в) навешивание ярлыков;

г) преувеличение;

д) эмоциональное обоснование.

9. Вы прочитали эту книгу до конца и, применяя методы в течение нескольких недель, начали чувствовать себя лучше. Оценка по опроснику Бернса снизилась с 26 (умеренная депрессия) до 11 баллов (слабовыраженная депрессия). Затем вы почувствовали себя хуже, и через три дня ваш показатель поднялся до 28 баллов. Вы чувствуете разочарование, безнадежность, горечь и отчаяние, думая: «Из этого ничего не выйдет, эти методы мне в итоге не помогут. Я уже должен был выздороветь. Это „улучшение“ было случайностью. Я просто обманывал себя, думая, что чувствую себя лучше. Мне никогда не станет лучше». Ваши когнитивные искажения включают:

а) обесценивание положительного;

б) утверждение со словом «должен»;

в) эмоциональное обоснование;

г) мышление «всё или ничего»;

д) поспешные выводы (отрицательный прогноз).

10. Вы пытаетесь придерживаться диеты. На этих выходных вам пришлось понервничать, и поскольку вы ничего не могли поделать с этим, то принялись за сладости. После четвертой конфеты вы говорите себе: «Я просто не могу контролировать себя: моя диета и бег в течение недели пошли коту под хвост. Я, должно быть, выгляжу как воздушный шар. Я не должен был этого есть. За эти выходные меня раздует как свинью!» Вы начинаете чувствовать себя настолько виноватым, что запихиваете в себя еще горсть конфет в неудачной попытке почувствовать себя лучше. Ваши искажения:

а) мышление «всё или ничего»;

б) самоклеймение;

в) отрицательный прогноз;

г) утверждение со словом «должен»;

д) обесценивание положительного.

Здесь вы можете сказать себе: «Хорошо, я понял: моя депрессия — результат негативных мыслей. Восприятие жизни кардинально меняется в зависимости от настроения. Но если мои негативные мысли настолько искажены, как случается, что я постоянно обманываюсь? Я рассуждаю не менее здраво и реалистично, чем любой другой человек. Если то, что я говорю себе, иррационально, почему это кажется таким правдивым?!»

Несмотря на то, что ваши депрессивные мысли могут быть искаженными, они тем не менее создают устойчивую иллюзию правды. Позвольте разоблачить то, что лежит в основе обмана, в самых прямолинейных терминах: ваши чувства — не факты! Ваши чувства, по сути, не больше чем отражение ваших мыслей. И если ваше восприятие не соответствует реальности, то чувства, которые оно создает, будут такими же абсурдными, как отражение в кривом зеркале в парке развлечений. Но эти несоразмерные эмоции действуют так же, как и подлинные чувства, созданные неискаженными мыслями, поэтому вы автоматически считаете их правдивыми. Вот почему депрессия — такая убедительная форма ментальной черной магии.

Когда вы приглашаете в вашу жизнь депрессию, поддаваясь серии «автоматических» когнитивных искажений, ваши чувства и действия подкрепляют друг друга, образуя бесконечный порочный круг. Веря всему, что мозг, угнетенный депрессивным состоянием, говорит вам, вы испытываете почти ко всему негативное отношение. Эта реакция длится несколько миллисекунд — слишком быстро, чтобы успеть осознать. Отрицательная эмоция ощущается как реалистичная и, в свою очередь, создает ауру достоверности вокруг искаженной мысли, которая ее породила. Цикл повторяется снова и снова, и вы оказываетесь в ловушке. Такая психическая тюрьма — это иллюзия, мистификация, которую вы ненамеренно создали, но она кажется реальной, потому что в этом вас пытаются убедить ваши чувства .

Где ключ к освобождению из этой эмоциональной тюрьмы? Секрет прост: эмоции — это порождение мыслей; таким образом, ваши эмоции не способны доказать, что ваши мысли правдивы. Неприятные чувства просто указывают на то, что вы думаете о чем-то негативном и верите в это. Ваши эмоции следуют за мыслями так же, как утята следуют за своей матерью-уткой. Но тот факт, что утенок послушно идет за мамой, не доказывает, что сама мама знает, куда она идет!

Давайте рассмотрим ваше уравнение: «Я чувствую — следовательно, я существую». Представления о том, что эмоции отражают некую самоочевидную истину, неуникальны для людей в депрессии. Большинство психотерапевтов сегодня разделяют уверенность в том, что осознание и более открытое выражение чувств — это признаки эмоциональной зрелости. Подразумевается, что чувства представляют собой некую реальность более высокого порядка, являются элементом целостной личности, правдой, не подлежащей сомнению.

У меня другая позиция. Ваши чувства сами по себе необязательно являются чем-то особенным. А когда отрицательные эмоции основываются на ментальных искажениях, как это часто бывает, их вообще едва ли можно считать желательными.

Имею ли я в виду, что вы должны избавиться от всех эмоций? Хочу ли я, чтобы вы превратились в робота? Нет. Я хочу научить вас избегать болезненных чувств, основанных на ментальных искажениях, потому что они не являются ни достоверными, ни желательными. Я считаю, что, как только вы научитесь воспринимать жизнь более реалистично, ваша эмоциональная жизнь станет намного богаче и вы начнете больше ценить подлинную печаль, в которой нет искажений, равно как и радость.

Читая следующие разделы этой книги, вы сможете научиться исправлять искажения, которые сбивают вас с толку, когда вы расстроены. Вместе с этим у вас будет возможность провести переоценку некоторых основных ценностей и допущений, которые делают вас уязвимыми для разрушительных перепадов настроения. Далее я подробно описываю необходимые шаги, которые можно сделать в этом направлении. Изменения в нелогичных моделях мышления сильно повлияют на ваше настроение и помогут вам вести более продуктивную жизнь. Теперь рассмотрим, как можно кардинальным образом изменить ваш взгляд на эти проблемы.

Часть II

Практическое применение

Глава 4

Начните с самооценки

Когда вы в депрессии, то непременно считаете, что ничего не стоите. Чем тяжелее степень депрессии, тем сильнее это ощущение. И вы не одиноки. Опрос доктора Аарона Бека показал, что более 80 % депрессивных пациентов испытывают неприязнь к самим себе[14]. Кроме того, доктор Бек обнаружил, что депрессивные пациенты ощущают свою несостоятельность именно в отношении того, что высоко ценят: ум, достижения, популярность, привлекательность, здоровье и сила. Он сказал, что образ себя в депрессивном состоянии можно охарактеризовать четырьмя признаками: вы чувствуете себя поверженным, неполноценным, покинутым и обделенным.

Почти все негативные эмоциональные реакции имеют такой разрушительный эффект только из-за низкой самооценки. Плохая самооценка — это увеличительное стекло, которое может превратить тривиальную ошибку или несовершенство во всеобъемлющий символ личного провала. Например, Эрик, студент первого курса юридического факультета, на занятиях впадает в панику: «Когда профессор вызовет меня, я, вероятно, облажаюсь». И хотя страх Эрика «облажаться» существовал в первую очередь в его сознании, в диалоге со мной выяснилось, что реальной причиной проблемы было ощущение личной непригодности.

Д э в и д. Предположим, вы облажались во время занятия. Почему это так неприятно для вас? В чем трагедия? Э р и к. Я бы выставил себя дураком. Д э в и д. Предположим, вы действительно выставили себя дураком. Почему вас это так расстроит? Э р и к. Потому что тогда все будут смотреть на меня свысока. Д э в и д. Предположим, люди посмотрят на вас свысока? Что тогда? Э р и к. Тогда я буду чувствовать себя несчастным. Д э в и д. Почему? Почему вы будете чувствовать себя несчастным, если люди смотрят на вас свысока? Э р и к. Ну, это будет означать, что я ничего не стою. Кроме того, это может разрушить мою карьеру. Я буду получать плохие оценки и, возможно, никогда не стану адвокатом. Д э в и д. Предположим, вы не стали адвокатом. Давайте предположим на минуту, что вы вылетели из университета. Почему это вас так расстроило бы? Э р и к. Это будет означать, что я потерпел неудачу в том, чего хотел всю свою жизнь. Д э в и д. И что бы это значило для вас? Э р и к. Жизнь будет пустой. Это бы значило, что я неудачник. Что я бесполезен.

В этом кратком диалоге Эрик показал: по его мнению, быть отвергнутым, сделать ошибку или потерпеть неудачу было бы ужасно. Казалось, он убежден, что, если один человек будет смотреть на него свысока, так же будут делать и все остальные. Как будто у него на лбу внезапно появится слово «ПРОВАЛ», и все это увидят. У него, казалось, отсутствовало чувства самоуважения, не зависящее от одобрения и/или личного успеха. Он измерял себя тем, как другие смотрели на него, и тем, чего он достиг. Если его тяга к одобрению и выполнению не удовлетворялась, Эрик чувствовал, что станет ничем, потому что не будет получать никакой реальной поддержки изнутри.

Если вы чувствуете, что перфекционистское стремление Эрика к достижениям и всеобщему одобрению саморазрушительно и нереалистично, вы правы. Но для Эрика это стремление было реалистичным и разумным . Если вы в депрессии сейчас или находились в прошлом, вам может быть гораздо труднее распознать нелогичные модели мышления, которые заставляют смотреть на себя свысока. На самом деле вы, вероятно, уверены в своей неполноценности и бесполезности. И любое предположение об обратном, скорее всего, будет казаться глупостью и неправдой.

К сожалению, когда вы в депрессии, в вашу личную несостоятельность могут поверить и другие. Весьма вероятно, вы будете столь убед

Больной изображает свое «Я» мерзким, ни на что не способным, аморальным, он упрекает, ругает себя и ожидает изгнания и наказания… Было бы бесполезно с позиций науки, да и терапии противоречить больному, выдвигающему такие обвинения в адрес собственного «Я». Должно быть, по-своему он все же прав [курсив мой. — Д. Б. ] и выражает что-то сложившееся, что обстоит так, как ему кажется. С некоторыми из его наговоров мы должны без оговорок сразу же согласиться. Он действительно так равнодушен, так неспособен на любовь и на продуктивную деятельность, как и говорит [курсив мой. — Д. Б. ]… В некоторых других самообвинениях он тоже кажется правым, только воспринимает истину острее остальных, немеланхоликов [курсив мой. — Д. Б. ]. Когда он с повышенной самокритикой изображает себя мелочным, эгоистичным, неискренним, несамостоятельным человеком, всегда стремившимся только к тому, чтобы скрыть слабости своего характера, он, вероятно, достаточно близок к тому, что нам известно о самопознании [курсив мой. — Д. Б. ], и мы лишь спрашиваем себя, почему нужно сначала заболеть, чтобы подобная истина стала доступной[15].

То, как терапевт реагирует на ваше чувство несостоятельности, предельно важно для вашего выздоровления, ведь именно ключ к депрессии кроется в чувстве бесполезности. Вопрос имеет и философское значение — действительно ли человек несовершенен по природе ? Возможно ли, что пациенты в депрессии сталкиваются с неприкрытой правдой о себе? И где в конечном итоге источник подлинной самооценки? Это, по моему мнению, самый важный вопрос, с которым можно столкнуться.

Во-первых, нельзя заслужить свою ценность, делая что-либо. Достижения могут принести удовлетворение, но не счастье. Самооценка, основанная на достижениях, — это псевдосамоуважение, она не настоящая! Все мои успешные, но страдающие от депрессии пациенты согласятся с этим. Также нельзя искать источник ощущения собственной ценности во внешности, таланте, славе или удаче. Доказательство этой мрачной правды — Мэрилин Монро, Марк Ротко, Фредди Принц и множество знаменитостей, покончивших жизнь самоубийством. А еще ни йоты к присущей вам ценности не могут добавить ни любовь, ни одобрение, ни дружба, ни способность к близким, наполненным заботой человеческим отношениям. Подавляющее большинство депрессивных людей на самом деле окружены любовью, но это нисколько им не помогает, потому что у них отсутствует любовь к себе и само оценка. Подведем итог: только ваше чувство собственной ценности определяет, как вы себя чувствуете.

«Итак, — вы можете спросить теперь с некоторым раздражением, — откуда же мне взять чувство собственной ценности? Дело в том, что я действительно чувствую себя ни к чему не пригодным и убежден, что не так хорош, как другие. Я не верю, что могу что-то сделать, чтобы изменить это паршивое ощущение, потому что на самом деле я именно такой».

Одной из основных особенностей когнитивной терапии является то, что она упрямо отказывается соглашаться с вашим ощущением собственной бестолковости. Работая с пациентами, я провожу систематическую переоценку их негативного мнения о себе. Я снова и снова поднимаю один и тот же вопрос: «Действительно ли вы правы , настаивая на том, что вы по своей сути неудачник?»

Первый шаг — внимательно присмотреться к тому, что вы говорите о себе, когда настаиваете на том, что ни к чему не пригодны. Доказательства, представленные в защиту своей никчемности, обычно (если не всегда) бессмысленны.

Эта позиция основана на исследовании, которое провели доктора Аарон Бек и Дэвид Рафф; они установили, что у пациентов с депрессией на самом деле присутствует формальное нарушение мышления. В ходе этого эксперимента ученые определяли, насколько легко и правильно могут интерпретировать значение пословиц (например, «Семь раз отмерь, один раз отрежь») больные шизофренией и индивиды в депрессии по сравнению с людьми без депрессии. Пациенты, страдающие шизофренией и депрессией, делали много логических ошибок и с трудом могли объяснить смысл пословиц. Их трактовка была чересчур конкретной, и они демонстрировали неспособность к обобщению. И хотя у пациентов с депрессией дефект был явно менее выраженным и гротескным, чем у группы с шизофренией, оценка, которую давали депрессивные индивиды, явно отклонялась от результатов людей в нормальном состоянии.

С практической точки зрения исследование показало, что в периоды депрессии вы частично теряете способность ясно мыслить; у вас появляются проблемы с правильным взглядом на вещи. Негативные события приобретают все большее значение, пока не подчиняют себе всю вашу реальность, и вы уже не можете осознать, что ваше восприятие искажено. Все представляется очень реальным. Создаваемая вами иллюзия ада очень убедительна .

Чем более депрессивным и жалким вы себя чувствуете, тем больше извращено ваше мышление. И наоборот, если у вас нет ментальных искажений, страдать от низкой самооценки или депрессии невозможно!

Каким типам ментальных ошибок вы подвержены чаще всего, когда смотрите на самого себя? Список искажений, которые вы начали осваивать в главе 3, — хорошее начало, если вы хотите разобраться в этом вопросе. Самое распространенное ментальное искажение, которое проявляется, когда вы чувствуете себя никчемным, — это мышление «всё или ничего». Если вы видите жизнь только в черно-белых тонах, то будете ожидать, что работа окажется либо превосходной, либо ничего не стоящей — третьего не дано. Как сказал мне один специалист по продажам: «Достигнуть 95 % моей цели ежемесячных продаж или выше — приемлемо! А вот 94 % или ниже — это равнозначно полному провалу».

Система «всё или ничего» в оценивании себя не только крайне нереалистична и саморазрушительна, она порождает всеохватывающую тревогу и частое чувство разочарования. Однажды психиатр в депрессии, который обратился ко мне, отметил отсутствие сексуального влечения и трудности в сохранении эрекции в течение двух недель, когда он чувствовал себя удрученно. Перфекционистские тенденции доминировали не только в его блестящей профессиональной карьере, но и в сексуальной жизни. Так, он регулярно вступал в интимную связь с женой точно по графику на протяжении всех 20 лет семейной жизни. Несмотря на снижение сексуального влечения, которое является распространенным симптомом депрессии, он говорил себе: «Я должен вступать в половой акт по расписанию, как прежде». Эта мысль вызывала такое беспокойство, что он все с большим трудом достигал эрекции. Поскольку его идеальный распорядок секса был нарушен, врач занял «нулевую» сторону мышления «всё или ничего» и заключил: «Я больше не полноценный партнер в браке. Я несостоятелен как муж. Я даже не мужчина. Я бесполезное ничтожество». И хотя он был компетентным (и кто-то даже говорил, блестящим) психиатром, он сказал мне со слезами на глазах: «Доктор Бернс, мы же с вами понимаем, что это неоспоримый факт: я никогда больше не смогу вступить в интимную связь». Несмотря на многолетнее обучение, он смог убедить себя в этой мысли.

Преодоление чувства никчемности

Теперь вы могли бы сказать: «Хорошо, я вижу, что чувство бесполезности не вполне обоснованно. По крайней мере у некоторых людей. Но они в основном успешные, не то, что я. Вы, кажется, лечите известных врачей и успешных бизнесменов. Любой мог бы сказать вам, что их отсутствие чувства собственной ценности нелогично. Но я действительно посредственное ничтожество. Другие и вправду лучше выглядят, более популярны и более успешны, чем я. И что я могу с этим поделать? Ничего! Мое чувство никчемности вполне оправданно. Оно основано на фактах, поэтому в призыве мыслить логически мало утешения. Я не думаю, что есть какой-либо способ избавиться от этих ужасных чувств, если не пытаться обмануть себя, но мы с вами оба знаем, что это не сработает». Тогда позвольте мне сначала рассказать вам о паре популярных техник, используемых многими терапевтами, которые, как я чувствую, не дадут удовлетворительного решения вашей проблемы. Затем я покажу некоторые техники, в которых больше толка и которые вам помогут.

Следуя за вашим убеждением в том, что за вашей уверенностью в собственной никчемности стоит некая глубокая истина, некоторые психотерапевты могут позволить вам выразить это чувство бесполезности во время сеанса терапии. Несомненно, есть определенная польза в том, чтобы облегчить душу. Эффект катарсиса может иногда, но не всегда, приводить к временному повышению настроения. Однако, если терапевт не дает объективной обратной связи о реальности вашей самооценки, вы можете сделать вывод, что он с вами согласен. И вы, возможно, будете правы! Вы действительно способны обмануть его, так же как и самого себя! В результате вы, вероятно, будете чувствовать себя еще более никчемным.

Продолжительное молчание во время терапевтических сессий может заставить вас чувствовать себя еще более расстроенным и поглощенным голосом внутреннего критика — аналогично экспериментам с сенсорной депривацией. Такая разновидность недирективной терапии, когда терапевт принимает пассивную роль, часто только увеличивает беспокойство и усиливает депрессивное состояние пациента. И даже когда вы чувствуете себя лучше в результате эмоционального облегчения, испытанного с эмпатичным и заботливым терапевтом, чувство улучшения, скорее всего, будет недолговечным, если вы значительным образом не трансформировали свой взгляд на самого себя и на свою жизнь. Пока вы не дадите обратный ход саморазрушительному мышлению и механизмам поведения, вы, скорее всего, будете снова и снова скатываться в депрессивное состояние.

Так же, как самого по себе выражения эмоций недостаточно, чтобы преодолеть чувство собственной никчемности, понимание причин и психологическая интерпретация, как правило, также не помогают. Например, моя пациентка Дженнифер, писательница, пришла на прием по поводу паники, которую она испытывала перед публикацией своего романа. На первом сеансе она сказала: «Я была сурова с предыдущими терапевтами. Они сказали, что моя главная проблема — это перфекционизм, а также невозможные ожидания и требования к самой себе. Также я узнала, что унаследовала это от матери, навязчивой перфекционистки. Она могла насчитать 19 причин для недовольства в идеально чистой комнате. Я всегда пыталась сделать ей приятно, но редко чувствовала, что у меня это получится, как бы я ни старалась. Терапевты говорили мне: „Перестаньте видеть мать во всех окружающих людях. Перестаньте быть перфекционисткой“. Но как это сделать? Я бы очень хотела, но никто так и не сказал мне, как это делается».

Такие же жалобы, как у Дженнифер, мне приходится слышать в работе почти каждый день. Определение природы и происхождения вашей проблемы может дать глубокое понимание, но обычно не меняет ваше поведение. И это неудивительно. Вы годами укрепляли вредные ментальные привычки, которые создали низкую самооценку. Только систематически и продолжительно прикладывая усилия, вы сможете достичь настоящих изменений. Перестает ли человек заикаться, поняв, что он не произносит гласные должным образом? Улучшается ли игра у теннисиста, если тренер просто говорит ему, что тот слишком часто направляет мяч в сетку?

Если выражение эмоций и понимание причин, две основные составляющие стандартной психотерапевтической диеты, не помогают, что тогда поможет? Как у когнитивного терапевта у меня есть три цели в работе с вашим чувством собственной никчемности: быстрая и решительная трансформация вашего способа мыслить, чувствовать и вести себя. Этих результатов можно достичь с помощью систематической тренировочной программы, состоящей из простых конкретных шагов, которые вы можете применять ежедневно. Если вы готовы регулярно заниматься по этой программе, то можете ожидать результата, пропорционального приложенным усилиям.

Вы готовы? Если так, мы начинаем. Совсем скоро вы сможете сделать первый важный шаг к улучшению настроения и отношения к себе.

Я выработал много конкретных и простых в применении техник, которые помогут вам развить чувство собственной ценности. Читая следующие разделы книги, помните, что одно чтение не гарантирует повышения самооценки — по крайней мере на долгое время. Для устойчивого результата вам следует работать с книгой и выполнять упражнения. На самом деле я рекомендую вам каждый день ставить таймер и посвящать какое-то время работе над отношением к себе, потому что только так вы сможете ощутить самый быстрый и устойчивый личностный рост.

Конкретные методы повышения самооценки

1. Отвечайте внутреннему критику! Чувство собственной бесполезности возникает из-за критического внутреннего диалога. Это могут быть, например, обесценивающие фразы вроде «Я бестолочь», «Я ничтожество», «Я хуже других» и т. д. Они создают и подпитывают ваше чувство отчаяния и низкую самооценку. Чтобы преодолеть эту вредную ментальную привычку, следует предпринять следующие шаги:

а) научиться распознавать и записывать критические мысли, возникающие в уме;

б) выяснить, какие искажения содержатся в этих мыслях;

в) регулярно давать ответ этим мыслям, чтобы выстроить более реалистичную систему самооценки.

Эффективный способ для систематического выполнения этих шагов — техника трех колонок. Прочертите две линии поперек листа, разделив его на три части (см. табл. 4.1). Озаглавьте левую колонку «Автоматические мысли (самокритика)», среднюю — «Когнитивное искажение», а правую — «Рациональный ответ (самозащита)». В левой колонке записывайте болезненные самокритичные высказывания, которые вы мысленно произносите, чувствуя себя бесполезным и недовольным собой.

Допустим, вы опаздываете на важную встречу. Сердце уходит в пятки, вас охватывает паника. Теперь спросите себя: «Какие мысли проносятся в моем уме прямо сейчас? Что я сам себе говорю? Почему это меня расстраивает?» Затем запишите эти мысли в левой колонке.

Возможно, вы подумали: «Я никогда ничего не делаю так, как нужно» и «Я всегда опаздываю». Запишите эти мысли в левом столбце и пронумеруйте их (см. табл. 4.1). Возможно, вы также подумали: «Все будут смотреть на меня как на идиота. Это показывает, какой я неудачник». В тот момент, как эти мысли проносятся в вашей голове, записывайте их. Почему? Потому что они и являются причиной вашего упадка настроения. Эти мысли режут вас на части, словно ножи. Я уверен: вы знаете, о чем я говорю, потому что чувствовали это.

Каков следующий шаг? Вы уже начали готовиться к нему, когда читали главу 3. Используя список когнитивных искажений, попытайтесь определить ошибки мышления в каждой из ваших негативных автоматических мыслей. Например, «Я никогда ничего не делаю так, как нужно» — пример сверхобобщения. Запишите это в средней колонке. Продолжайте определять искажения в автоматических мыслях, как показано в таблице 4.1.

Теперь вы готовы к самому важному шагу в трансформации своего настроения — замене негативной мысли на более рациональную и менее расстраивающую из правой колонки таблицы. Не пытайтесь подбодрить себя, излишне рационализируя или делая утверждения, в которые не верите и которые объективно неверны. Вместо этого попытайтесь распознать истину . Если то, что вы указали в колонке «Рациональный ответ», не является убедительным и реалистичным, это вам нисколько не поможет. Убедитесь в том, что верите в свое опровержение. Такой рациональный ответ может включать то, что вы считаете нелогичным и ошибочным в ваших самокритичных автоматических мыслях.

Например, в ответ на «Я никогда ничего не делаю так, как нужно» можно написать «Перестань, что-то ты делаешь правильно, что-то — нет, как и все люди. С этой встречей не получилось, но давай не будем делать из мухи слона».

Допустим, вы не смогли подобрать рациональный ответ на какую-то негативную мысль. Тогда просто забудьте о ней на несколько дней и вернитесь к ней позже. Обычно после перерыва получается увидеть обратную сторону монеты. Если вы будете работать над техникой трех колонок 15 минут в день в течение месяца или двух, находить рациональный ответ станет все проще. Не бойтесь спрашивать других, как бы они отреагировали на ту или иную неприятную мысль, если сами не можете найти подходящий ответ.

Предупреждение: не используйте слова, описывающие ваши автоматические реакции в колонке «Автоматическая мысль». Просто запишите мысли, которые создали эту эмоцию. Например, вы заметили, что у вас спущено колесо. Не пишите «Я чувствую себя отвратительно», потому что вы не сможете это опровергнуть рациональным ответом. Факт в том, что вы действительно чувствуете себя отвратительно. Вместо этого запишите мысли, которые автоматически возникли у вас в голове в тот момент, когда вы увидели спущенную шину. Например, «Какой же я идиот, нужно было поменять шину еще в прошлом месяце» или «Вот черт, что за невезенье». Затем вы сможете заменить их на рациональные ответы, такие как «Возможно, лучше было поставить новую шину, но я не идиот, и никто не может предсказать будущее с полной уверенностью». Этот процесс не вернет шине прежний вид, но по крайней мере вы не поедете на сервис со сдутым чувством собственного достоинства.

Хотя не следует записывать эмоции в колонке «Автоматические мысли», может быть полезно проводить небольшую «оценку эмоций» до и после работы с тремя колонками, чтобы определить, насколько улучшилось ваше самочувствие. Это делается очень просто: запишите, насколько вы расстроены, в диапазоне от 1 до 100 %, перед тем как определите ваши автоматические мысли и дадите ответ на них. В предыдущем примере вы могли бы оценить вашу злость и расстройство в тот момент, когда увидели спущенную шину, в 80 %. Затем, когда вы заполнили письменную часть, пишите, насколько вам полегчало. Скажем, гнев снизился до 40 %. Если цифра уменьшилась, значит, метод сработал.

Доктор Аарон Бек разработал чуть более подробную форму под названием «Дневник записи автоматических мыслей», который позволяет записывать не только расстраивающие мысли, но и чувства, и само негативное событие, которое их запустило (см. табл. 4.2).

Предположим, вы страховой агент и потенциальный клиент оскорбляет вас без всякого повода, а затем вешает трубку. Опишите само событие в колонке «Ситуация» (не в колонке «Автоматические мысли»). Затем запишите ваши чувства и негативные мысли, содержащие искажения, которые явились их причиной, в соответствующих колонках.

Наконец, дайте ответ этим мыслям и проведите оценку эмоций. Некоторые предпочитают вести такой дневник, потому что он позволяет систематически анализировать негативные события, мысли и чувства. Используйте технику, которая будет для вас более удобной.

Запись негативных мыслей и рациональных ответов может казаться чудовищным упрощением, неэффективной тратой времени и, наоборот, чересчур замысловатой затеей. Bероятно, вы даже будете разделять чувства некоторых пациентов, которые вначале отказывались это делать, говоря «Какой в этом смысл? Это не подействует и не может подействовать, потому что я действительно безнадежен и бесполезен».

Такое отношение может лишь сыграть роль самосбывающегося пророчества. Пока не захотите воспользоваться этим инструментом, вы не сможете проделать эту работу. Начните с записи автоматических мыслей и рациональных ответов в течение 15 минут каждый день в течение двух недель и посмотрите, как это скажется на вашем настроении, используя для оценки опросник депрессии Бернса. Вы можете удивиться, заметив начавшийся период личностного роста и здоровую перемену в вашем образе себя.

Ниже описан опыт Гейл, секретаря, чья самооценка была настолько низкой, что девушка постоянно боялась критики со стороны друзей. На нее настолько сильно подействовала просьба соседки по квартире помочь прибраться после вечеринки, что она ощутила себя отвергнутой и никчемной. Изначально Гейл была настолько пессимистично настроена в отношении улучшения состояния, что я едва смог уговорить ее попробовать применить технику трех колонок. Когда девушка с неохотой решила все-таки попробовать, то удивилась, насколько быстро начали меняться ее самооценка и настроение. Она рассказала, что именно запись мыслей, которые проносились у нее в уме в течение дня, позволила оценить их объективно. Гейл перестала воспринимать эти критические мысли всерьез. В результате такой ежедневной практики записи мыслей она почувствовала себя лучше, а в ее межличностных отношениях произошел настоящий квантовый скачок. Отрывок из ее домашнего задания приведен в таблице 4.3.

Опыт Гейл не является чем-то необычным. Простое упражнение, заключающееся в ежедневной практике рациональных ответов на автоматические мысли, — основа когнитивного метода. Это один из самых необходимых способов изменения вашего мышления. Критически важно именно записывать автоматические мысли и рациональные ответы — не пытайтесь делать это исключительно в уме. Запись помогает вам достичь большей степень объективности, чем если бы вы просто прокручивали ответы в голове. Также это позволяет отследить ментальные ловушки, которые повергают вас в уныние. Техника трех колонок не ограничивается проблемами личной несостоятельности, ее можно применять к целому ряду эмоциональных проблем, в которых искаженное мышление играет центральную роль. Вы можете вынуть ядовитое жало из многих проблем, которые считали исключительно реалистичными, таких как банкротство, развод или серьезные психические заболевания. Наконец, в разделе о профилактике и личностном росте вы узнаете, как применять одну из вариаций метода автоматических мыслей, чтобы добраться до той части психики, где кроются причины перепадов настроения. Вы сможете найти и трансформировать «болевые точки» в уме, которые делают вас уязвимыми для депрессии.

2. Психическая биологическая обратная связь. Второй метод, который может оказаться очень полезен, включает наблюдение за негативными мыслями с помощью наручного счетчика. Его можно приобрести в магазине спортивных товаров. Он выглядит как наручные часы, стоит недорого, и каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку, цифра на его табло меняется. Нажимайте на кнопку каждый раз, когда у вас появляется негативная мысль о самом себе; все время будьте начеку и отслеживайте такие мысли. В конце каждого дня записывайте цифру в журнал.

Вначале вы заметите, что число растет. Так будет продолжаться в течение нескольких дней, пока вы будете учиться все лучше определять свои критические мысли. Вскоре вы начнете замечать, что достигли плато и значение не меняется в течение семи — десяти дней, а затем оно постепенно начнет снижаться. Это показывает, что по мере того, как вы начинаете лучше себя чувствовать, деструктивных мыслей становится меньше. Ощутимые изменения при этом подходе обычно можно заметить примерно через три недели.

Пока никто не может сказать с уверенностью, почему эта простая техника так хорошо работает, но систематическое самонаблюдение часто помогает выработать и повышенный самоконтроль. Когда вы перестаете распекать себя по малейшему поводу, то начинаете чувствовать себя гораздо лучше. На случай, если решите использовать наручный счетчик, я хочу подчеркнуть, что он не должен заменять 10–15 минут ежедневной работы с искаженными негативными мыслями и практику рациональных ответов, описанную выше. Метод письменной работы нельзя игнорировать, потому что он проясняет нелогичную природу беспокоящих вас мыслей. Если вы делаете это регулярно, то можете использовать наручный счетчик, чтобы время от времени пресекать болезненные когниции в зародыше.

3. Разгребай и не унывай! Женщина, которая считала, что она «плохая мать». Возможно, в ходе чтения предыдущих разделов этой главы у вас возникло следующее возражение: «Все эти методы работают с мыслями. А если мои проблемы — настоящие? Как мне поможет изменение мышления, если у меня есть вполне реальные недостатки, которые нужно преодолеть?»

Нэнси 34 года, и она мать двоих детей. У нее возникло именно такое чувство. Шесть лет назад она развелась с первым мужем и недавно снова вышла замуж. Нэнси заканчивает учебу в колледже по очно-заочной программе. Обычно она полна энтузиазма и преданна семье, однако в течение нескольких лет страдает от эпизодической депрессии. В такие периоды упадка она становится чрезвычайно критичной по отношению к самой себе и другим людям, не уверена в себе и сомневается в своих силах. Нэнси направили ко мне именно в такой период депрессии.

Меня поразила ярость, с которой она нападала на себя. Она получила записку от учительницы своего сына, где говорилось, что у того трудности в школе. Нэнси тут же погрузилась в уныние и начала обвинять себя. Вот отрывок нашего разговора во время сессии.

Н э н с и. Мне следовало работать с Бобби над его домашним заданием. Теперь он неорганизован и часто приходит в школу неподготовленным. Я говорила с учительницей Бобби, и она сказала, что ему не хватает уверенности в себе и он не умеет следовать указаниям. Соответственно, результаты его учебы в последнее время серьезно ухудшились. После этого разговора у меня возникло несколько критических мыслей в отношении себя, и я вдруг почувствовала подавленность. Я говорю себе, что хорошая мать проводит время со своими детьми и каждый вечер занимается с ними. Я отвечаю за его поведение — за то, что он врет, не успевает в школе. Я просто не могу понять, как с ним справиться. Я действительно плохая мать. Я начала думать, что он глупый и вот-вот вылетит из школы и что все это моя вина.

Моя стратегия заключалась в том, чтобы в первую очередь научить ее давать ответ на утверждение «Я плохая мать», так как я почувствовал, что эта самокритика была болезненной и нереалистичной и порождала внутренний гнев Нэнси на саму себя, который парализовал ее и никак не помог бы ей поддержать Бобби в его кризисе.

Д э в и д. Хорошо. Что не так с этим утверждением: «Я плохая мать»? Н э н с и. Ну… Д э в и д. Бывают ли вообще «плохие матери»? Н э н с и. Конечно. Д э в и д. А что такое «плохая мать»? Какое бы определение вы дали? Н э н с и. Плохая мать — это та, у которой плохо получается воспитывать детей. Она не так эффективна, как другие матери, поэтому ее дети становятся плохими. Мне это кажется очевидным. Д э в и д. То есть вы хотите сказать, что «плохая мать» — это та, у которой плохие навыки материнства? Таково ваше определение? Н э н с и. Некоторым матерям точно не хватает навыков материнства. Д э в и д. Но всем матерям их в чем-то не хватает. Н э н с и. Правда? Д э в и д. Нет в этом мире такой матери, которая бы достигла совершенства во всех навыках материнства. Так что этих навыков всем не хватает. Если отталкиваться от вашего определения, все матери — плохие. Н э н с и. Я чувствую, что я плохая мать. Но не все такие. Д э в и д. Тогда дайте новое определение. Что такое «плохая мать»? Н э н с и. Плохая мать — та, кто не понимает своих детей или постоянно совершает ужасные ошибки. Эти ошибки приносят непоправимый вред. Д э в и д. Согласно этому новому определению, вы не «плохая мать» и «плохих матерей» не бывает, потому что никто не совершает ужасные ошибки постоянно. Н э н с и. Никто?.. Д э в и д. Вы говорили, что плохая мать постоянно совершает ужасные ошибки. Нет такого человека, который совершает ошибки постоянно, 24 часа в сутки. Каждая мать способна сделать что-то хорошо. Н э н с и. Ну, ведь бывают жестокие родители, которые только наказывают и ругают своих детей, — вы читали о таких в газете. И все заканчивается побоями. Такую мать точно можно назвать плохой. Д э в и д. Есть родители, которые срываются и иногда ведут себя же убрать рекламу



стоко, это правда. И эти люди могут изменить свое поведение, что поможет им лучше относиться к самим себе и к детям. Но будет нереалистичным утверждать, что такие родители постоянно поступают со своими детьми жестоко и причиняют им вред. И уж точно нельзя помочь их беде, приклеив ярлык «плохой». У таких людей есть проблемы с агрессией, им необходимо тренироваться контролировать себя, но станет только хуже, если убеждать их в том, что они «плохие». Обычно они уже считают себя негодяями, и это часть их проблемы. Приклеивать на них ярлык «плохая мать» было бы неверно и так же безответственно, как пытаться потушить костер бензином.

Здесь я пытался показать Нэнси, что она просто нападает на саму себя, навешивая ярлык «плохая мать». Я надеялся показать ей, что не важно, какое определение она дает этому понятию, оно так или иначе будет нереалистичным. Когда она откажется от разрушительной привычки унывать и обзывать себя, то сможет приступить к стратегиям, помогающим ее сыну справиться с трудностями в школе.

Н э н с и. Но у меня все равно есть чувство, что я «плохая мать». Д э в и д. Что ж, тогда еще раз — какое определение вы дадите? Н э н с и. Это та, кто не уделяет ребенку достаточно внимания, положительного внимания. Ведь я так занята по своей учебе. И когда я уделяю внимание, то боюсь, что все оно негативное. Кто знает? Вот что я пытаюсь сказать. Д э в и д. «Плохая мать» не уделяет ребенку достаточно внимания, вы говорите? Достаточно для чего? Н э н с и. Для того, чтобы у ребенка было все хорошо в жизни. Д э в и д. Хорошо во всем или в каких-то отдельных вещах? Н э н с и. В некоторых. Никто не может преуспеть во всем. Д э в и д. Получается ли у Бобби что-то делать хорошо? Есть ли у него какие-либо компенсирующие сильные стороны? Н э н с и. О да. Он много что любит, и у него многое получается. Д э в и д. Тогда вы не можете быть «плохой матерью» из вашего определения, потому что у вашего сына многое получается хорошо. Н э н с и. Но почему тогда я чувствую себя плохой матерью? Д э в и д. Похоже, вы приклеиваете к себе ярлык «плохая мать», потому что хотите проводить больше времени с сыном, иногда чувствуете себя несостоятельной и однозначно ощущаете необходимость улучшить взаимодействие с Бобби. Но вы не решите эти проблемы, просто автоматически сделав вывод, что вы «плохая мать». Это имеет какой-то смысл для вас? Н э н с и. Если бы я уделяла ему больше внимания и чаще помогала, он бы лучше справлялся в школе и был более счастлив в целом. Я чувствую свою вину, когда у него что-то не получается. Д э в и д. То есть вы хотите взять на себя вину за его ошибки? Н э н с и. Да, это моя вина. Поэтому я и плохая мать. Д э в и д. А вы будете принимать на свой счет его достижения? И его счастье? Н э н с и. Нет — безусловно, это будет его заслуга, а не моя! Д э в и д. Это имеет смысл? То, что вы несете ответственность за его ошибки, но не за сильные стороны? Н э н с и. Нет. Д э в и д. Вы понимаете, к чему я клоню? Н э н с и. Ага. Д э в и д. «Плохая мать» — это абстракция; в этой вселенной не бывает «плохих матерей». Н э н с и. Правильно. Но матери могут делать плохие вещи. Д э в и д. Они просто люди, а люди совершают разные поступки — хорошие, плохие и нейтральные. «Плохая мать» — это всего лишь фантазия; в природе такого не бывает. Стул — это вещь, его можно потрогать. А «плохая мать» — это абстракция. Понимаете? Н э н с и. Я это поняла, но одни матери более опытны и эффективны, чем другие. Д э в и д. Да, есть различные степени эффективности родительских навыков. И у большинства есть огромный потенциал для развития. Главный вопрос — это не «хорошая я мать плохая?», а, скорее, «Каковы мои относительные достоинства и недостатки и что я могу улучшить?». Н э н с и. Я понимаю. Такой подход имеет гораздо больше смысла, и так я себя гораздо лучше чувствую. Когда я использую ярлык «плохая мать», то просто чувствую себя никудышной, впадаю в уныние и не могу сделать ничего продуктивного. Теперь я вижу, к чему вы клоните. Когда я перестаю критиковать саму себя, то чувствую себя лучше, и возможно, смогу лучше помочь Бобби. Д э в и д. Верно! Если вы смотрите на вещи подобным образом, то думаете о развитии. Например, каковы ваши родительские навыки? Как вы можете начать их улучшать? Это те вопросы, которые бы я предложил вам задать себе в отношении Бобби. Если вы называете себя «плохой матерью», это просто расходует вашу эмоциональную энергию и отвлекает от задачи развития материнских навыков. Это безответственно. Н э н с и. Правильно. Если я перестану наказывать себя этим утверждением, мне будет гораздо лучше и я смогу начать работать над тем, как помочь Бобби. В тот момент, когда я перестану называть себя плохой матерью, я начну чувствовать себя лучше. Д э в и д. Да. Что вы сможете сказать себе теперь, когда вам захочется назвать себя «плохой матерью»? Н э н с и. Я смогу сказать, что нет необходимости ненавидеть себя, если мне что-то не нравится в Бобби или если у него проблемы в школе. Я могу попробовать определить эту проблему, встретиться с ней лицом к лицу и начать работать над ее решением. Д э в и д. Все правильно. Это позитивный подход, и он мне нравится. Вы даете отпор негативному утверждению и затем добавляете положительное. Мне это действительно нравится.

Затем мы работали над ответами на «автоматические мысли», которые она записала после звонка учительницы Бобби (см. табл. 4.4). По мере того как Нэнси научилась давать отпор самокритичным мыслям, она испытала долгожданное и такое необходимое эмоциональное облегчение. После этого она выработала несколько стратегий, чтобы помочь Бобби справиться с трудностями.

Первым шагом в ее работе над проблемой был разговор с Бобби о трудностях, которые у него возникли, и выяснение, в чем заключается проблема. Есть ли у него в действительности те проблемы, о которых говорит учительница? Как он сам понимает свою проблему? Правда ли, что он чувствует себя скованным и ему не хватает уверенности? Появились ли у него какие-либо особые трудности с домашним заданием в последнее время? Как только Нэнси получит эту информацию и поймет, в чем на самом деле заключается проблема, она окажется в нужной точке, из которой можно прийти к верному решению. Например, если Бобби скажет, что отдельные предметы ему даются с особым трудом, она сможет разработать систему поощрения за дополнительно сделанное домашнее задание. Она также решила прочитать несколько книг по родительским навыкам. В итоге ее отношения с Бобби улучшились, а его отметки и поведение резко изменились.

Ошибкой Нэнси было судить себя слишком обобщенно, вынося себе осуждающий приговор, что она плохая мать. Такого рода критика вызывала только бессилие, потому что создавала ощущение, что личная проблема Нэнси настолько велика и запущена, что никто не сможет исправить это. Чувство огорчения, которое вызывал этот ярлык, было настолько сильным, что она не могла определить настоящую суть проблемы, разложив ее на составляющие и применив необходимые решения . Если бы она продолжила впадать в уныние, то велика вероятность того, что у Бобби до сих пор были бы проблемы в школе, а она сама стала бы чувствовать себя полной неудачницей.

Как можно применить опыт Нэнси к вашей ситуации? Когда вы недовольны собой, попробуйте спросить себя, что именно имеете в виду, когда пытаетесь определить свое истинное «Я» при помощи таких ярлыков, как «дурак/дура», «недотепа», «нелепый» и т. д. Когда вы начинаете разбирать эти деструктивные ярлыки, то обнаружите, что они необоснованны и бессмысленны. Они только затуманивают суть проблемы, порождая растерянность и отчаяние. Избавившись от них, вы можете установить реально существующую проблему и начать работать над ней.

Резюме. Испытывая упадок настроения, вы, вероятно, говорите себе, что вы неполноценный, жалкий или просто бестолковый. Вы сможете убедить себя в том, что у вас нет внутреннего стержня и по своей сути вы бесполезны. Пропорционально тому, насколько сильно вы верите этим мыслям, настолько же сильной будет эмоциональная реакция отчаяния и ненависти к себе. Вы даже можете почувствовать, что лучше вам умереть, столь невыносим дискомфорт и самоуничижение. Вас может охватить апатия, паралич воли, страх и нежелание быть вовлеченным в нормальный поток жизни.

Так как к этим негативным эмоциональным и поведенческим последствиям приводят именно безжалостные мысли по отношению к себе, первый шаг — прекратить говорить себе, что вы бесполезны. Однако у вас, вероятно, не получится это сделать, пока вы не будете абсолютно уверены в том, что это утверждение неверно и нереалистично.

Как этого достичь? Для начала стоит взглянуть на жизнь как на непрекращающийся процесс, включающий постоянно меняющееся физическое тело, так же как и огромное количество быстро чередующихся мыслей, чувств и способов поведения. Ваша жизнь, таким образом, это видоизменяющийся опыт, непрекращающийся поток. Вы не вещь, и поэтому любой ярлык сковывает, весьма неточен и чересчур обобщен. Такие абстрактные ярлыки, как «бесполезный» или «жалкий», не несут никакой информации и ничего не значат .

Но вы все равно можете быть убеждены в своей посредственности. Как ее можно доказать? Вы можете сказать себе «Я чувствую себя неполноценным. Соответственно, я, должно быть, на самом деле неполноценный. Иначе почему меня охватывают такие невыносимые эмоции?» Ваша ошибка — эмоциональное обоснование. Ваши чувства определяют не вашу ценность, а всего лишь относительное состояние комфорта или дискомфорта. Отвратительное, несчастливое внутреннее состояние не доказывает, что вы сами отвратительный и бесполезный человек. Они только указывают на то, что вы так думаете из-за того, что временно находитесь в подавленном состоянии и оцениваете самих себя нелогично и необоснованно.

Можно ли сказать, что состояние приподнятого настроения и счастья, наоборот, доказывает ваше величие или особенную ценность? Или оно просто означает, что вы хорошо себя чувствуете?

Ни чувства, ни мысли, ни поступки не определяют вашу ценность. Какие-то могут быть позитивными, креативными и вдохновляющими; большинство нейтральны. А какие-то могут быть нерациональными, саморазрушительными и неадекватными. Их можно изменить, если вы захотите приложить достаточно усилий, но они не могут означать, что вы плохой или бестолковый. В этой вселенной не существует такого явления, как бесполезный человек.

«Тогда как я могу укрепить свою самооценку?» — можете спросить вы. Ответ такой: этого и не требуется! Чтобы создать или заслужить высокую самооценку, не нужно совершать что-то особенно ценное; все, что вы должны делать, — выключить критический, обвиняющий внутренний голос. Почему? Потому что этот критический внутренний голос неправ ! Ваше внутреннее издевательство над самим собой — это следствие нелогичного, искаженного мышления. Ваше чувство бесполезности не основано на правде, это просто воспалительный процесс, который лежит в основе депрессии.

Поэтому запомните три главных шага, которые следует предпринять, если вы расстроены.

1. Сконцентрируйтесь на негативных автоматических мыслях и запишите их. Не позволяйте им вертеться в голове, поймайте их в ловушку, зафиксировав на бумаге!

2. Перечитайте список когнитивных искажений. Определите, как именно вы искажаете суть проблем и преувеличиваете их.

3. Замените мысли, которые заставили вас считать себя бестолковым, на более объективные. Когда вы будете делать это, то уже почувствуете себя лучше. Таким образом, вы будете укреплять свою самооценку, а ваше чувство бесполезности (и, конечно, депрессия) исчезнет.

Глава 5

Как справиться с бездельем

В предыдущей главе вы узнали, как можно изменить настроение, изменив образ мыслей . Есть и второй хороший способ поднять настроение, и он крайне эффективен. Люди могут не только мыслить, но еще и действовать, поэтому неудивительно, что вы можете изменить самочувствие, поменяв образ действия. Есть только одна проблема — когда вы в депрессии, вы не слишком-то хотите что-либо делать.

Один из наиболее разрушительных аспектов депрессии — она парализует вашу силу воли. В ее самой легкой форме вы просто откладываете ненавистные повседневные дела на потом и прокрастинируете. Если у вас нет мотивации к действию, то практически любое занятие кажется таким сложным, что вас охватывает стремление лечь и ничего не делать. Из-за того, что сделать удается немного, вы чувствуете себя все хуже. Вы не только ограничиваете себя в привычных способах подзарядки и получения удовольствия; ваша ненависть к себе растет из-за недостаточной продуктивности, что приводит к еще большей изоляции и бессилию.

Если вы не распознаете эмоциональную тюрьму, в которую себя загнали, такая ситуация может продолжаться неделями, месяцами или даже годами. Бездействие будет вызывать еще больше отчаяния, если когда-то вы гордились своей энергичностью. Ваше безделье может также расстраивать семью и друзей, которые, как и вы сами, не могут понять причин вашего поведения. Они могут говорить, что вы, должно быть, хотите оставаться в депрессии, иначе вы давно бы уже взяли себя в руки и «оторвали задницу от дивана». Такие комментарии только усиливают отчаяние и оцепенение.

Безделье — это один из главнейших парадоксов человеческой природы. Одни люди радостно бросаются в водоворот жизни, а другие как будто держатся на расстоянии, ограничивая себя на каждом шагу, словно они вовлечены в заговор против самих себя. Вы когда-нибудь думали почему?

Если приговорить человека к нескольким месяцам изоляции, лишив всех привычных занятий и контактов, это приведет к серьезной депрессии. Даже молодые обезьяны погружаются в заторможенное, отстраненное состояние, если разлучить их со сверстниками и изолировать в небольшой клетке. Зачем добровольно подвергать себя подобному наказанию? Действительно ли вы хотите заставить себя так страдать? Используя простые когнитивные техники, вы можете точно установить причины трудностей в обретении мотивации.

Я обнаружил, что у огромного большинства пациентов в депрессии наступает улучшение, если они сами хотят себе помочь. Иногда кажется, что не так важно, что именно вы делаете, если вы делаете это с целью самопомощи. Я знаю два изначально «безнадежных» случая, в которых невероятно полезными оказались просто отметки на бумаге. Один пациент был художником, который в течение нескольких лет был убежден, что не может даже провести прямую линию. Соответственно, он и не пытался. Когда его терапевт предложил проверить это и все-таки начертить линию, она оказалась настолько прямой, что пациент заново начал рисовать и вскоре избавился от симптомов. И все же многие люди в депрессии проходят этап, когда они наотрез отказываются делать то, что им поможет. В тот момент, когда ключевая проблема мотивации решается, депрессия обычно идет на спад. Поэтому можно понять, почему так много исследований направлены на определение причин паралича воли. Используя это знание, мы разработали особые методы, которые помогут вам справиться с прокрастинацией.

Позвольте описать два непростых случая из моей практики. Вы можете подумать, что такое безделье — это крайний случай, и сделать ошибочный вывод, что эти люди «ненормальные» и у вас нет ничего общего с ними. Но я полагаю, что их проблемы вызваны установками, похожими на ваши, так что не сбрасывайте эти примеры со счетов.

Пациент А, женщина 28 лет, провела эксперимент, чтобы увидеть, как ее настроение будет меняться в зависимости от разных занятий. Оказалось, что она чувствует себя значительно лучше, когда делает практически все что угодно . Список дел, которые гарантированно поднимают ей настроение, включает уборку, теннис, работу, игру на гитаре, покупку продуктов. Есть только одно занятие, от которого ей гарантированно становится хуже, единственное, что может серьезно испортить ей настроение и делает глубоко несчастной. Догадываетесь, что это? БЕЗДЕЛЬЕ: лежать целый день в кровати, пялиться в потолок и лелеять негативные мысли. И догадайтесь, что она делает по выходным. Верно! В субботу утром она забирается в постель и начинает погружение во внутренний ад. Думаете она действительно так хочет страдать?

Пациент Б., врач-терапевт, в самом начале нашей работы выражается предельно ясно. Она говорит, что осознает: скорость ее выздоровления зависит от ее желания работать над собой в перерывах между сессиями, уверяет, что хочет выздороветь больше всего на свете, так как депрессия разрушает ее жизнь уже более 16 лет. Она подчеркивает, что будет счастлива приходить на сеансы терапии, но я ни в коем случае не должен просить ее сделать хоть что-то, чтобы помочь себе. Она говорит, что убьет себя, если я буду настаивать даже на пятиминутных заданиях. Когда она подробно описала однозначно летальный и жестокий способ самоубийства, который тщательно спланировала в операционной, стало очевидно, что она не шутит. Почему она так решительно намерена не помогать себе?

Я знаю, что ваша прокрастинация, возможно, менее тяжела и касается не таких значительных вещей, например — оплаты счетов, посещения зубного врача и т. д. Или, возможно, вы никак не в силах закончить довольно простой доклад, который может обеспечить крутой взлет вашей карьеры. Но вопрос остается тем же: почему мы так часто не действуем в своих интересах?

Прокрастинация и саморазрушительное поведение могут казаться комичными или жалкими, вызывать отчаяние или бешенство, ставить в тупик — все зависит от точки зрения. Я нахожу, что это очень человеческая черта, настолько распространенная, что мы все ловим себя на этом практически каждый день. Писатели, философы и исследователи человеческой природы на протяжении всей истории пытаются дать объяснение саморазрушительному поведению, включая следующие популярные теории.

1. Вы просто ленивы, такова ваша «природа».

2. Вы хотите причинить себе вред и страдать. Либо вам нравится находиться в депрессии, либо в вас присутствует стремление к саморазрушению, «жить надоело».

3. Вы пассивно-агрессивны и хотите своим бездельем вывести из себя окружающих.

4. Вы, должно быть, получаете какую-то выгоду от прокрастинации и безделья. Например, вам нравится внимание, которое вы получаете, находясь в депрессии.

Каждое из этих известных объяснений — отдельная психологическая теория, и все они неточны! Первая — это «личностная» модель; ваша апатия рассматривается как устойчивая черта личности и проистекает из вашей «внутренней лени». Проблема этой теории в том, что она просто навешивает на проблему ярлык, не объясняя причин. Вешать на себя ярлык «лентяй» бесполезно и непродуктивно, это создает ложное впечатление, что ваше отсутствие мотивации — неизменяемая часть вашей внутренней организации. Такого рода мышление является не состоятельной научной теорией, а примером когнитивного искажения (навешивание ярлыков).

Вторая модель подразумевает, что вы хотите причинить себе вред и страдания, потому что получаете какое-то удовольствие от прокрастинации, и она привлекательна для вас. Эта теория настолько абсурдна, что я сомневался, стоит ли ее включать в список, однако она широко распространена и ее активно поддерживает большое количество психотерапевтов. Если вам кажется, что вам или кому-то другому нравится быть в депрессии и ничего не делать, то напомните себе: депрессия — это самая мучительная форма человеческого страдания. Скажите мне — что в ней привлекательного? Мне не встречалось ни одного пациента, который в самом деле бы получал удовольствие от своего несчастья.

Если вас это не убедило и вам кажется, что вы действительно получаете удовольствие от боли и страданий, то проведите эксперимент со скрепкой. Отогните один конец металлической скрепки и засуньте его под ноготь, а потом нажимайте все сильнее и сильнее. Вы заметите, что чем больше давления прикладывать, загоняя скрепку под ноготь, тем острее и невыносимее становится боль. А теперь спросите себя — действительно ли это приносит удовольствие? Вам и правда так нравится страдать?

Третья гипотеза — о том, что вы «пассивно-агрессивны», отражает мышление многих терапевтов, которые полагают, что депрессивное поведение можно объяснить в контексте «невыраженного гнева». Прокрастинация может рассматриваться как проявление запертой внутри вас враждебности, потому что ваше бездействие часто раздражает людей вокруг вас. Одна из проблем этой теории в том, что большинство людей, страдающих от депрессии и прокрастинации, не испытывают особенной злости. Обида иногда может быть дополнительной причиной отсутствия мотивации, но обычно не является корнем проблемы. Хотя ваша депрессия может очень расстраивать вашу семью, вероятно, это не является вашей целью. Чаще, наоборот, страх не угодить родным может усугубить состояние. Предположение, что вы намеренно ничего не делаете, лишь бы вывести их из себя, оскорбительно и неверно; от этого вы только будете чувствовать себя хуже.

И, наконец, последняя теория, говорящая, что вы получаете какую-то «выгоду» от прокрастинации, отражает недавнюю бихевиорально ориентированную (поведенческую) тенденцию в психологии. В этой теории ваши настроения и действия рассматриваются как результат поощрений и наказаний, получаемых от среды. Если вы в депрессии и ничего не хотите с этим делать, это означает, что ваше поведение соответствующим образом поощряется.

В этом есть зерно истины: люди в депрессии иногда действительно получают много поддержки от людей, которые хотят им помочь. Как бы то ни было, человеку в депрессии это редко приносит положительные эмоции, потому что он склонен обесценивать эту помощь. Если вы в депрессии и кто-то говорит, что вы им нравитесь, вы, вероятно, думаете: «Он просто не знает, какой я жалкий человек. Я не заслуживаю этой похвалы». Депрессия и апатия не приносят никакой настоящей награды. Четвертая теория не выдерживает критики, как и все предыдущие.

Как обнаружить истинную причину паралича мотивации? Исследование расстройств настроения дает нам уникальную возможность наблюдать удивительные трансформации в уровне личной мотивации за короткое время. Человек, который обычно кипит творческой энергией и оптимизмом, может в период депрессии быть обессилен и чувствовать себя жалким. Отслеживая резкие перемены настроения, мы можем собрать важные сведения, которые помогут открыть многие секреты мотивации. Просто спросите себя: «Какие мысли приходят мне в голову, когда я думаю об этой невыполненной задаче?» Затем запишите их на листе бумаги. То, что вы запишете, отразит ваши ограничивающие установки, ложные представления и ошибочные предположения. Вы увидите, что чувства, лишающие вас мотивации, такие как апатия, тревожность или ощущение, что вы не справляетесь, — это результат искажений мышления.

На рис. 5.1 показан типичный Круг оцепенения. В уме пациента крутятся негативные мысли. Он говорит себе: «Нет смысла что-то делать, потому что я неудачник по жизни, я просто обречен на провал». Если вы в депрессии, такая мысль звучит очень убедительно, лишает вас сил и заставляет чувствовать себя несостоятельным, разбитым, полным ненависти к себе и беспомощным. Затем вы используете эти негативные эмоции как доказательство, что ваши пессимистичные настроения оправданны, и отношение к жизни начинает меняться. Вы убеждены, что потерпите неудачу буквально во всем, так что даже не пытаетесь ничего сделать и просто не вылезаете из постели. Вы безвольно откидываетесь на подушки и смотрите в потолок, надеясь заснуть, с болью осознавая, что ваша карьера идет под откос, а бизнес постепенно движется к банкротству. Возможно, вы перестаете отвечать на звонки из страха услышать плохие новости; жизнь становится бесконечной беговой дорожкой скуки, дурных предчувствий и печали. Порочный круг может быть бесконечным, если вы не поймете, как его прервать.

Как видно на рис. 5.1, ваши мысли, чувства и поведение влияют друг на друга: все эмоции и действия — это результат мыслей и установок. Точно так же ваши чувства и модели поведения различными способами воздействуют на ваше восприятие. Из этой модели следует, что любые изменения в эмоциях запускаются исключительно когнициями, то есть мыслями. А изменение поведения поможет улучшить настроение и отношение к себе, если оно положительно влияет на то, как вы думаете . Таким образом, вы можете поменять свои неконструктивные мысленные установки, если измените поведение так, чтобы одновременно опровергнуть все неконструктивные установки, которые являются ядром ваших проблем с мотивацией. Таким же образом, меняя образ мышления, вы почувствуете желание что-либо делать, и это окажет еще более глубокий положительный эффект на ваши модели мышления. Вы можете превратить Круг оцепенения в Круг продуктивности.

Ниже перечислены типы мысленных установок, которые наиболее часто наблюдаются при проблемах с прокрастинацией и бездействием. Вы можете распознать у себя одну или несколько из них.

1. Безнадежность. Будучи в депрессии, вы настолько застреваете в боли настоящего момента, что полностью забываете, что чувствовали себя хорошо в прошлом, и не можете представить, что сможете почувствовать себя лучше в будущем. Любое занятие покажется вам бессмысленным, потому что вы абсолютно уверены, что нехватка мотивации и чувство подавленности бесконечны и необратимы. С этой точки зрения предложение сделать что-то, чтобы «помочь себе», может звучать так же нелепо и бесчувственно, как призыв к умирающему человеку взбодриться.

2. Бессилие. Вы не можете сделать ничего, что принесет облегчение, потому что уверены, что ваше настроение зависит от факторов, не поддающихся вашему контролю, таких как судьба, гормональные циклы, диета, удача и отношение других людей.

3. Накручивание себя. Есть несколько способов загнать себя в состояние бездействия. Можно преувеличить задачу до такой степени, что она покажется невыполнимой. Можно решить, что вы должны сделать все сразу, вместо того чтобы разделить работу на небольшие, законченные, удобные для выполнения части и справляться с ними пошагово. Также вы можете спонтанно отвлекаться от задачи, над которой работаете, мысленно обращаясь к бесконечному числу других вещей, до которых еще не дошли руки. Чтобы проиллюстрировать, насколько это иррационально, представьте себе, что каждый раз, садясь за стол, вы думаете о том, сколько вам придется съесть за всю жизнь. Просто представьте на мгновение всю эту кучу — тонны мяса, овощей и мороженого, тысячи литров жидкости! И до того, как вы умрете, нужно съесть все это до последнего кусочка! А теперь предположим, что перед каждым приемом пищи вы говорите себе: «Этот прием пищи — всего лишь капля в океане. Как вообще можно съесть всю эту еду? Нет смысла в том, что я сегодня съем один несчастный гамбургер». Вам будет настолько тошно, что любой аппетит исчезнет без следа, а желудок сожмется в комок. Думая обо всех на свете делах, до которых еще не добрались, вы неосознанно делаете то же самое.

4. Поспешные выводы. У вас есть ощущение, что предпринимать эффективные действия, которые принесут удовлетворение, — это не в ваших силах, потому что вы привыкли говорить «Я не могу» или «Я бы рад, но…». Когда я предложил женщине в депрессии испечь яблочный пирог, она ответила: «Я больше не могу готовить». Но на самом деле она имела в виду вот что: «У меня такое чувство, что готовка не принесет мне радости, и это кажется ужасно сложным». Когда она подвергла эти предположения сомнению, попытавшись испечь пирог, то с удивлением обнаружила, что это все-таки приносит удовлетворение и вовсе не так сложно.

5. Навешивание ярлыков. Чем больше вы прокрастинируете, тем больше считаете себя «не таким, как надо». Это еще больше лишает вас чувства уверенности. Проблема только увеличивается, когда вы обзываете себя «прокрастинатором» или «лентяем». Из-за этого вам кажется, что отсутствие эффективных действий — это и есть «настоящий вы», так что вы автоматически ожидаете от себя немногого или вообще ничего.

6. Недооценивание наград. Когда вы в депрессии, то можете долго не приступать к какому-либо осмысленному занятию не только потому, что все дела кажутся невероятно трудными, но и потому, что вы чувствуете: награда за деятельность не будет стоить приложенных усилий.

Ангедония — это термин, обозначающий снижение способности испытывать удовлетворение и удовольствие. В корне этой проблемы может лежать распространенная ошибка мышления — тенденция «обесценивать положительное». Вы помните, в чем заключается это искажение?

Один бизнесмен пожаловался, что за весь день не сделал ничего, что принесло бы удовлетворение. Он объяснил, что утром пытался перезвонить клиенту, но линия оказалась занята. Повесив трубку, он подумал: «Это пустая трата времени». Чуть позже тем же утром он успешно провел важные переговоры. На этот раз он сказал себе: «Любой человек в нашей компании смог бы сделать это так же или даже лучше. Это пустяковая проблема, так что моя роль не была по-настоящ

7. Перфекционизм. Вы изводите себя, ориентируясь на неадекватные цели и стандарты. Вы не беретесь за дело, если не уверены в том, что справитесь блестяще, так что часто просто так и не приступаете к задаче.

8. Страх неудачи. Еще одна парализующая установка — это страх неудачи. Из-за того, что приложить усилия и не преуспеть в чем-то означает для вас чудовищное личное поражение, вы вообще отказываетесь прикладывать усилия. Страх неудачи может включать несколько ошибок мышления. Одна из самых распространенных — это сверхобобщение. Вы рассуждаете: «Если я потерплю в этом неудачу, это означает, что я потерплю неудачу во всем». Это, естественно, невозможно. Никто не может потерпеть неудачу во всем. У каждого случаются победы и поражения. Хотя вкус победы сладок, а поражения часто горек, неуспех в выполнении какой-либо задачи необязательно станет смертельным ядом, а дурной вкус со временем исчезнет.

Другая установка, которая также усиливает страх поражения, — оценка работы исключительно по результату, без учета приложенных усилий. Это нелогично и отражает ориентацию скорее на продукт, а не на процесс. Позвольте привести личный пример. Как психотерапевт, я могу контролировать только то, что я говорю и как взаимодействую с пациентом. Я не могу контролировать реакцию пациента на мои усилия во время сессии. Что я говорю и как взаимодействую — это процесс. То, как реагирует пациент, — это продукт. Каждый день одни пациенты сообщают, что сессия им очень помогла, а другие рассказывают, что им она не принесла особого облегчения. Если бы я оценивал свою работу исключительно по продукту, то испытывал бы чувство восторга, когда пациент сообщает об улучшении, и чувствовал бы себя опустошенным и несостоятельным каждый раз, когда пациент реагирует негативно. Это бы превратило мою эмоциональную жизнь в американские горки, и моя самооценка с утомительной непредсказуемостью поднималась бы и падала несколько раз в день. Но если я признаюсь себе, что могу контролировать только свой собственный вклад и обратную связь в ходе терапевтического процесса, то смогу гордиться хорошей последовательной работой вне зависимости от результата каждой конкретной сессии. Когда я научился оценивать свою работу, опираясь на процесс, а не на результат, это стало огромной личной победой. Если пациент реагирует негативно, я стараюсь извлечь из этого урок. Если я сделал ошибку, то стараюсь исправить ее. Но я не буду выпрыгивать из окна от расстройства.

9. Страх успеха. Если вы недостаточно уверены в себе, успех может казаться еще более рискованным, чем неудача, потому что вы полагаете, что он зависит только от случая. Вы убеждены, что не сможете поддерживать уровень, и чувствуете, что ваши достижения приведут к неоправданно высоким ожиданиям окружающих. И затем, когда ужасная правда о том, что вы «неудачник», станет очевидной, разочарование, чувство отверженности и боль станут еще более горькими. Поскольку вы уверены, что упадете со скалы, кажется более надежным вообще не подниматься на гору.

Также вы можете бояться успеха, считая, что люди будут предъявлять к вам более высокие требования. Если вы убеждены, что обязаны , однако не в силах соответствовать их ожиданиям, из-за своего успеха вы окажетесь в опасной и безвыходной ситуации. Соответственно, вы стараетесь контролировать свое положение, избегая любых обязательств или чрезмерной вовлеченности в процесс.

10. Страх неодобрения и критики. Вы думаете, что если попробуете что-то новое, то при первой же ошибке или промахе встретитесь с неодобрением и критикой, потому что люди, которые вам небезразличны, не могут принять того, что вы человек и, следовательно, несовершенны. Риск отвержения представляет такую серьезную опасность, что, стремясь защитить себя, вы держитесь максимально низкой планки. Если вы не будете прикладывать усилий, то не наделаете глупостей!

11. Принуждение и обида. Смертельный враг мотивации — это принуждение. Вы чувствуете, что вынуждены работать под большим давлением, как внешним, так и внутренним. Это происходит, когда вы пытаетесь замотивировать себя словами «должен» и «обязан». Вы говорите себе «Я должен сделать то» и «Мне надо сделать это» и чувствуете себя обязанным, обремененным, напряженным, обиженным и виноватым. Вы ощущаете себя провинившимся ребенком под надзором тирана-полицейского. Каждая задача оказывается окрашенной такими неприятными чувствами, что вы не в силах за нее взяться. И когда вы прокрастинируете, то выносите себе приговор: вы ленивое, бестолковое ничтожество. И это еще больше лишает вас энергии.

12. Низкая устойчивость к неудачам. Вы считаете, что должны уметь решать проблемы и достигать целей быстро и с легкостью, но, встречаясь с препятствиями в жизни, впадаете в панику и испытываете ярость. Вместо того чтобы терпеливо добиваться своего, вы можете взбунтоваться против «несправедливости жизни», когда возникают трудности, и окончательно сдаться. Я также называю это «синдром „мне все должны“», как будто вам кто-то безоговорочно пообещал безграничный успех, любовь, одобрение, идеальное здоровье и т. д.

Ваше отчаяние также вызвано привычкой сравнивать реальность с мысленным идеалом. Когда они не совпадают, вы осуждаете реальность. Вам не приходит в голову, что, возможно, гораздо проще изменить свои ожидания, чем прогибать реальность под себя.

Такое отчаяние часто запускается фразами долженствования. На утренней пробежке вы можете жаловаться: «После того, сколько я пробежал, я должен быть в гораздо лучшей форме». Правда? А почему вы должны? У вас может возникнуть иллюзия, что такие наказывающие, требовательные утверждения помогут и заставят работать более усердно, вкладывать больше сил. Но это редко помогает. Отчаяние просто усиливает чувство бессмысленности и обостряет желание сдаться и ничего не делать.

13. Вина и самообвинение . Если вы крепко вцепились в убеждение, что вы плохой или подставляете других людей, то естественно, что у вас будет недостаточно мотивации, чтобы справляться с повседневными задачами. Недавно я лечил одинокую пожилую женщину, которая целыми днями лежала в постели, несмотря на то, что чувствовала себя лучше, когда ходила по магазинам, готовила или встречалась с друзьями. Почему? Эта милая женщина объяснила, что чувствует свою ответственность за развод дочери пятью годами раньше. Она объяснила: «Когда я навещала их, мне следовало обсудить все с зятем. Мне надо было интересоваться, что происходит. Возможно, это бы помогло. Я хотела это сделать, но не воспользовалась возможностью. Теперь я чувствую, что обманула их ожидания». Когда мы установили нелогичность ее мышления, она сразу же почувствовала себя лучше и снова стала более активной. Она человек, а не Бог, так что никак не могла знать, что случится в будущем, и точно понять, как именно следует вмешаться в дела дочери.

Вероятно, вы думаете: «И что? Я знаю, что мое бездействие в какой-то степени нелогично и приносит мне вред. Я увидел у себя несколько описанных установок. Но я чувствую, будто пытаюсь преодолеть болото патоки. Я просто не могу заставить себя сдвинуться с места. Вы можете сказать, что эти трудности связаны с моими установками, но кажется, что я несу на себе тонну кирпичей. Что я могу с этим сделать?»

Знаете ли вы, почему буквально любая осмысленная деятельность имеет хороший шанс поднять вам настроение? Ничего не делая, вы тонете в потоке негативных, деструктивных мыслей. Если вы делаете хоть что-то, то на время отвлекаетесь от внутреннего самоуничижительного диалога. Еще важнее, что ощущение компетентности в том, что вы делаете, опровергнет многие искаженные мысли, затруднявшие вашу деятельность.

Знакомясь с приведенными ниже техниками самоактивации, выберите пару из них, которые нравятся вам больше всего, и применяйте их в течение одной-двух недель. Помните, что вы не должны осваивать их все. Спасение одного может быть проклятием для другого. Используйте методы, которые лучше всего подходят для вашего вида прокрастинации.

Расписание дня

Расписание дня (см. табл. 5.1) просто, но эффективно и может помочь вашей самоорганизации в борьбе против оцепенения и апатии. Оно состоит из двух частей. В колонке «До» записывайте почасовой план того, что вы хотите сделать за день. Даже если вы сможете реализовать лишь небольшую часть задуманного, простое планирование дел на каждый день может оказаться невероятно полезным. Расписание не должно содержать много деталей. Просто запишите в каждой часовой графе одно-два слова, обозначая какое-то занятие. Например, «одеться», «обед», «составить резюме» и т. д. Это наверняка займет не более пяти минут.

В конце дня заполните колонку «После». Теперь в каждой часовой графе запишите то, что вы действительно делали в течение дня. Ваши занятия могут совпадать с запланированными или отличаться от них; тем не менее даже если вы просто разглядывали потолок, так и запишите. Кроме того, отметьте каждое занятие буквой «Д» (дело) или «У» (удовольствие). Отметка «дело» указывает на какое-то достижение, например почистить зубы, приготовить ужин, доехать до работы и т. д. Отметка «удовольствие» может стоять рядом с чтением книги, едой, походом в кино и т. д. После того, как вы отметили каждое из занятий буквами «Д» и «У», определите степень удовольствия или трудности. Например, отметку Д-1 вы можете поставить самым простым занятиям, таким как одеться. А отметки Д-4 или Д-5 могут обозначать, что вы сделали что-то более сложное, например не переедали в этот день или отправили резюме на вакансию. Так же вы можете отметить и степень удовольствия. Если какое-то занятие приносило удовольствие в прошлом, когда вы были не в депрессии, но сегодня оно не доставило вам никаких или почти никаких положительных эмоций, напишите «У-½» или «У-0». Некоторые занятия, такие как приготовление ужина, можно пометить одновременно «Д» и «У».

Почему такой простой способ, как заполнение расписания, работает? Во-первых, это остановит вашу склонность бесконечно обдумывать ценность различных занятий и вести с собой контрпродуктивные споры о том, стоит ли что-то делать. Даже если вы выполнили небольшую часть запланированных задач, это наверняка принесет вам удовлетворение и поможет справиться с депрессией.

Планируя свой день, разработайте сбалансированную программу, которая включит как занятия, приносящие удовольствие, так и работу. Если вам грустно, вероятно, вам стоит уделить особое внимание развлечениям, даже если вы сомневаетесь, что получите от них обычное удовольствие. Возможно, вы опустошены, так как требовали от себя слишком многого, что привело к нарушению баланса между «отдавать» и «получать». Если так, возьмите несколько дней отдыха и запланируйте только то, что действительно хотите сделать.

Если вы будете регулярно составлять расписание, то вскоре заметите, что ваша мотивация растет. Начиная делать что-то, вы станете опровергать свое убеждение, что не способны эффективно функционировать. Один прокрастинатор отметил: «Планируя свой день и глядя вечером на результаты, я осознал, на что именно трачу время. Это помогло мне вновь взять на себя ответственность за свою жизнь. Я осознаю, что могу контролировать ситуацию, если захочу».

Составляйте такое расписание хотя бы в течение недели. Пересматривая дела, которым вы посвящали время в течение последней недели, вы увидите по проставленным отметкам, что с некоторыми из них связаны более высокие показатели дела и удовольствия. Если вы продолжите составлять расписание на каждый день, то сможете использовать эту информацию и планировать больше дел с высокими отметками и меньше занятий, приносящих мало удовлетворенности.

Такой ежедневник может быть особенно полезным при распространенном синдроме, который я называю «тоска выходного дня» или «отпускная тоска». Это разновидность депрессии, которая чаще всего встречается у одиноких людей, и они испытывают наибольшие эмоциональные трудности в одиночестве. Если вы подходите под это описание, то, вероятно, считаете, что это время всегда невыносимо, так что вы предпринимаете очень мало усилий для того, чтобы творчески позаботиться о себе. Вы разглядываете стены и предаетесь унынию, или лежите в кровати всю субботу и воскресенье, или, в лучшие времена, смотрите скучную передачу по телевизору под скудный обед, состоящий из сэндвича с арахисовым маслом и чашки растворимого кофе. Неудивительно, что выходные для вас — трудное время! Вы не только страдаете от депрессии и одиночества, но и обходитесь с собой так, что вам становится еще труднее. Стали бы вы с таким же садизмом поступать с кем-то другим?

С «тоской выходного дня» можно справиться с помощью подобного графика. В пятницу вечером запланируйте дела на субботу по часам, как описано ранее. У вас может возникнуть чувство сопротивления: «В чем смысл? Я все равно один». Именно потому, что вы один, у вас есть причина вести такой график. Зачем думать, что вы изначально обречены на несчастье? Такой прогноз может сработать как самоисполняющееся пророчество! Попробуйте его опровергнуть, используя продуктивный подход. Не обязательно расписывать план подробно, чтобы он вам помог. Вы можете запланировать поход к парикмахеру, в магазин, посещение музея или прогулку в парке. Вы увидите, что составление простого плана и следование ему может серьезно поднять вам настроение. И кто знает — если вы проявите больше стремления помочь себе, может, заметите, как другие также стали проявлять к вам больший интерес?

В конце дня, перед сном, перечислите то, чем вы действительно занимались в течение дня, и оцените для каждого занятия уровень дела и удовольствия. Затем составьте новый график для следующего дня. Эта простая процедура может стать первым шагом на пути к настоящему самоуважению и уверенности в себе.

Листок антипрокрастинации

В таблице 5.2 приведена форма, которая, по моим наблюдениям, хорошо помогает справиться с привычкой прокрастинировать. Возможно, вы избегаете какого-то конкретного занятия, думая, что оно окажется слишком трудным и неблагодарным. Используя листок антипрокрастинации, вы научитесь систематически проверять эти предположения. Каждый день записывайте в соответствующей колонке одну или две задачи, которые вы откладывали. Если задача требует существенных затрат времени и усилий, лучше всего разбить ее на несколько небольших этапов, каждый из которых займет не более 15 минут. Теперь в следующей колонке оцените по шкале от 0 до 100 %, насколько трудно, по вашему мнению, будет выполнить эту задачу. Если она кажется простой, поставьте низкую оценку — 10 или 20 %. Напротив более трудных задач можно написать 80 или 90 %. В следующей колонке, снова используя процентную шкалу, запишите свой прогноз: сколько удовольствия принесет вам выполнение этого этапа задачи. Когда запишете, приступайте к выполнению первого этапа. После завершения каждого этапа в двух последних колонках записывайте, насколько трудным он оказался и какую удовлетворенность вы получили от его выполнения, также используя процентную шкалу.

В таблице 5.2 показана работа профессора колледжа, который использовал эту форму, так как семь месяцев откладывал составление письма с просьбой рассмотреть его кандидатуру для новой преподавательской вакансии, которая открылась в другом университете. Как вы видите, он предполагал, что написание этого письма окажется трудным и безрадостным. После того, как он записал все пессимистичные прогнозы, ему стало интересно составить план письма и подготовить черновик, чтобы проверить, действительно ли это будет так утомительно и безрадостно, как он думал. К своему удивлению, он обнаружил, что это оказалось просто и интересно, и почувствовал достаточный прилив мотивации, чтобы завершить письмо. Он записал эти данные в последних двух колонках. Информация, полученная в ходе эксперимента, настолько поразила его, что он начал пользоваться листком антипрокрастинации во многих других областях жизни. Соответственно, его продуктивность и уверенность в себе значительно возросли, а депрессия прошла.

Дневник записи автоматических мыслей

Дневник, описанный в главе 4, может быть чрезвычайно полезен, когда вас охватывает настойчивое желание ничего не делать. Просто запишите мысли, которые проносятся в голове, когда вы думаете о какой-то конкретной задаче. Это сразу же покажет вам, в чем проблема. Затем запишите подходящий рациональный ответ, который покажет, что эти мысли нереалистичны. Это поможет высвободить достаточно энергии для первого трудного шага. Когда вы его совершите, то сможете поймать ритм и включиться в дело.

Пример такой работы показан в таблице 5.3. Аннет — привлекательная молодая одинокая женщина, которая владеет и управляет успешным бутиком (это пациентка А., чья история описана в начале главы). В течение недели у нее все идет хорошо благодаря суете, царящей в магазине. На выходных она старается отлежаться в постели, если только у нее не запланированы какие-либо встречи. Когда она оказывается в кровати, то впадает в удрученное состояние, однако утверждает, что подняться не в силах. Когда она записала свои автоматические мысли в воскресенье вечером (табл. 5.3), стало очевидно, в чем заключалась ее проблема: она ждала, пока почувствует желание, интерес и силы, чтобы чем-то заняться. Она предполагала, что все бессмысленно, потому что она одна, и при этом ругала себя за бездействие.

Дав ответ этим мыслям, она рассказала, что тучи разошлись совсем немного, ровно настолько, чтобы встать, принять душ и одеться. Затем она почувствовала себя еще лучше и договорилась о встрече с подругой, чтобы вместе пообедать и сходить в кино. Как она и предположила в колонке «Рациональный ответ», чем больше она делала, тем лучше себя чувствовала.

Если вы решили использовать этот метод, убедитесь в том, что можете записать мысли, которые вас расстраивают. Если вы попробуете просто отследить их, не стараясь зафиксировать на бумаге, это, вероятно, не сработает, потому что загоняющие вас в тупик мысли скользкие и запутанные. И когда вы попытаетесь дать им ответ в голове, они начнут еще активнее атаковать вас со всех возможных сторон и с такой скоростью, что вы даже не успеете понять, что именно вас ужалило. Но, когда их записывают, они выходят на свет здравого смысла. Так вы можете поразмышлять над ними, установить когнитивные искажения и предложить подходящий ответ.

Листок предполагаемого удовольствия

Одна из неконструктивных установок Аннет заключается в том, что бессмысленно делать что-либо продуктивное, если делаешь это в одиночку. Из-за этого убеждения она ничего не делает и чувствует себя несчастной, что только подтверждает ее установку «как ужасно быть одной».

Решение? Проверьте убеждение в том, что бессмысленно чем-то заниматься, с помощью листка предполагаемого удовольствия, приведенного в таблице 5.4. В течение нескольких недель планируйте дела, которые несут в себе потенциал личностного роста и удовлетворенности. Делайте какие-то из них самостоятельно, а какие-то — в компании. Запишите, с кем вы собираетесь делать каждое из них, в соответствующей колонке, и предположите, насколько высока будет удовлетворенность от этого занятия — от 0 до 100 %. Затем выполните запланированное. В колонке «Реальная удовлетворенность» запишите, сколько удовольствия принесло вам это занятие на самом деле. Возможно, вы удивитесь, увидев, что некоторые занятия, которые вы делаете в одиночестве, приносят больше удовольствия, чем думали.

Убедитесь, что занятия, которыми вы намереваетесь заняться в одиночестве и в компании, равноценны, чтобы сравнение вышло достоверным. Например, если вы решили поужинать в одиночестве перед телевизором, не сравнивайте это с ужином во французском ресторане с другом!

Таблица 5.4 показывает занятия молодого мужчины, который узнал, что у его подруги (которая жила в 200 милях от него) новый молодой человек и что она не хочет его видеть. Вместо того чтобы унывать и тонуть в жалости к себе, он решил вести более активную жизнь. По последней колонке вы можете заметить, что уровень удовлетворенности, которую он испытал от занятий в одиночестве, колеблется от 60 до 90 %, в то время как занятия в компании принесли от 30 до 90 % удовольствия. Эти цифры укрепили его уверенность в себе: он понял, что не обречен на несчастье только потому, что потерял девушку, и что ему не нужно зависеть от других людей, чтобы получать удовольствие от жизни.

С помощью листка предполагаемого удовольствия вы можете проверить несколько мыслей, которые приводят к прокрастинации, например:

1. Я не могу ничем наслаждаться в одиночестве.

2. Бессмысленно что-то делать, потому что я уже один раз потерпел неудачу в важном для меня деле (например, не получил повышение, которого так сильно хотел).

3. Раз я не богат, успешен или знаменит, я не могу наслаждаться жизнью по полной.

4. Я не могу получать удовольствие от каких-либо занятий, если не нахожусь в центре внимания.

5. Я не получу удовлетворения от того, в чем несовершенен (или если не уверен, что меня ждет успех).

6. Я не буду чувствовать, что сделал что-то стоящее, если сделал только часть работы. Я должен все сделать сегодня.

Все эти установки станут самоисполняющимися пророчествами, если вы не подвергнете их проверке. Однако если вы проверите их, используя листок предполагаемого удовольствия, то удивитесь, сколько удовлетворения можете испытывать от жизни. Помогите себе и наслаждайтесь результатом!

Обычно, когда я знакомлю пациентов с листком предполагаемого удовольствия, мне задают такой вопрос: «Допустим, я запланирую несколько дел и выясню, что они и правда настолько неприятны, как я предполагал. Что тогда?» Такое тоже возможно. В таком случае попробуйте записывать негативные мысли и давать им ответ в дневнике записи автоматических мыслей. Например, вы решили пойти в ресторан в одиночку и чувствуете себя не в своей тарелке. Вы можете подумать: «Эти люди, вероятно, считают, что я полный неудачник, потому что пришел сюда один».

Как бы вы ответили на это? Можно напомнить себе, что мысли других людей ничуть не влияют на ваше настроение. Я доказывал это пациентам, говоря, что я буду думать две мысли о них, по 15 секунд каждую. Одна мысль — крайне положительная, а другая — негативная и оскорбительная. А они должны были сказать мне, как каждая из мыслей влияет на них. Я закрываю глаза и думаю: «Джек хороший человек, и он мне очень нравится». Затем я думаю: «Джек — худший человек в Пенсильвании». Раз Джек не смог определить, в какой очередности я думал эти мысли, они на него никак не влияют!

Вам кажется, что такой эксперимент слишком очевиден? Это не так — потому что расстроить вас могут только ваши собственные мысли. Например, вы в ресторане почувствовали себя некомфортно, потому что вы один, но на самом деле вы не знаете, что в голове у других людей. Дурные чувства вызывают у вас только ваши собственные мысли; вы единственный человек на свете, кто может так эффективно вас отругать . Почему вы лепите на себя ярлык «неудачника», если пошли в ресторан один? Будете ли вы так же жестоки с кем-либо другим? Перестаньте себя оскорблять! Дайте ответ этой автоматической мысли с помощью рационального ответа: «То, что я пошел в ресторан один, не делает меня неудачником. Я имею такое же право быть здесь, как и любой другой. Если это кому-то не нравится, то при чем здесь я? Поскольку я уважаю себя, меня не беспокоит мнение других людей».

Никаких но, или Как избавиться от сомнений

Порой ваше но — это самое большое препятствие на пути к эффективному действию. В тот момент, когда вам пришла в голову продуктивная идея, вы придумываете оправдания в форме но. Например, «Я мог бы сегодня выйти на пробежку, НО…»

1. Я правда слишком устал.

2. Мне слишком лень.

3. Я что-то не в настроении и т. д.

Или другой пример: «Я мог бы бросить курить, НО…»

1. Мне не хватает самодисциплины.

2. Не хочется бросать резко, а бросать постепенно — это похоже на медленную пытку.

3. В последнее время я много нервничаю.

Если вы действительно хотите пробудить в себе мотивацию, вам придется научиться преодолевать свои но. Один из способов — это метод «Никаких но », который показан в таблице 5.5. Предположим, сегодня суббота и вы запланировали постричь лужайку. Вы откладывали это три недели, и теперь она похожа на джунгли. Вы говорите себе: «Мне действительно надо это сделать, НО я что-то не в настроении». Запишите это в колонке «Но». А теперь дайте отпор, написав «Ответ»: «У меня появится настроение, как только я начну. А когда закончу, вообще буду чувствовать себя превосходно». Следующим вашим импульсом, возможно, будет желание выдумать новое возражение: «НО это займет так много времени, целую вечность». Теперь дайте новый ответ, как показано в таблице 5.5, и продолжайте процесс, пока у вас не закончатся оправдания.

Часто ли вы пытаетесь убедить себя в том, что ваши действия бессмысленны? Если у вас есть такая дурная привычка, вы, естественно, будете чувствовать, что никогда не делаете ничего стоящего. И нет разницы, нобелевский лауреат вы или садовник, жизнь будет казаться пустой, потому что ваше кислое отношение будет забирать радость из всех ваших начинаний и разрушать вас еще до того, как вы приступите. Неудивительно, что у вас ни к чему нет мотивации!

Достойный первый шаг к тому, чтобы повернуть вспять эту деструктивную тенденцию, — отследить обесценивающие мысли и заменить их более объективными и поддерживающими. Несколько примеров приведены в таблице 5.6. Когда вы натренируетесь, осознанно оказывайте себе поддержку в течение дня даже в мелочах. Поначалу вы можете не почувствовать никакого эмоционального подъема, но продолжайте практиковаться, даже если вам это кажется механистичным. Через несколько дней вы почувствуете, как настроение улучшается, и вы будете больше гордиться тем, что вы делаете.

Вы можете возразить: «Почему я должен похлопывать себя по плечу за все, что я делаю? Если бы я этого заслуживал, моя семья, друзья и партнеры по бизнесу больше бы ценили меня». Здесь есть несколько проблем. Во-первых, даже если люди не видят ваших достоинств, то вы виновны в том же преступлении, если недооцениваете себя, и кислая мина не исправит ситуации.

Даже если кто-то похвалит вас, вы не сможете принять эту похвалу, если не решите поверить в нее и таким образом придадите законную силу сказанному. Сколько искренних комплиментов пролетело мимо ваших ушей, потому что вы мысленно отвергли их? Когда вы делаете это, другие люди в замешательстве, ведь у вас нет положительной реакции на их слова. И, естественно, со временем они перестают сражаться с вашей привычкой обесценивать себя. На ваше настроение влияет исключительно то, как вы сами оцениваете себя и свои действия.

В таком случае может помочь составление списков того, что вы делаете каждый день, на бумаге или в уме. Затем мысленно похвалите себя за каждое выполненное дело, даже самое маленькое. Это поможет вам сфокусироваться на том, что вы сделали , а не на том, до чего не добрались. Как бы просто это ни казалось, это работает!

Если вы прокрастинируете, пытаясь взяться за какую-то конкретную задачу, обратите внимание на то, как вы о ней думаете. Мешающие мысли потеряют свою силу, если

Также можете применить этот принцип не только к мыслям, но и к мысленным образам и фантазиям. Когда вы избегаете определенной задачи, у вас в мозгу, возможно, всплывают негативные, пораженческие образы. Это создает ненужное напряжение и дурное предчувствие, которое мешает работе и увеличивает вероятность того, что ваши страхи станут реальностью.

Например, если вы должны выступить с презентацией перед коллегами, то можете начать волноваться за несколько недель до выступления, а ваше воображение рисует, как вы забываете, о чем должны сказать, или чересчур остро реагируете на неудобный вопрос. Когда придет время презентации, вы запрограммируете себя именно на такой вариант и будете так нервничать, что все получится настолько плохо, как вы себе и представляли.

Если вы захотите попробовать, вот вам решение: в течение десяти минут перед сном представляйте положительный вариант событий. Вы уверенно выходите к слушателям, энергично излагаете материал, а на все вопросы отвечаете легко и дружелюбно. Вы удивитесь, насколько это простое упражнение улучшит ваше отношение к задаче. Очевидно, что нет никаких гарантий, что все пройдет именно так, как вы представляете, но ваши ожидания и настроение, несомненно , окажут сильное влияние на то, как вы будете себя держать во время выступления.

Простой и очевидный способ самоактивации подразумевает разделение любой предложенной задачи на несколько маленьких компонентов. Это поможет справиться с вашей тенденцией расстраивать себя, думая обо всем, что необходимо сделать.

Допустим, ваша работа требует множества встреч, но вам трудно сконцентрироваться из-за тревоги, депрессии или потому, что вы мыслями находитесь в другом месте. Вы не можете сосредоточиться, потому что думаете: «Я очень плохо понимаю, что мне говорят. Боже, как это скучно. Я бы предпочел сейчас заниматься любовью или рыбачить».

Вот как можно справиться со скукой, меньше отвлекаться и увеличить способность удерживать внимание: разделите задачу на мельчайшие части. Например, слушайте, что происходит на встрече, в течение трех минут, а затем сделайте минутный перерыв, чтобы подумать о том, о чем хочется. По окончании такого ментального отпуска слушайте выступление еще три минуты и в это время не позволяйте никаким посторонним мыслям себя увлечь. Затем — снова минутный перерыв на собственные мысли.

Эта техника поможет вам более эффективно поддерживать общий уровень концентрации. Если вы разрешите себе думать о постороннем короткое время, это снизит власть отвлекающих мыслей над вами. А через какое-то время они начнут казаться абсурдными.

Крайне полезный способ разделить задачу на небольшие простые для выполнения части — ограничить время ее выполнения. Решите, сколько вы хотите посвятить задаче, и сделайте паузу в конце отведенного срока, чтобы сделать что-то более приятное, не важно, закончили вы или нет. Звучит очень просто, но на самом деле творит чудеса. Например, жена одного известного политика провела несколько лет, тая обиду на своего мужа из-за его успешной, яркой жизни. Она чувствовала, что ее жизнь — это тяжкое бремя воспитания детей и уборки дома. Компульсивность не давала ей завершить все муторные домашние дела. Жизнь была механической и однообразной, жену политика захватила в плен депрессия, и целая вереница известных терапевтов десять лет безуспешно пыталась ей помочь, пока она сама тщетно искала таинственный ключ от личного счастья.

После двух консультаций с моим коллегой (это был доктор Аарон Бек) она испытала стремительный взлет настроения и мотивации (его терапевтическое волшебство не перестает меня удивлять). Как ему удалось это сделать? Очень просто. Он предположил, что ее депрессия частично обусловлена тем фактом, что она не пыталась добиться никаких значимых для себя целей, потому что не верила в себя. Вместо того чтобы признать, что боится рисковать и пытаться справиться со своим страхом, она перекладывала вину за бесцельность своего существования на мужа и жаловалась, что не успевает справляться с домом.

Первый шаг заключался в том, что она определила, сколько времени в день хочет тратить на уборку дома; она не должна была проводить за этим занятием больше времени, даже если дом был не в идеальном состоянии, а в остаток дня заниматься делами, которые были ей интересны. Она решила, что одного часа работы по дому вполне достаточно, и поступила в университет, чтобы начать строить собственную карьеру. Это дало ей чувство свободы. Волшебным образом депрессия исчезла, так же как и злость на мужа.

Не хочу вводить вас в заблуждение, что депрессия обычно проходит вот так легко. Даже в описанном выше случае пациентка, вероятно, не раз столкнется с рецидивом. Она может попадать в ту же ловушку — брать на себя слишком много, обвинять других и впадать в отчаяние. Затем ей снова придется применить то же самое решение. Но самое главное, она нашла свой действенный метод.

Такой же подход может сработать и у вас. Пытаетесь ли вы откусить больше, чем сможете прожевать? Попробуйте установить скромные временные ограничения для дел! Наберитесь смелости и оставляйте дела незавершенными! Вы удивитесь, как вырастет ваша продуктивность и повысится настроение, а прокрастинация станет делом прошлого.

Возможный источник прокрастинации — неэффективная система самомотивации. Возможно, вы подсознательно душите свои попытки что-то сделать, употребляя слишком много «должен», «следует» и «надо», а в результате напрочь убиваете в себе любое желание двигаться вперед. Вы причиняете себе вред, пытаясь во что бы то ни стало заставить себя действовать! Доктор Альберт Эллис называет эту мысленную ловушку «должнанизм».

Подберите другую формулировку для того, чтобы призывать себя к действию, обходясь без слов принуждения. Альтернативный способ поднять себя с кровати утром может быть таким: «Я буду чувствовать себя лучше, если встану с постели, даже если поначалу это будет тяжело. Хотя я не обязан , я могу в итоге быть доволен, что сделал это. В то же время, если мне действительно хочется отдохнуть и расслабиться, я всегда могу это сделать!» Если заменить «надо» на «хочу», вы будете относиться к себе с уважением. Это принесет ощущение свободы выбора и личного достоинства. Вы поймете, что метод пряника действует лучше и дольше, чем метод кнута. Спросите себя: «А чего я хочу ? В каком направлении мне двигаться, чтобы получить больше пользы и удовольствия?» Думаю, взгляд с этой позиции поможет вам найти мотивацию.

Если у вас по-прежнему будет желание остаться в кровати, пребывать в унынии и сомневаться, действительно ли вы хотите вставать с постели, составьте список достоинств и недостатков лежания в постели на следующий день. Например, один бухгалтер очень сильно отстал от графика в период налоговой отчетности и испытывал большие трудности, не в силах по утрам вставать с кровати. Его клиенты начали высказывать претензии по поводу объема невыполненной работы, и, чтобы избежать этих неприятных разговоров, он неделями лежал в кровати, пытаясь скрыться от всех и даже не отвечая на телефон. Многие клиенты отказались от его услуг, и его бизнес начал разваливаться.

Его ошибка была в том, что он говорил себе: «Я знаю, что надо идти на работу, но я не хочу. И я не должен! Поэтому не пойду!» Получилось, что слово «надо» создало иллюзию, что единственная причина вставать и что-то делать — это угодить кучке злобных требовательных клиентов. Эта мысль была настолько неприятной, что вызывала у него сопротивление . Абсурдность его действий по отношению к самому себе стала очевидной, когда он составил список преимуществ и недостатков лежания в кровати (см. табл. 5.8). Составив список, он понял, что недостатков у такого времяпрепровождения гораздо больше. Когда он впоследствии усерднее приступил к работе, его настроение значительно улучшилось, несмотря на то, что за время бездействия он потерял много клиентов.

Оцепенение может только усилиться, если ваша семья и друзья привыкли заставлять или упрашивать вас. Их ворчливые «надо» и «должен» лишь усиливают оскорбительные мысли, которые и так отзываются эхом в вашей голове. Почему их попытки обречены на провал? Это один из основных законов физики: на каждое действие есть противодействие, которое работает с той же силой в противоположном направлении. Каждый раз, когда вы чувствуете толчок — если кто-то буквально толкнул вас ладонью в грудь или если вами пытаются командовать, — вы отреагируете напряжением и будете сопротивляться, чтобы удержать равновесие. Вы захотите проявить силу воли и сохранить достоинство, отказываясь делать то, что вас заставляют. Парадокс в том, что в результате вы часто наносите вред самому себе.

Когда кто-то упорно настаивает, чтобы вы сделали что-то действительно нужное и полезное для вас, это может сильно сбивать с толку. Вы оказываетесь в ситуации, когда выигрыш невозможен: если вы отказываетесь делать то, на чем человек настаивает, то ограничиваете себя, только чтобы насолить ему. Если, напротив, соглашаетесь, то чувствуете себя плохо, потому что поддались на настойчивые уговоры. Вы чувствуете, что вас контролируют, и перестаете уважать себя. Никому не нравится действовать по принуждению.

Например, Мэри — девушка старшего подросткового возраста, которую направили к нам ее родители после нескольких лет депрессии. Мэри время от времени «впадала в спячку» в том смысле, что могла месяцами сидеть в своей комнате и смотреть мыльные оперы. Отчасти это было обусловлено ее иррациональным убеждением, что она выглядела как-то «по-особенному» и что люди будут глазеть, если она выйдет на улицу, а также тем, что она чувствовала на себе давление доминирующей матери. Мэри допускала, что определенная активность улучшит ее самочувствие, но это будет означать, что она уступила матери, которая постоянно нудит, чтобы она подняла свою пятую точку с дивана и хоть что-то сделала. Чем сильнее настаивала мать, тем более упрямо сопротивлялась Мэри.

Это несчастливая сторона человеческой природы: когда вы чувствуете, что вас заставляют, вам что-то может быть трудно сделать это. К счастью, очень просто научиться общаться с людьми, которые ворчат и поучают вас, пытаясь распоряжаться вашей жизнью. Допустим, вы Мэри, и хорошенько все обдумав, решили, что будет лучше, если вы все-таки возьметесь за пару дел. Только вы приняли это решение, в комнату входит мать и объявляет: «Хватит лежать! Твоя жизнь летит под откос. Нужно двигаться. Займись чем-нибудь, как другие девочки твоего возраста». В этот же момент, несмотря на то, что вы сами пришли к тому же решению, у вас возникает к нему невероятное отвращение.

Техника обезоруживания — это метод, повышающий вашу уверенность и помогающий решить эту проблему (другие способы применения этого словесного маневра будут описаны в следующей главе). Ее суть в том, чтобы согласиться с матерью, но сделать это так, чтобы напомнить ей: вы соглашаетесь с ней по своему собственному решению, а не потому, что она вас вынудила. Так что можете ответить следующим образом: «Да, мам, я как раз обдумала эту ситуацию и решила, что мне было бы лучше начать что-то делать. И раз я сама это решила , я собираюсь это сделать». После этого вы можете приступить к действию, не чувствуя себя тряпкой. Или, если вы хотите добавить немного резкости в ответ, всегда можно сказать: «Да, мам, я действительно решила встать с кровати, несмотря на то, что ты мне об этом все время говоришь!»

Это мощный метод самомотивации, который также включает в себя составление списка преимуществ продуктивного действия, которого вы избегаете, потому что оно требует от вас больше волевых усилий, чем вы до этого прикладывали. Такой список поможет вам сосредоточиться исключительно на положительных последствиях решения. Человеку свойственно стремиться к тому, чего он хочет. А если подгонять себя кнутом, это никогда не принесет такого же результата, как большая свежая морковь, которая вас манит вперед.

Предположим, вы хотите бросить курить. Возможно, вы напоминаете себе об опасности заболеть раком и о других вредных последствиях курения. Это запугивание вас так нервирует, что вы тянетесь за очередной сигаретой. Это не работает. А вот трехшаговый метод, который будет эффективен .

Первый шаг — составить список всех положительных последствий, которыми вы насладитесь, когда бросите курить. Перечислите как можно больше пунктов.

1. Мое здоровье улучшится.

2. Я буду себя уважать за это.

3. Я стану более дисциплинированным. Обретя уверенность в себе, я смогу сделать массу вещей, которые откладывал.

4. Я не буду так страдать от изнеможения после каждой активной пробежки или танцев. Я буду более выносливым и энергичным.

5. Мои легкие и сердце станут сильнее, а давление снизится.

6. У меня будет свежее дыхание.

7. Появится больше денег на другие расходы.

8. Я буду дольше жить.

9. Воздух вокруг меня станет чище.

10. Я смогу всем говорить, что бросил курить.

Когда вы написали список, переходите к следующему шагу. Каждый вечер перед тем, как лечь спать, представьте, что вы в любимом месте — гуляете по лесу в горах свежим осенним днем или, возможно, лежите на тихом пляже рядом с кристально-голубым океаном, а солнце мягко греет вашу кожу. Какую бы фантазию вы ни выбрали, представьте все приятные детали как можно живее и позвольте своему телу расслабиться. Пусть все мышцы станут мягкими и текучими, все напряжение уходит из ваших рук, ног и покидает ваше тело. Наблюдайте, как мышцы становятся расслабленными и свободными. Наблюдайте свой покой и умиротворение. Теперь вы готовы к третьему шагу.

Представьте, что вы по-прежнему находитесь в этом месте и уже бросили курить. Теперь пройдитесь по своему списку преимуществ и повторите каждый пункт следующим образом: «Теперь я улучшил здоровье, и мне это нравится. Я могу бегать вдоль пляжа, и мне хочется это делать. Воздух вокруг меня чист и свеж, и мне нравится, как я себя чувствую. Я себя уважаю. Теперь у меня больше силы воли, и я могу достичь и других целей, если захочу. У меня теперь есть деньги на другие расходы» и т. д.

Этот метод управления привычками через силу позитивного внушения работает удивительно хорошо. Благодаря ему я и многие мои пациенты бросили курить после одной сессии. Вы легко сможете сделать это и обнаружите, что это стоило приложенных усилий. Данный метод можно использовать, чтобы сбросить вес, постричь лужайку, вовремя вставать по утрам, совершать регулярные пробежки или изменить любую другую привычку.

Трехлетний мальчик по имени Стиви стоял у края детского бассейна и боялся прыгнуть в него. Мама была в воде перед ним и уговаривала сделать прыжок. Он упирался, а она продолжала уговаривать. Этот спор длился 30 минут, и наконец он прыгнул. Вода оказалась приятной. В этом не было ничего трудного, и в общем-то бояться было нечего. Но усилия, приложенные матерью, дали побочный эффект. В уме Стиви отпечаталось такое послание: «Меня нужно подталкивать , чтобы я решился на какой-нибудь риск. Мне недостает решительности, чтобы прыгнуть самому, как делают другие дети». У мамы и папы зародилась та же мысль. Они начали думать: «Сам по себе он никогда бы не прыгнул в воду. Если его постоянно не подталкивать, он ничего сам не сделает. Растить его будет долгой и трудной работой».

И естественно, когда Стиви вырос, этот сценарий повторялся много раз. Его надо было уговаривать и заставлять пойти в школу, записаться в бейсбольную команду, ходить на вечеринки и т. д. Он редко сам предпринимал какие-то действия. К тому моменту, как он в 21 год оказался у меня на приеме, он был в хронической депрессии, жил с родителями и особо ничего не делал со своей жизнью. Он все еще ждал, пока кто-то другой скажет ему, что и как делать. Но к этому моменту родителям серьезно надоело его мотивировать.

После каждой сессии он покидал офис, заряженный моим энтузиазмом выполнить задание по самопомощи, которое мы обсудили. Например, один раз он решил, что в течение недели улыбнется и скажет «привет» трем незнакомым людям, сделав маленький шаг к преодолению своего одиночества. Но через неделю он пришел ко мне в кабинет, повесив голову и с виноватым видом, и было ясно, что он «забыл» поздороваться хоть с кем-то. В другой раз его заданием было прочитать статью на три страницы, которую я написал для журнала, о том, как неженатый мужчина научился преодолевать одиночество. Стиви пришел через неделю и рассказал, что потерял распечатку до того, как успел прочитать. Каждую неделю он выходил после сессии, испытывая огромное желание помочь себе, но, когда подходил к лифту, уже знал в глубине души, что, каким бы простым ни было задание, оно окажется для него слишком сложным !

В чем была проблема Стиви? Причина кроется в том самом случае с бассейном. Он до сих пор держит в уме крепко въевшуюся идею «Я не могу ничего сделать сам. Я такой человек, которого нужно заставлять». Из-за того, что ему никогда не приходило в голову подвергнуть проверке это убеждение, оно продолжало действовать как самосбывающееся пророчество, и более 15 лет постоянной прокрастинации только подтверждали убеждение, что он «действительно такой».

В чем же заключалось решение? Во-первых, Стиви нужно было распознать две ошибки мышления, которые оказались ключевыми для его проблемы: это негативный фильтр и ярлыки. Его ум наполняли мысли обо всем, что он откладывает, и при этом он игнорировал сотни других вещей, которые делал каждую неделю без принуждения со стороны.

«Все это хорошо, — сказал Стиви после того, как мы это обсудили. — Кажется, вы нашли причину моей проблемы, и я думаю, что вы правы. Но как мне изменить эту ситуацию?»

Способ оказался более простым, чем он думал. Я предложил, чтобы он приобрел наручный счетчик (который я описывал в предыдущей главе), чтобы каждый день считать вещи, которые делал сам, без чьих-либо тычков и уговоров. Вечером он должен был записывать общее количество очков и вести ежедневный счет.

По истечении нескольких недель Стиви начал замечать, что его ежедневный результат растет. Каждый раз, когда он нажимал на кнопку, он напоминал себе, что сам контролирует собственную жизнь, и он научился обращать внимание на свои достижения . Стиви приобрел бóльшую уверенность в себе и стал считать себя более способным.

Звучит просто? Так и есть! Сработает ли это у вас? Возможно, вы так не думаете. Но почему бы не попробовать? Если у вас возникла негативная реакция и вы убеждены, что наручный счетчик не сработает, почему бы не проверить ваше пессимистическое предсказание при помощи эксперимента? Научитесь считать свои достижения, и результаты могут вас удивить!

Чтобы успешно приводить себя в активное состояние, важно выработать научный подход к неблагоприятным прогнозам, которые вы делаете в отношении своей работы и способностей. Если проверить эти пессимистичные мысли, вы увидите истинное состояние вещей.

Одна из распространенных деструктивных моделей мышления — отвечать «не могу» на все продуктивные идеи, которые у вас возникают. Возможно, это происходит из страха быть обвиненным в бездействии. Вы пытаетесь сохранить лицо, стараясь создать иллюзию, что вы недееспособны и не в силах что-либо сделать. Но если вы таким образом защищаете свое бездействие, то можете сами в это поверить, и в этом заключается главная опасность. Если вы говорите «Я не могу» снова и снова, это действует на вас гипнотически, и в итоге вы убеждаетесь в том, что вы парализованный инвалид и ни на что не способны. Вот несколько типичных «не могу»: «не могу готовить», «не могу о себе позаботиться», «не могу работать», «не могу сконцентрироваться», «не могу читать», «не могу встать с кровати» и «не могу убрать в квартире».

Такие мысли не только расстраивают вас, но и могут испортить отношения с любимыми, которые будут расценивать все ваши «не могу» как раздражающее нытье. Они не смогут понять, что вам действительно кажется невозможным что-либо сделать. Они будут вас упрекать и вступать в бессмысленную борьбу с вашими привычками.

Эта крайне успешная когнитивная техника заключается в проверке негативных убеждений при помощи эксперимента. Предположим, вы говорите себе: «Я настолько расстроена, что не могу сосредоточиться и хоть что-то прочитать». Чтобы проверить эту гипотезу, возьмите сегодняшнюю газету и прочитайте одно предложение. Попробуйте сформулировать вслух его основную идею. Вы можете сказать: «Но у меня ни за что не получиться прочитать и понять целый абзац». И снова — проверьте это. Прочитайте абзац и скажите, о чем он. Этим простым и действенным способом удалось «взломать» много серьезных случаев хронической депрессии.

Вас могут одолевать сомнения перед проверкой ваших «не могу», потому что вы не хотите рисковать. Когда вы идете на риск, всегда есть вероятность провала. Если вы не рискуете, то хотя бы можете поддерживать тайное убеждение, что вы прекрасный человек, а в данный момент просто не хотите в этом участвовать. Но за отстраненностью и отсутствием обязательств кроется сильное чувство собственной несостоятельности и страх неудачи.

Беспроигрышная техника поможет вам справиться с этим страхом. Составьте список негативных последствий, с которыми вы можете столкнуться, если пойдете на риск и действительно проиграете. Затем сконцентрируйтесь на искажениях, лежащих в основе ваших страхов, и покажите, как вы можете эффективно справиться с ними, даже если вас постигнет разочарование.

Шаги, которых вы избегаете, могут повлечь за собой финансовый, личный или карьерный риск. Но, в конце концов, именно так вы научились ходить. Вы не просто однажды выскочили из колыбели и понеслись в танце по комнате. Вы спотыкались и падали лицом вниз, а потом поднимались и снова пробовали. В каком возрасте вы должны знать все и никогда больше не делать ошибок? Если вы можете любить и уважать себя в неудаче, перед вами откроются целые новые миры, полные приключений и нового опыта, а страхи исчезнут. Пример такой беспроигрышной системы приведен в таблице 5.9.

Не путайте причину и следствие!

Готов поспорить, что вы все еще не знаете наверняка, откуда берется мотивация. Что, по вашему мнению, первично: мотивация или действие?

Если вы выбрали мотивацию, то сделали превосходный логичный выбор. Но, к несчастью, вы неправы. Первично именно действие , а мотивация идет за ним . Нужно сначала что-то предпринять, а затем появится мотивация, и все войдет в нужное русло.

Люди, склонные к прокрастинации, часто путают мотивацию и действие. Глупо ждать, пока появится настроение что-то сделать. Раз вы не хотите этого делать, то автоматически откладываете.

Ваша ошибка — убеждение, что мотивация первична, а за ней следуют активность и успех. Обычно все наоборот: сначала осуществляется действие, а позже включается мотивация.

Возьмем для примера эту главу. Ее черновик был крайне многословным, неуклюжим и сухим. Она была такой длинной и скучной, что настоящему прокрастинатору никогда бы не хватило сил прочитать ее. Задача отредактировать напоминала мне попытку поплавать, надев ботинки из цемента. И вот наступил день, когда я планировал сесть за редактуру, так что мне пришлось заставлять себя начать работу. Мою мотивацию можно было оценить в один процент, а желание избежать выполнения задачи — в девяносто девять. Просто ужасно! После того, как я включился в работу, у меня появилось большое желание этим заниматься, и теперь работа показалась очень простой. В итоге писать стало интересно! Вот как это работает:

Если вы прокрастинатор, возможно, вы не знаете об этом. Вы лежите в кровати и ждете, когда придет вдохновение. Когда кто-то предлагает вам заняться чем-либо, вы жалуетесь: «Я что-то не в настроении ». Но кто сказал, что вы должны быть «в настроении»? Если вы будете его ждать, то можете прождать целую вечность! Эта таблица поможет вам вкратце познакомиться с различными техниками активации и выбрать наиболее полезные для вас.

Глава 6

Вербальное дзюдо: учитесь давать отпор критике

Принято считать, что причиной ощущения собственной никчемности является непрекращающаяся самокритика. Она принимает форму выводящего из равновесия внутреннего диалога, в котором вы постоянно упрекаете себя и сурово и необоснованно на себя нападаете. Очень часто самокритика включается в ответ на чье-то резкое замечание. Критика со стороны может приводить вас в ужас лишь потому, что вы не знаете способов эффективно реагировать на нее. Поскольку этому достаточно просто научиться, я хочу особо подчеркнуть, как важно освоить искусство взаимодействия со словесным насилием и осуждением, не обороняясь и не теряя самоуважения.

Многие депрессивные эпизоды вызваны критикой извне. Даже психиатры, чья работа предполагает умение профессионально взаимодействовать с оскорбительным поведением, могут враждебно реагировать на критику. Ординатор-психиатр по имени Арт, желая помочь своему руководителю, столкнулся с негативной реакцией. Пациент выразил недовольство тем, что во время сессии Арт сделал несколько резких замечаний. Услышав это, ординатор впал в панику и депрессию, думая: «О боже! Вся правда обо мне выплыла наружу. Даже мои пациенты видят, какой я никчемный и бесчувственный человек. Меня, вероятно, выгонят из ординатуры и вышвырнут из штата».

Почему же одних критика так ранит, а другие сохраняют невозмутимость, сталкиваясь с самыми оскорбительными нападками? В этой главе вы узнаете секреты людей, которые не боятся осуждения, и увидите, какие конкретные шаги можно предпринять, чтобы преодолеть и устранить вашу собственную чрезмерную уязвимость в отношении критики. Продолжая чтение, помните: чтобы победить ваш страх перед критикой, потребуется регулярная практика. Но развить и усовершенствовать этот навык не так уж сложно, а его положительное влияние на вашу самооценку будет огромным.

Прежде чем показать вам выход из ловушки внутреннего самообесценивания при столкновении с критикой, позвольте рассказать, почему она огорчает одних людей больше, чем других. В первую очередь необходимо осознать, что вас огорчают не другие люди или их критические замечания. Повторюсь, ни единого раза в вашей жизни вас не расстраивала чья-либо критика со стороны. Не важно, насколько злобными, бессердечными или жестокими могут быть подобные замечания, они не способны расстроить вас или вызвать даже небольшое беспокойство.

Прочитав этот абзац, вы можете подумать, что я помешался, ошибаюсь, оторван от реальности — или все вышеперечисленное вместе. Но, уверяю вас, это не так. Я заявляю: унизить вас может лишь один человек, это вы сами — и никто другой!

Вот как это работает. Когда другой человек критикует вас, в вашей голове автоматически запускаются негативные мысли. Именно они, а не слова другого человека и провоцируют вашу эмоциональную реакцию. Расстраивающие вас мысли неизменно будут содержать ошибки мышления, которые описаны в главе 3: сверхобобщение, мышление «всё или ничего», негативный фильтр, навешивание ярлыков и т. д.

Давайте рассмотрим в качестве примера, что происходило в голове у Арта. Его п

Первый шаг в преодолении страха критики касается вашего собственного мыслительного процесса: научитесь распознавать негативные мысли, возникающие, когда вас критикуют. Будет полезно записать их, используя технику двух колонок, описанную в предыдущих главах. Это позволит вам проанализировать ваши мысли и определить, в чем ваше мышление нелогично или неверно. В конце запишите рациональные ответы, которые более приемлемы и менее огорчительны.

В таблице 6.1 приведена выдержка из письменного домашнего задания Арта с использованием техники двух колонок. По мере того как он научился думать о ситуации более реалистично, он прекратил тратить умственные и эмоциональные силы на катастрофические сценарии и смог направить энергию на творческое, целенаправленное решение проблем. После того, как он в точности оценил, какие именно его слова были расценены как оскорбительные или обидные, он смог видоизменить свой стиль общения с пациентами таким образом, чтобы минимизировать риск возникновения похожих ошибок в будущем. В результате он извлек урок из этой ситуации, стал более зрелым, а его профессиональные навыки улучшились. Это повысило его уверенность в себе и помогло преодолеть страх быть несовершенным.

Короче говоря, если люди критикуют вас, замечания, которые они делают, могут быть верными или ошибочными . Если замечания ошибочны, по сути, у вас нет причины огорчаться.

Задумайтесь на минуту! Многие пациенты приходили ко мне в слезах, в гневе и расстройстве из-за того, что близкий человек отпустил необдуманное и ошибочное критическое замечание в их адрес. Подобные реакции совершенно излишни. Почему вы должны переживать, если кто-то другой совершает ошибку и говорит несправедливые слова? Это ошибка другого человека, не ваша. Зачем же огорчаться? Вы ожидали, что другие люди будут во всем совершенны? С другой стороны, даже если замечание высказано по делу , у вас всё равно нет причины чувствовать себя несостоятельным. От вас не ожидают, что вы будете безупречны. Просто признайте свою ошибку и предпримите необходимые шаги для ее исправления. Это звучит довольно просто (так оно и есть!), но, чтобы превратить это понимание в эмоциональную действительность, могут потребоваться некоторые усилия.

Конечно, вы можете бояться критики, так как чувствуете необходимость в любви и одобрении других людей, чтобы быть достойными и счастливыми. Проблема такой точки зрения в том, что вам придется тратить всю свою энергию на попытки угодить другим людям и у вас не останется сил на творческую и продуктивную жизнь. Парадоксально, но для многих людей вы при этом будете менее интересны и желанны, чем ваши более самоуверенные друзья.

Всё, что я сейчас вам рассказал, — всего лишь обзор когнитивных техник, представленных в предыдущей главе. Суть в том, что только ваши мысли могут вывести вас из равновесия, и если вы научитесь думать более реалистично, то будете чувствовать себя менее расстроенными. Прямо сейчас запишите негативные мысли, которые обычно крутятся в голове, когда кто-то вас критикует. Затем найдите искажения и замените эти мысли более объективными и рациональными ответами. Это поможет вам меньше сердиться и опасаться критики со стороны.

Теперь я бы хотел научить вас некоторым простым словесным техникам, имеющим большую практическую значимость. Что вы можете сказать, когда кто-то нападает на вас? Каким образом можно справиться с этими сложными ситуациями так, чтобы ваше чувство компетентности и уверенность в себе возросли?

Шаг первый. Эмпатия

Когда кто-то критикует или набрасывается на вас, он или она могут так поступать из желания помочь или навредить вам. То, что говорит человек, может быть верным, ошибочным или чем-то средним . Но благоразумно будет изначально не фокусироваться на нюансах. Вместо этого задайте человеку несколько конкретных вопросов, сформулированных таким образом, чтобы выяснить, что именно он или она имеет в виду. Постарайтесь избегать осуждающего или оборонительного тона. Всегда просите больше конкретной информации. Попытайтесь посмотреть на мир глазами критикующего. Если человек нападает на вас, навешивая невнятные и оскорбительные ярлыки, попросите его или ее быть конкретнее и указать, что именно ему или ей в вас не нравится. Сделав этот первый шаг, вы уже окажетесь на полпути к тому, чтобы критик перестал вам досаждать; также это поможет перейти от взаимодействия по принципу «защита и нападение» к сотрудничеству и взаимному уважению.

Во время терапевтических сессий я часто разыгрываю с пациентом воображаемую ситуацию по ролям, чтобы иметь возможность сформировать этот навык. Я покажу вам, как проводить такую ролевую игру. Этот навык полезно развивать. Я хочу, чтобы, читая следующий диалог, вы представили себя на месте разгневанного критика. Выскажите мне самые жестокие и выводящие из равновесия вещи, которые только сможете придумать. То, что вы будете говорить, может быть верным, ошибочным или чем-то средним. Я буду отвечать на все ваши нападки, используя технику эмпатии.

В ы (играете роль разгневанного критика ). Доктор Бернс, вы никчемный и подлый человек. Д э в и д. И что же во мне подлого? В ы. Все, что вы говорите и делаете. Вы бесчувственный, эгоцентричный и некомпетентный. Д э в и д. Давайте по порядку. Я хочу, чтобы вы постарались говорить конкретно. Очевидно, я сказал или сделал что-то такое, что вас расстроило. Что именно из того, что я сказал, прозвучало бесчувственно? Из-за чего у вас сложилось впечатление, что я эгоцентричен? Что из сделанного мной показалось вам некомпетентным? В ы. Когда я позвонил на днях, чтобы перенести встречу, вы говорили торопливо и раздраженно, как будто вы сильно спешили и вам было наплевать на меня. Д э в и д. Хорошо, я говорил с вами по телефону торопливо и невнимательно. Что еще я сделал, что вызвало ваше раздражение? В ы. В конце сессии вы всегда стараетесь выпроводить меня побыстрее — как будто у вас тут большой конвейер по зарабатыванию денег. Д э в и д. Хорошо, вы чувствуете, что во время сессий я также веду себя торопливо. Возможно, я вызвал у вас ощущение, что больше заинтересован в ваших деньгах, чем в вас. Что еще я сделал? Можете вспомнить другие ситуации, в которых я обидел или одурачил вас?

То, что я делаю, очень просто. Задавая вам конкретные вопросы, я минимизирую возможность того, что вы окончательно отвергнете меня. Вы — и я — выяснили некоторые конкретные проблемы, с которыми мы можем разобраться. Более того, я предоставляю вам возможность выразить свою точку зрения, слушая вас с намерением увидеть ситуацию вашими глазами . Это помогает снять напряжение, злость и враждебность и вносит в пространство обвинений или споров вектор, направленный на решение проблем. Помните первое правило: даже если вы чувствуете, что критика абсолютно несправедлива, отвечайте с эмпатией, задавая конкретные вопросы. Выясните в точности, что имеет в виду ваш собеседник. Если человек очень сильно возмущен, он или она может навешивать на вас ярлыки или даже бросаться ругательствами. Тем не менее просите больше информации. Что эти слова означают? Почему человек назвал вас «презренным подлецом»? Как вы обидели этого человека? Что вы сделали? Когда вы это сделали? Как часто вы это делали? Что еще этому человеку не нравится в вас? Выясните, чтó ваши действия означают для него или нее. Постарайтесь увидеть мир глазами критика. Этот подход чаще всего поможет успокоить разъяренного льва и закладывает основу для более благоразумного обсуждения.

Шаг второй. Разоружение оппонента

Если кто-то стреляет в вас, у вас есть три варианта: вы можете выстрелить в ответ — это обычно ведет к войне и взаимному уничтожению; вы можете убежать или попытаться увернуться от пуль — это обычно ведет к унижению и потере самоуважения; или вы можете остаться на месте и умело разоружить противника. Я нахожу, что последний вариант, безусловно, самый удачный. Когда вы выбиваете почву из-под ног у разгоряченного критика, то выходите из ситуации победителем и ваш собеседник очень часто тоже будет чувствовать себя победителем.

Как этого достичь? Очень просто: вне зависимости от того, прав ваш критик или нет, вначале найдите способ согласиться с ним или с ней . Позвольте для начала продемонстрировать вам это на простом примере. Давайте предположим, что критик изначально прав. В предыдущем примере, когда вы гневно обвиняли меня в том, что я несколько раз говорил с вами торопливо и безразлично, я мог бы продолжить и сказать: «Вы абсолютно правы. Я торопился, когда вы звонили, и, вероятно, действительно показался безразличным. Другие люди тоже иногда мне на это указывают. Я хочу подчеркнуть, что не стремился вас обидеть. Вы также правы в том, что мы действительно торопились во время нескольких наших сессий. Вы, должно быть, помните, что наши сессии могут быть такой продолжительности, как вы захотите, при условии, что это оговаривается заранее, чтобы можно было своевременно внести поправки в расписание. Возможно, вам стоит попробовать увеличить время сессии на 15–30 минут и посмотреть, будет ли это более удобным для вас».

Теперь давайте предположим, что вы чувствуете, будто нападки в ваш адрес необоснованны и несправедливы. Что если вы не в силах что-то изменить в отношении выдвинутых претензий? Как можно согласиться с тем, что считаешь полной ерундой? Это просто — вы можете согласиться с критикой в принципе , или найти некое зерно правды в сказанном и согласиться с этим, или признать, что вы понимаете, насколько человека огорчает его восприятие ситуации. Наилучшим способом продемонстрировать вышесказанное будет продолжение ролевой игры. Вы снова будете нападать на меня, но в этот раз пусть ваши нападки будут заведомо ложными. Согласно правилам игры, я должен: 1) найти способ согласиться, что бы вы ни сказали; 2) избегать сарказма и оборонительной манеры речи; 3) всегда говорить правду. Ваши утверждения могут быть настолько причудливыми и безжалостными, насколько вы захотите, но я гарантирую, что буду придерживаться установленных правил. Поехали!

В ы (продолжаете играть роль разгневанного критика ). Доктор Бернс, вы полный неудачник. Д э в и д. Я иногда чувствую себя неудачником. Я частенько делаю глупости. В ы. Эта ваша когнитивная психология никуда не годится! Д э в и д. Безусловно, еще многое предстоит улучшить. В ы. Вы глупы. Д э в и д. Есть люди куда более умные, чем я. Я совершенно точно не самый умный человек в мире. В ы. Ваши чувства по отношению к пациентам ненастоящие. Ваш подход к терапии поверхностный и путаный. Д э в и д. Я не всегда настолько открыт и приветлив, как мне хотелось бы. А некоторые из моих методов поначалу могут показаться «дешевыми трюками». В ы. Вы ненастоящий психиатр. Эта книга — полнейший вздор. Вы не заслуживаете доверия и абсолютно некомпетентны для работы с моим случаем. Д э в и д. Мне ужасно жаль, что я кажусь вам некомпетентным. Должно быть, вас это сильно беспокоит. Похоже, что вам сложно довериться мне и вы искренне сомневаетесь в том, что мы можем эффективно работать вместе. Вы абсолютно правы, мы не сможем успешно работать без взаимного уважения и совместных усилий.

К этому моменту (или раньше) разгневанный критик, скорее всего, уже выпустит пар. Это происходит из-за того, что я не отражаю нападки, а вместо этого нахожу возможность согласиться с собеседником. В результате у человека быстро заканчиваются боеприпасы, и он оказывается обезоруженным. Вы можете думать об этом как о победе через уклонение от сражения. По мере того как критик начнет успокаиваться, он (или она) станет более открыт к взаимодействию.

Во время сессии, продемонстрировав первые два шага, я обычно предлагаю поменяться ролями, чтобы дать пациенту попрактиковаться. Давайте попробуем. Я буду нападать на вас и критиковать, а вы попробуете применить метод эмпатии и придумаете свои собственные ответы. После этого оцените, насколько они точны или несуразны. Чтобы извлечь максимум пользы из этого упражнения, прикройте ответы, уже написанные в книге (строчки, начинающиеся со слова «Вы»), и придумайте свои собственные. Затем посмотрите, насколько они близки к тому, что написал я. Старайтесь задавать вопросы, используя метод эмпатии, и найдите обоснованный способ согласиться со мной, используя технику разоружения.

Дэвид (играет роль разгневанного критика ). Вы пришли сюда не для того, чтобы измениться в лучшую сторону. Вы просто хотите, чтобы вас пожалели.

В ы (играете роль подвергшегося нападкам ). Из-за чего у вас сложилось впечатление, что я хочу только того, чтобы меня пожалели? Д э в и д. Вы ничего не делаете в промежутке между сессиями, чтобы помочь себе. Всё, чего вы хотите, — это приходить сюда и жаловаться. В ы. Вы правы, я выполнял не все письменные домашние задания. Вы считаете, что я не должен жаловаться во время сессий? Д э в и д. Можете делать что хотите. Просто признайтесь, что вам наплевать. В ы. Вы полагаете, будто я не хочу меняться в лучшую сторону или что-то еще? Д э в и д. Вы никчемный человек! Просто ничтожество! В ы. Много лет я так себя и чувствовал! У вас есть какие-нибудь идеи, что мне поможет почувствовать себя по-другому? Д э в и д. Я сдаюсь. Ваша взяла. В ы. Вы правы. Я действительно выиграл.

Я настоятельно рекомендую потренироваться таким образом с другом. Формат ролевой игры поможет вам усовершенствовать необходимые навыки, которые понадобятся, если похожая ситуация возникнет в жизни. Если рядом нет человека, с которым вам было бы комфортно проиграть подобные ситуации, хорошей альтернативой будет записать воображаемые диалоги с враждебно настроенным критиком, похожие на те, которые вы прочитали выше. После каждого обвиняющего высказывания запишите, как вы могли бы ответить, используя техники эмпатии и разоружения. Поначалу это может показаться сложным, но я думаю, что вы без труда усвоите принцип. На самом деле это достаточно легко, стоит лишь уловить суть.

Вы наверняка заметите у себя глубокое и почти непреодолимое желание защищаться , когда вас несправедливо обвиняют. Это ОГРОМНАЯ ошибка! Поддавшись этому желанию, вы обнаружите, что интенсивность нападок оппонента увеличится ! Парадоксально, но каждый раз, пытаясь защититься, вы тем самым непроизвольно пополняете арсенал противника боеприпасами. Приведу пример. В этот раз вы снова будете разгневанным критиком, а я буду защищаться от ваших абсурдных обвинений. Вы сами увидите, насколько быстро наше общение превратится в полномасштабные боевые действия.

В ы (снова в роли критика ). Доктор Бернс, вам наплевать на пациентов. Д э в и д (отвечает из оборонительной позиции ). Это неправда и несправедливо. Вы не знаете, о чем говорите! Мои пациенты ценят то, как усердно я работаю. В ы. Что ж, ну а я не ценю! Прощайте! (Вы уходите, решая прекратить работу со мной. Моя оборонительная позиция привела к полнейшему провалу. )

И напротив, если я отвечаю с эмпатией и нейтрализую вашу враждебность, скорее всего, вы почувствуете, что я слушаю и уважаю вас. В результате вы растеряете боевой пыл и успокоитесь, что подготовит почву для третьего шага — обратной связи и переговоров.

Поначалу вы можете обнаружить, что, несмотря на твердое намерение применять эти техники на практике, в реальной ситуации критики вас захватят эмоции и старые модели поведения. Вы можете обнаружить, что сердитесь, спорите, рьяно защищаетесь и т. д. И это вполне понятно. Никто не ожидает, что вы научитесь всему в одночасье, а также что вы будете выигрывать каждое сражение. Однако впоследствии очень важно анализировать свои ошибки, чтобы получить возможность рассмотреть другие способы справиться с ситуацией в соответствии с предложенными техниками. Чрезвычайно полезным будет найти друга, с которым можно проиграть сложную ситуацию после того, как она произошла, и поупражняться в разных вариантах ответов, до тех пор пока вы не найдете наиболее комфортную для себя стратегию.

Шаг третий. Обратная связь и переговоры

После того, как вы выслушали вашего оппонента, используя метод эмпатии, и разоружили его, найдя возможность с ним согласиться, вы окажетесь в выигрышном положении, сможете объяснить свое эмоциональное состояние и точку зрения решительно и тактично и преодолеть любые реальные разногласия.

Давайте предположим, что ваш оппонент абсолютно неправ. Как высказать это недеструктивно? Это просто: вы можете выразить свою точку зрения по возможности объективно, признавая вероятность того, что неправы. Сведите конфликт к фактам, вместо того чтобы основывать его на ущемленной гордости или переходить на личности. Избегайте навешивания ярлыков. Помните, ошибки не делают вашего оппонента глупым, никчемным или неполноценным.

Например, одна пациентка заявила, что я отправил ей счет за сессию, которую она уже оплатила. Она накинулась на меня: «Почему у вас отчетность не в порядке?!» Зная, что она ошибается, я ответил: «Возможно, мои записи и впрямь неверны. Я припоминаю, что в тот день вы забыли свою чековую книжку, но, возможно, я что-то путаю. Я надеюсь, вы допускаете возможность, что вы или я будем время от времени совершать ошибки. В этом случае мы сможем чувствовать себя друг с другом намного свободнее. Почему бы не проверить, нет ли у вас аннулированного чека? Так мы сможем выяснить правду и внести необходимые исправления в записи».

В этом случае выбор ответа, при котором я не противоречил пациентке, позволил ей сохранить лицо и избежать конфронтации, угрожающей ее самооценке. И хотя в итоге оказалось, что она была неправа, позже она выразила облегчение от того, что я признал возможность своей ошибки. Это улучшило ее отношение ко мне, поскольку она боялась, что я буду относиться к ней с такой же требовательностью и перфекционизмом, с каким она сама к себе относилась.

Порой ваши разногласия с собеседником будут основаны не на фактах, а на вопросах вкуса. И опять же вы выйдете победителем, если выскажете свою точку зрения тактично. Например, я обнаружил, что вне зависимости от того, в чем я хожу, некоторые пациенты одобряют мою манеру одеваться, а некоторые нет. Мне комфортнее всего работать в костюме и галстуке или в пиджаке и галстуке. Предположим, пациент критикует меня из-за слишком формального стиля одежды, это его раздражает, поскольку в его глазах делает меня «официальным лицом». После прояснения остальных деталей, которые могли не понравиться этому человеку во мне, я смог ответить: «Безусловно, я могу согласиться с тем, что костюм — это несколько официально. Вам было бы комфортнее работать со мной, если бы я одевался более непринужденно. Однако я убежден, вы с пониманием отнесетесь к тому, что я уже перепробовал различные стили в одежде и пришел к заключению, что добротный костюм или пиджак наиболее приемлемы для большинства людей, с которыми я работаю. Именно поэтому я решил придерживаться подобного стиля в одежде. Я надеюсь, что это не помешает нам продолжить совместную работу».

Когда вы ведете переговоры с критиком, у вас есть несколько возможностей. Если ваш оппонент продолжает препираться с вами, снова и снова повторяя один и тот же аргумент, вы можете продолжать отстаивать свою точку зрения вежливо, но решительно, пока собеседник не утомится. Например, если бы мой собеседник продолжил настаивать на том, чтобы я перестал носить костюмы, я мог бы сказать: «Я очень хорошо понимаю вашу точку зрения, и в ней есть определенная доля правды. Тем не менее на данный момент я решил придерживаться более формального стиля в одежде».

Иногда решение лежит где-то посередине. В этом случае целесообразно вести переговоры и идти на компромисс. Возможно, вам придется ограничиться частичным удовлетворением желаний. Однако, если вначале вы добросовестно использовали техники эмпатии и обезоруживания , скорее всего, вы получите более желаемый результат.

Во многих случаях вы будете очевидно неправы, а ваш оппонент — прав. В такой ситуации уважение вашего собеседника к вам невероятно возрастет, если вы убедительно согласитесь с критикой , поблагодарите человека за предоставленную информацию и извинитесь за нанесенный ущерб или обиду. Это похоже на старое доброе здравомыслие (это оно и есть), но оно может быть удивительно эффективным.

Пока что вы, должно быть, думаете: «Но разве у меня нет права защищаться, когда меня критикуют? Почему я всегда должен проявлять эмпатию по отношению к моему собеседнику? В конце концов, пусть он будет размазней, а не я. Разве это не по-человечески — просто разозлиться и выйти из себя? Почему всегда я должен сглаживать углы?»

Что ж, в ваших рассуждениях есть немалая доля правды. У вас действительно есть право отчаянно защищаться от критики, и никто не может вам запретить в любой момент разозлиться на кого угодно. И вы будете абсолютно правы, если скажете, что зачастую оплошность в рассуждениях допускает именно ваш оппонент, а не вы. Есть зерно истины и в поговорке «Лучше вспылить, чем приуныть». В конце концов, если вы собираетесь назначить кого-то на роль главного злодея, почему бы не вашего собеседника? Помимо всего прочего, порой действительно чувствуешь себя намного лучше, разозлившись на другого человека.

Многие психотерапевты здесь согласились бы с вами. Фрейд полагал, что депрессия — это «гнев, обращенный внутрь». Другими словами, он считал, что люди, страдающие депрессией, направляют свою ярость на самих себя. Разделяя эту точку зрения, многие терапевты поощряют пациентов принять свой гнев и чаще выражать его в общении с другими. Они бы, возможно, сказали, что некоторые из методов, описанных в этом разделе, можно приравнять к вытеснению и бегству от действительности.

Но такой вывод неверен. Ключевой момент заключается не в том, выражаете вы свои чувства или нет, а в том, каким образом вы это делаете. Если ваше послание будет звучать как «Я злюсь на тебя, потому что ты критикуешь меня, и ты тот еще подлец», вы испортите отношения с человеком. Если вы будете защищаться жестко и мстительно, то тем самым снизите возможность продуктивного взаимодействия в будущем. И хотя в результате сиюминутной вспышки гнева вы можете почувствовать себя хорошо , в долгосрочной перспективе вы можете навредить себе, сжигая мосты. Вы поспешно и неоправданно задали ситуации определенное направление развития и уничтожили возможность узнать, что оппонент пытался донести. И что хуже всего, вы можете столкнуться с депрессивной отдачей и не в меру казнить себя за вспышку.

Техника общения с теми, кто любит перебивать или задавать слишком много вопросов

Адаптированное применение техник, обсуждавшихся в этой главе, может быть особенно полезно для тех из вас, кто читает лекции или преподает. Я разработал «технику общения с теми, кто любит перебивать или задавать слишком много вопросов», когда начал читать в университете и для профессионального сообщества лекции о современных исследованиях депрессии. И хотя слушатели обычно очень тепло встречают мои выступления, время от времени среди них попадается человек, который любит перебивать или задавать слишком много вопросов. Замечания такого человека обычно характеризуются следующим: 1) они имеют чрезвычайно осуждающий характер, но производят впечатление неточных или не относящихся к изложенному материалу; 2) обычно они исходят от человека, которого не особо принимают и уважают его коллеги; 3) они выражаются в форме обвинительной и оскорбительной речи.

Мне пришлось разработать технику общения с любителями перебивать или задавать слишком много вопросов, которую можно использовать, чтобы утихомирить подобного человека необидным способом и дать возможность задать вопросы остальным. Я обнаружил для себя, что очень эффективен следующий метод: 1) немедленно поблагодарить человека за замечания; 2) признать, что поднятые вопросы в самом деле важны; 3) сделать акцент на том, что необходимо получить дополнительные данные по озвученным вопросам, и поощрить оппонента провести целенаправленное научное исследование по данной теме. В заключение я приглашаю его продолжить обсуждение своих идей со мной по окончании лекции.

Несмотря на то, что ни одна словесная техника не дает гарантированного результата, с этим жизнеутверждающим подходом мне редко не удавалось достичь положительного результата. Более того, нарушители спокойствия часто подходили ко мне после лекции, чтобы похвалить и поблагодарить за доброжелательные комментарии. И порой именно нарушитель спокойствия оказывается наиболее благодарным слушателем моих лекций.

Подводя итоги

Различные когнитивные и словесные принципы, помогающие справиться с критикой, кратко изложены в следующей схеме (см. табл. 6.1). Общее правило заключается в следующем: когда кто-то оскорбляет вас, вам тут же следует выбрать один из трех путей — грусти, гнева или радости. Какой бы вариант вы ни выбрали, он будет подразумевать ваше полноценное участие, включающее мышление, чувства, поведение и даже реакции тела.

В большинстве случаев люди, склонные к депрессии, выбирают путь грусти. Вы автоматически приходите к заключению, что критик прав. Без всякого последовательного разбора вы поспешно решаете, что были неправы и совершили ошибку. Затем вы многократно преувеличиваете важность критики, совершая ряд мыслительных ошибок. Вы можете сделать чрезмерно обобщенные выводы (сверхобобщение ) и необоснованно решить, что вся ваша жизнь — сплошная череда ошибок. Или можете повесить на себя ярлык «полнейшего неудачника». Из-за идеалистичных ожиданий относительно собственной безупречности вы, скорее всего, почувствуете убежденность, что (предполагаемая) ошибка означает вашу полную никчемность. И в результате этих ошибок мышления вы погрузитесь в депрессию и потеряете чувство собственного достоинства. Ваши ответы, бесплодные и пассивные, приведут к избеганию и прерыванию общения.

Или наоборот, вы можете выбрать гневный маршрут. Вы будете защищать себя от страха оказаться несовершенным, стараясь убедить оппонента, что это он чудовище. Вы станете упрямо отказываться от признания любых ошибок, потому что, согласно вашим идеалистичным стандартам, это равносильно признанию собственной никчемности. Так что вы начнете агрессивно забрасывать оппонента обвинениями, исходя из соображения, что лучшая защита — это нападение. Ваше сердце колотится, гормоны выбрасываются в кровь, вы готовы к битве. Каждая мышца напряжена, а челюсти сжаты. На какое-то время вы можете почувствовать приятное возбуждение, пока в праведном негодовании будете отчитывать оппонента. Уж вы-то ему по

Третий вариант предполагает, что у вас есть чувство собственного достоинства или что вы ведете себя так, будто оно у вас есть . Он основан на предпосылке, что вы достойный человек и вам необязательно быть совершенным. И когда вас критикуют, ваша первая реакция — любопытство . Содержится ли в критике зерно истины? Что именно предосудительного вы сделали? На самом ли деле вы совершили промах?

Задавая вопросы, не навязывающие другим вашу точку зрения, вы определяете проблему и оказываетесь способны предложить решение. Если есть перспектива достичь компромисса, вы можете вступить в переговоры. Если вы были очевидно неправы, то в состоянии признать это. Если ошибся ваш собеседник, вы можете тактично указать ему на это. Но вне зависимости от того, правильным или неправильным было ваше поведение до этого, вы будете знать, что вы правы как человек, поскольку наконец осознали, что ваше чувство собственного достоинства вообще не подлежит сомнению.

Глава 7

Вы злитесь? Каков ваш IQ?

Каков ваш IQ? Меня не интересует, насколько вы умны, потому что уровень интеллекта едва ли имеет отношение к вашей способности быть счастливым. Что я хочу знать — это ваш показатель раздражительности (Irritability Quotient). Он показывает, какое количество гнева и раздражения вы поглощаете и держите в себе в повседневной жизни. Если этот показатель высок, такое не идет вам на пользу: вы слишком остро реагируете на неприятные и расстраивающие обстоятельства, испытывая обиду, которая омрачает ваше настроение и лишает жизнь радости.

Вот как можно измерить IQ. Прочитайте описания 25 потенциально расстраивающих ситуаций. В пустой графе после каждого пункта оцените свою потенциальную степень злости, используя следующую простую шкалу:

0 — это не вызовет у вас никакого или почти никакого раздражения.

1 — это вас немного разозлит.

2 — вы будете чувствовать умеренную злость или раздражение.

3 — вы весьма разозлитесь.

4 — вы очень разозлитесь.

Дайте свой ответ на каждый из пунктов, как показано в примере:

Вы едете на машине, чтобы забрать друга из аэропорта, и долго ждете на переезде, чтобы пропустить товарный поезд. ___2___

Человек, отвечавший на этот вопрос, оценил ситуацию на 2, потому что в такой ситуации чувствует себя умеренно раздраженным, но после того, как поезд проезжает, это чувство быстро проходит. Описывая, как бы вы отреагировали по каждому из поводов, записывайте наиболее общую оценку, несмотря на то, что при этом упускаете из виду многие потенциально важные детали (например, какой в целом выдался день, кто еще был вовлечен в ситуацию и т. д.).

Шкала раздражения Новако[16]

1. Вы распаковываете только что купленное устройство, включаете в розетку и обнаруживаете, что оно не работает. ___

2. Застав вас в безвыходном положении, ремонтная служба завысила стоимость ремонта. ___

3. Вас заставляют исправить часть работы, а ошибки других остаются незамеченными. ___

4. Ваша машина увязла в грязи или сугробе. ___

5. Вы обращаетесь к человеку, а он вам не отвечает. ___

6. Кто-то прикидывается тем, кем не является на самом деле. ___

7. Вы с трудом пытаетесь донести четыре чашки кофе до своего столика в кафе, а кто-то врезается в вас, разливая весь кофе. ___

8. Вы повесили одежду, а кто-то случайно скинул ее на пол и не потрудился повесить обратно. ___

9. Сотрудник магазина ходит за вами по пятам с того момента, как вы туда вошли. ___

10. Вы договорились пойти куда-то с человеком, который отменяет встречу в последний момент и ставит вас в неловкое положение. ___

11. Над вами смеются или дразнят. ___

12. Ваша машина заглохла на светофоре, а водитель позади вас, не переставая, сигналит. ___

13. Вы случайно повернули в неположенном месте на парковке. Когда вы выходите из машины, кто-то кричит вам: «Где тебя водить учили?» ___

14. Кто-то делает ошибку и обвиняет в этом вас. ___

15. Вы пытаетесь сосредоточиться, а человек рядом с вами постукивает ногой. ___

16. Вы одолжили кому-то важную для вас книгу или инструмент, а вам их не возвращают. ___

17. У вас был напряженный день, а вечером человек, с которым вы живете, жалуется на то, что вы забыли что-то сделать. ___

18. Вы пытаетесь обсудить что-то важное с другом или партнером, а он не дает вам возможности выразить чувства. ___

19. Вы спорите с человеком, отстаивающим свое мнение по вопросу, в котором очень плохо разбирается. ___

20. В ваш спор влезает кто-то третий. ___

21. Вы очень спешите, но машина перед вами едет со скоростью 40 км/ч, несмотря на ограничение 60 км/ч, и вы не можете ее объехать. ___

22. Вы наступили на жвачку, и она прилипла к подошве. ___

23. Вы проходите мимо компании и слышите, как в ваш адрес отпускают шуточки. ___

24. Вы спешите по делам, а ваши хорошие брюки рвутся, зацепившись обо что-то острое. ___

25. Вы кидаете в телефонный автомат монету, но связь прерывается, хотя вы не закончили разговор, и монет у вас больше нет. ___

А теперь подсчитайте свой показатель раздражительности. Убедитесь, что вы не пропустили ни одного пункта, и сложите баллы по всем 25 ситуациям. Наименьший возможный балл — 0. Это будет означать, что для всех инцидентов ваша оценка — 0. Это указывает на то, что либо вы солгали, либо вы гуру! Самый высокий возможный балл — это 100. Это будет означать, что всем ситуациям вы поставили максимальные 4 балла и постоянно находитесь на пределе или уже вышли из себя.

Теперь вы можете интерпретировать полученный суммарный балл.

0–45 баллов. Степень вашей раздражительности удивительно низка. Только небольшой процент населения получает столь низкий балл. Вы принадлежите к избранному меньшинству!

46–55 баллов. Вы существенно более миролюбивы, чем большинство.

56–75 баллов. Вы реагируете на жизненные неприятности со средней степенью гнева и раздражительности.

76–85 баллов. Вы часто злитесь в ответ на жизненные неприятности. Ваша раздражительность значительно выше средней.

86–100 баллов. Вы настоящий чемпион раздражительности, и вас изводят частые острые вспышки гнева, которые не проходят быстро. Возможно, вы держите внутри себя негативные чувства еще долгое время после того, как инцидент исчерпан. Возможно, среди знакомых людей у вас репутация «пороховой бочки» и «взрывного» человека. Также вы, вероятно, часто испытываете головные боли напряжения и страдаете от повышенного артериального давления. Ваш гнев часто выходит из-под контроля и приводит к импульсивным приступам враждебности, которые порой создают вам много проблем. Только небольшой процент взрослого населения реагирует так же остро, как вы.

Теперь, определив, сколько в вас гнева, давайте посмотрим, что можно с этим сделать. Традиционно среди психотерапевтов (а также людей в целом) считается, что люди обходятся со своим гневом двумя способами: а) направляют его внутрь себя или б) обращают наружу. Первый вариант считается «нездоровым» — вы держите в себе агрессию и впитываете обиду как губка. В конечном итоге это разрушает вас и приводит к чувству вины и депрессии. Первые психоаналитики, такие как Фрейд, полагали, что такой направленный на самого себя гнев является причиной депрессии. К сожалению, эта точка зрения не имеет достаточно убедительных доказательств.

Второй вариант считается более «здоровым» — вы выражаете свой гнев и, выпуская его наружу, чувствуете себя лучше. Проблема этого чрезмерно упрощенного способа состоит в том, что он недостаточно эффективен. Если вы повсюду позволяете себе выпускать на свободу гнев, люди вскоре начинают считать вас ненормальным. И к тому же так вы не сможете научиться взаимодействовать с другими, не испытывая гнева.

Когнитивное решение выходит за рамки обоих этих способов. У вас есть еще один вариант: перестать создавать гнев. Вам не придется выбирать, держать его в себе или выпустить наружу, потому что этого гнева не будет.

В этой главе я привожу рекомендации, которые помогут вам оценить за и против чувства гнева, которое вы испытываете в различных ситуациях, так что в каждом случае вы сможете решать, играет ли вам гнев на руку или наоборот. Если вы примете это решение, то сможете развить контроль над чувствами, и вспышки раздражительности и расстройства со временем перестанут отравлять вам жизнь.

Кто именно вызывает у вас чувство гнева?

«Люди! Черт возьми! Как они меня достали! Мне нужно отдохнуть от людей».

Женщина, которая записала эту мысль в два часа ночи, не могла уснуть. Почему собаки и шумные соседи в ее доме думают только о себе? Как и она, готов поспорить, что вы убеждены: чувство гнева у вас вызывают именно глупые и эгоистичные действия других людей.

Полагать, что вас расстраивают внешние события, — это естественно. Когда вы на кого-то злитесь, они автоматически становятся причиной всех ваших негативных чувств. Вы говорите: «Ты меня раздражаешь! Ты действуешь мне на нервы». Когда вы думаете подобным образом, то на самом деле обманываете себя, потому что другие люди не могут вас разозлить. Да, вы не ослышались. Подросток толкается в очереди к кассам кинотеатра. Мошенник продает вам «старинную монету» в магазине антиквариата. Так называемый «друг» лишает вас доли в выгодной сделке. Ваш парень всегда опаздывает на свидание, несмотря на то, что знает, как вы цените пунктуальность. Каким бы неслыханным и бессовестным ни казалось вам поведение других людей, они ни при каких обстоятельствах не могут вас расстроить. Горькая правда в том, что только вы создаете все до последней капли расстройство в своей жизни.

Это звучит как ересь или глупость? Если вы думаете, что я противоречу очевидному, вам, возможно, захочется сжечь эту книгу или в негодовании бросить ее на пол. Если это так, все же осмелюсь посоветовать вам продолжить чтение, потому что…

Гнев, как и все эмоции, создают ваши мысли. Отношения между вашими мыслями и гневом показаны на рис. 7.1. Как вы заметите, перед тем как почувствовать раздражение в тех или иных ситуациях, вы сперва осознаете, что происходит, и даете этому собственную интерпретацию. Ваши чувства порождает то, какое значение вы придаете ситуации, а не сама ситуация.

Например, после безумного дня вы укладываете двухлетнего ребенка спать, закрываете дверь в спальню и садитесь в кресло, чтобы расслабиться и посмотреть телевизор. Через 20 минут вы вдруг слышите, как он открывает дверь своей комнаты и выходит, радостно хихикая. Вы можете отреагировать на это по-разному, в зависимости от того, какой смысл этому придаете. Если вы чувствуете раздражение, возможно, вы думаете: «Черт возьми, с ним одно беспокойство. Почему он не может лежать в кровати и вести себя как следует? Не дает ни минуты покоя!» С другой стороны, вы можете обрадоваться тому, что он вышел из комнаты, и подумать: «Отлично, это значит, что он впервые выполз из кроватки. Он растет и становится более независимым». В обоих случаях ситуация одна и та же. Ваша эмоциональная реакция полностью определяется тем, что вы думаете о происходящем.

Держу пари, что знаю, о чем вы сейчас думаете: «Пример с ребенком не подходит. Когда я злюсь, на это есть весомые причины. В мире столько настоящей несправедливости и жестокости. Невозможно думать обо всем, с чем приходится мириться каждый день, и не напрягаться. Вы хотите, чтобы я сделал себе лоботомию и превратился в бесчувственного зомби? НЕТ, СПАСИБО!»

Вы, безусловно, правы, каждый день действительно происходит много негативных ситуаций, но тем не менее чувства по отношению к ним создают ваши интерпретации. Обратите на них внимание, ведь гнев может стать обоюдоострым клинком. Импульсивные вспышки гнева и раздражения часто имеют негативные последствия для вас самих. Даже если с вами в самом деле плохо обошлись, чувство злости вам может только повредить. Боль и страдания, в которые вы себя повергаете, когда выходите из себя от злости, могут во много раз превышать вред от изначального повода. Хозяйка ресторана говорит: «Конечно, я вправе слетать с катушек! На днях я узнала, что повара снова забыли заказать ветчину, хотя я отдельно напомнила им об этом, взбесилась и в негодовании швырнула котелок с супом, разлив его по полу. Двумя минутами позже я осознала, что повела себя как самая большая сволочь на свете, но не хотела признавать этого. Так что следующие два дня я тратила все силы на то, чтобы убедить себя, что у меня есть право вести себя с двумя десятками подчиненных по-свински! Оно того не стоило».

Во многих случаях ваш гнев создается тончайшими когнитивными искажениями. Как и при депрессии, многие ваши мысли в отношении происходящего искажены, однобоки или просто ошибочны. Чем больше вы будете работать над тем, чтобы заменять эти искаженные мысли другими, более реалистичными и продуктивными, тем реже будете раздражаться, а ваш самоконтроль улучшится.

Какие искажения чаще всего возникают, когда вы испытываете злость? Один из главных виновников — это навешивание ярлыков . Когда вы описываете человека, на которого злитесь, то можете назвать его «придурком», «козлом», «сволочью» и видите его в абсолютно черном цвете. Такую крайнюю форму сверхобобщения можно назвать «демонизация», раздуванием до небывалых размеров. Кто-то, вероятно, и в самом деле предал ваше доверие, и у вас есть полное право обижаться на его поступки . Но когда вы навешиваете на кого-то ярлык, то создается впечатление, что этот человек — плохой по своей сути. Вы направляете свой гнев на то, кем этот человек является.

Когда вы таким образом ставите на людях крест, то складываете во внутреннюю копилку все детали, которые вам в них не нравятся (негативный фильтр), и игнорируете или обесцениваете их хорошие стороны (обесценивание положительного). Так вы создаете ложную цель для своего гнева. На самом деле каждый человек — это сложное сочетание положительных, отрицательных и нейтральных качеств.

Ярлыки — это искажение мышления, которое вызывает у вас непропорциональное чувство возмущения и морального превосходства. Крайне деструктивно выстраивать образ «Я» таким образом: ярлыки неизбежно порождают потребность обвинять других. Ваша жажда возмездия только усиливает конфликт и вызывает похожие чувства и мысли о вас у человека, на которого вы злитесь. Ярлыки неизбежно становятся самоисполняющимися пророчествами. Вы разводите себя и другого человека по противоположным полюсам, и возникает состояние межличностной войны.

Что же на самом деле порождает эту битву? Часто таким образом вы защищаете свою самооценку. Другой человек мог представлять угрозу тем, что оскорбил или критиковал вас, а возможно, вы ему не понравились или он не согласился с вашими идеями. Следовательно, вы можете считать, что это дуэль чести, в которой бьются насмерть. Проблема в том, что другой человек не такой уж никчемный идиот, даже если вы на этом настаиваете! И более того, нельзя поднять собственную самооценку за счет принижения другого человека, даже если вы почувствуете временное облегчение. В конечном счете, как мы уже говорили в главе 4, лишить вас самоуважения могут только ваши собственные негативные, искаженные мысли. Существует только один человек в этом мире, у которого достаточно могущества, чтобы угрожать вашей самооценке, — и это вы сами. Ваше чувство собственного достоинства будет терять силу, только если вы сами будете его ослаблять. Решение проблемы в том, чтобы прекратить свои абсурдные внутренние тирады.

Другое искажение, характерное для порождающего гнев мышления, — это чтение мыслей . Вы фантазируете в выгодном для себя свете о том, какие мотивы руководили человеком в его поступках. Эти гипотезы часто ошибочны, потому что описывают не то, что он на самом деле думал. Бурля от негодования, вы, возможно, даже не подумаете критически оценить то, что себе говорите.

Трактовки сомнительного поведения других людей могут быть такими: «Есть в нем какая-то гнильца», «Она несправедлива», «Он просто такой», «Она тупая», «Это плохие дети» и т. д. У этих так называемых объяснений есть одна проблема: они создают еще больше ярлыков, которые не только не дают достоверной информации, но и откровенно сбивают с толку.

Вот пример: Джоан пришла в бешенство, когда ее муж сказал, что предпочитает посмотреть воскресный футбольный матч по телевизору, а не идти с ней на концерт. Она страшно обиделась, потому что сказала самой себе: «Он не любит меня! Он всегда поступает по-своему. Это нечестно!»

В интерпретацию Джоан закралась ошибка, и, следовательно, эта трактовка не соответствует действительности. Муж все-таки любит ее, он не всегда поступает по-своему и ведет себя «несправедливо» без злого умысла. Именно в это воскресенье «Ковбои Далласа» сходятся на поле с «Питтсбург Стилерс», и он непременно хочет посмотреть игру! И у него нет ни малейшего желания наряжаться и идти на концерт.

Когда Джоан думает о мотивации своего мужа в подобном нелогичном ключе, она создает две проблемы по цене одной. В дополнение к отсутствию супруга на концерте она вынуждена мириться с самонаведенной иллюзией того, что ее не любят.

Третий вид искажений, которые вызывают гнев, — это преувеличение . Если вы преувеличиваете значимость неблагоприятной ситуации, глубина и продолжительность вашей эмоциональной реакции могут достигнуть непропорциональных размеров. Например, вы ждете автобус, он опаздывает, а у вас назначена важная встреча. Вы можете говорить самому себе: «Я так больше не могу!» Разве это не является небольшим преувеличением? Поскольку вы стоите и ждете, значит, уже можете . Так зачем убеждать себя в том, что это не так ? Неудобство, вызванное опаздывающим автобусом, и так достаточно сильно, без всякого дополнительного дискомфорта, который вызывает жалость к себе. Или вы хотите и дальше переполняться негативом?

Неуместные «должен » и «не должен » — это четвертый вид искажений, который приводит к чувству гнева. Когда вы понимаете, что поступки некоторых людей вам не нравятся, то говорите себе, что они «не должны были» так делать или что они «должны были» сделать что-то, до чего не додумались. Например, вы забронировали номер в гостинице, но по прибытии оказалось, что отметки о вашей брони нет, а свободных номеров не осталось. Вы в ярости утверждаете: «Такого не должно было случиться! Это все тупые сотрудники администрации!»

Может быть, то, что вы лишились желаемого, и вызывает гнев? Нет. Лишение может вызвать только чувство утраты, расстройства и неудобства. Прежде чем почувствовать злость, вы обязательно интерпретируете ситуацию так, что вам полагалось получить то, чего вы хотите. Следовательно, вы смотрите на ошибку с вашей бронью как на несправедливость. Такое восприятие и приводит к чувству гнева.

Но что здесь не так? Говоря себе, что этого не должно было случиться, вы только усиливаете ненужное расстройство. Вам очень не повезло, что вашу бронь упустили, но едва ли кто-то намеренно хотел поступать с вами несправедливо и вряд ли именно эти сотрудники отеля оказались настолько тупыми. Несомненно, они и правда допустили ошибку. Но, когда вы требуете от других совершенства, вы только повергаете себя в пучины разочарования, и это вас парализует. Главная соль ситуации в том, что ваш гнев едва ли освободит для вас номер в этом отеле, а неудобство от поиска другого места будет несравнимо с угрюмым состоянием, в котором вы будете находиться, проводя долгие часы и дни в горьких думах о пропавшей брони.

Иррациональные утверждения со словом «должен» основываются на вашем убеждении в том, что вам полагается получать мгновенное вознаграждение во всех ситуациях. Поэтому, не получая желаемого, вы испытываете панику и ярость. У вас есть внутреннее убеждение в том, что если вы не получите А, то либо умрете, либо трагически навсегда лишитесь радости (вместо А можно подставить любовь, расположение, статус, уважение, пунктуальность, хорошее обращение и т. д.). Такая требовательность к непременному вознаграждению становится основой для многих разрушающих чувств, в том числе и гнева. Люди, склонные испытывать чувство гнева, часто формулируют свои желания в форме морального долженствования: если я хорошо отношусь к людям, они должны это ценить.

У других людей есть свобода воли, и часто они действуют и поступают не так, как вам нравится. Ваши требования, чтобы они поступали в соответствии с вашими желаниями, не приведут к желаемому результату. Гораздо более вероятно обратное: попытки принудить людей к чему-то или манипулировать ими посредством агрессивных требований вызовут только отчуждение и враждебность, и людям еще меньше захочется вам угодить. Другим нравится, когда их контролируют или доминируют над ними, не больше, чем вам самим. Гнев, который вы испытываете, только ограничит творческие возможности решения проблемы.

Трактовка ситуации как несправедливой или нечестной — это в большинстве случаев, если не всегда, и есть причина гневной реакции. В действительности можно определить гнев как эмоцию, которая возникает, когда вы считаете, что с вами нечестно обходятся.

Теперь мы подошли к истине, которую можно рассматривать как горькую таблетку или как спасительное откровение. Общепризнанного понятия честности и справедливости не существует. Есть лишь неопровержимая относительность справедливости, подобно относительности времени и пространства в теории Эйнштейна. Он утверждал (и до сих пор это находит все новые и новые подтверждения), что «абсолютного времени», единого для всех уголков вселенной, не существует. Время может ускоряться и замедляться, и его определение зависит от системы, в которой находится наблюдатель. Точно так же не существует и «абсолютной справедливости». Понятие справедливости меняется в зависимости от наблюдателя, и то, что является «честным» для одного человека, другой посчитает весьма нечестным. Даже правила поведения в обществе и моральные ограничения в разных культурах могут значительно различаться. Вы можете возразить, что здесь совсем другое дело и что ваша личная система морали универсальна, но это не так!

Вот доказательство: когда лев пожирает овцу, это нечестно? С точки зрения овцы, вероятно, нечестно . Это жестокое умышленное убийство, а она даже не подавала повода. С точки зрения льва — все честно . Он голоден, а это тот «хлеб насущный», на который, по его мнению, он имеет полное право. Кто прав? На этот вопрос нет однозначного и универсального ответа, потому что «абсолютной справедливости», витающей в воздухе и способной разрешить этот конфликт, не существует. В действительности справедливость — это просто интерпретация восприятия, абстракция, созданное вами понятие. Когда вы едите гамбургер — это тоже «нечестно»? Для вас — нет. С точки зрения коровы, однозначно да! Так кто прав? Однозначно «верного» ответа нет.

Несмотря на то, что «абсолютной справедливости» не существует, личные и общественные моральные установки важны и полезны. Я не предлагаю устраивать анархию. Я только говорю, что моральные законы и суждения о справедливости — всего лишь допущения, а не объективные факты. Социальные моральные системы, такие как десять заповедей, это лишь набор необходимых правил, которых решает придерживаться группа людей. Одна из основ таких систем — это учет интересов каждого из ее членов. Если вы совершаете поступки без учета чувств и интересов других людей, скорее всего, это приведет к вашему собственному несчастью, потому что они захотят отыграться, как только обратят внимание на то, что вы их используете.

Система, которая устанавливает меру «справедливости», может быть более или менее распространенной в обществе, в зависимости от того, сколько людей ее разделяют. Если человек установил сам для себя какое-то правило поведения, другие могут считать его эксцентричным и странным. Например, одна моя пациентка моет руки более 50 раз в день, для нее это ритуал, помогающий «привести все в порядок» и избежать острых приступов вины и тревоги. Если правило принимается практически всеми, оно становится частью общего морального кодекса и даже, возможно, элементом общественного закона. Пример этого — запрет на убийство. Тем не менее, как бы единодушно общество ни принимало такие системы, они не становятся «универсальными» и «однозначно верными» для всех при любых обстоятельствах.

Зачастую в ежедневных ситуациях, чувствуя гнев, мы путаем личные желания с общепринятыми моральными установками. Когда вы злитесь на кого-то и заявляете, что он ведет себя «нечестно», проблема чаще всего заключается совсем в другом. Он ведет себя «честно» относительно своих собственных стандартов и рамок, которые отличаются от ваших. Ваше предположение о том, что другой поступает «несправедливо», подразумевает, что ваш взгляд на мир единодушно разделяют все вокруг. В таком случае все — одинаковые. Но это не так. Мы все мыслим по-разному. Когда вы не принимаете это в расчет и обвиняете другого человека в «несправедливости», то напрасно обостряете взаимодействие, потому что другой человек будет чувствовать себя оскорбленным и ему захочется защищаться. Затем вы оба будете вести бесплодный спор о том, кто «прав». Вся эта дискуссия построена на иллюзии «абсолютной справедливости».

Из-за того, что справедливость — понятие относительное, в вашем чувстве гнева изначально присутствует логическая ошибка. Хотя вы убеждены в том, что другой поступает нечестно , вы должны осознавать, что это «нечестно» только в соответствии с вашей системой ценностей. Но он оперирует своей собственной системой, а не вашей. Часто его сомнительное поведение кажется ему самому вполне честным и разумным. Таким образом, с его точки зрения, которая является единственно возможной основой для его поступков, он поступает «честно». Хотите, чтобы люди были справедливыми? Тогда вы должны хотеть , чтобы каждый поступал так, как поступает, даже если вам это не нравится , потому что согласно его собственным ориентирам он поступает справедливо! Вы можете работать над тем, чтобы убедить его изменить отношение и в корне поменять стандарты и поступки, и в то же время вы можете предпринимать шаги, чтобы не позволять его поступкам причинять вам страдания. Но, когда вы говорите себе «Он поступает несправедливо», вы только обманываете себя и гоняетесь за миражами!

Значит ли это, что любой гнев неуместен, а концепции «справедливости» и «морали» бессмысленны, потому что относительны? Книги некоторых популярных писателей создают такое впечатление. Доктор Уэйн Дайер пишет:

Нас приучили искать справедливость в жизни, и когда мы ее не находим, то испытываем гнев, тревогу и расстройство. С тем же успехом можно поискать фонтан молодости или другое мифологическое явление. Справедливости не существует. Ее никогда не было и не будет. Мир просто устроен по-другому. Жаворонки питаются червяками. С точки зрения червяков это нечестно… Стоит только посмотреть на природу, чтобы понять, что в мире нет справедливости. Торнадо, наводнения, высокие приливы, засухи — все это несправедливо[17].

Такая позиция представляет противоположную крайность, результат мышления «всё или ничего». Это то же самое, что сказать «выбросьте ваши часы, так как Эйнштейн доказал, что абсолютного времени не существует». Понятия времени и справедливости играют большую социальную роль , даже если их не существует в абсолютном смысле.

В дополнение к утверждению, что понятие справедливости иллюзорно, доктор Дайер, кажется, также предполагает, что гнев бесполезен:

Вы можете принять гнев как часть своей жизни, но понимаете ли вы, что в нем нет никакой пользы? Вы не обязаны обладать гневом, и он никак не поможет вам стать более счастливым и реализованным. Ирония гнева заключается в том, что с его помощью вы не сможете изменить других[18].

Опять же, его аргументы, похоже, основаны на когнитивных искажениях. Слова о том, что гнев нецелесообразен, — это пример мышления «всё или ничего». Утверждать, что он никогда не работает, — сверхобобщение. На самом деле в определенных ситуациях гнев может б

Следующие два вопроса помогут вам определить, когда ваш гнев продуктивен, а когда нет. Эти два критерия помогут вам синтезировать понимание и выработать осмысленную личную философию гнева.

1. Направлен ли мой гнев на кого-то, кто сознательно, преднамеренно и неоправданно попытался причинить мне вред?

2. Полезен ли мой гнев? Помогает ли он мне достичь желаемой цели или просто вредит?

Пример: вы играете в баскетбол, а игрок из другой команды намеренно бьет вас локтем в живот, чтобы вывести из игры. Возможно, у вас получится перевести свой гнев в продуктивное русло, чтобы начать играть жестче и победить. В этом случае ваш гнев будет адаптивным [19]. Но, как только игра закончится, гнев уже не будет вам нужен. Теперь он будет неадаптивным .

Предположим, ваш трехлетний сын бездумно выбегает на проезжую часть и рискует жизнью. В этом случае он не причиняет вред намеренно. Тем не менее сердитый тон, которым вы объясняете, что так нельзя делать, может быть адаптивным. Эмоциональное возбуждение в вашем голосе передает сигнал тревоги и подчеркивает важность ситуации. Ребенок может просто этого не уловить, если вы будете разговаривать с ним спокойно и абсолютно беспристрастно. В обоих этих примерах вы приняли решение разозлиться, так что вы сами контролировали степень и способ выражения эмоции. Адаптивные и положительные эффекты такого гнева отличают его от враждебности, которая является импульсивной и неконтролируемой и ведет к выплеску агрессии.

Допустим, вы приходите в ярость из-за какого-то бессмысленного проявления насилия, о котором прочитали в газете. Описанное кажется явно вредным и безнравственным. Тем не менее ваш гнев не может быть адаптивным, если, как это обычно бывает, вы ничего не можете поделать с этой ситуацией. Если же вы решите помочь жертвам насилия или начать кампанию по борьбе с преступностью, ваш гнев может снова стать адаптивным.

Учитывая эти два критерия, позвольте предложить ряд методов, которые помогут вам уменьшить свой гнев в тех ситуациях, когда это не в ваших интересах.

Из всех эмоций гнев, возможно, сложнее всего изменить, потому что когда вы злитесь, то похожи на яростного бульдога, и убедить вас прекратить впиваться зубами в ногу другого человека может быть крайне тяжело. Вы не захотите избавляться от этого чувства, будучи поглощены жаждой возмездия. В конце концов, так как гнев вызван тем, что вы почувствовали несправедливость, эта эмоция имеет моральную природу , и вы будете испытывать большие сомнения, прежде чем сможете отпустить это праведное чувство. У вас будет почти непреодолимое желание защищать и оправдывать свой гнев религиозным рвением . Чтобы это преодолеть, потребуется большая сила воли. Так стоит ли так напрягаться?

Первый шаг: используйте технику двух колонок, чтобы составить список преимуществ и недостатков чувства гнева и вашего мстительного ответа. Рассмотрите как краткосрочные, так и долгосрочные последствия вашего гнева. Затем пройдитесь по списку и спросите себя, что больше: потери или выигрыш? Это поможет вам определить, действительно ли негодование защищает ваши интересы. Поскольку большинство из нас в конечном итоге хотят для себя лучшего, это может стать началом вашего более мирного и продуктивного взгляда на ситуацию.

Вот как это работает. Сью — женщина 31 года с двумя дочерьми от предыдущего брака. Ее муж Джон — усердно работающий адвокат, у которого есть дочь-подросток от предыдущего брака. Поскольку время Джона весьма ограничено, Сью часто ощущает себя обделенной и обиженной. Она сказала мне, что чувствует, что их усилия в браке неравны, ведь муж не уделяет ей достаточно времени и внимания. Она изложила преимущества и недостатки своей раздражительности в таблице 7.1.

Она также составила список положительных последствий, которые могут возникнуть, если интенсивность ее гнева снизится: 1) я начну больше нравиться людям, они захотят быть рядом со мной; 2) я буду более предсказуемой; 3) я буду успешнее контролировать свои эмоции; 4) я буду более расслабленной; 5) мне будет комфортнее с самой собой; 6) меня будут воспринимать как позитивного, не осуждающего, практичного человека; 7) я буду чаще вести себя как взрослая, а не как ребенок, который во что бы то ни стало должен получить то, что хочет; 8) мне будет проще повлиять на людей, и я получу больше желаемого посредством настойчивых, спокойных, рациональных переговоров, чем через истерики и ультиматумы; 9) мои дети, муж и родители будут больше уважать меня. В результате этой оценки Сью сказала, что теперь убедилась: издержки ее гнева значительно перевешивают выгоду от него.

Крайне важно, чтобы подобный анализ выполнили и вы, — это послужит первым шагом в борьбе с гневом. Перечислив преимущества и недостатки вашего гнева, проведите такую же проверку. Спросите себя: «Если ситуация, которая расстраивает и провоцирует меня на гнев, не изменится сразу, согласен ли я с ней поработать, а не злиться?» Если вы сможете ответить «да», то вы определенно мотивированы для изменений. Вероятно, вы достигнете большего внутреннего покоя и самоуважения, а также повысите общую эффективность жизни. Этот выбор зависит от вас.

Раз уж вы решили остыть, бесценный метод, который должен вам помочь, заключается в том, чтобы записывать «горячие» мысли, которые крутятся в вашем уме, когда вы расстроены. Затем замените их менее расстраивающими, более объективными и «прохладными», используя технику двух колонок (табл. 7.2). Слушайте «горячие» мысли своим «внутренним слухом», настроившись на враждующие утверждения, которые вертятся в голове. Запишите свой внутренний диалог без всякой цензуры. Уверен, вы заметите, какие колоритные выражения и мстительные фантазии приходят вам в голову. Запишите их все. Затем замените их «прохладными» мыслями, более объективными и менее провокационными. Это поможет вам почувствовать себя не таким взбешенным и удрученным.

Сью использовала эту технику, чтобы справиться с негодованием, которое испытывала, когда дочь Джона Сэнди вела себя манипулятивно и вила из отца веревки. Сью повторяла, чтобы он был более настойчивым с Сэнди и меньше вел себя как «тряпка», но он часто реагировал на ее рекомендации негативно. Он воспринимал их как недовольство со стороны Сью и ее желание сделать все по-своему. В итоге он хотел проводить с ней еще меньше времени, что запускало порочный круг.

Сью записала «горячие» мысли, из-за которых чувствовала зависть и вину (см. табл. 7.2). Когда она заменила их «прохладными» мыслями, ей стало лучше, и это стало противоядием для ее стремления контролировать Джона. Хотя она все еще чувствовала, что он ошибается, позволяя Сэнди манипулировать им, она решила, что он имеет «право» быть «неправым». Следовательно, Сью меньше давила на Джона, и он начал чувствовать себя свободнее. Их отношения улучшились и развивались в атмосфере взаимной свободы и уважения. Ответы Сью на собственные «горячие» мысли были, конечно, не единственным фактором, который привел к успешности второго брака для Сью и Джона, но это был необходимый и гигантский первый шаг, без которого они оба могли бы снова оказаться в тупике.

Чтобы справиться с гневом, вы также можете воспользоваться более сложным дневником записи автоматических мыслей (см. табл. 7.3). Вы можете описать провокационную ситуацию и оценить, насколько сильно вы злитесь, до и после выполнения упражнения. На рис. 7.4 показано, как молодая женщина справляется со своим огорчением, когда потенциальный работодатель резко поговорил с ней по телефону. Она сообщила, что выявление «горячих» мыслей и их опровержение помогли затушить эмоциональный взрыв в зародыше. Это предотвратило чувство раздражения и другие неприятные ощущения, которые обычно могли испортить ей весь день. Она сказала мне: «До выполнения этого упражнения я думала, что мой враг — на другом конце провода. Но я поняла, что сама относилась к себе в десять раз хуже, чем он. Как только я осознала это, мне было относительно легко заменить гневные мысли более „прохладными“, и я удивилась, почувствовав себя намного лучше!»

Эти негативные «горячие» мысли, которые крутятся у вас в голове, когда вы сердитесь, представляют собой сценарий вашего личного фильма (обычно с рейтингом X[20]), который разыгрывается в уме. Вы обращали внимание на эти сцены на экране? Образы, мечты и фантазии о мести и жестокости могут быть и правда довольно красочными!

Вы можете и не подозревать об этих мысленных сценах, если не будете искать их специально. Позвольте мне проиллюстрировать. Предположим, я попрошу вас представить прямо сейчас красное яблоко в коричневой корзине. Вы можете сделать это с открытыми или закрытыми глазами. Вот! Видите? Я говорю как раз об этом. У большинства из нас эти визуальные образы возникают в течение всего дня. Это часть нормального состояния сознания, наглядные иллюстрации мыслей. Например, воспоминания иногда возникают у нас в виде ментальных образов. Создайте в уме образ какого-то яркого события прошлом — выпускной в школе, первый поцелуй (вы еще помните его?), продолжительный поход и т. д. Вы видите эти образы?

Они могут сильно влиять на вас, и их влияние может возбуждать и положительные, и отрицательные реакции, подобные эротическим снам или кошмарам. Эффект положительного образа может быть очень ярким и опьяняющим. Например, по дороге в парк развлечений у вас может возникнуть образ самой первой головокружительной поездки на американских горках, и вы, вероятно, снова почувствуете то самое волнительное ощущение в животе. Мечты создают чувство приятного ожидания. Точно так же негативные образы играют важную роль в эмоциональном возбуждении. Представьте прямо сейчас человека, на которого когда-то разозлились. Какие образы приходят на ум? Представляете ли вы, как ударили этого человека в нос или бросили в чан с кипящим маслом?

Эти «грезы» на самом деле удерживают внутри вас гнев еще долго после того, как вам нанесли оскорбление. Чувство гнева может грызть вас часы, дни, месяцы или даже годы после того, как неприятное событие осталось в прошлом. Ваши фантазии помогают сохранить эту боль живой. Каждый раз, фантазируя о произошедшем, вы впрыскиваете в свой организм новые дозы возбуждения. Вы становитесь похожи на корову, жующую ядовитую жвачку.

И кто создает этот гнев? Вы — потому, что выбрали создавать эти образы в своем уме! Насколько вы знаете, человек, который вас злил, живет в Тимбукту или, может быть, его уже нет в живых, и поэтому он или она вряд ли может быть виновником вашего состояния. Именно вы — режиссер и продюсер этого фильма, и, что еще хуже, вы — единственный зритель. Кто должен смотреть все это и испытывать неприятное чувство? ТОЛЬКО ВЫ! Это у вас в этот момент сокращаются мышцы, напрягается спина, а в кровь впрыскивается доза адреналина. Это у вас в этот момент подскакивает артериальное давление. КРАТКО: вы сами себе причиняете боль . Хотите продолжать в том же духе?

Если нет, вам понадобятся техники, помогающие ослабить вызывающие гнев образы, которые вы проецируете в уме. Одна из работающих техник — творчески преобразить эти образы, чтобы они приносили меньше огорчения. Можно использовать такой мощный инструмент, как юмор. Например, вместо того чтобы воображать, как вы хватаете за горло человека, приводящего вас в ярость, воображайте, что он ходит в подгузнике по переполненному торговому центру. Подробно представьте все детали: круглое пузо, подгузник, волосатые ноги. Как поживает ваш гнев? Разве у вас по лицу не расползается широкая улыбка?

Второй метод — это остановка мысли. Каждый раз, когда вы замечаете возникающие в сознании образы, напоминайте себе, что у вас есть право выключить проектор. Подумайте о чем-то другом. Найдите собеседника и увлеките его разговором. Почитайте хорошую книгу. Испеките хлеб. Сходите на пробежку. Когда вы не подкрепляете гневные образы своим возбуждением, они будут возникать все реже и реже. Вместо того чтобы тонуть в них, подумайте о событии, которое сильно ждете, или переключитесь на эротическую фантазию. Если расстраивающий образ продолжает настойчиво всплывать в памяти, займитесь энергичными физическими упражнениями: вам помогут отжимания, быстрый бег или плавание. У них есть еще одно преимущество — они перенаправляют энергию потенциально вредного возбуждения в полезное русло!

Вы можете без толку расстраиваться и доводить себя, руководствуясь нереалистичными правилами о личных отношениях, которые заставляет вас постоянно думать о себе в негативном ключе. В основе гнева Сью лежало ее убеждение в том, что ей полагается любовь Джона в соответствии с ее собственным правилом «Если я хорошая и верная жена, то заслуживаю того, чтобы меня любили».

В результате этого невинно звучащего предположения Сью постоянно чувствовала опасность в браке, потому что в те моменты, когда Джон не оказывал ей надлежащей помощи в виде любви и внимания, она воспринимала это как подтверждение своей несостоятельности. Затем она начинала манипулировать и требовать внимания и уважения в постоянной борьбе, боясь потерять чувство собственного достоинства. Близость стала похожа на медленное соскальзывание с обледенелой вершины скалы. Неудивительно, что Сью отчаянно хваталась за Джона, и неудивительно, что она готова была взорваться, когда чувствовала его безразличие. Разве он не понимал, что на карту поставлена ее жизнь?

В дополнение к сильным неприятным чувствам, которые создало это правило «любви», в конечном итоге оно не сработало. Некоторое время манипуляции Сью действительно помогали ей получить то внимание, которого она так жаждала. В конце концов, она могла запугать Джона своими эмоциональными взрывами, наказать его ледяным уходом и манипулировать им, вызывая чувство вины.

Но Сью платит свою цену — любовь, которую она получает, не является свободной и спонтанной и не может быть такой. Джон будет чувствовать, что измучен, пойман в ловушку и его контролируют. Его копящаяся обида будет настойчиво просить выхода вовне. Когда он перестанет подыгрывать убеждению Сью, что должен подчиниться ее требованиям, его стремление к свободе станет непреодолимым, и он взорвется. Деструктивные последствия того, что выдают за любовь, не перестают меня поражать!

Если ваши отношения характеризуются подобным цикличным напряжением и тиранией, вам, возможно, поможет переписать правила. Если вы выработаете более реалистичное отношение, то сможете положить конец своему разочарованию. Это намного проще, чем пытаться изменить мир. Сью решила пересмотреть свое правило «любви» следующим образом: «Если я буду вести себя позитивно по отношению к Джону, он будет относиться ко мне с любовью в течение ощутимого промежутка времени. И я все равно буду уважать себя и эффективно функционировать, когда он ведет себя по-другому». Такая формулировка ее ожиданий была более реалистичной и не оставляла ее настроение и чувство собственного достоинства на милость мужа.

Правила, которые приводят к трудностям в межличностных отношениях, часто не кажутся зловредными. Напротив, они выглядят высоконравственными и гуманистическими. Как-то я работал с женщиной по имени Маргарет, у которой было представление о том, что «в браке всего должно быть 50 на 50. Один из партнеров должен вкладываться в той же степени, что и другой». Она применяла это правило ко всем человеческим отношениям: «Если я делаю людям добро, они должны отвечать тем же».

Так что же тут не так? Это, безусловно, звучит «разумно» и «справедливо». Это своего рода вариация «золотого правила». А не так вот что: неоспоримый факт в том, что человеческие отношения, в том числе браки, редко оказываются самопроизвольно «взаимными», потому что люди разные. Взаимность — это временный и по своей сути неустойчивый идеал, к которому можно только приблизиться с помощью постоянных усилий. Это предполагает достижение консенсуса, общение, компромисс и рост, требует умения договариваться и напряженной работы.

Проблема Маргарет заключалась в том, что она этого не понимала. Она жила в сказочном мире, где взаимность существовала как предполагаемая реальность. Она постоянно делала хорошее для мужа и других людей, а затем ждала от них взаимности. К сожалению, эти односторонние контракты разваливались, потому что другие люди, как правило, не знали, что она ожидает от них вознаграждения.

Например, местная благотворительная организация объявила о вакансии на оплачиваемую позицию помощника директора, который должен был начать работу через несколько месяцев. Маргарет была очень заинтересована в этой должности и подала заявку. Затем она уделяла много времени волонтерской работе для организации и ожидала, что другие сотрудники «ответят взаимностью», уважая ее и проявляя симпатию, и что директор также «ответит взаимностью», предложив ей работу. Но на самом деле реакция других сотрудников не была настолько же теплой. Возможно, они чувствовали мотивы ее поведения и возмущались попыткой контролировать их посредством доброты и «хорошести». Когда директор выбрал на эту должность другого кандидата, Маргарет страшно рассердилась и почувствовала горечь и разочарование, ведь ее правило «взаимности» было нарушено!

Поскольку ее правило вызвало у нее столько неприятностей и разочарований, она решила переписать его и рассматривать взаимность не как данность , а как цель, к которой можно стремиться, преследуя собственные интересы. В то же время Маргарет отказалась от требования, чтобы другие читали ее мысли и отвечали так, как ей хотелось. Как ни парадоксально, научившись ожидать меньшего, она получила больше!

Если у вас есть правило из серии «должен» или «не должен», которое вызывает у вас расстройство и разочарование, перепишите его в более реалистичной форме. Несколько примеров, которые помогут вам сделать это, можно найти в таблице 7.4. Вы заметите: если заменить словами «было бы хорошо, если » любые высказывания со словом «должен», это может стать первым шагом к большим положительным изменениям.

Когда гнев в отношениях Сью с Джоном остыл, они сблизились и стали относиться друг к другу с большей любовью. Однако дочь Джона Сэнди ответила на его сближение с Сью еще большими манипуляциями. Она начала лгать, занимала деньги и не возвращала их, прокрадывалась в спальню Сью, копалась в ящиках и крала ее личные вещи, оставляла беспорядок на кухне и т. д. Все эти действия выводили Сью из себя, потому что она сказала себе: «Сэнди не должна действовать так подло. Она сумасшедшая! Это нечестно!» Чувство разочарования Сью было результатом двух обязательных ингредиентов:

1. Отвратительное поведение Сэнди.

2. Ожидание Сью, что та должна поступать более зрело.

Поскольку неоспоримые факты указывали на то, что Сэнди не собиралась меняться, у Сью была только одна альтернатива: она могла отказаться от своих нереалистичных ожиданий, что Сэнди ведет себя по-взрослому, как леди! Она решила написать себе следующую записку:

Почему Сэнди должна вести себя отвратительно Сэнди по своей природе — манипулятор, она считает, что любовь и внимание ей полагаются по праву. Она считает, что добиться любви и внимания — это вопрос жизни и смерти. Она думает, что должна быть центром внимания, чтобы выжить. Поэтому она считает недостаток любви несправедливостью, и он представляет большую опасность для ее чувства самоуважения. Поскольку она чувствует, что ей приходится использовать манипуляции, чтобы привлечь внимание, она должна вести себя подобным образом. Поэтому я могу ожидать, что она будет продолжать действовать таким образом, пока не изменится. Так как маловероятно, что в ближайшем будущем она изменится, я могу ожидать, что она продолжит вести себя таким же образом в течение определенного времени. Поэтому у меня не будет причин чувствовать себя расстроенной или удивленной, ведь она будет действовать так, как должна действовать. Более того, я хочу, чтобы все люди, включая Сэнди, действовали так, как считают справедливым. Сэнди чувствует, что имеет право на большее внимание. Поскольку ее ужасное поведение основано на чувстве, что ей что-то полагается просто так, я могу напомнить себе: ее поступки справедливы с ее точки зрения. Наконец, я хочу, чтобы мое настроение зависело от меня, а не от нее. Неужели я хочу заставлять себя расстраиваться и сердиться в ответ на ее «честное, но ужасное» поведение? Нет! Поэтому я могу начать менять свою реакцию на нее: 1. Я могу поблагодарить ее за кражу, ведь это то, что она «должна» делать! 2. Я могу смеяться про себя над ее манипуляциями, так как они совсем детские. 3. Я могу решить не сердиться, если только не захочу использовать гнев для достижения конкретной цели. 4. Если я чувствую потерю чувства собственного достоинства из-за манипуляций Сэнди, я могу спросить себя: «Хочу ли я давать такую власть надо мной ребенку?»

Каков желаемый эффект такой памятки? Провокационные действия Сэнди умышленно злонамеренны. Сэнди сознательно хочет достать Сью из-за обиды и беспомощности, которые она испытывает. Когда Сью расстраивается, она, как это ни парадоксально, дает Сэнди именно то, чего та хочет! Она может значительно уменьшить свое разочарование, изменив ожидания.

Вы можете опасаться, что о вас будут вытирать ноги, если вы измените свои ожидания и перестанете испытывать гнев. Возможно, вы почувствуете, что другие люди пользуются вами. Это опасение отражает ваше чувство непригодности, а также тот факт, что вас, вероятно, не научили более грамотным методам получать то, чего вы хотите. Вы, вероятно, полагаете, что если не предъявите требований к людям, то окажетесь с пустыми руками.

Итак, какова альтернатива? В качестве отправной точки давайте рассмотрим работу доктора Марка Гольдштейна, психолога, который провел блестящие и изобретательные клинические исследования того, как жены поведенчески обуславливают мужей. Работая с женами, которые чувствовали пренебрежение со стороны супругов и злились на них, он узнал, что такие женщины использовали неконструктивные методы для получения желаемого. Тогда он спросил себя: что мы узнали в лабораториях о наиболее эффективных научных методах воздействия на все живые организмы, включая бактерии, растения и крыс? Можем ли мы применить эти принципы к своенравным, а порой жестоким мужьям?

Ответ на эти вопросы был прост — следует вознаграждать желаемое поведение, а не наказывать за нежелательное. Наказание вызывает отвращение и обиду, а также порождает отчуждение и избегание. Большинство обездоленных и брошенных жен, с которыми он работал, ошибочно пытались наказать своих мужей, чтобы получить требуемое. Переключив их на модель вознаграждения, в которой желаемое поведение мужей поддерживалось ростом внимания со стороны жен, он спустя некоторое время наблюдал разительные перемены.

Жены, с которыми работал доктор Гольдштейн, не были уникальными. Они были поглощены обычными супружескими конфликтами, с которыми сталкивается большинство из нас. Эти женщины долгое время уделяли внимание своим супругам либо слишком неразборчиво, либо, в некоторых случаях, в ответ на нежелательное поведение. Чтобы они могли получить от своих мужей тот ответ, который хотели, но долгое время не могли получить, должен был произойти серьезный сдвиг. Ведя подробные научные наблюдения за взаимодействием с мужьями, эти женщины смогли добиться контроля над реакцией супругов.

Вот как это сработало для одной пациентки доктора Гольдштейна. После нескольких лет борьбы одна из жен (назовем ее Х.) сообщила, что потеряла мужа. Он бросил ее и начал жить с другой. Сперва его взаимодействия с Х. в основном сводились к оскорблениям и безразличию. На первый взгляд казалось, что она не имеет для него значения. Тем не менее он иногда звонил ей, что указывало на возможный интерес. У Х. был выбор: взращивать это внимание или подавлять его, неуместно отвечая на попытки мужа.

Жена X. определила свои цели. Она экспериментировала, желая увидеть, сможет ли на самом деле вернуть мужа. Первым делом стоило определить, сможет ли она эффективно увеличить время его контакта с ней. Она тщательно замеряла частоту и продолжительность его телефонных звонков и посещений, записывая эту информацию на куске миллиметровой бумаги, прикрепленной к двери холодильника. Она тщательно анализировала важную взаимосвязь между ее поведением (стимул) и частотой его контактов (реакция).

Она не вступала с ним в контакт по своей инициативе, но положительно и тепло откликалась на его звонки. Ее стратегия была простой. Вместо того чтобы замечать и реагировать на то, что ей не нравилось, она начала систематически подкреплять все, что ей нравилось. Она использовала приятные для него вознаграждения: похвалу, вкусную еду, секс, доброе отношение и т. д.

Она начала с того, что отвечала на редкие звонки супруга оптимистично и дружелюбно. Она льстила ему и подбадривала. Она избегала любой критики, спора, требований или враждебности и находила способ соглашаться со всем, что он говорил, используя технику обезоруживания, описанную в главе 7. Вначале она прекращала звонки через пять — десять минут, чтобы разговоры не переходили в спор или не наскучивали ему. Это гарантировало, что ее реакция будет для него приятной, а его ответ на нее не придется подавлять или игнорировать.

Сделав так несколько раз, Х. заметила, что муж начал звонить все чаще, потому что звонки были для него радостным и приятным делом. Она отмечала на своем графике, что частота телефонных разговоров увеличивается, — точно так же, как ученый наблюдает и документирует поведение подопытной крысы. Когда телефонные звонки стали учащаться, она почувствовала успех и желание двигаться дальше, а ее раздражение и негодование растаяли.

Однажды он зашел к ней, и она, согласно плану, объявила: «Я так рада, что ты зашел, потому что у меня как раз есть свежая, очень качественная импортная кубинская сигара для тебя в морозильнике. Это дорогой сорт, который ты так любишь». На самом деле у нее была целая коробочка таких сигар на случай его посещения, независимо от времени и причины визита. Она заметила, что частота посещений мужа значительно увеличилась.

Подобным образом Х. продолжала «формировать» поведение супруга, используя поощрение , а не принуждение. Она поняла всю успешность этой стратегии, когда ее муж решил оставить подружку и спросил, может ли вернуться к жене.

Хочу ли я сказать, что это единственный способ относиться к людям и влиять на них? Нет, это было бы абсурдно. Это просто приятная приправа, а вовсе не весь банкет и даже не основное блюдо. Но это деликатес, который часто упускается из виду и от которого мало кто может отказаться. Нет никакой гарантии , что прием сработает, — некоторые ситуации могут быть необратимыми, и не всегда получится добиться того, чего хочется.

Во всяком случае попробуйте применить воодушевляющую систему вознаграждения. Заметный эффект этой секретной стратегии может вас приятно удивить. Помимо мотивирования людей, которые вам нравятся и которых вы хотите видеть рядом, это улучшит ваше настроение: вы научитесь замечать и фокусироваться на позитивных вещах, которые делают другие, а не зацикливаться на их негативных чертах.

Поскольку многие мысли, порождающие ваш гнев, включают в себя моралистичные высказывания со словом «должен», вам пригодятся некоторые методы избавления от этого «должен». Один из таких способов — составить список, используя технику двух колонок, и перечислить все причины, по которым, как вы считаете, другой человек «не должен» был поступать так, как поступил. Затем давайте отпор этим причинам, пока не увидите, что они нереалистичны и на самом деле не опираются на здравый смысл.

Пример: предположим, плотник делал в вашем новом доме кухонные шкафы и выполнил свою работу неаккуратно. Двери плохо выровнены и не закрываются как надо. Вы чувствуете себя рассерженным, потому что считаете это «несправедливостью». В конце концов, вы полностью оплатили его работу, так что вы чувствуете, что имеете право на превосходный результат от мастера своего дела. Вы кипите от злости, говоря себе: «Этот ленивый ублюдок должен делать свою работу так, чтобы гордиться ею. И на чем только стоит мир?» В этот момент самое время перечислить причины и опровержения, приведенные в таблице 7.5.

Обоснование для нейтрализации ваших «должен» очень простое: неправда, что вам полагается получить то, что хотите, только потому, что вы хотите этого.

В данный момент вы можете испытывать чувство протеста, думая: «Вот так дела! Доктор Бернс, кажется, пытается мне сказать, что я могу найти счастье, поверив, что ленивые, некомпетентные плотники должны выполнять свою работу посредственно. В конце концов, такова их природа, утверждает славный доктор! Какая слабовольная ерунда! Я не собираюсь лишаться своего человеческого достоинства и позволять людям вытирать об меня ноги и безнаказанно выполнять второсортную дрянную работу, за которую я плачу целое состояние».

Остыньте! Никто не просит, чтобы вы позволяли плотнику обводить вас вокруг пальца. Если вы хотите эффективно использовать свое влияние, вместо того чтобы сердито ворчать и погружаться в смятение, то самым успешным будет спокойный, твердый, напористый подход. Все моралистичные «должен», напротив, просто усугубят ваше состояние и настроят его против вас, заставив его обороняться и перейти в контратаку. Помните: борьба — это форма близости. Вы действительно хотите вступать в такую близость с этим плотником? Разве не лучше просто добиться того, чего вы хотите?

Перестав расходовать энергию на гнев, вы сможете сосредоточить свои усилия на получении того, чего хотите. В подобной ситуации могут эффективно работать эти принципы ведения переговоров.

1. Вместо того чтобы распекать плотника, похвалите его за то, что он сделал правильно. Это неопровержимая черта человеческой природы — мало кто умеет сопротивляться лести, даже вопиюще неискренней. Однако, поскольку вы смогли найти что-то хорошее в нем или в его работе, ваш комплимент будет честным. Затем тактично обозначьте проблему с дверями шкафов и спокойно объясните, почему вы хотите, чтобы он вернулся и выровнял их.

2. Обезоружьте его, если он будет спорить, найдя способ согласиться, независимо от того, насколько абсурдны его высказывания. Это заставит его замолчать и лишит его запала. И затем сразу же —

3. Снова проясните вашу точку зрения спокойным и твердым тоном.

Повторяйте три вышеописанные техники снова и снова в разных комбинациях до тех пор, пока плотник наконец не уступит или не будет достигнут приемлемый компромисс. Используйте ультиматумы и угрозы только в крайнем случае и убедитесь, что вы готовы и хотите им следовать. В качестве общего подхода во время вашего разговора, выражайте свое недовольство работой плотника дипломатично. Избегайте использовать оскорбительные ярлыки или намеки на то, что он плохой, злой, желает причинить вам вред и т. д. Если вы решите рассказать ему о своих негативных чувствах, сделайте это объективно, без преувеличения или ругательств. Например, куда предпочтительнее сказать «Мне досадно видеть плохо сделанную работу, когда я чувствую, что у вас есть способность сделать ее профессионально», чем «Твою мать, это полный провал».

В приведенном ниже диалоге я обозначу каждый из этих методов.

В ы. Мне понравились отдельные элементы вашей работы, и я надеюсь, что смогу рассказать другим людям, что был доволен вашей работой в целом. Особенно хорошо сделана облицовка. Однако меня немного беспокоят кухонные шкафы. (Комплимент.) П л о т н и к. А в чем проблема? В ы. Двери не выровнены, и многие ручки прикреплены криво. П л о т н и к. Что ж, я ничего не могу больше сделать с такими шкафами. Они выпускаются серийно и просто сделаны не лучшим образом. В ы. Ну, это правда. Они не так хорошо сделаны, как более дорогие шкафы. (Техника обезоруживания.) Тем не менее оставлять их в таком виде неприемлемо, и я был бы признателен, если бы вы привели их в более презентабельный вид. (Прояснение цели, тактичность.) П л о т н и к. Вам придется поговорить с производителем или конструктором. Я ничего не могу с этим поделать. В ы. Я могу понять ваше расстройство (техника обезоруживания), но вы несете ответственность за сборку этих шкафов в приемлемом виде. Они просто никуда не годятся. Они выглядят криво и не закрываются как надо. Я знаю, что вам это причинит неудобство, но я нахожусь в такой ситуации, что не могу признать эту работу выполненной и оплатить счет, пока вы не исправите проблему. (Ультиматум.) По остальной вашей работе я вижу, что у вас достаточно умения, чтобы привести эти шкафы в надлежащий вид, несмотря на то, что вам потребуется на это больше времени. Но в этом случае мы будем полностью удовлетворены вашей работой и сможем дать вам хорошую рекомендацию. (Комплимент.)

Попробуйте применять эти техники ведения переговоров, если вы с кем-то в натянутых отношениях. Я думаю, вы обнаружите, что они работают гораздо эффективнее, чем бесконтрольные приступы гнева, и вы почувствуете себя лучше, потому что добьетесь более желаемых результатов.

Эмпатия — это полное противоядие от гнева. Это высшая форма магии из всех описанных в этой книге, а ее наглядно видимые результаты прочно коренятся в реальности . Никаких зеркал для фокусов не требуется.

Давайте сперва дадим определение этому слову. Под эмпатией я не имею в виду способность чувствовать то же самое, что чувствует другой. Это сочувствие. Сочувствие активно рекламируется, но, на мой взгляд, несколько переоценено. Под эмпатией я также не имею в виду способность деликатно и понимающе вести себя с другим. Это поддержка. Поддержку также порой слишком переоценивают.

Итак, что такое эмпатия? Эмпатия — это способность настолько точно понимать мысли и мотивы других людей, чтобы они сказали: «Да, именно это я и имел в виду!» Обретя это необыкновенное знание, вы будете понимать и принимать без гнева, почему другие поступают так, как они поступают, даже если их действия могут быть вам не по вкусу.

Помните: на самом деле гнев создают ваши мысли, а не поведение другого человека. Самое поразительное — то, что в тот момент, когда вы понимаете, почему другой человек действует таким образом, это знание, как правило, ставит под сомнение ваши мысли о гневе.

Вы можете спросить: «Если так легко избавиться от гнева через эмпатию, почему люди бросаются друг на друга каждый день как безумные?» Ответ заключается в том, что эмпатию трудно выработать. Мы, люди, попали в ловушку собственного восприятия и автоматически реагируем на значение, которое придаем поступкам людей. Добраться до мозга другого человека — это тяжелая работа, и большинство из нас даже не знают, как это сделать. А вы? Вы узнаете это на следующих нескольких страницах.

Начнем с примера. Недавно бизнесмен обратился за помощью из-за частых вспышек гнева и грубого поведения. Когда семья или сотрудники не делали того, что он хотел, он был готов оторвать им голову. У него обычно хорошо получалось запугивать людей, и ему нравилось доминировать и унижать их. Но он почувствовал, что из-за таких импульсивных взрывов у него в конечном итоге возникают проблемы, поскольку за ним закрепилась репутация вспыльчивого садиста.

Он описал званый ужин, в котором участвовал. Официант забыл наполнить его бокал, и он почувствовал всплеск ярости из-за мысли: «Официант думает, что я пустое место. Кем, черт возьми, он себя возомнил? Как бы мне хотелось свернуть шею этому ублюдку».

Я использовал метод эмпатии, чтобы продемонстрировать, насколько нелогичны и нереалистичны его гневные мысли, и предложил небольшую ролевую игру. Он должен был сыграть роль официанта, а я играл роль его друга. Он должен был попытаться ответить на мои вопросы как можно более правдиво. У нас вышел такой диалог.

Д э в и д (играет роль друга официанта ). Я заметил, что ты не наполнил бокал того бизнесмена. П а ц и е н т (играет роль официанта ). Ой, да, я не налил ему вина. Д э в и д. Почему ты не наполнил его бокал? Ты считаешь, что он не имеет значения? П а ц и е н т (после паузы ). Ну, нет, дело не в этом. На самом деле я мало о нем знаю. Д э в и д. Но разве ты не решил, что этот человек не имеет значения, и поэтому не налил ему вина? П а ц и е н т (смеется ). Нет, я не налил ему вина не поэтому . Д э в и д. Тогда почему ты не налил ему вина? П а ц и е н т (подумав ). Ну, я размечтался о свидании сегодня вечером. Кроме того, я смотрел на симпатичную девушку на том конце стола. Меня отвлекало ее платье с большим вырезом, и я просто пропустил его бокал.

Благодаря этому ролевому упражнению пациент почувствовал большое облегчение, ведь, поместив себя на место официанта, он смог увидеть, насколько нереалистичной была его интерпретация. Его когнитивное искажение — поспешные выводы (чтение мыслей). Он автоматически решил, что официант был несправедлив к нему, и это заставило его почувствовать, что он должен сделать ответный ход, чтобы сохранить самолюбие. Как только он выработал некоторую эмпатию по отношению к официанту, то смог увидеть, что его праведный гнев был вызван целиком и полностью его собственными искаженными мыслями, а не действиями официанта. Часто людям с повышенной гневливостью очень сложно принять это сразу, потому что они испытывают почти непреодолимое желание обвинять других и жаждут возмездия. А вы? Кажется ли вам идея, что многие ваши гневные мысли неверны, отвратительной и неприемлемой?

Техника эмпатии также может быть весьма полезна, когда поведение другого человека кажется более очевидно и преднамеренно вредным для вас. Двадцативосьмилетняя Мелисса обратилась за консультацией в момент расставания со своим мужем Говардом. Пять лет назад Мелисса обнаружила, что у Говарда был роман с Энн, привлекательной секретаршей, которая работала в его здании. Эта новость стала тяжелым ударом для Мелиссы, но ситуация еще больше ухудшилась, когда Говард не решался порвать с Энн, и дело затянулось еще на восемь месяцев. Унижение и ярость, которые Мелисса испытывала в этот период, были основной причиной, которая привела к окончательному решению оставить супруга. Мысли Мелиссы шли в следующих направлениях: 1. Он не имел никакого права так поступать. 2. Он вел себя эгоистично. 3. С его стороны это было несправедливо. 4. Он плохой, никчемный человек. 5. Я, должно быть, потерпела неудачу.

В ходе терапевтической сессии я попросил Мелиссу сыграть роль Говарда, а затем провел перекрестный допрос, чтобы узнать, может ли она точно объяснить, почему у него был роман с Энн и он поступил так, как поступил. Она сообщила, что по ходу ролевой игры внезапно увидела, почему возникло такое поведение Говарда, и в этот момент ее гнев по отношению к нему полностью исчез. После сессии она дала впечатляющее описание исчезновения гнева, который держала в себе в течение многих лет.

После того, как роман Говарда с Энн, предположительно, закончился, он настоял на том, чтобы продолжать видеть ее, и все еще был очень привязан к ней. Мне это причиняло боль и заставляло чувствовать, что Говард действительно не уважал меня и считал себя более важным, чем я. Я чувствовала, что если бы он действительно любил меня, то не заставлял пройти через это. Как он мог продолжать видеться с Энн, если знал, какой несчастной я себя чувствовала из-за этого? Я была невероятно зла на Говарда и на себя. Попробовав технику эмпатии и сыграв роль Говарда, я увидела ситуацию целиком. Вдруг я смогла посмотреть вещи по-другому. Когда я представила, что я Говард, я смогла увидеть истоки его поведения. Поставив себя на его место, я увидела проблему: я люблю Мелиссу, мою жену, а также люблю Энн, мою любовницу. Меня осенило, что Говард действительно оказался в безвыигрышной ситуации, созданной его мыслями и чувствами. Он любил меня, но его отчаянно тянуло к Энн. Настолько, что пусть он и хотел, но никак не мог перестать видеться с ней. Он чувствовал себя очень виноватым, но не мог остановиться. Он чувствовал, что проиграет, если оставит Энн, и также проиграет, если оставит меня. Он не желал и не мог примириться с любой из потерь, и именно его нерешительность, а не какая-то неумелость с моей стороны заставляла его медлить с принятием решения. Этот опыт был для меня откровением. Я действительно в первый раз увидела, что происходит на самом деле. Я знала, что Говард не делал ничего намеренно, чтобы причинить мне боль. Он был просто неспособен сделать что-то другое. Я почувствовала себя лучше, когда увидела и поняла это. Дальше я рассказала об этом Говарду. Мы оба почувствовали себя намного лучше. У меня также возникло приятное ощущение от применения техники эмпатии. Это было очень увлекательно. Мое представление ситуации стало более реалистичным, чем раньше.

Ключом к гневу Мелиссы был ее страх потерять чувство собственного достоинства. Хотя Говард действительно вел себя нехорошо, именно ее интерпретация происходящего вызвала у нее чувство печали и ярости. Она предположила, что, будучи «хорошей женой», она имеет право на «хороший брак». Такая логика и вызвала ее эмоциональные проблемы.

Предпосылка. Если я хорошая и адекватная жена, мой муж обязан любить меня и быть верным мне.

Наблюдение. Мой муж не ведет себя так, как будто любит меня, и он мне неверен.

Заключение. Значит, либо я не являюсь хорошей и адекватной женой, либо Говард — плохой, безнравственный человек, потому что он нарушает мое «правило».

Таким образом, гнев Мелиссы представлял собой слабую попытку спасти ситуацию, потому что в ее системе правил это была единственная альтернатива страданию от потери самооценки. Проблемы с ее решением заключались в том, что: а) она не была абсолютно уверена, что он ей «не подходит»; б) она действительно не хотела разрывать с ним отношения, так как его любила; в) из-за хронического гнева и досады она чувствовала себя и поступала плохо, и это только больше его отталкивало.

Ее предпосылка, что муж будет любить ее, пока она ведет себя хорошо, была сказкой, которую она никогда не думала подвергать сомнению. Метод эмпатии придал ее мышлению очень плодотворное направление, позволив ей отказаться от грандиозности , содержащейся в ее предпосылке. Неправильное поведение мужа было вызвано его искаженными мыслями, а не ее несостоятельностью. Так что это он отвечал за ту неразбериху, в которой оказался, а не она!

Это внезапное озарение поразило ее как молния. Когда она увидела мир его глазами, весь гнев исчез. Она стала гораздо меньшим человеком в том смысле, что больше не считала себя ответственной за действия мужа и окружающих. Но в то же время она почувствовала, как выросла ее самооценка.

На следующей сессии я подверг ее новое понимание серьезному испытанию. Я заставил ее встретиться с теми негативными мыслями, которые изначально расстраивали ее, чтобы увидеть, сможет ли она успешно дать им ответ.

Д э в и д. Говард мог перестать видеться с ней раньше. Он выставил вас дурой. М е л и с с а. Нет, он не мог остановиться, потому что оказался в ловушке. Он чувствовал настоящую одержимость по отношению к Энн. Д э в и д. Но тогда он должен был уйти к ней и расстаться с вами, чтобы прекратить пытки над вами. Это было бы единственным достойным поведением! М е л и с с а. Он чувствовал, что не может порвать со мной, потому что любил меня и был привязан ко мне и к нашим детям. Д э в и д. Но так долго держать вас в подвешенном состоянии было несправедливо. М е л и с с а. Он не хотел поступать несправедливо. Просто так получилось. Д э в и д. Так получилось! Какой-то прекраснодушный вздор! Для начала он не должен был оказаться в такой ситуации. М е л и с с а. Но он в нее попал. Энн волновала его, а ему было скучно, и именно в это время на него навалились жизненные обстоятельства. В конце концов, однажды он просто не смог больше сопротивляться ее флирту. Он сделал небольшой шаг за черту в момент слабости, а затем их роман быстро закрутился, и стало слишком поздно. Д э в и д. Получается, вы хуже, чем он, потому что он имеет право быть неверным. Это делает вас неполноценной. М е л и с с а. Это не имеет никакого отношения к тому, чтобы быть хуже или лучше. Мне не нужно все время получать то, что я хочу, чтобы чувствовать себя достойной. Д э в и д. Но он никогда бы не искал приключений в другом месте, если бы вы были нормальной женой. Вы нежеланны и нелюбимы. Вы второсортная, и именно поэтому ваш муж завел роман на стороне. М е л и с с а. Дело в том, что он в конечном итоге выбрал меня, а не Энн, но это не делает меня лучше, чем Энн, не так ли? Точно так же и тот факт, что он решил справиться со своими проблемами, убежав от них, не означает, что я нелюбима или менее желанна.

Я увидел, что Мелисса отвечала на мои энергичные попытки вывести ее из себя с очевидной невозмутимостью, и это доказало, что она преодолела болезненный период в жизни. Ее гнев сменился радостью и чувством собственного достоинства. Эмпатия была ключом, который высвободил ее из ловушки враждебности, неуверенности в себе и отчаяния.

Когда вы злитесь, то можете чувствовать, что реагируете слишком быстро, так что у вас не получается остановиться, оценить ситуацию объективно и применить различные техники, описанные в этой главе. Это одна из характеристик гнева. В отличие от депрессии, которая скорее является устойчивым и хроническим состоянием, гнев, наоборот, имеет более взрывной и эпизодический характер. К тому времени, как вы успеваете осознать, что расстроены, вы, возможно уже потеряли над собой контроль.

«Мысленная репетиция» — эффективный метод решения этой проблемы, который также позволяет объединить и использовать инструменты, которые вы уже изучили. Он поможет вам научиться нейтрализовать свой гнев заранее, до того, как вы попали в реальную ситуацию. Затем, когда произойдет что-то подобное, вы будете готовы встретиться с этим.

Начните с составления «иерархии гнева»: ситуаций, которые чаще всего выводят вас из себя, и проранжируйте их от +1 (наименее расстраивающие) до +10 (то, что вызывает самую сильную ярость), как показано в таблице 7.6. Выберите такие провокационные ситуации, с которыми вы хотели бы уметь справляться более эффективно, потому что ваш гнев неадаптивен и нежелателен.

Начните с первого пункта в иерархии, который является наименее расстраивающим для вас, и как можно живее представьте, что находитесь внутри этой ситуации. Затем сформулируйте свои «горячие» мысли и запишите их. В примере, приведенном в таблице 7.6, вы можете чувствовать раздражение, потому что говорите себе: «Чертовы официанты ни хрена не умеют! Почему бы этим ленивым ублюдкам не поднять свои задницы и не приступить к работе? Что они, черт возьми, о себе думают? Я что, должен умереть с голоду, прежде чем они принесут мне меню и стакан воды?»

Затем вообразите, что вы вышли из себя, отчитываете менеджера и уходите, громко хлопнув дверью ресторана. Теперь запишите, насколько вы расстроены, от 0 до 100 %.

Затем пройдите тот же ментальный сценарий, но замените мысли на более «прохладные» и подходящие и вообразите, что чувствуете себя расслабленным и невозмутимым. Представьте, что вы тактично, настойчиво и эффективно справляетесь с ситуацией. Например, вы можете сказать себе: «Официанты, похоже, не замечают меня. Возможно, они заняты и не обратили внимания, что у меня еще нет меню. Нет смысла кипятиться из-за этого».

Затем мысленно подойдите к главному официанту и объясните ситуацию уверенным тоном, следуя данным принципам: тактично объясните, что уже долго ждете; если он ответит, что все заняты, обезоружьте его, согласившись с этим; сделайте комплимент о том, что у них хороший бизнес; повторите свою просьбу об улучшении обслуживания твердо, но дружелюбно. Наконец, представьте, что он реагирует на вашу просьбу и посылает официанта, который с извинениями предоставляет вам первоклассный VIP-сервис. Вы в хорошем настроении и наслаждаетесь едой.

Теперь практикуйте эту версию сценария каждую ночь, пока не освоите ее и не сможете с легкостью представлять спокойное и успешное разрешение ситуации. Такая мыслительная репетиция позволит вам настроиться на более уверенную и расслабленную реакцию, когда вы действительно окажетесь в подобной ситуации.

У вас может возникнуть одно возражение: вы можете почувствовать, что представлять положительный результат в данной ситуации в ресторане нереалистично, так как нет никакой гарантии, что сотрудники отреагируют дружелюбно и дадут вам то, что вы хотите. Ответ на это возражение очень прост. Также нет никакой гарантии, что они ответят грубо, но если вы ожидаете негативной реакции, то повысите вероятность того, что так и произойдет, потому что ваш гнев имеет высокие шансы запустить самосбывающееся пророчество. Напротив, если вы ожидаете и представляете положительный результат и относитесь к ситуации с оптимизмом, то повышаете вероятность удачного исхода.

Разумеется, вы аналогичным образом, используя метод мысленной репетиции, можете подготовиться и к отрицательному результату. Представьте, что вы подходите к официанту, а он задирает нос и разговаривает снисходительно, после чего плохо вас обслуживает. Теперь запишите свои «горячие» мысли, затем замените их «прохладными» и разработайте новую стратегию решения проблемы, как делали раньше.

Так вы можете продолжить идти по своему списку иерархии гнева, пока не научитесь более мирно и эффективно думать, чувствовать и действовать в большинстве провокационных ситуаций, с которыми сталкиваетесь. Ваш подход к этим ситуациям должен быть гибким, а для разных типов провокаций могут потребоваться различные методы преодоления. В одной ситуации может работать эмпатия, ключом к другой послужит вербальная уверенность, а наилучшим решением в третьей будет изменение ожиданий.

Крайне важно не оценивать свой прогресс в программе снижения гнева в стиле «всё или ничего», потому что эмоциональное развитие требует времени, особенно когда дело касается гнева. Если вы обычно реагируете на провокацию и испытываете гнев на 99 %, а затем обнаруживаете, что расстраиваетесь на 70 %, то можете расценивать это как успешную первую попытку. Продолжайте работать над ситуацией, используя метод мысленной репетиции, и посмотрите, сможете ли уменьшить показатель гнева до 50 %, а затем и до 30 %. В конце концов вы достигнете его полного исчезновения или по крайней мере снизите до приемлемого предельного минимума.

Помните, что мудрость друзей и окружающих может быть потенциальной золотой жилой, которую можно использовать, когда чувствуешь, что зашел в тупик. Они могут ясно все видеть в той области, где у вас слепое пятно. Спросите у них, как они думают и ведут себя в конкретной ситуации, которая заставляет вас чувствовать себя расстроенным, беспомощным и разъяренным. Что бы они сказали себе? Как бы они поступили? Вы можете научиться у них удивительно многому, если только захотите спросить.

Десять вещей, которые вам следует знать о своем гневе

1. Ни одно событие этого мира не может заставить вас рассердиться. Гнев порождают ваши «горячие» мысли. Даже когда происходит действительно отрицательное событие, ваш эмоциональный отклик определяет то значение, которое вы придаете происходящему. Идея о том, что вы несете ответственность за свой гнев, в конечном итоге чрезвычайно выгодна для вас: она дает возможность обрести контроль и сделать свободный выбор, как именно вы хотите себя чувствовать. Если бы не это, вы были бы беспомощны перед своим эмоциональном состоянием; оно было бы неразрывно связано с любым внешним событием этого мира, большинство из которых в конечном итоге вам не подвластны.

2. В большинстве случаев гнев вам не помощник. Он только парализует вас, и вы застываете в своей враждебности и не можете достичь продуктивных результатов. Вы почувствуете себя лучше, уделив особое внимание активному поиску творческих решений. Что вы можете сделать, чтобы справиться с трудностью или по крайней мере уменьшить вероятность того, что в будущем она выведет вас из строя? Такое отношение в определенной степени нейтрализует беспомощность и разочарование, которые будут разъедать вас, когда вы почувствуете, что не можете эффективно справляться с ситуацией.

Если найти решение невозможно, потому что раздражающая ситуация никак вам не подвластна, вы только расстроитесь от своего негодования, так почему бы не избавиться от него? Трудно, если не невозможно, одновременно чувствовать гнев и радость. Если вы считаете, что ваши моменты гнева особенно ценны и важны, подумайте об одном из самых счастливых моментов в жизни. Теперь спросите себя: сколько минут этого периода мира или ликования я готов обменять на разочарование и раздражение?

3. Мысли, которые порождают гнев, чаще всего содержат искажения. Исправление этих искажений снизит ваш гнев.

4. В конечном счете ваш гнев вызван вашим убеждением, что кто-то действует нечестно или какое-то событие несправедливо. Интенсивность гнева будет возрастать пропорционально тому, насколько серьезно вы воспринимаете происходящее как осознанное желание причинить вам зло.

5. Если вы научитесь видеть мир глазами других людей, вы часто будете удивлены, увидев, что с их точки зрения их действия не являются несправедливыми. В этих случаях несправедливость оказывается иллюзией, которая существует только в вашем сознании . Если вы готовы отказаться от нереалистичного представления о том, что ваши понятия об истине, правосудии и справедливости разделяют все, большая часть вашего негодования и разочарования исчезнет.

6. Другие люди обычно не чувствуют, что заслуживают вашего наказания. Поэтому возмездие вряд ли поможет достичь каких-либо положительных результатов во взаимодействии с ними. Ярость часто только вызывает дальнейшее ухудшение отношений и настраивает людей против вас, действуя как самосбывающееся пророчество. Даже если вы временно получаете то, чего хотите, любой краткосрочный выигрыш от таких враждебных манипуляций часто перевешивают долговременные обиды и возмездие со стороны людей, которых вы вынуждаете к чему-то. Никто не любит, когда его контролируют или заставляют. Вот почему система положительного подкрепления работает лучше.

7. По большей части гнев связан с защитой вашей самооценки, когда люди критикуют вас, не соглашаются с вами или не ведут себя так, как вы хотите. Такой гнев всегда неадекватен, потому что только ваши собственные негативные искаженные мысли могут заставить вас потерять самооценку. Каждый раз, когда вы обвиняете другого человека в своем чувстве никчемности, вы лишь обманываете себя.

8. Отчаяние — это следствие несбывшихся ожиданий. Поскольку событие, которое вызвало у вас чувство гнева и разочарования, произошло в «реальности», оно было «реалистичным». Ваше разочарование всегда связано с вашими нереалистичными ожиданиями. Вы имеете право попытаться влиять на реальность, чтобы привести ее в соответствие с ожиданиями, но это не всегда практично, особенно если эти ожидания представляют собой идеалы, которые не соответствуют распространенному понятию о человеческой природе. Самое простое решение — изменить ваши ожидания. Вот несколько примеров нереалистичных ожиданий, которые приводят к разочарованию:

а. Если я хочу чего-либо (любви, счастья, повышения и т. д.), я этого заслуживаю.

б. Если я много работаю над чем-то, я должен добиться успеха.

в. Другие люди должны стараться соответствовать моим стандартам и верить в мою концепцию «справедливости».

г. Я должен быстро и легко решать любые проблемы.

д. Если я хорошая жена, мой муж обязан любить меня.

е. Люди должны думать и действовать так, как это делаю я.

ж. Если я хорошо отношусь к людям, они должны отвечать взаимностью.

9. Настаивать на том, что вы имеете право злиться, — это просто детский каприз. Конечно, имеете! Испытывать гнев в нашей стране абсолютно законно. Самый главный вопрос в том, выигрываете ли вы от того, что сердитесь? Что получаете вы или мир от вашей ярости?

10. Гнев редко когда необходим, чтобы оставаться человеком. Неправда, что вы преврати

Глава 8

Как справиться с чувством вины

Ни одна книга о депрессии не будет полной без главы о чувстве вины. Какова функция вины? Писатели, духовные лидеры, психологи и философы веками пытаются ответить на этот вопрос. На чем основано чувство вины? Может, его породила концепция «первородного греха»? Или эдиповы инцестные фантазии и другие табу, о которых говорил Фрейд? Является ли вина реалистичным и полезным компонентом человеческого опыта? Или это «бесполезная эмоция», без которой человечеству лучше было бы обойтись, как предполагают некоторые современные авторы из области популярной психологии?

Когда появилась вычислительная математика, ученые обнаружили, что теперь могут с легкостью решать сложные задачи на движение и ускорение, с которыми было крайне трудно справиться старыми методами. Когнитивная теория аналогичным образом дала нам своеобразный эмоциональный «вычислительный» инструмент, который облегчает продвижение через тернии философских и психологических вопросов.

Давайте посмотрим, что можно извлечь из когнитивного подхода. Вина — это эмоция, которую вы испытываете, когда у вас есть следующие мысли:

1. Я сделал то, что не должен был (или не сделал, что должен был), и это не соответствует моим моральным стандартам или понятиям о справедливости.

2. Такое «плохое поведение» показывает, что я плохой человек (или во мне есть склонность причинять вред, у меня испорченный характер, гнилое нутро и т. д.).

Идея о собственной «плохости» — основная причина чувства вины. Без нее действия, причиняющие вред, приводят к здоровому чувству раскаяния, но не вины. Раскаяние возникает из адекватного понимания того, что вы умышленно и необоснованно причинили вред себе или другому человеку, что нарушает ваши личные этические нормы. Раскаяние отличается от вины, потому что оно не подразумевает, что ваш проступок показывает, насколько вы плохой, злой или аморальный человек. Короче говоря, вы испытываете раскаяние или сожаление относительно своего поведения, тогда как чувство вины направлено на ваше «Я».

Если помимо чувства вины вы испытываете подавленность, стыд или тревогу, вы, вероятно, мысленно следуете одному из следующих предположений:

1. Мое «плохое поведение» делает меня неполноценным или бесполезным (эта интерпретация приводит к депрессии).

2. Если бы другие узнали, что я сделал, они бы начали презирать меня (эта мысль вызывает чувство стыда).

3. Мне могут отомстить, или меня могут наказать (эта мысль вызывает тревогу).

Самый простой способ оценить, благотворны или разрушительны эти чувства, — определить, содержат ли они какое-либо из десяти когнитивных искажений, описанных в главе 3. Если эти мыслительные ошибки присутствуют, ваша вина, тревога, подавленность или стыд, безусловно, неоправданны и нереалистичны. Я подозреваю, что вы обнаружите: многие из ваших негативных чувств на самом деле основаны на таких ошибках мышления.

Первое искажение, когда вы чувствуете себя виноватым, может заключаться в том, что вы сделали что-то неправильное. Возможно, так и есть, но, возможно, и нет. Является ли поведение, которое вы осуждаете в себе, на самом деле таким страшным, безнравственным, неправильным? Или вы преувеличиваете масштаб проблемы? Очаровательная медик-лаборант недавно принесла мне запечатанный конверт с листом бумаги, на котором написала о себе что-то настолько ужасное, что не могла сказать об этом вслух. Когда она с дрожью в руках передавала мне конверт, то взяла с меня обещание не читать это вслух и не смеяться над ней. Внутри было сообщение: «Я ковыряю в носу и ем козявки!» Предчувствие катастрофы и ужас на ее лице так разительно контрастировали с мелочью, написанной на листе бумаги, что мне стало смешно. Я потерял все профессиональное самообладание и рассмеялся. К счастью, она тоже от души рассмеялась и почувствовала облегчение.

Утверждаю ли я, что вы никогда не ведете себя плохо? Нет. Такая позиция была бы крайне нереалистичной. Я просто хочу подчеркнуть, что чем больше вы преувеличиваете масштаб ваших промахов, тем сильнее будут напрасные мучения и самоедство.

Второе ключевое искажение, которое приводит к чувству вины, — это стремление повесить на себя ярлык «плохого человека» из-за того, что вы сделали. Именно такое суеверное деструктивное мышление в Средние века приводило к охоте на ведьм! Возможно, вы действительно совершили какой-то плохой, злобный, обидный поступок, но нецелесообразно называть себя «плохим» или «испорченным», ведь так вы будете бесконечно расходовать энергию на переживания и самообвинение, а не на творческий поиск наилучшей стратегии решения проблем.

Другое распространенное искажение, провоцирующее чувство вины, — персонализация . Вы необоснованно принимаете на себя ответственность за то, чего не делали. Предположим, вы высказываете конструктивную критику своему парню, который реагирует на нее оборонительно и обижается. Вы можете обвинить себя в том, что он расстроился, и прийти к поспешному выводу, что ваш комментарий был неуместен. Фактически его расстроили его собственные негативные мысли , а не ваш комментарий. Более того, эти мысли, вероятно, искажены. Возможно, он подумал, что ваша критика подразумевает, что он недостаточно хорош, и сделал вывод, что вы его не уважаете.

И к тому же разве это вы вложили в его голову эту нелогичную мысль? Очевидно нет. Он сделал это сам, поэтому вы не можете взять на себя ответственность за его реакцию.

Поскольку когнитивная терапия утверждает, что именно мысли порождают чувства, вы можете прийти к нигилистическому выводу, что не можете никому причинить вреда, что бы вы ни делали, и, следовательно, у вас есть право творить что угодно . В конце концов, почему бы не уйти из семьи, не изменить жене или не обмануть делового партнера? Если они расстроены, это их проблема, это же их мысли, верно?

Нет! Здесь мы снова подчеркиваем важность понятия «когнитивные искажения». Покуда чувство расстройства вызвано у человека искаженными мыслями, вы можете сказать, что за свои страдания несет ответственность он сам. Если вы вините себя в боли этого человека, это ошибка персонализации. И напротив, если страдание человека вызвано достоверными, неискаженными мыслями, то оно является реальным и действительно может иметь внешнюю причину. Например, если вы ударите меня в живот, я наверняка подумаю: «Ты меня ударил! Больно, чтоб тебя!» В этом случае ответственность за мою боль лежит на вас , и ваше мнение, что вы причинили мне боль, никоим образом не является следствием искаженного восприятия. Ваше раскаяние и мой дискомфорт реальны и достоверны.

Неадекватные требования со словом «должен» — это прямой путь к чувству вины. Иррациональные требования к себе подразумевают, что вам следует быть совершенным, всезнающим или всемогущим. Подобные перфекционистские «правила жизни» вредят вам, создавая невозможные ожидания, и лишают гибкости. Один из подобных примеров: «Я всегда должен быть счастлив». И вот следствие такого правила: каждый раз, когда вы расстроены, вы чувствуете себя неудачником. Поскольку очевидно, что цель достичь вечного счастья нереалистична для любого человека, такое правило лишь вредит и подменяет собой настоящую ответственность за себя.

Другие неадекватные требования со словом «должен» основаны на предпосылке, что вы все знаете. Они предполагают, что вы обладаете всеми знаниями во вселенной и можете с абсолютной точностью предсказать будущее. Например, вы думаете: «Я не должен был идти на пляж в эти выходные, потому что начал заболевать гриппом. Какой же я дурак! Теперь мне так плохо, что придется проваляться в постели в течение недели». Такие упреки нереалистичны, ведь вы не знали наверняка, что из-за похода на пляж состояние так сильно ухудшится. Знай вы это, поступили бы по-другому. Вы человек и приняли такое решение, позднее осознав, что ваша догадка оказалась неверной.

Третий вид требований со словом «должен» основан на предпосылке, что вы всемогущи. Они предполагают, что, подобно Богу, вы имеете безграничные возможности, можете контролировать себя и других людей и достигнуть какой угодно цели. Вы пропускаете теннисную подачу и вздрагиваете, восклицая: «Я не должен был пропустить этот удар!» А почему нет? Неужели ваша игра в теннис настолько превосходна, что вы не можете пропустить подачу?

Понятно, что эти три категории требований со словом «должен» создают неадекватное чувство вины, поскольку не опираются на разумные доводы.

Помимо искажений, отличить ненормальную вину от здорового чувства раскаяния или сожаления могут помочь еще несколько критериев. Это интенсивность, продолжительность и последствия ваших негативных эмоций. Давайте применим их для оценки невыносимого чувства вины состоящей в браке 52-летней учительницы гимназии по имени Дженис. В течение многих лет Дженис находилась в тяжелой депрессии. Ее проблема заключалась в том, что ее неотступно мучили воспоминания о двух случаях кражи в магазине, которые произошли, когда ей было 15. Ведя с тех пор абсолютно честную жизнь, она не могла перебороть память о тех двух инцидентах. Ей не давали покоя мысли, создающие чувство вины: «Я воровка, лгунья, плохой человек, я фальшивка». Агония ее вины была настолько сильна, что каждую ночь она молилась, чтобы Бог позволил ей умереть во сне. Каждое утро, просыпаясь живой, она испытывала горькое разочарование и говорила себе: «Я такой плохой человек, что даже Бог не хочет меня забрать». В отчаянии она зарядила пистолет мужа, направила его себе в сердце и нажала на курок. Оружие дало осечку. Она не взвела курок как надо. Дженис почувствовала окончательное фиаско: она даже не смогла себя убить! Бросив пистолет, она зарыдала от отчаяния.

Вина Дженис неоправданна не только из-за очевидных искажений, но и из-за интенсивности, продолжительности и последствий того, что она чувствовала и говорила себе. Ее чувства никак не похожи на здоровое раскаяние или сожаление по поводу воровства в магазине, это безответственное разрушение ее самооценки, которое ослепляет ее, не позволяет жить здесь и сейчас и не соответствует какому угодно реальному проступку. Последствия ее вины создают предельный парадокс: убеждение в том, что она плохой человек, вынудило ее совершить попытку самоубийства, самый разрушительный и бессмысленный поступок на свете.

Порочный круг вины

Даже если вы испытываете нездоровое чувство вины, основанное на искажениях, вы можете оказаться в ловушке иллюзии, что ваша вина оправданна, как только начинаете чувствовать себя виноватым. Такие иллюзии могут быть очень сильными и убедительными. Вот какими могут быть ваши рассуждения:

1. Я чувствую себя виноватым и достойным осуждения. Это означает, что я действительно плохой.

2. Поскольку я плох, я заслуживаю страдания.

Таким образом, вина убеждает вас в собственной негодности и приводит к еще большему чувству вины. Эта когнитивно-эмоциональная связь замыкает ваши мысли и чувства друг на друга. Вы попадаете в замкнутую систему, которую я называю «порочный круг вины».

Этот порочный круг подпитывается эмоциональным обоснованием (см. главу про когнитивные искажения). Вы автоматически предполагаете, что, поскольку чувствуете себя виноватым, должно быть , где-то потерпели неудачу и поэтому заслуживаете страдания. Вероятно, вы рассуждаете так: «Мне плохо , поэтому я наверняка плохой ». Это иррационально, потому что ваша ненависть к себе необязательно доказывает, что вы сделали что-то не так. Ваша вина только отражает ваше мнение , что вы вели себя плохо. Возможно , так и есть, но часто это далеко от истины. Например, детей часто наказывают без причины, когда родители устали, раздражены и неверно истолковывают их поведение. В этих условиях чувство вины, возникающее у ребенка, очевидно, не доказывает, что он или она совершили что-то такое уж ужасное.

Самобичевание только подпитывает цикл вины. Мысли, провоцирующие чувство вины, приводят к непродуктивным действиям, которые подкрепляют ваше убеждение о собственной негодности. Например, одна женщина-невролог, склонная испытывать чувство вины, пыталась подготовиться к сертификационному экзамену. Ей было трудно готовиться к тесту, и она чувствовала себя виноватой в том, что не училась как следует. Поэтому она каждый вечер тратила много времени, смотря телевизор, а в это время в ее голове крутились следующие мысли: «Я не должна смотреть телевизор. Я должна готовиться к экзамену. Я лентяйка. Я не заслуживаю быть врачом. Я слишком эгоистична. Я заслуживаю наказания». Эти мысли вызывали у нее огромное чувство вины. Затем она рассуждала так: «Эта вина только доказывает, что я ленивый, нехороший человек». Ее самобичевание и чувство вины только подпитывали друг друга.

Как и многие люди, склонные испытывать чувство вины, она придерживалась мысли, что если она сама себя достаточно накажет, то в конце концов это ее освободит. К сожалению, все наоборот. Вина просто истощала ее силы и подкрепляла убеждение в том, что она ленива и несостоятельна. Единственным результатом ее ненависти к себе стали навязчивые ночные набеги на холодильник, во время которых она объедалась мороженым или арахисовым маслом.

Порочный круг, в который она попала, показан на рисунке 8.1. Ее негативные мысли, чувства и поведение вместе создавали саморазрушительную, жестокую иллюзию того, что она была «плохой» и не могла контролировать себя.

Вина — это безответственно

Если вы действительно сделали что-то неуместное или вредное, следует ли из этого, что вы заслуживаете страдания? Если вы чувствуете, что ответ на этот вопрос положительный, спросите себя: «Как долго я должен страдать? День? Год? Всю оставшуюся жизнь?» Какой приговор вы решите вынести себе? Готовы ли вы прекратить собственное страдание и перестать мучить себя, когда срок вашего приговора истечет? Это по крайней мере было бы ответственной формой наказания, ограниченного во времени. Но для начала ответьте, в чем смысл истязать себя чувством вины? Если вы совершили ошибку и причиняете вред, ваша вина волшебным образом не отменит ошибку. Она не ускорит процесс обучения, не снизит вероятность того, что в будущем вы снова ее совершите. Другие люди не будут любить и уважать вас больше, потому что вы чувствуете себя виноватым и принижаете себя таким образом. Вина не приведет к продуктивной жизни. Так в чем смысл?

Многие спрашивают: «Но как я могу вести себя в соответствии с моральными принципами и контролировать свои импульсы, если не чувствую вины?» Это подход тюремного надзирателя. Видимо, вы считаете, что настолько злонамеренны и неконтролируемы, что должны постоянно наказывать себя, чтобы не сорваться. Конечно, если ваше поведение причиняет вред другим, небольшая доза мучительных угрызений совести лучше поможет вам осознать последствия ваших действий, чем нейтральное, эмоционально не окрашенное признание проступка. Но без сомнений, никому никогда не помогало считать себя плохим человеком. Чаще всего убеждение в собственной негодности лишь способствует дальнейшему «плохому» поведению.

Перемена и обучение происходят быстрее, когда вы: а) осознаете, что произошла ошибка, и б) разрабатываете стратегию устранения проблемы. Вы значительно облегчите процесс, если будете относиться к себе с любовью и расслабитесь. А чувство вины будет только мешать.

Например, иногда пациенты критикуют меня за то, что я позволил себе резкий комментарий, вызвавший у них неправильный ход мыслей. Эта критика обычно причиняет мне боль и вызывает чувство вины, только если в ней есть доля правды. Если я чувствую вину и называю себя «плохим», я, как правило, реагирую оборонительно. У меня возникает желание отрицать ошибку, оправдывать ее или переходить в контратаку, потому что отвратительно чувствовать себя «плохим человеком». Это затрудняет признание своей ошибки и ее исправление. Если, напротив, я не ругаю себя и не чувствую, что мое чувство собственного достоинства ущемлено, мне легко признать ошибку. Тогда я с легкостью исправлю проблему и чему-то научусь. Чем меньше чувство вины, тем эффективнее я справляюсь с ситуацией.

Таким образом, если вы совершили ошибку, надо распознать ее, извлечь урок и изменить ситуацию. Помогает ли здесь чувство вины? Я в это не верю. Вместо того чтобы помочь признать собственную ошибку, вина только запутывает следы. Вы не хотите слышать никакой критики. Вы не можете вынести собственных ошибок, потому что они вызывают ужасные ощущения. Вот почему вина непродуктивна.

Вы можете возразить: «Как я могу узнать, что сделал что-то неправильно, если не чувствую себя виноватым? Вдруг я начну предаваться слепым бесчинствам, неконтролируемому, деструктивному эгоизму, если не буду испытывать вину?»

Все возможно, но я, честно говоря, сомневаюсь. Вы можете заменить чувство вины на более осознанную основу морального поведения — эмпатию. Эмпатия — это способность наглядно представить последствия вашего поведения, как хорошие, так и плохие. Это умение осознать влияние ваших поступков на вас и на других людей, и чувствовать обоснованную, искреннюю печаль и сожаление, не обзывая себя плохим по своей сути. Эмпатия создает необходимый мысленный и эмоциональный климат, позволяющий регулировать поведение в нравственном и самообучающемся ключе, без необходимости использовать хлыст в виде чувства вины.

Используя следующие критерии, вы можете легко определить, являются ли ваши чувства нормальным и здоровым раскаянием или саморазрушительным, искаженным чувством вины. Спросите себя:

1. Сделал ли я что-то «плохое», «несправедливое», нанес обиду сознательно и намеренно? Или я необоснованно требую от себя быть совершенным, всезнающим или всемогущим?

2. Обзываю ли я себя из-за этого плохим или гадким человеком? Содержат ли мои мысли и другие когнитивные искажения, такие как преувеличение, сверхобобщение и т. д.?

3. Реалистично ли мое сожаление или раскаяние? Вытекает ли оно из эмпатического осознания негативных последствий моих действий? Адекватны ли интенсивность и продолжительность моей болезненной эмоциональной реакции совершённому поступку?

4. Готов ли я извлечь урок из своей ошибки? Что я делаю для этого? Думаю ли, как исправить сложившуюся ситуацию? Или ною, прокручивая в мыслях произошедшее? А может, неоправданно наказываю себя?

Теперь давайте рассмотрим некоторые методы, которые помогут вам избавиться от неуместного чувства вины и укрепить уважение к себе.

1. Дневник записи автоматических мыслей. В предыдущих главах вы ознакомились с дневником записи автоматических мыслей, помогающим преодолеть низкую самооценку и чувство непригодности. Этот метод изящно справляется с множеством нежелательных эмоций, включая чувство вины. Запишите событие, которое вызывает у вас чувство вины, в столбце «Ситуация». Например: «Я грубо ответил коллеге» или «Вместо того, чтобы внести десять долларов, я выбросил призыв о сборе средств среди выпускников в корзину для мусора». Затем «настройтесь» на голос тирана в голове и запишите конкретные обвинения, вызывающие чувство вины. Наконец, выявите искажения и запишите более объективные мысли. Вам станет легче.

Пример такой работы показан в таблице 8.1. Ширли была чувствительной молодой женщиной, которая решила переехать в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру актрисы. Проведя долгий и утомительный день в поисках квартиры, они с матерью отправились на поезде обратно в Филадельфию. Сев в поезд, они обнаружили, что питание не предусмотрено. Мать Ширли стала жаловаться на отсутствие обслуживания, и Ширли почувствовала, как ее поглощает чувство вины и волна самокритики. Когда она записала мысли, вызывающие вину, и дала им ответ, то испытала существенное облегчение. Она рассказала мне, что, справившись с чувством вины, избежала истерики, которую обычно закатывала в подобных неприятных ситуациях (см. табл. 8.1).

2. Техники нейтрализации требований к себе. Вот некоторые методы для нейтрализации иррациональных требований со словом «должен», которые вы себе предъявляете. Во-первых, спросите себя: «Кто сказал, что я должен? Где это написано?» Смысл в том, чтобы вы осознали, что критикуете себя неоправданно. В конечном счете именно вы устанавливаете свои собственные правила. Как только вы увидели, что правило не приносит вам пользы, вы имеете право его пересмотреть или отменить. Предположим, вы говорите себе, что должны быть в состоянии сделать вашего супруга или супругу постоянно счастливым. Если из опыта вы поняли, что это нереалистично и бесполезно даже пытаться, то можно переписать это правило, приблизив его к реальности. Например: «Я могу иногда делать супруга счастливым, но, конечно, не все время. В конечном счете его счастье зависит от него самого. И я не более совершенен или совершенна, чем он. Поэтому не буду ждать постоянной благодарности за то, что я делаю».

Принимая решение о том, насколько полезно то или иное правило, спросите себя: «В чем преимущества и недостатки этого правила?», «Как требование всегда делать супруга счастливым, помогает мне и какова цена такого убеждения?». Вы можете оценить соотношение плюсов и минусов этого внутреннего правила, используя две колонки, как показано в таблице 8.2.

Еще один простой, но эффективный способ спастись от завышенных требований к себе подразумевает замену слова «должен» на другие, также с помощью техники двух колонок. Для этого хорошо подходят выражения «Было бы хорошо, если» или «Если бы я мог, я бы…». Они часто оказываются более реалистичными и не так расстраивают. Например, вместо «Я должен делать мою жену счастливой» вы могли бы сказать «Было бы здорово, если бы я смог сделать жену счастливой, потому что она расстроена. Я могу спросить, чем она расстроена, и подумать, чем я, возможно, смогу помочь». Или вместо «Я не должен был есть мороженое», вы можете сказать: «Было бы лучше, если бы я не ел это мороженое, но мой поступок — это еще не конец света».

И еще один метод — показать себе, что ваше требование не соответствует действительности. Например, когда вы говорите «Я не должен был делать этого», вы предполагаете: 1) что действительно не должны были этого делать и 2) вам поможет, если вы себе об этом скажете. «Метод реальности» раскроет, к вашему удивлению, что истина строго противоположна: а) на самом деле вы должны были сделать именно то, что сделали и б) вам будет больно, если вы скажете себе, что не должны были этого делать.

Не верите? Приведу пример. Допустим, вы пытаетесь соблюдать диету, но вдруг съели мороженое. Появляется мысль: «Я не должен был есть мороженое». Теперь я хочу, чтобы вы отстаивали свою точку зрения, что не должны были его есть, а я постараюсь опровергнуть ваши аргументы. Следующий разговор смоделирован на основе реального, и, я надеюсь, вы найдете его таким же восхитительным и полезным, каким он показался мне.

Д э в и д. Я понимаю, что вы на диете и съели мороженое. Я считаю, вы должны были его съесть. В ы. О нет. Это невозможно. Я не должен был есть его, потому что я соблюдаю диету. Понимаете, я пытаюсь похудеть. Д э в и д. Ну, я считаю, вы должны были съесть мороженое. В ы. Бернс, вы не понимаете? Я не должен был этого делать, потому что пытаюсь похудеть. Вот что я стараюсь вам сказать. Как я могу похудеть, если ем мороженое? Д э в и д. Но вы же его съели. В ы. Да. В этом-то и проблема. Я не должен был этого делать. Понимаете, о чем я? Д э в и д. И, видимо, вы утверждаете, что «все должно было быть иначе». Но все случилось так, как случилось. И вещи обычно происходят так, как происходят, по веской причине. Как вы думаете, почему вы сделали то, что сделали? Почему вы съели мороженое? В ы. Ну, я был расстроен и нервничал, и вообще я свинья. Д э в и д. Хорошо, вы были расстроены и нервничали. Бывает ли в вашей жизни такое, что вы начинаете есть, когда расстроены или нервничаете? В ы. Да. Все так. Я никогда не отличался выдержкой. Д э в и д. Значит, следовало бы ожидать, что на прошлой неделе, разнервничавшись, вы сделали то, что привыкли делать, верно? В ы. Да. Д э в и д. Тогда разве не разумно было бы заключить, что вы должны были это сделать, потому что такова ваша очень давняя привычка? В ы. Мне кажется, вы говорите мне, что я должен объедаться мороженым и превратиться в жирную свинью или что-то подобное. Д э в и д. Как же с вами сложно! Нет, я не говорю вам вести себя как свинья и не рекомендую сохранять вредную привычку есть, когда вы расстроены. Я говорю, что из одной проблемы вы создаете две. Первая проблема в том, что вы действительно нарушили диету. Если вы собираетесь похудеть, это замедлит ваш прогресс. Вторая проблема заключается в том, что вы слишком суровы к себе. И эта вторая головная боль вам не нужна. В ы. Итак, вы говорите, что, поскольку у меня есть привычка заедать беспокойство, это было предсказуемо. И пока я не освою некоторые методы изменения привычек, я продолжу это делать. Д э в и д. Я бы и сам не сказал лучше! В ы. Поэтому я должен был съесть мороженое, потому что еще не изменил свою привычку. Пока привычка остается, я буду и должен переедать, когда нервничаю. Я понимаю, что вы имеете в виду, и чувствую себя намного лучше. Кроме одного, доктор. Как мне прекратить это делать? Можно ли разработать более продуктивные стратегии? Д э в и д. Можно мотивировать себя кнутом или пряником. Когда вы все время говорите себе «Я должен это делать» или «Я не должен этого делать», вас затягивает в «должливый» подход к жизни, словно в болото. И вы уже знаете, чем это кончится — эмоциональным запором. Если вы предпочитаете сдвинуть ситуацию с мертвой точки, предлагаю мотивировать себя вознаграждением, а не наказанием. Возможно, так будет эффективнее.

Когда я пытался скинуть вес, то использовал диету «Мармелад и пончики». Жевательный мармелад и пончики с глазурью — два моих любимых лакомства. Я обнаружил, что труднее всего было контролировать прием пищи вечером, когда занимался или смотрел телевизор. Меня одолевало непреодолимое желание съесть мороженое. Итак, я сказал себе, что если буду контролировать это желание, то утром могу вознаграждать себя большим, свежим пончиком с глазурью, а вечером — мармеладками. Я концентрировался на том, насколько они хороши на вкус, и это помогало забыть о мороженом. Более того, у меня было правило, что, если я все-таки срывался и съедал мороженое, я все равно мог съесть свои мармеладки и пончик как вознаграждение за честную попытку или как утешение после неудачи. В любом случае это сработало, и я скинул более 50 фунтов.

Также я составил следующую логическую цепочку.

A. Люди, придерживающиеся диеты, время от времени срываются.

Б. Я человек.

В. Соответственно, я должен время от времени срываться.

Это мне тоже очень помогло. Я позволил себе объедаться сладким в выходные, и при этом чувствовал себя хорошо. Обычно я терял больше веса в течение недели, чем набирал по выходным, поэтому в целом я похудел, наслаждаясь любимыми сладостями. Каждый раз, нарушая диету, я не допускал самокритики или чувства вины из-за промахов. Я назвал свою диету «Объедайся чем хочешь, когда хочешь, не чувствуя вины и наслаждаясь едой». Это было так весело, что я даже почувствовал легкое разочарование, когда наконец добился нужного веса. На самом деле я после этого скинул еще десять фунтов, потому что диета приносила мне огромное удовольствие. Я считаю, что ключевую роль играют правильное отношение и положительные чувства . С ними вы можете свернуть горы — например, горы лишних килограммов.

Главное, что удерживает вас, когда вы пытаетесь избавиться от вредной привычки, например от переедания, курения или избыточного употребления алкоголя, — это внутреннее убеждение, что вы потеряли над собой контроль. Причина потери чувства контроля — требования со словом «должен». Они вас подавляют. Предположим, вы пытаетесь воздержаться от м

Следующий простой способ избавиться от слова «должен» — это использование наручного счетчика. Как только вы убедитесь, что утверждения со словом «должен» не идут вам на пользу, можете начать их считать. Каждый раз, говоря себе «должен», нажимайте кнопку счетчика. Если вы будете это делать, обязательно разработайте систему ежедневных вознаграждений за подсчет. Чем больше требований вы отследили, тем большей награды заслуживаете. Через несколько недель ежедневное количество ваших «должен» начнет снижаться, и вы заметите, что гораздо реже испытываете вину.

Другой метод помогает справиться с недоверием. Вы готовы поверить, что без всех этих требований просто одичаете, начнете крушить, убивать и даже пожирать мороженое? Как это проверить? Спросите себя, был ли в вашей жизни период, когда вы были счастливы, чувствовали себя адекватным, реализованным, продуктивным и держали себя в руках. Обдумайте это в течение минуты, прежде чем читать дальше, и убедитесь, что живо это представили. Теперь спросите себя: «Изводил ли я себя в то время словом „должен“?» Полагаю, ваш ответ будет отрицательным. Теперь скажите, творили ли вы в этот момент дикие, ужасные вещи? Я думаю, сейчас вы осознаете, что были свободны от всяких «должен» и при этом контролировали себя. Это доказывает, что вы можете вести продуктивную, счастливую жизнь без всех этих требований.

Вы можете проверить эту гипотезу, поэкспериментировав ближайшие пару недель. Попробуйте снизить количество требований к себе, используя различные методы, а затем посмотрите, что произошло с вашим настроением и самоконтролем. Думаю, вы будете довольны.

Еще один верный способ — это техника экзорцизма навязчивых идей. Выделяйте по две минуты три раза в день, чтобы прочесть вслух все самообвинения и требования со словом «должен»: «Я должен был сходить на рынок, пока он не закрылся», «Я не должен был показываться в загородном клубе», «Я никудышный человек» и т. д. Просто выпаливайте подряд всю самую оскорбительную самокритику, которую только можете выдумать. Может быть, особенно полезно будет записать ее в тетрадь или сделать аудио. Позже прочитайте это вслух или прослушайте запись. Я думаю, это поможет вам понять, насколько нелепы эти утверждения. Постарайтесь употреблять слово «должен» только в течение этих запланированных периодов, чтобы они не беспокоили вас в другое время.

Еще один способ борьбы с «должен» заключается в том, чтобы столкнуться с ограниченностью своих знаний. Когда я рос, то часто слышал, как люди говорили: «Учитесь принимать свои ограничения, и вы станете счастливее» — но никто так и не удосужился объяснить, что это значит или как это сделать. Кроме того, это всегда звучало немного обидно, как будто на самом деле они имели в виду: «Пойми, какой ты на самом деле второсортный неудачник».

Вообще-то, это не так уж и плохо. Предположим, вы часто вспоминаете прошлое и жалеете о своих ошибках. Например, просматривая финансовый раздел газеты, вы говорите себе: «Я не должен был покупать эти акции. Они упали на два пункта». Чтобы выпутаться из этой ловушки, спросите себя: «Погоди, разве, покупая эти акции, я знал, что они упадут в цене?» Подозреваю, вы скажете «нет». Теперь спросите себя: «Если бы я знал, что они упадут в цене, я бы купил их?» И вы снова ответите «нет». То есть фактически вы говорите, что если бы вы знали это в тот момент, то поступили бы иначе. Чтобы знать такое наверняка, надо уметь предсказывать будущее с абсолютной точностью. Можете ли вы предсказывать будущее с абсолютной точностью? Ваш ответ опять будет отрицательным. У вас есть два варианта: либо принять себя как несовершенного человека с ограниченными знаниями и осознать, что будете иногда ошибаться, либо бесконечно ненавидеть себя за это.

Еще один эффективный способ борьбы с собственными требованиями к себе — спросить: «Почему это я должен?» Затем вы можете опровергнуть доказательства, которые сами приведете, и увидеть ошибочность логики. Так вы сможете выявить корень абсурда, присущего вашему требованию. Предположим, вы нанимаете кого-то, чтобы подстричь газон, покрасить что-то и т. д. Когда этот человек предъявляет счет, сумма оказывается выше, чем вы думали в начале, но он как-то убедительно это обосновывает, поэтому вы соглашаетесь и в конечном итоге платите по его расценкам. Вы чувствуете, что вами воспользовались. Вы начинаете ругать себя за то, что не настояли на своем. Давайте разыграем ситуацию, где вы — тот бедняга, которого облапошили (и который явно переплатил).

В ы. Вчера я должен был сказать этому парню, что его цена слишком высока. Д э в и д. Вы должны были сказать, чтобы тот назвал более низкую цену? В ы. Да. Я должен был вести себя более напористо. Д э в и д. Почему вы должны были повести себя по-другому? Я согласен с тем, что в ваших интересах было бы защищать свою позицию. Вы можете поработать над развитием навыков уверенного поведения, чтобы в будущем поступать в подобных ситуациях иначе. Но вопрос в том, почему вчера вы должны были действовать более эффективно? В ы. Ну, потому что я всегда позволяю людям использовать меня. Д э в и д. Хорошо, давайте посмотрим на вашу цепочку рассуждений. «Так как я всегда позволяю людям использовать меня, вчера я должен был поступить более напористо». Не кажется ли вам это утверждение слегка нелогичным? Есть ли в таких рассуждениях нечто сомнительное? В ы. Хммм… Дайте подумать. Во-первых, не совсем верно, что я всегда позволяю людям использовать меня. Это сверхобобщение. Иногда я получаю то, чего хочу. На самом деле иногда я могу быть довольно требовательным. Более того, если бы даже мной всегда пользовались в определенных ситуациях, из этого следовало бы, что я должен был повести себя именно так. Это же моя привычка. Пока я не освою новые способы взаимодействия с людьми, я, вероятно, продолжу сталкиваться с этой проблемой. Д э в и д. Отлично. Я сам бы не сказал лучше. Я вижу, вы, как губка, впитываете все, что я рассказывал вам о неадекватных требованиях к себе! Я надеюсь, что все мои читатели так же умны и внимательны, как вы! Есть ли другие причины, по которым вы считаете, что должны были поступить иначе? В ы. Что ж, дайте подумать. Вот, например: я должен был вести себя более напористо, тогда мне не пришлось бы переплачивать? Д э в и д. Хорошо. А каков будет рациональный ответ на это? Что нелогичного в этом утверждении? В ы. Ну, так как я человек, я не всегда буду поступать правильно. Д э в и д. Именно. Вам может помочь следующая логическая цепочка. Первая предпосылка: все люди совершают ошибки, например иногда платят слишком много, когда в этом нет необходимости. Тут вы со мной согласны? В ы. Да. Д э в и д. А кто вы такой? В ы. Я — человек. Д э в и д. И что из этого следует? В ы. Что я должен ошибаться. Д э в и д. Верно.

Этих техник устранения неадекватных требований к себе должно хватить. Упс! Я только что попался сам! Позвольте сказать по-другому — будет здорово, если эти методы окажутся для вас полезными. Я думаю, вы обнаружите, что, снизив градус мысленной тирании, вы почувствуете себя лучше, потому что не будете ругать себя. Вместо чувства вины вы можете направить свою энергию на необходимые изменения и повышение самоконтроля и продуктивности.

3. Научитесь стоять на своем. Один из больших недостатков склонности к чувству вины — это то, что другие могут и будут использовать эту вину, чтобы манипулировать вами. Если вы чувствуете, что обязаны угождать всем, ваша семья и друзья могут принуждать вас к тому, что не будет в ваших лучших интересах. Приведем простой пример: сколько приглашений на вечеринки вы принимаете без особого желания, лишь бы кого-то не обидеть? В этом случае цена, которую вы платите за ответ «да», если в действительности предпочли бы сказать «нет», невелика. Вы только потратите впустую вечер. И в этой ситуации есть выгода. Вы избежите чувства вины и сможете доказать себе, какой вы невероятно милый человек. Но если вы попытаетесь отклонить приглашение, разочарованный хозяин вечеринки может сказать: «Но мы ждем тебя. Ты хочешь сказать, что подведешь нашу старую банду? Ой, да брось». И что вы на это ответите? Что почувствуете?

Ваше навязчивое стремление угодить другим становится более трагичным, когда вашими решениями настолько сильно руководит чувство вины, что вы оказываетесь в ловушке и чувствуете себя несчастным. Ирония заключается в том, что, если кто-то манипулирует вашим чувством вины и принуждает к чему-то, в конечном итоге это вредит не только вам, но и тому человеку. Хотя вы соглашаетесь на такие уступки из лучших побуждений, их негативные последствия неизбежны.

Например, Маргарет — женщина 27 лет в удачном браке, чей брат, страдающий от избыточного веса и пристрастия к азартным играм, привык использовать ее разными способами. Он брал взаймы, когда ему не хватало денег, и часто забывал вернуть долг. В те периоды, когда он приезжал в город (часто на несколько месяцев), он считал, что имеет право каждый день ужинать с ее семьей, опустошать их бар и кататься на ее новой машине, когда ему вздумается. Она пыталась объяснить свои уступки так: «Если я попрошу его о помощи, он сделает то же самое для меня. В конце концов, любящий брат и сестра должны выручать друг друга. И кроме того, если я попытаюсь сказать ему „нет“, он вспылит, и я могу потерять его. Тогда я почувствую, что сделала что-то не так».

В то же время она видела негативные последствия постоянных уступок: 1) она поддерживала его саморазрушительный образ жизни и зависимость от азартных игр; 2) она чувствовала, что загнана в ловушку и ею пользуются; 3) основой отношений была не любовь, а шантаж — она постоянно говорила «да» в ответ на его требования, чтобы избежать его вспышек гнева и собственного чувства вины.

Мы с Маргарет разыграли ситуацию с машиной, чтобы она смогла научиться говорить «нет» и стоять на своем тактично, но уверенно. Я сыграл роль Маргарет, а она — своего брата.

Б р а т (которого играет Маргарет ). Тебе сегодня нужна будет машина? М а р г а р е т (которую играю я ). Пока я никуда не собираюсь. Б р а т. Не возражаешь, если я одолжу ее? М а р г а р е т. Я бы предпочла, чтобы ты этого не делал. Б р а т. Почему нет? Ты же не собиралась никуда ехать. Она просто будет стоять на месте. М а р г а р е т. Ты считаешь, что я обязана тебе ее одолжить? Б р а т. Ну, я бы сделал то же самое для тебя, если бы у меня была машина и тебе бы она понадобилась. М а р г а р е т. Я рада, что ты так думаешь. Хотя я не планирую использовать машину, я бы все же хотела иметь ее под рукой, если соберусь куда-нибудь позже. Б р а т. Но ты не собираешься никуда ехать! Разве в детстве нас не учили помогать друг другу? М а р г а р е т. Да, учили. Ты думаешь, это означает, что я всегда должна говорить тебе «да»? Мы многое делаем друг для друга. Ты часто пользовался моей машиной, и теперь я буду чувствовать себя более комфортно, если бы ты озаботился собственным транспортом. Б р а т. Она нужна мне буквально на час, и я сразу же верну ее, если она тебе понадобится. Это очень важно, и место находится всего в полумиле отсюда, так что машине ничего не будет от этой поездки, не волнуйся. М а р г а р е т. Кажется, это для тебя действительно важно. Возможно, ты придумаешь другой способ добраться туда. Может, ты пойдешь пешком? Б р а т. Ах вот как! Если ты так ко мне относишься, больше не подходи ко мне с просьбой об одолжении! М а р г а р е т. Похоже, ты злишься, потому что я не делаю то, что ты хочешь. Ты чувствуешь, что я всегда должна говорить тебе «да»? Б р а т. Ох уж эта твоя философия! К черту! Я отказываюсь слушать эту чушь! (Приходит в бешенство. ) М а р г а р е т. Хорошо, давай не будем больше говорить об этом. Может быть, через пару дней ты будешь в настроении поговорить. Думаю, нам есть что обсудить.

После этого диалога мы поменялись ролями, чтобы Маргарет приобрела больше уверенности. Играя роль ее брата, я вел себя настолько несносно, насколько мог, и она научилась отвечать мне. Эта практика укрепила ее храбрость. Она чувствовала, что полезно помнить о некоторых принципах, когда брат прибегает к манипуляциям. Вот эти принципы: 1) можно напомнить ему, что она имеет право не говорить «да» в ответ на любое его требование; 2) можно найти зерно истины в его аргументах (техника обезоруживания), чтобы остудить его негодование, но затем вернуться к доводу, что любовь не означает постоянных уступок; 3) cледует отстаивать свою твердую, решительную и бескомпромиссную позицию настолько тактично, насколько это возможно; 4) не следует вестись на его роль слабого, неадекватного маленького мальчика, который не может стоять на своих ногах; 5) не следует реагировать на его гнев, испытывая злость на саму себя, потому что это только подкрепит его убеждение в том, что он стал жертвой жестокой, эгоистичной ведьмы; 6) придется рискнуть, что он временно отдалится, будет саботировать общение и отказываться увидеть ее точку зрения — в таком случае следует позволить ему взбеситься, но можно сообщить, что она хотела бы обсудить с ним кое-что позже, когда он будет в настроении общаться.

Когда Маргарет решилась дать ему отпор, то обнаружила, что это не так уж тяжело, как она себе представляла. Ей показалось, что брату, напротив, полегчало, и он начал вести себя взрослее, когда она выстроила границы в отношениях.

Если вы решите применить эту технику, вам придется решительно стоять на своем, потому что ваш оппонент попытается сделать вид, что вы смертельно ранили его, не уступив просьбам. Помните, что боль, которую вы причините, не следуя вашим собственным интересам, будет намного больше.

Ключ к успеху — заблаговременная практика. Попросите друга помочь вам; как правило, друзья только рады разыграть с вами ситуацию и дать полезную обратную связь. Если такого человека нет поблизости или вы слишком стесняетесь попросить об этом, напишите воображаемый диалог. Вам придется пройти долгий путь, прежде чем в мозгу сформируются соответствующие нейронные цепи и вам хватит смелости и умения сказать «нет» дипломатично, но настойчиво, и закрепить навык на практике, когда наступит подходящий момент!

4. Как противостоять нытью. Это один из самых удивительных и поразительно эффективных методов в этой книге. Он работает как амулет в тех ситуациях, когда нытье, жалобы и ворчание другого человека, как правило, любимого и близкого, заставляют вас чувствовать себя расстроенным, виноватым и беспомощным. Типичная схема работает следующим образом: человек жалуется вам на что-то или на кого-то. Вы чувствуете искреннее желание помочь, поэтому предлагаете что-то сделать. Человек сразу же отвергает ваше предложение и продолжает жаловаться. Вы напрягаетесь, так как почувствовали себя бесполезным, поэтому стараетесь еще больше, вносите другое предложение — и получаете такую же реакцию. В тот момент, когда вы пытаетесь уйти от разговора, другой человек намекает, что вы бросаете его или ее, и вас переполняет чувство вины.

Шиба жила с матерью, пока оканчивала магистратуру. Шиба любила свою мать, но ее постоянные рассказы о разводе, нехватке денег и т. д. были так невыносимы, что девушка обратилась за помощью. Я обучил ее данной технике борьбы с нытьем на первой сессии. Мы работали следующим образом: независимо от того, что говорила мать, Шиба должна была найти способ согласиться (техника обезоруживания), а затем, вместо того чтобы давать советы, сказать какие-то поддерживающие слова матери. Сначала этот подход очень удивил Шибу и показался ей довольно странным, потому что радикально отличался от ее обычной реакции. В следующем диалоге я попросил Шибу сыграть роль матери, а я играл ее саму, демонстрируя эту технику.

Ш и б а (в роли матери ). Знаешь, на суде по делу о разводе выяснилось, что твой отец продал свою долю в бизнесе. Так что я узнала обо всем последней! Д э в и д (в роли Шибы ). Да, все верно. Ты не слышала об этом до судебного разбирательства! Ты действительно заслуживаешь большего. Ш и б а. Я не знаю, где теперь достать денег. Как мне оплатить учебу твоих братьев в колледже? Д э в и д. Это и правда проблема. У нас недостаточно денег. Ш и б а. Эта выходка — в духе твоего отца. У него просто голова как-то неправильно работает. Д э в и д. У него никогда не получалось как следует рассчитать бюджет. У тебя это выходит гораздо лучше. Ш и б а. Вот паршивец! Мы на грани бедности. А если я заболею? Мы все окажемся в ночлежке. Д э в и д. Ты права! Жить в ночлежке вообще не здорово. Полностью с тобой согласна.

Шиба сообщила, что в роли матери ей было вовсе «не так увлекательно» жаловаться на жизнь, потому что я во всем с ней соглашался. Чтобы закрепить технику, мы поменялись ролями.

На самом деле именно ваше желание помочь жалобщику поддерживает неэффективное и однообразное взаимодействие. Как ни парадоксально, когда вы соглашаетесь с пессимистическим нытьем, человек быстро теряет запал. Возможно, следующее объяснение прояснит для вас причины этого. Когда люди ноют и жалуются, они обычно чувствуют раздражение, подавленность и неуверенность в себе. Когда вы пытаетесь помочь им, ваши слова звучат для них как критика, так как подразумевают, что сами они не справляются с проблемой. Напротив, когда вы соглашаетесь с ними и добавляете комплимент, они чувствуют, что их поддерживают , и становятся более расслабленными и спокойными.

5. Метод Мури. Полезную модификацию этой техники предложил Стерлинг Мури, блестящий студент-медик из Британии, который учился в нашей группе в Филадельфии и был моим напарником во время сеансов терапии летом 1979 г. Он работал с 55-летней женщиной-скульптором по имени Харриет, у которой была хроническая тяжелая депрессия и золотое сердце. Проблема Харриет заключалась в том, что ее друзья часто нагружали ее сплетнями и личными проблемами. Она обнаружила, что эти проблемы расстраивали ее, так как она обладала чрезмерной способностью к эмпатии. Не зная, как помочь друзьям, она чувствовала себя в ловушке и обижалась, пока не узнала о «методе Мури». Стерлинг просто порекомендовал ей найти способ согласиться с тем, что говорит человек, а затем отвлечь его от нытья, найдя что-то положительное в его жалобах и комментируя это. Вот несколько примеров.

1. С т р а д а л е ц. Ох, даже и не знаю, что делать с дочерью. Боюсь, что она снова курит травку. О т в е т. Да, в наши дни и правда очень многие курят травку. А твоя дочь по-прежнему занимается живописью? У нее здорово получалось. Я слышал, она недавно получила значимую награду. 2. С т р а д а л е ц. Босс не поднял мне зарплату, хотя последнее повышение было почти год назад. Я работаю здесь уже 20 лет и думаю, что заслуживаю большего. О т в е т. Ты, безусловно, важный человек и внес огромный вклад в развитие компании. Расскажи, какой она была, когда ты начал работать здесь 20 лет назад? Готов поспорить, все было иначе. 3. С т р а д а л е ц. Мой муж никогда не проводит достаточно времени дома. Каждый вечер он торчит в этом чертовом боулинге. О т в е т. А разве ты сама не играла в боулинг? Я слышал, что у тебя были очень высокие результаты!

Харриет быстро освоила метод Мури и сообщила, что ее настроение и мировоззрение резко изменились, ведь она получила простой и эффективный способ справиться с проблемой, которая прежде казалась реальной и непреодолимой. К тому моменту, как она пришла на следующую сессию, депрессия, которая повергала ее в апатию более десяти лет, полностью рассеялась. Она искрилась радостью и засыпала Стерлинга заслуженными словами похвалы. Если у вас аналогичная проблема с матерью, тещей или друзьями, попробуйте этот метод. Подобно Харриет, вы тоже скоро начнете улыбаться!

6. Развитие чувства перспективы. Одно из самых распространенных искажений, которые приводят к чувству вины, это персонализация — ошибочное представление, что вы в конечном итоге отвечаете за чувства и действия других людей или за естественно происходящие события. Один из очевидных примеров — чувство вины, которое вы могли испытать, когда в день большого пикника, который вы организовали, чтобы проводить на пенсию президента вашего клуба, неожиданно пошел дождь. В этом случае вам было бы нетрудно избежать чувства вины: ведь вы не можете контролировать погоду.

Намного сложнее справиться с чувством вины, когда кто-то страдает от боли и дискомфорта и настаивает, что это результат его взаимодействия с вами. В таких случаях полезно прояснить реальную степень вашей ответственности. Где заканчивается ваша ответственность и начинается ответственность другого человека? Техническое название для этого — «дизатрибуция», но вы можете назвать его умением взглянуть на ситуацию с верной перспективы.

Вот как это работает. Джед был студентом колледжа и страдал от умеренной депрессии, а депрессия его брата-близнеца Теда была настолько серьезной, что он бросил школу и жил как затворник с родителями. Джед чувствовал себя виноватым в депрессии брата. Почему? Джед сказал мне, что всегда был более общительным и трудолюбивым, чем брат. Следовательно, с раннего детства оценки у него всегда были лучше, а друзей больше, чем у Теда. Джед рассуждал, что его собственные успехи в учебе и общении заставили брата чувствовать неполноценность и отверженность. Следовательно, Джед заключил, что стал причиной депрессии Теда.

Затем он довел эту цепочку рассуждений до логической крайности и выдвинул такую гипотезу: если он сам будет чувствовать себя угнетенным, то поможет Теду чувствовать себя менее подавленным и неполноценным благодаря какому-то психологическому механизму, действующему в обратном (а скорее, неверном) направлении. Когда Джед отправился домой на каникулы, он избегал обычной социальной активности, преуменьшил свои успехи в учебе и подчеркивал, какую грусть чувствует. Джед убедился, что достаточно ясно дает понять брату, что тоже пребывает в унынии и не находит себе места.

Джед настолько серьезно отнесся к своему плану, что сперва не хотел применять техники работы с настроением, которым я пытался его обучить. Вначале он даже откровенно сопротивлялся работе, потому что не хотел чувствовал себя виноватым, в случае если ему полегчает, и это разрушительно скажется на состоянии Теда.

Как и в большинстве случаев персонализации, иллюзия Джеда о том, что он был виноват в депрессии брата, содержала в себе достаточно полуправдивых компонентов, чтобы звучать убедительно. В конечном счете его брат чувствовал себя неполноценным и несостоятельным с раннего детства и, без сомнения, таил зависть и обиду на Джеда из-за его успехов и счастья. Но самые важные вопросы состояли в том, действительно ли Джед был причиной депрессии брата и мог ли эффективно исправить ситуацию, сам погрузившись в депрессию?

Чтобы помочь ему оценить свою роль более объективно, я предложил Джеду воспользоваться техникой трех колонок (табл. 8.3). После упражнения он увидел, что его мысли, вызывающие чувство вины, разрушительны и нелогичны. Он справедливо заключил, что депрессия Теда и его чувство неполноценности связаны с его собственным искаженным мышлением, а не с успехом и счастьем Джеда. Исправлять ситуацию, самому погружаясь в депрессию, было сродни попытке потушить костер бензином. Как только Джед это усвоил, его вина и депрессия быстро развеялись, и он вскоре вернулся к нормальной жизни.

Часть III

«Реалистичные» депрессии

Глава 9

Грусть — это не депрессия

«Доктор Бернс, вы, кажется, утверждаете, что единственная причина депрессии — это искаженное мышление. Но что если мои проблемы реальны?» Это один из самых частых вопросов, которые я слышу во время лекций и семинаров по когнитивной терапии. Многие пациенты также спрашивают об этом в начале лечения и перечисляют ряд «реалистичных» проблем, которые, по их убеждению, приводят к «реалистичным депрессиям». Вот наиболее распространенные из них:

• банкротство или бедность;

• старость (а некоторые люди также считают периодами неизбежного кризиса младенчество, детство, подростковый возраст, молодость и средний возраст);

• потеря физической дееспособности;

• неизлечимая болезнь;

• трагическая потеря близкого человека.

Я уверен, что вы можете дополнить этот список. Однако ничто из указанного не может вызвать «реалистичную депрессию». На самом деле такой не существует! Главный вопрос заключается в том, где проходит граница между желательными и нежелательными негативными чувствами. В чем разница между «здоровой грустью» и депрессией?

Отличие очень простое. Грусть — это нормальная эмоция, созданная реалистичными представлениями, которые неискаженным образом отражают негативное событие, связанное с потерей или разочарованием. Депрессия — это болезнь, причиной которой всегда являются искажения. Например, когда умирает любимый человек, вы обоснованно думаете: «Я потерял его (или ее), и мне будет не хватать общения и любви, которую мы дарили друг другу». Чувства, которые создает такая мысль, нежны, оправданны и даже желательны. Такие эмоции делают нас более человечными и добавляют глубины и смысла нашей жизни. Таким образом, потеря многое нам дает .

Но вы, напротив, можете сказать себе: «Я больше никогда не буду счастлив, потому что он (или она) умер (ла). Это несправедливо!» Эти мысли вызовут у вас чувство жалости к себе и безнадежности. Поскольку эти эмоции основаны исключительно на искажении, они будут разрушать вас.

После потери или серьезной неудачи на пути к значимой личной цели вы можете испытывать либо депрессию, либо грусть. Однако грусть лишена искажений. Она связана с потоком чувств и поэтому ограниченна во времени. Грусть никогда не связана со снижением самооценки. Депрессия же, как правило, длится продолжительное время и может повторяться неограниченное количество раз. И она всегда связана с потерей чувства собственного достоинства.

Когда депрессия возникает после очевидного стресса, такого как нарушение здоровья, смерть близкого человека или стремительное ухудшение ситуации в бизнесе, ее иногда называют «реактивная депрессия». Однако порой бывает сложно определить стрессовое событие, вызвавшее эпизод. Такие депрессии часто называют «эндогенными», потому что их симптомы, кажется, возникают из ниоткуда. Тем не менее в обоих случаях причина депрессии одна и та же — ваши искаженные негативные мысли. Депрессия не имеет никакой адаптивной или продуктивной функции и представляет собой одну из самых страшных форм страданий. Ее единственная искупительная ценность — это рост, который вы испытываете, когда вам удается вылечиться.

Я хочу сказать следующее: когда происходит что-то действительно плохое, ваши эмоции будут создаваться исключительно вашими мыслями и восприятием. Ваши чувства будут связаны с тем значением, которое вы придаете происходящему. Значительная часть ваших страданий будет вызвана искажениями мыслей. Когда вы устраните эти искажения, то обнаружите, что справляться с «реальной проблемой» стало менее болезненно.

Давайте посмотрим, как это работает. Одна из реалистичных проблем — это серьезная болезнь, например злокачественная опухоль. К сожалению, семья и друзья заболевшего часто убеждены в том, что для пациента нормально пребывать в депрессии, они даже не пытаются выяснить ее причину, которая чаще всего оказывается полностью обратимой. На самом деле случаи депрессии у людей, которые сталкиваются с тем, что, вероятно, скоро умрут, — одни из самых легких . И знаете почему? Эти отважные люди часто отличаются мужеством и стойкостью и не допускают уныния. Они, как правило, готовы помочь себе любым способом. Такое отношение помогает им превратить неизбежные и «реальные» трудности в возможности личного роста. Вот почему концепция «реалистичной депрессии» вызывает у меня личную неприязнь. Убеждение, что депрессия неизбежна, поражает своей деструктивностью, бесчеловечностью и виктимизацией. Давайте рассмотрим несколько конкретных случаев, и вы сами все увидите.

Перед лицом смерти

убрать рекламу





Наоми было примерно 45 лет, когда врач сообщил ей, что на рентгеновском снимке ее грудной клетки появилось «затемнение». Она была твердо убеждена, что ходить по врачам значило напрашиваться на проблемы, поэтому несколько месяцев откладывала полное обследование. Когда она все-таки сделала его, худшие опасения подтвердились. Болезненная биопсия подтвердила наличие злокачественных клеток, а последующее удаление легкого показало, что рак начал распространяться и на другие органы.

Эта новость подорвала жизнь Наоми и ее семьи, словно граната. В следующие несколько месяцев физическая слабость погружала ее в еще большее уныние. Почему? Дело было не столько в дискомфорте, который приносила болезнь и процесс химиотерапии, хотя все это серьезно усложняло ей жизнь, но скорее в том, что из-за слабости Наоми пришлось отказаться от повседневной деятельности, которая имела большое значение для ее чувства идентичности и гордости. Она больше не могла работать по дому (теперь бóльшую часть обязанностей выполнял муж), и ей пришлось отказаться от своих двух работ с частичной занятостью, одной из которых было волонтерство: Наоми читала для слепых.

Вы можете сказать: «Но проблемы Наоми реальны. Ее страдание вызвано не искажениями, а реальной ситуацией».

Но была ли ее депрессия столь неизбежной? Я спросил Наоми, почему ее так расстраивает отсутствие активности. Я объяснил ей понятие «автоматические мысли», и она записала несколько негативных суждений: 1) «Я не вношу свой вклад в общество»; 2) «Я ничего не достигаю в своей области»; 3) «Я не могу участвовать в активных развлечениях»; 4) «Я обуза для мужа». Эти мысли были связаны с такими эмоциями, как гнев, грусть, разочарование и чувство вины.

Когда я увидел, что она записала, мое сердце екнуло от радости! Эти мысли ничем не отличались от мыслей физически здоровых пациентов в депрессии, которых я принимаю каждый день. Депрессия Наоми была вызвана не злокачественной опухолью, а злокачественным отношением , которое побуждало ее измерять чувство собственной ценности своими достижениями! Из-за того, что она всегда ставила знак равенства между личной ценностью и достижениями, рак означал для нее «Твое время ушло! Готовься отправляться на свалку!». Эти мысли дали мне возможность вмешаться.

Я предложил ей составить график ее личной «ценности» с момента рождения до смерти (см. рис. 9.1). Она увидела, что ее личная ценность оставалась постоянной, сохраняя величину 85 % по воображаемой шкале от 0 до 100 %. Я также попросил ее оценить свою продуктивность за тот же период по аналогичной шкале. Она нарисовала кривую, согласно которой ее продуктивность была низкой в младенчестве, достигла максимального плато в зрелом возрасте и затем снова снизилась к настоящему моменту (см. рис. 9.1). Пока все шло хорошо. Затем ее осенило. Во-первых, в то время, когда из-за болезни ее продуктивность снизилась, она все равно вкладывалась в себя и семью множеством мелких, но тем не менее важных и ценных действий. Только мышление «всё или ничего» могло заставить ее думать, что ее вклад равен нулю. Во-вторых, что гораздо важнее, она поняла, что ее личная ценность была постоянной и устойчивой; она была данностью , не связанной с достижениями. Это означало, что ей не нужно заслуживать свою человеческую ценность и, будучи ослабленной, она оставалась столь же ценной. На ее лице расплылась улыбка, и в тот момент ее депрессия растаяла. Мне было очень приятно видеть это и стать частью этого маленького чуда. Это не избавило ее от опухоли, но восстановило ее уязвленную самооценку и сильно изменило ее самочувствие .

Наоми не была моей пациенткой. Я общался с ней, когда проводил отпуск в родном штате Калифорния зимой 1976 г. Вскоре я получил от нее письмо, которым я делюсь с вами:

Дэвид, Это невероятно запоздалый, но действительно важный постскриптум к моему последнему письму тебе. Перейду к делу: те простые графики, которые ты попросил меня составить, касающиеся разницы между продуктивностью и чувством собственной ценности, или самооценкой, или как бы мы это ни назвали, меня особенно поддержали. И я щедро делюсь этой находкой с другими! На самом деле это открытие сделало меня психологом без необходимости получать диплом. Я вижу, что это работает со множеством вещей, которые изводят и беспокоят людей. Я пробовала применить эти идеи на некоторых моих друзьях. Со Стефани обходятся как с мебелью — и кто? Секретарша, которая в три раза моложе ее! Сью постоянно унижают ее 14-летние близнецы; муж Бекки только что ушел из дома; Илга вот-вот начнет чувствовать себя лишней, потому что не нравится 17-летнему сыну своего бойфренда, и т. д. Я им всем говорю: «Все это ужасно, но ваша личная ценность — это ПОСТОЯННАЯ величина и весь мусор, который жизнь сваливает на вас, никак этого не меняет!» Конечно, во многих случаях я понимаю, что это чрезмерное упрощение и не является панацеей, но боже, это работает! Еще раз огромное спасибо! Наоми

Полгода спустя она умерла, но до последней минуты не теряла присутствие духа.

Потеря конечности

Физические недостатки представляют собой вторую категорию проблем, которые считаются «реальными». Пострадавший человек или члены его семьи автоматически предполагают, что ограничения, вызванные пожилым возрастом или инвалидностью, например после ампутации конечности или в результате слепоты, обязательно предполагают снижение способности быть счастливым. Друзья, как правило, выражают понимание и сочувствие, думая, что это и есть гуманная и «адекватная» реакция. Однако ситуация может быть совершенно противоположной. Эмоциональные страдания могут быть вызваны несовершенством мышления, а не тела. В такой ситуации реакция сочувствия может произвести нежелательный эффект, усиливая у пострадавшего жалость к себе, а также подкрепляя убеждение, что человек с инвалидностью обречен испытывать меньше радости и удовлетворения от жизни, чем другие. Напротив, когда пострадавший или члены его семьи учатся исправлять искажения в своем мышлении, у них часто начинается наполненная и радостная эмоциональная жизнь.

Например, Фрэн — 35-летняя замужняя мать двоих детей, которая начала испытывать симптомы депрессии примерно в то время, когда правую ногу ее мужа необратимо парализовало из-за травмы позвоночника. Шесть лет она искала способ облегчить усиливающееся чувство отчаяния, и ей прописывали различные виды лечения, стационарного и амбулаторного, включая антидепрессанты и электрошоковую терапию. Ничего не помогало. Когда она пришла ко мне, она была в тяжелой депрессии и считала, что ее проблемы неразрешимы.

В слезах она описала разочарование, которое испытала, пытаясь справиться со сниженной мобильностью мужа:

Каждый раз, когда я вижу, что другие пары делают то, чего мы не можем, мои глаза наполняются слезами. Я смотрю на супругов, которые прогуливаются, вместе ныряют в бассейн или в океан, катаются на велосипедах, и мне от этого больно. Нам с Джоном было бы невероятно трудно заняться чем-то подобным. А они считают это вполне естественным, как и мы раньше. Было бы так здорово делать то же самое. Но вы знаете, и я знаю, и Джон знает — мы этого не можем.

Вначале у меня тоже было ощущение, что проблема Фрэн реалистична. В конце концов, они с мужем не могут делать многое из того, что способны делать большинство из нас. То же самое можно сказать о стариках, а также о слепых, глухих или людях с ампутированными конечностями.

На самом деле, если подумать, у всех нас есть ограничения. Поэтому, возможно, мы все должны быть несчастными?.. Раздумывая над этим, я внезапно понял, в чем состояло искажение Фрэн. Догадываетесь? Прямо сейчас взгляните на таблицу 3.1 и попробуйте его определить. Правильно: искажение, которое привело к тщетным страданиям Фрэн, — это негативный фильтр. Фрэн обращала внимание и зацикливалась только на тех занятиях, которые были ей недоступны. В то же время многие вещи, которыми она и Джон могли заниматься вместе, не доходили до ее сознания. Неудивительно, что она чувствовала, будто ее жизнь является пустой и безотрадной.

Решение оказалось удивительно простым. Я предложил Фрэн следующее: «Дома между сессиями составьте список всего того, что вы с Джоном можете делать вместе. Вместо того чтобы сосредотачиваться на вещах, которые вы с Джоном делать не можете , учитесь фокусироваться на том, что вы способны делать. Например, я хотел бы отправиться на Луну, но я не астронавт, так что вряд ли у меня это когда-нибудь получится. Если бы я все время думал о том, что для человека моей профессии и моего возраста крайне маловероятно когда-либо попасть на Луну, я бы сильно расстраивался. Однако есть много вещей, которые я могу делать, и если я сосредоточусь на них, то буду чувствовать себя менее разочарованным. Итак, чем вы с Джоном могли бы заниматься вместе?»

Ф р э н. Ну, мы по-прежнему наслаждаемся компанией друг друга. Мы ходим ужинать вместе, и мы хорошие приятели. Д э в и д. Хорошо. Что еще? Ф р э н. Мы иногда катаемся на машине, играем в карты. Смотрим фильмы. Играем в лото. Он учит меня водить… Д э в и д. Видите, менее чем за 30 секунд вы перечислили шесть вещей, которые можете делать вместе. Предположим, я дал вам задание до следующей сессии, чтобы вы продолжили список. Как думаете, сколько пунктов у вас получится добавить? Ф р э н. Очень много. Я могла бы придумать то, о чем мы никогда и не помышляли. Может быть, что-то необычное, например прыжки с парашютом. Д э в и д. Верно. Возможно, вы могли бы добавить больше экстремальных занятий. Имейте в виду, что вы с Джоном могли бы вместе делать многое из того, от чего отказались, посчитав невозможным. Например, вы сказали, что не можете ходить на пляж, и упомянули, насколько сильно хотели бы поплавать. А может, вам пойти на более уединенный пляж, чтобы не чувствовать себя неловко? Если бы я был на пляже и увидел вас с Джоном, его физическая инвалидность меня бы никак не смутила. Вообще, я недавно отдыхал на прекрасном пляже на северном берегу озера Тахо в Калифорнии с женой и ее семьей. Плавая, мы внезапно оказались в бухте, где находился нудистский пляж, там было много молодых людей и все без одежды. Конечно, я их не разглядывал, хочу, чтобы вы это понимали! Но, несмотря на это, я заметил, что у одного молодого человека не было правой ноги от колена и он развлекался вместе со всеми. Поэтому я не совсем уверен, что кто-то не может пойти на пляж и хорошо провести время только из-за увечья или отсутствия конечности. Как вы думаете?

Некоторые люди могут посмеяться над идеей о том, что такую «трудную и реальную» проблему можно легко решить или что трудноизлечимая депрессия, такая как у Фрэн, может резко сдвинуться с мертвой точки в ответ на такое простое вмешательство. Однако Фрэн действительно сообщила о полном исчезновении неприятных чувств и сказала в конце сессии, что чувствует себя лучше, чем последние несколько лет. Чтобы поддерживать этот результат, ей, очевидно, потребуется последовательно прилагать усилия в течение определенного периода времени и изменить свою модель мышления, преодолев вредную привычку плести сложную ментальную паутину и самой в нее попадаться.

Потеря работы

Большинство людей считают угрозу потери работы или средств к существованию настолько сильным эмоциональным ударом, что он может лишить их дееспособности. Причина этому — широко распространенная в западной культуре идея, что личная ценность и способность к счастью напрямую связаны с профессиональным успехом. Учитывая эту систему ценностей, кажется очевидным и реалистичным ожидать, что эмоциональная депрессия неизбежно будет связана с финансовыми потерями, неудачами в карьере или банкротством.

Если именно так вы и считаете, я думаю, вам будет интересен случай Хэла. Хэл — привлекательный 45-летний отец троих детей, который проработал 17 лет с отцом своей жены в успешной торговой фирме. За три года до того, как его направили ко мне на лечение, между Хэлом и его тестем возник ряд споров об управлении фирмой. В порыве гнева Хэл подал в отставку, тем самым отказавшись от своей доли в компании. В течение следующих трех лет он менял одну работу за другой, но подходящую так и не нашел. Казалось, он ни в чем не мог преуспеть и стал считать себя неудачником. Его жена начала работать на полную ставку, чтобы свести концы с концами, и это усилило чувство унижения Хэла, ведь он всегда гордился своей ролью кормильца семьи. Шли месяцы и годы, его финансовое положение ухудшалось, а депрессивное состояние нарастало, поскольку его самооценка достигла дна.

Когда я впервые встретился с Хэлом, он три месяца работал стажером в компании, занимающейся продажей недвижимости. Он сдал несколько зданий в аренду, но не совершил ни одной продажи. Поскольку он работал в первую очередь за проценты от продаж, его доход в течение этого периода был довольно низким. Хэл страдал от депрессии и прокрастинации. Он целыми днями лежал в постели, думая: «Какая от этого польза? Я просто неудачник. Нет смысла работать. Валяться в постели — не так болезненно».

Хэл согласился быть добровольцем и разрешить интернам психиатрического отделения во время обучения в Пенсильванском университете наблюдать одну из наших терапевтических сессий через одностороннее зеркало. Во время этой сессии Хэл описал разговор в раздевалке своего клуба. Обеспеченный друг рассказал о своей заинтересованности в покупке конкретного здания. Вы могли бы подумать, что Хэл подпрыгнул от радости, узнав об этом, ведь комиссия от такой продажи помогла бы продвижению в карьере, придала уверенности и пополнила банковский счет. Вместо того чтобы схватиться за полезный контакт, Хэл медлил несколько недель. Почему? Он думал: «Продавать коммерческую недвижимость — это слишком сложно. Я никогда раньше этого не делал. Во всяком случае он, вероятно, передумает в последнюю минуту. Это будет означать, что у меня ничего не получилось бы в этом бизнесе. Это будет означать, что я — полный неудачник».

После этого я обсудил сессию с интернами. Я хотел знать, что они думают о пессимистичном, самоуничижительном отношении Хэла к себе. Они считали, что Хэл действительно имел хорошие способности к продажам и он относился к себе неоправданно строго. Во время следующей сессии я воспользовался результатами этого обсуждения. Хэл согласился, что относится к себе более критично, чем к другим. Например, если бы коллега упустил крупную сделку, он бы просто сказал: «Это не конец света, просто работай дальше». Но, если бы это случилось с ним, он бы сказал: «Я — неудачник». По существу, Хэл признал, что использует «двойные стандарты»: он толерантен к другим людям и готов их поддержать, но по отношению к себе настроен сурово и критически. У вас может наблюдаться та же тенденция. Хэл первоначально защищал свой двойной стандарт, утверждая, что это приносит ему пользу.

Х э л. Ну, во-первых, ответственность и интерес, которые я испытываю к другому человеку, — это не то же самое, что ответственность за самого себя. Д э в и д. Хорошо. Расскажите об этом подробнее. Х э л. Если они не достигают успеха, это никак на меня не повлияет и не создаст негативных чувств внутри моей семьи. Поэтому единственная причина, по которой я заинтересован в них, — это то, что приятно, когда люди достигают успеха, но в моем случае… Д э в и д. Подождите-подождите! Вы заинтересованы в них, потому что вам приятно, когда люди достигают успеха? Х э л. Да. Я сказал… Д э в и д. То есть стандарт, который вы применяете к ним, по вашему мнению, поможет им добиться успеха? Х э л. Верно. Д э в и д. А поможет ли вам добиться успеха тот стандарт, который вы применяете к себе? Что вы чувствуете, когда говорите «Одна упущенная продажа означает, что я неудачник»? Х э л. Разочарование. Д э в и д. Это приносит вам пользу? Х э л. Ну, это пока не принесло положительных результатов, так что, по-видимому, не приносит. Д э в и д. А реалистично ли говорить «Одна упущенная продажа, и я неудачник»? Х э л. Нет, не совсем. Д э в и д. Так почему правило «всё или ничего» относится только к вам? Почему вы применяете более эффективные и реалистичные стандарты к другим людям, которые не играют для вас такой большой роли, и такие болезненные и разрушительные — к самому себе, который вам не безразличен?

Хэл начал понимать, что этот двойной стандарт не приносил ему пользы. Он судил себя по суровому закону, который никогда бы не применил к кому-либо еще. Сначала он защищал эту тенденцию, как и многие требовательные к себе перфекционисты, утверждая, что, если относиться к себе намного суровее, чем к другим, это принесет какую-то пользу. Тем не менее он быстро усвоил тот факт, что его личные стандарты были на самом деле нереалистичны и обречены на провал, потому что, если бы он попытался продать здание и его попытка не увенчалась успехом, он воспринял бы эту ситуацию как катастрофу. Его дурная привычка мыслить в категориях «всё или ничего» была ключом к страху, который парализовал его и не давал ему делать попыток. Так что Хэл проводил большую часть времени в постели, пребывая в унынии.

Хэл попросил дать ему конкретные рекомендации, чтобы помочь избавиться от перфекционистских двойных стандартов и чтобы судить всех людей, включая себя, согласно одному объективному набору стандартов. Я предложил в качестве первого шага использовать технику автоматических мыслей и рациональных ответов. Например, сидя дома и откладывая поход на работу, Хэл мог бы думать: «Если я не пойду работать утром и не проведу весь день, разбираясь с делами, нет смысла даже пытаться. Лучше оставаться в постели». Записав это, он мог бы заменить данную мысль рациональным ответом: «Это просто мышление „всё или ничего“, и это вздор. Даже полдня работы может стать важным шагом, и я почувствую себя лучше».

Хэл согласился записать к следующей сессии несколько расстраивающих мыслей, возникавших, когда он чувствовал собственную бесполезность и злился на себя (см. табл. 9.2). Через два дня он получил сообщение об увольнении от работодателя и пришел на следующую сессию, убежденный, что его самокритичные мысли были абсолютно оправданными и реалистичными. Он не смог дать ни одного рационального ответа. Извещение указывало на то, что на его освобождение от должности повлияла неспособность появиться на работе. Во время сеанса мы обсудили, как учиться отвечать внутреннему критическому голосу.

Д э в и д. Что ж, давайте посмотрим, можем ли мы записать какие-либо ответы на ваши негативные мысли в столбце «Рациональный ответ». Можете ли вы придумать какой-либо ответ на основе того, о чем мы говорили на прошлой сессии? Рассмотрите свое утверждение «Я ни на что не гожусь». Не может ли это быть результатом вашего мышления «всё или ничего» и перфекционистских стандартов? Возможно, вам будет проще ответить, если мы поменяемся ролями. Иногда легче объективно говорить о ком-то другом. Предположим, я пришел к вам с этой историей и рассказал, что раньше работал на отца жены. Три года назад у нас произошла ссора. Я чувствовал, что меня используют, и ушел из бизнеса. С тех пор я чувствую упадок и мечусь с одной работы на другую. Теперь меня уволили с работы, которая приносила деньги исключительно в виде процентов от продаж, и это стало двойным поражением. Во-первых, мне ничего не заплатили, а во-вторых, они даже не представляли, чего я стою, поэтому уволили меня. Я пришел к выводу, что я ни на что не годен — абсолютно бесполезный человек. Что бы вы мне сказали? Х э л. Ну, я… учитывая, что вы как-то дожили до этого момента, скажем, если вам 40 лет, то большую часть своей жизни, вы, очевидно, что-то делали. Д э в и д. Хорошо, запишите это в столбце «Рациональный ответ». Составьте список всех хороших, нужных вещей, которые вы делали в течение первых 40 лет жизни. Вы зарабатывали деньги, вы воспитали детей, которые живут успешной жизнью, и т. д. Х э л. Хорошо. Я могу записать, что имел некоторый успех. У нас был хороший дом. Мы воспитали трех потрясающих детей. Люди восхищаются мной и уважают, и я много участвовал в общественной деятельности. Д э в и д. Прекрасно. Теперь, перечислив все, что вы делали, как вы смиритесь с тем, что считаете себя непригодным? Х э л. Ну, я мог бы сделать больше. Д э в и д. Отлично! Я был уверен, что вы найдете хитрый способ обесценить свои достижения. Теперь запишите это как еще одну негативную мысль: «Я мог бы сделать больше». Великолепно! Х э л. Хорошо, я запишу это под номером пять. Д э в и д. Итак, как вы ответите на это утверждение? (Долгое молчание. ) Д э в и д. Каков ваш ответ? Какое искажение содержится в этой мысли? Х э л. Какой же вы хитрый тип! Д э в и д. Каков ваш ответ? Х э л. По крайней мере я сделал больше, чем большинство людей. Д э в и д. Отличный ответ, и на сколько процентов вы верите в это? Х э л. В это я верю на 100 %. Д э в и д. Замечательно! Запишите его в столбец «Рациональный ответ». Теперь давайте вернемся к фразе «Я мог бы сделать больше». Предположим, вы Говард Хьюз, который восседает в своей башне над всеми своими миллионами и миллиардами. Что бы вы могли сказать себе, чтобы сделать себя несчастным? Х э л. Ну, сложно придумать. Д э в и д. Просто прочитайте то, что вы записали на листе. Х э л. Ой. «Я мог бы сделать больше». Д э в и д. Это всегда можно сказать, не так ли? Х э л. Да. Д э в и д. И поэтому многие люди, достигшие славы и богатства, несчастны. Это всего лишь пример того, как работают перфекционистские стандарты. Вы можете бесконечно добиваться успеха, и независимо от того, насколько велики ваши достижения, всегда можно сказать: «Я мог бы сделать больше». Вы согласны, что это деспотичный способ наказывать себя? Х э л. Да, теперь я это вижу. Чтобы быть счастливым, требуется больше одной составляющей. Если бы дело было только в деньгах, то все миллионеры и миллиардеры пребывали бы в постоянной эйфории. Но существуют и другие обстоятельства, кроме денег, которые приносят чувство удовлетворения. Но апатию у меня вызывает не это стремление. У меня никогда не было такого сильного желания заработать деньги. Д э в и д. А что вами двигало? Вы хотели создать семью? Х э л. Это было очень важно для меня. Очень важно. И я участвовал в воспитании детей. Д э в и д. И что вы делали, воспитывая своих детей? Х э л. Ну, я занимался с ними, учил их всякому, играл с ними. Д э в и д. И какими они выросли? Х э л. Я думаю, что они замечательные! Д э в и д. Что ж, вы записали: «Я ни на что не годен, я абсолютный неудачник». Как вы можете увязать это с тем, что вашей целью было воспитание троих детей и у вас это получилось? Х э л. Опять же, я думаю, что не принимал этого в расчет. Д э в и д. Так как вы можете называть себя неудачником? Х э л. Я не зарабатывал денег… не приносил никаких денег в течение нескольких лет. Д э в и д. Реалистично ли называть себя из-за этого «неудачником»? Я вижу человека, у которого была депрессия в течение трех лет, и ему трудно было ходить на работу, разве можно теперь называть его неудачником? Люди в депрессии — неудачники? Х э л. Ну, если бы я знал больше о причинах депрессии, я бы смог сделать более взвешенные выводы. Д э в и д. Что ж, мы пока не знаем точной причины депрессии. Но, согласно современному пониманию вопроса, спусковым крючком для депрессии являются наказывающие, обидные утверждения, которые мы высказываем в свой собственный адрес. Почему с одними людьми это происходит чаще, чем с другими, мы не знаем. Биохимические и генетические предпосылки не до конца ясны. Свою роль в этом, несомненно, также играет воспитание, и, если хотите, мы можем разобрать это на очередной сессии. Х э л. Поскольку точной причины депрессии пока нет, нельзя ли предположить, что это жизненная неудача? Я имею в виду, мы не знаем, откуда берется депрессия… Должно быть, есть во мне самом какая-то проблема, которая ее вызывает… Что-то внутри меня не так, и из-за этого я впал в депрессию. Д э в и д. Какие доказательства у вас есть? Х э л. Не знаю. Это просто вероятность. Д э в и д. Хорошо. Но ваше предположение звучит как наказание… Если так, то все возможно. Но нет никаких доказательств в пользу этого. Пациенты, находящиеся в депрессии, столь же эффективны, как и вне болезни. Мне кажется, что если их проблема в том, что они неудачники, то после выхода из депрессии они все равно должны были бы оставаться неудачниками. Среди моих пациентов были профессора колледжей и президенты компаний. Они просто сидели и смотрели в стену, но вызвано это было их депрессивным состоянием. Когда им удавалось преодолеть депрессию, они снова устраивали конференции и управляли бизнесом, как и раньше. Разве можно утверждать, что их депрессия связана с тем, что они неудачники? Мне кажется, что все наоборот — их неудачи связаны с депрессией. Х э л. У меня нет ответа на это. Д э в и д. Утверждение, что вы неудачник, необоснованно . У вас была депрессия, а действия людей в депрессии отличаются от действий людей, не страдающих от депрессии. Х э л. Тогда я успешный депрессивный пациент. Д э в и д. Именно так! И частью роли успешного депрессивного пациента является выздоровление. Поэтому я надеюсь, что именно это сейчас и происходит. Представьте, что в течение полугода у вас была пневмония. Вы не заработали ни цента. В этом случае также можно сказать: «Это значит, что я неудачник». Но будет ли это реалистично? Х э л. Я не думаю, что сказал бы так. Потому что я, конечно, не намеренно вызвал у себя пневмонию. Д э в и д. А можете ли вы применить ту же логику к депрессии? Х э л. Да, теперь я понимаю. Я честно не думаю, что вызвал у себя депрессию намеренно. Д э в и д. Конечно, нет. Разве вы хотели пройти через это? Х э л. Боже, конечно, нет! Д э в и д. Вы сознательно делали что-нибудь, чтобы ее привлечь? Х э л. Нет, насколько я знаю. Д э в и д. И если бы мы знали, что вызывает депрессию, то могли бы прийти к какой-то однозначной позиции. Но, поскольку мы этого не знаем, разве не глупо обвинять Хэла в его собственной депрессии? Что мы знаем наверняка, так это то, что люди в депрессии видят себя в негативном свете. И они чувствуют и ведут себя в соответствии с этим негативным видением всего вокруг. Вы не создавали это состояние намеренно и не принимали решение стать недееспособным. Но когда вы преодолеете этот взгляд на мир и вернетесь к режиму «вне депрессии», то будете продуктивны так же или даже больше, чем раньше, если ваш случай схож с ситуациями других моих пациентов. Вы понимаете, о чем я говорю? Х э л. Да, понимаю .

Для Хэла стало облегчением понять, что, пусть его последние несколько лет были неудачными в финансовом отношении, бессмысленно называть себя «неудачником». Это негативное восприятие себя и чувство оцепенения были вызваны мышлением «всё или ничего». В основе чувства бесполезности лежала склонность сосредотачиваться только на негативных событиях жизни (негативный фильтр) и игнорировать многочисленные области, в которых он был успешен (обесценивание положительного). Он смог увидеть, что зря накручивал себя, говоря «Я мог бы сделать больше», и понял, что финансовый провал никак не уменьшал его человеческой ценности. Наконец, Хэл смог признать, что симптомы , которые он испытывал: апатия и прокрастинация, — были просто проявлениями временного заболевания, а не чертами «истинного Я». Было абсурдом думать, что депрессия стала наказанием за какую-то личную несостоятельность, — вам же не придет в голову сказать такое о пневмонии.

В конце сессии шкала депрессии Бека показала, что Хэл почувствовал 50 %-ное улучшение. В последующие недели он продолжал помогать себе, используя технику двух колонок. Когда он научился давать ответ своим расстраивающим мыслям, то смог снизить степень искажений в своем суровом отношении к себе, и его настроение продолжало улучшаться.

Хэл ушел из сферы недвижимости и открыл книжный магазин, где продавал книги в мягкой обложке. Ему удалось покрыть расходы, но, несмотря на значительные личные усилия, он не смог добиться достаточной прибыли, чтобы оправдать продолжение бизнеса после первого пробного года. Таким образом, внешние признаки успеха в течение этого времени ощутимо не изменились. Несмотря на это, Хэл сумел избежать значительной депрессии и сохранить свою самооценку. На тот момент, когда он решил «признать поражение» в деле с книжным магазином, он все еще был в минусе в финансовом о

Почему я не бесполезен? Пока я могу сделать что-то для благополучия самого себя и других, я не бесполезен. Пока то, что я делаю, может производить положительный эффект, я не бесполезен. Пока тот факт, что я жив, имеет значение даже для одного человека, я не бесполезен (и этим человеком при необходимости могу быть я сам). Если дарить любовь, понимание, дружбу, поддержку, общительность, совет, утешение хоть что-то означает, я не бесполезен. Если я могу уважать свое мнение и интеллект, я не бесполезен. Если другие уважают меня, это приятный бонус. Если у меня есть чувство самоуважения и собственного достоинства, я не бесполезен. Если помогать обеспечивать средства к существованию семей моих сотрудников — это значит делать что-то хорошее, я не бесполезен. Если я делаю все возможное, чтобы помочь своим клиентам и поставщикам своей продуктивностью и креативностью, я не бесполезен. Если мое присутствие в этой среде действительно имеет значение для других, я не бесполезен. Я не бесполезен. Я очень ценен по своей сути!

Потеря любимого человека

Одним из наиболее тяжелых пациентов в депрессии, с которыми я работал в самом начале карьеры, была Кей, 32-летний педиатр, чей младший брат покончил жизнь самоубийством ужасающим способом недалеко от своей квартиры за шесть недель до нашей с Кей встречи. Особенно болезненным для Кей было то, что она считала себя ответственной за его самоубийство, и аргументы в поддержку этой точки зрения звучали весьма убедительно. Кей чувствовала, что встретилась с невыносимой проблемой, которая была абсолютно реальной и неразрешимой. Она чувствовала, что тоже заслуживает смерти, и имела явные суицидальные мысли.

Частая проблема, которая изводит семью и друзей человека, совершившего самоубийство, — это чувство вины. Люди склонны пытать себя такими мыслями, как «Почему я не помешал этому? Почему я был таким глупым?». Даже психотерапевты и психологи-консультанты не застрахованы от таких реакций и могут ругать себя: «Это действительно моя вина. Если бы только я говорил с ним по-другому во время последней сессии. Почему я не спросил напрямую, хотел ли он совершить самоубийство? Я должен был осуществить более решительную вмешательство. Я убил его!» Трагичность и парадоксальность ситуации усиливает то, что в подавляющем большинстве случаев самоубийство происходит из-за искаженного убеждения жертвы в том, что у нее есть какая-то неразрешимая проблема, которая, если смотреть на нее с более объективной точки зрения, будет казаться гораздо менее удручающей и, конечно же, не стоит того, чтобы совершать самоубийство.

Самообвинение Кей усиливалось: она чувствовала, что устроилась в жизни лучше, чем ее брат, и поэтому делала все возможное, чтобы попытаться компенсировать это, оказывая ему эмоциональную и финансовую поддержку в его длительной борьбе с депрессией. Она поспособствовала тому, чтобы он проходил психотерапию, помогла заплатить за нее и даже сняла ему квартиру неподалеку, чтобы он мог звонить сестре всякий раз, когда чувствовал себя подавленным.

Ее брат изучал физиологию в Филадельфийском университете. В день самоубийства он позвонил Кей, чтобы спросить о воздействии угарного газа на кровь для доклада, который должен был сделать. Поскольку Кей — специалист по крови, она сочла этот вопрос невинным и, не задумываясь, дала ему информацию. Она разговаривала с братом недолго, потому что готовила большую лекцию, которую следующим утром должна была прочитать в больнице, где работала. Он воспользовался полученной от сестры информацией, чтобы совершить свою четвертую и последнюю попытку под окном ее квартиры, пока она готовила лекцию. Кей посчитала себя ответственной за его смерть.

Понятно, насколько разбитой она себя чувствовала, учитывая трагическую ситуацию, в которой оказалась. На первых терапевтических сессиях она рассказала, почему обвиняла себя и почему была убеждена, что ей следует умереть: «Я взяла на себя ответственность за жизнь брата. Я потерпела неудачу, поэтому чувствую, что несу ответственность за его смерть. Это доказывает, что я не поддержала его должным образом. Я должна была понять, что он находится в остром состоянии, а я не смогла ему помешать. Я вспоминаю его поведение, и становится очевидно, что он снова собирался совершить самоубийство. Если бы я только спросила его, когда он мне позвонил, я могла бы спасти ему жизнь.

Я много раз злилась на него в последний месяц перед его смертью и, честно говоря, иногда чувствовала, что он — тяжелое бремя и приносит только разочарование. Я вспоминаю, что однажды, испытывая сильное раздражение, сказала себе, что, возможно, ему действительно лучше умереть. Я чувствую ужасную вину за это. Возможно, я хотела , чтобы он умер! Я знаю , что подвела его, и поэтому чувствую, что заслуживаю смерти».

Кей была убеждена, что ее вина и мучения были уместными и оправданными. Будучи высокоморальным человеком со строгим католическим воспитанием, она чувствовала, что должна понести наказание и страдать. Я знал, что в ее рассуждениях есть что-то сомнительное, но несколько сеансов не мог постичь, в чем состояла ошибочность ее логики. Кей рассуждала очень разумно и убедительно и приводила весомые обвинения против самой себя. Я почти купился на убеждение, что ее эмоциональная боль была оправданной. Тогда мне внезапно открылся ключ, который, как я надеялся, мог освободить ее из психической тюрьмы. Ошибка, которую она совершала, описана под номером десять в главе 3: персонализация.

На пятом сеансе терапии я использовал это понимание, бросив вызов ошибочным представлениям Кей. Прежде всего я подчеркнул, что, если бы она была ответственна за смерть своего брата, это значит, что она должна была быть причиной его самоубийства. Но, поскольку причина не известна даже экспертам, нет повода делать вывод, что причиной была сестра.

Я сказал ей, что, если строить догадки о причине его самоубийства, скорее, это его ошибочное убеждение, что он безнадежен и бесполезен, так что жить не стоит вообще. Поскольку Кей не контролировала мысли брата, то не могла нести ответственность за нелогичные предположения, которые привели его к смерти. Это были его ошибки, а не ее. Таким образом, принимая на себя ответственность за его настроение и поступки, она пыталась повлиять на то, что было не в ее власти. Самое большее, чего от нее можно было ожидать, — попытаться стать помощником, как она и поступала в пределах своих возможностей.

Я подчеркнул, что, к сожалению, ей не хватало знаний, чтобы предотвратить смерть брата. Если бы она поняла, что он собирается совершить попытку самоубийства, то сделала бы все возможное, чтобы помешать. Однако, поскольку ей это было неизвестно, она не могла ничего сделать. Поэтому, обвиняя себя в его смерти, Кей ошибочно предположила, что может предсказать будущее с абсолютной уверенностью и что все знания во вселенной — в ее распоряжении. Поскольку оба эти предположения были крайне нереалистичными, у Кей нет причин презирать себя. Я указал, что даже профессиональные терапевты не непогрешимы в своем знании человеческой природы и суицидальным пациентам часто удается обмануть их, несмотря на весь профессионализм.

Все эти доводы указывают на то, что было серьезной ошибкой нести ответственность за поведение брата, потому что она в конечном счете не контролировала его. Я подчеркнул, что в действительности Кей несет ответственность за свою собственную жизнь и благополучие. В этот момент ее осенило: она ведет себя безответственно не потому , что «подвела его», а потому, что позволила себе впасть в депрессию и помышлять о самоубийстве. Ответственное поведение в данном случае заключалась в том, чтобы отказаться от чувства вины и выйти из депрессии, а затем стремиться вести счастливую и радостную жизнь. Вот как будет выглядеть ответственность в отношении себя.

После этого обсуждения у Кей быстро улучшилось настроение. Она объяснила это глубокими изменениями в отношении к себе. Она поняла, что мы разоблачили те заблуждения, из-за которых она хотела убить себя. Затем она предпочла продолжить терапию, чтобы поработать над повышением качества жизни и развеять хроническое чувство безысходности, которое изводило ее многие годы до самоубийства брата.

Печаль без страдания

Возникает вопрос: какова природа «здоровой грусти», которая не поражена искажениями? Или, говоря другими словами, — неужели грусть действительно означает страдания?

Не могу утверждать, что знаю окончательный ответ на этот вопрос, но хотел бы поделиться опытом из тех времен, когда я был неуверенным студентом-медиком и делал обход в урологическом отделении больницы при медицинском центре Стэнфордского университета в Калифорнии. Мне было поручено ухаживать за пожилым человеком, которому недавно успешно удалили опухоль почки. Сотрудники ожидали, что его быстро выпишут из больницы, но вдруг состояние его печени начало ухудшаться, и доктора обнаружили, что опухоль дала метастазы в печень. С этим досадным осложнением ничего нельзя было поделать, и за несколько следующих дней здоровье пациента быстро ухудшилось. По мере того как его печень отказывала, он начал медленно слабеть, погружаясь в бессознательное состояние. Его жена, осознавая серьезность ситуации, приехала и сидела возле него ночью и днем двое суток. Когда она уставала, то склоняла голову на его кровать, но так и не покинула его. Иногда она гладила его по голове и говорила: «Ты мой муж, и я люблю тебя». Поскольку он был в критическом состоянии, члены его большой семьи, включая детей, внуков и правнуков, начали приезжать в больницу из разных уголков Калифорнии.

Вечером доктор, за которым я был закреплен, попросил меня остаться с пациентом. Когда я вошел в палату, то понял, что он погружается в кому. В палате было восемь или десять родственников, одни очень старые, а другие очень молодые. Хотя они смутно осознавали тяжесть состояния пациента, им не сообщили о том, насколько серьезной была ситуация. Один из сыновей, чувствуя, что отец близок к смерти, спросил, собираюсь ли я удалять катетер из мочевого пузыря. Я понял, что удаление катетера даст семье знак, что пациент умирает, и пошел спросить медсестер, насколько это уместно. Медсестры сказали, что имеет смысл это сделать, потому что он действительно умирает. Они показали мне, как выполнить эту процедуру, я вернулся к пациенту и сделал это, пока семья ждала. Как только я закончил, они поняли, что теперь он лишился поддержки, и сын сказал: «Спасибо, я знаю, что ему было неудобно, и он бы оценил это». Затем он повернулся ко мне и спросил: «Доктор, каково его состояние? Чего нам ожидать?»

Я почувствовал внезапный приступ горя. Я чувствовал близость с этим добрым, вежливым человеком, потому что он напоминал мне собственного деда, и понял, что у меня по щекам текли слезы. Я должен был принять решение: либо оставаться в палате и позволить семье увидеть мои слезы, когда я буду говорить с ними, либо уйти и попытаться скрыть свои чувства. Я решил остаться и с чувством сказал: «Он прекрасный человек и все еще слышит вас, хотя он почти в коме; пришло время побыть рядом и попрощаться с ним». Затем я вышел из комнаты и разрыдался. Члены семьи также плакали и сидели на его кровати, разговаривая с ним и прощаясь. В течение следующего часа его кома углубилась, а потом он потерял сознание и умер.

Хотя его смерть принесла глубокую печаль его семье, во всем этом была нежность и красота, которые я никогда не забуду. Чувство утраты и рыдания напомнили мне: «Ты можешь любить. Ты можешь волноваться за кого-то». Это превратило мое горе во вдохновляющий опыт, абсолютно лишенный боли или страданий. С тех пор у меня было множество переживаний, которые похожим образом подействовали на меня. Для меня горе — это возвышающий опыт гигантской силы.

Будучи студентом-медиком, я беспокоился, что персонал может счесть мое поведение неуместным. Но позже главный врач отделения отвел меня в сторону и сообщил, что семья пациента попросила его выразить мне признательность за то, что я общался с ними и помог сделать уход их родственника глубоко личным и красивым. Он сказал, что тоже всегда с большой симпатией относился к этому человеку, и показал мне нарисованную им картину — изображение лошади — на стене кабинета. В этом эпизоде было отпускание, чувство завершения и прощание. Все это ничуть не ужасало, а на самом деле принесло ощущение спокойствия и тепла и добавило жизни глубины и насыщенности.

Часть IV

Профилактика и личностный рост

Глава 10

Причина всех проблем

Когда ваша депрессия исчезнет, вы столкнетесь с большим соблазном расслабиться и начать получать удовольствие от жизни . Конечно, вы имеете на это полное право. Ближе к концу терапии многие пациенты говорят мне, что так хорошо еще никогда себя не чувствовали. Иногда кажется, что чем более безнадежной, тяжелой и неизлечимой казалась депрессия, тем более безграничным и восхитительным будет ощущение счастья и выросшей самооценки, как только она закончится. По мере того как вы начнете чувствовать себя лучше, исчезновение пессимистичного настроя будет таким же быстрым и закономерным, как таяние снега весной. Вы можете даже удивляться, как такие нереалистичные мысли вообще пришли вам в голову. Эта глубокая трансформация человеческого духа никогда не перестает меня удивлять. Снова и снова я обретаю возможность наблюдать эту магическую метаморфозу в повседневной практике.

Поскольку изменения в вашем мировоззрении могут быть очень сильными, вы, вероятно, почувствуете уверенность, что ваша грусть исчезла навсегда. Но как бы то ни было, невидимый остаток длительного упадка настроения останется. Если его не исправлять и не устранять, вы окажетесь уязвимы к новым приступам депрессии в будущем.

Есть несколько различий между улучшением самочувствия и действительным улучшением состояния . Первое просто указывает на то, что болезненные симптомы временно исчезли. Улучшение состояния подразумевает:

1. Понимание того, почему вы оказались в депрессии.

2. Знание, почему и как именно вы излечились. Сюда входит освоение конкретных методов самопомощи, которые оказались эффективными именно для вас, с тем чтобы вы могли снова применить их, когда вы пожелаете, и они снова оказались бы эффективными.

3. Приобретение уверенности в себе и чувства собственного достоинства. Уверенность в себе основана на знании того, что у вас есть хороший шанс оказаться достаточно успешным в личных отношениях и в карьере. Самооценка — это способность испытывать максимальную любовь к себе и радость независимо от того, успешны ли вы в какой-либо момент жизни.

4. Поиск более глубоких причин вашей депрессии.

Части I, II и III этой книги были написаны, чтобы помочь вам достичь первых двух целей. Следующие несколько глав помогут вам с третьим и четвертым пунктами.

Хотя после того, как вы оправитесь от приступа депрессии, искаженные отрицательные мысли будут возникать у вас существенно реже или полностью исчезнут, в вашем сознании, вероятно, все еще останутся некоторые «скрытые убеждения». Выявление скрытых убеждений поможет выяснить главную причину, почему вы впали в депрессию, а также предсказать, когда вы снова можете оказаться уязвимыми. И поэтому они содержат ключ к профилактике рецидивов.

Но что такое скрытое убеждение? Это уравнение, с помощью которого вы определяете свою личную ценность. Оно представляет собой вашу систему ценностей, вашу личную философию, материал, на котором базируется ваша самооценка. Вот несколько примеров:

1. Если кто-то критикует меня, я чувствую себя несчастным, потому что это автоматически означает, что со мной что-то не так.

2. Чтобы быть истинно реализованным человеком, я должен быть любим. Если я один, я обязан быть одиноким и несчастным.

3. Моя ценность как человека пропорциональна тому, чего я достиг.

4. Если я не добиваюсь идеальных результатов (или не чувствую себя, не действую идеальным образом), это значит, что я потерпел неудачу.

Вы узнаете, что эти нелогичные предположения могут быть крайне вредоносны. Они создают уязвимость, которая делает вас предрасположенным к неприятным колебаниям настроения. Это ваша психологическая ахиллесова пята.

В следующих нескольких главах вы научитесь выявлять и оценивать собственные скрытые убеждения. Возможно, вы обнаружите, что в основе ваших колебаний настроения лежит зависимость от одобрения, любви, достижений или совершенства. Когда вы научитесь обнаруживать и подвергать проверке собственную деструктивную систему убеждений, вы заложите основу для реалистичных и развивающих когнитивных установок. Вы встанете на путь радости и эмоциональной ясности.

Большинство психиатров, как и широкая публика, предполагают: чтобы выявить истоки перепадов настроения, необходим длительный и мучительно медленный (несколько лет) терапевтический процесс, и даже после этого большинство пациентов все равно затрудняются объяснить причину своей депрессии. Один из самых больших вкладов когнитивной терапии в лечение подобных расстройств заключался в преодолении этой трудности.

В этой главе вы научитесь двум разным способам определения скрытых убеждений. Первый — это поразительно эффективный метод, называемый «техника падающей стрелы», который позволяет исследовать глубины психики.

Техника падающей стрелы — это на самом деле вариация техники двух колонок, представленной в главе 4 (там вы узнали, как записывать расстраивающие автоматические мысли в левом столбце и заменять их более объективными рациональными ответами). Этот метод помогает вам улучшить самочувствие, потому что вы перепрограммируете искажения в шаблонах мышления. Краткий пример показан в таблице 10.1. Это записи Арта, доктора психиатрического отделения, с которым вы встретились в главе 6: он расстроился после того, как его руководитель попытался высказать конструктивную критику.

Опровержение негативных мыслей снизило чувство вины и беспокойства у Арта, но он хотел знать, как и почему такая нелогичная интерпретация вообще возникла. Возможно, вы тоже начали спрашивать себя: присутствует ли в моих негативных мыслях какой-то повторяющийся шаблон ? Есть ли у меня какой-то заскок на более глубоком уровне мышления?

Для ответа на эти вопросы Арт использовал технику падающей стрелы. Сначала он нарисовал короткую стрелку вертикально вниз под автоматической мыслью (см. табл. 10.2). Эта стрелка означает вопрос: «Если бы эта автоматическая мысль была правдой, что бы это значило для меня? Почему это меня расстраивает?» У него тут же возникла следующая автоматическая мысль, которую он записал под стрелкой: «Если доктор Б. считает, что я паршивый специалист, это будет означать, что я действительно действовал как паршивый специалист, потому что доктор Б. — эксперт». Далее Арт снова нарисовал стрелку под этой мыслью и повторил процесс, выявив еще одну автоматическую мысль, как показано в таблице 10.2. Каждый раз, когда у него всплывала новая автоматическая мысль, он тут же рисовал вертикальную стрелку под ней и спрашивал себя: «Если бы это оказалось правдой, почему бы меня это расстроило?» Он проделывал это снова и снова и так смог построить цепочку автоматических мыслей, которая выявила скрытые убеждения, создавшие проблему. Техника падающей стрелы напоминает чистку лука: вы снимаете слой за слоем, чтобы добраться до более глубоких слоев. На самом деле это довольно просто, как вы увидите в таблице 10.2.

Обратите внимание, что техника падающей стрелы противоположна обычной стратегии, которую вы используете при записи автоматических мыслей. Обычно вы заменяете их рациональными ответами, которые показывают, почему ваша автоматическая мысль искажена и неправдоподобна (табл. 10.1). Это помогает вам изменить модель мышления здесь и сейчас, чтобы думать более объективно и чувствовать себя лучше. Однако, применяя технику падающей стрелы, вы представляете, что искаженная автоматическая мысль абсолютно реалистична, и ищете в ней зерно истины. Это позволит вам проникнуть в суть проблемы.

Теперь снова посмотрите на цепочку автоматических мыслей в таблице 10.2 и спросите себя: какие скрытые убеждения вызывают у Арта чувство беспокойства, вины и депрессии? Их несколько:

1. Если кто-то критикует меня, этот человек обязательно прав.

2. Моя ценность определяется моими достижениями.

3. Одна ошибка — и все разрушится. Если я не буду успешным всегда , я полный ноль.

4. Другие не потерпят моего несовершенства. Я должен быть идеальным, чтобы люди уважали меня и хорошо относились. Совершив ошибку, я столкнусь с острым неодобрением и буду наказан.

5. Это неодобрение будет означать, что я плохой, бесполезный человек.

После того как вы создали собственную цепочку автоматических мыслей и прояснили скрытые убеждения, важно определить искажения и заменить их рациональными ответами, как вы обычно это делаете (см. табл. 10.3).

Техника падающей стрелы хороша тем, что она индуктивная и сократическая: задавая себе осмысленные вопросы, вы сами обнаруживаете убеждения, которые причиняют вам вред. Вы выявляете происхождение своих проблем, снова и снова повторяя одни и те же вопросы: «Если бы эта негативная мысль была правдой, что бы это значило для меня? Почему бы меня это расстроило?» Так вы можете объективно и систематически обнаружить корень своих проблем без субъективного и предвзятого вмешательства психотерапевта, его личных убеждений или теоретических пристрастий. Это позволяет обойти проблему, которая существовала на протяжении всей истории психиатрии. Как известно, специалист любого направления интерпретирует опыт пациента предвзято, а экспериментальных подтверждений при этом может быть мало или они полностью отсутствуют. Если вас не устраивает объяснение причины ваших проблем, это, скорее всего, будет интерпретироваться как «сопротивление» истине. Подобным образом ваши проблемы подгоняются под шаблон психотерапевта, независимо от того, что именно вы говорите. Только представьте, какое невероятное множество объяснений причин ваших страданий можно услышать, обратившись к духовному наставнику (духовные факторы), психиатру в коммунистической стране (влияние социально-политически-экономической среды), психоаналитику-фрейдисту (гнев, обращенный внутрь), поведенческому терапевту (низкий уровень положительного подкрепления), психофармакологу (генетические факторы и дисбаланс химии внутри мозга), семейному терапевту (нарушенные межличностные отношения) и т. д.!

Предупреждение: если, применяя технику падающей стрелы, вы будете записывать не мысли, а эмоциональные реакции, то возникает замкнутый круг. Записывайте негативные мысли, которые вызывают эмоциональные реакции. Вот пример неправильного применения техники.

Это бесполезно. Мы уже знаем , что вы чувствуете себя ужасно. Вопрос в том, какие мысли автоматически пришли вам в голову и вызвали такое расстройство? Что это будет значить для вас, если он и правда вами пренебрегает?

Вот пример правильного применения техники.

Таким образом, когда вы концентрировались скорее на смысле , чем чувствах , наружу выплыли ваши скрытые убеждения: 1) «Если меня не любят, я этого не достойна» и 2) «Я обречена быть несчастной и одинокой».

Это не значит, что ваши чувства неважны. Но наша цель — достичь подлинной эмоциональной трансформации.

Шкала дисфункциональных убеждений (ШДУ)

Критическая важность выявления скрытых убеждений, вызывающих колебания настроения, привела к разработке второго, более простого метода их обнаружения. Он называется «Шкала дисфункциональных убеждений» (ШДУ) и был разработан членом нашей группы доктором Арлин Вайсман. Она составила список из 100 деструктивных убеждений, которые обычно встречаются у людей, предрасположенных к эмоциональным расстройствам. Ее исследования показали: несмотря на то, что интенсивность негативных автоматических мыслей резко снижается между депрессивными эпизодами, деструктивная система убеждений сохраняется как в течение эпизодов депрессии, так и во время ремиссии. Исследования доктора Вайсман подтверждают концепцию, согласно которой скрытые убеждения представляют собой предрасположенность к эмоциональной нестабильности, которая все время вас сопровождает.

Хотя подробное знакомство с довольно обширной Шкалой дисфункциональных убеждений будет выходить за рамки этой книги, я выбрал ряд наиболее распространенных убеждений и добавил еще несколько, которые также будут уместны. Заполняя опросник, укажите, насколько вы согласны или не согласны с каждым убеждением. Когда вы закончите, ключ ответа позволит вам оценить свои ответы и сформировать профиль вашей персональной системы ценностей. Это поможет выявить ваши зоны психологической силы и уязвимости.

Работать с этой шкалой довольно просто. Напротив каждого из 35 утверждений поставьте галочку в той колонке, которая точнее всего отражает вашу оценку собственных мыслей бóльшую часть времени. В каждом из случаев выберите только один ответ. Поскольку мы все разные, никаких «правильных» или «неправильных» ответов здесь нет. Чтобы оценить, типично ли то или иное отношение для вашей философии, вспомните, как вы смотрите на вещи бóльшую часть времени .

В приведенном примере галочка в колонке «Отчасти согласен» указывает, что утверждение в какой-то мере типично для человека, проходящего опрос. А теперь перейдем к самому опросу.

Заполнив ШДУ, подсчитайте результаты. Рядом с каждым ответом укажите количество баллов в соответствии с этим ключом.

Теперь подсчитайте сумму баллов по первым пяти утверждениям. Их цель — измерить то, насколько вы склонны определять свою ценность, опираясь на мнение других людей или одобрение или критику в свой адрес. Предположим, что по этим пяти пунктам вы получили следующие баллы: +2; +1; –1; +2; 0. Тогда ваш общий балл по этим пяти вопросам будет +4.

Суммируйте баллы для утверждений 1–5, 6–10, 11–15, 16–20, 21–25, 26–30 и 31–35. Затем запишите результат, как показано ниже.

Каждая группа из пяти утверждений данной шкалы измеряет одну из семи систем убеждений. Общий балл для каждой группы утверждений может варьироваться от +10 до –10. Теперь отметьте суммарный балл по каждой из семи систем на графике, чтобы получить «профиль системы убеждений».

Как видите, положительный балл отража

Интерпретация результатов по ШДУ

I. Одобрение. Первые пять утверждений в опросе ШДУ изучают вашу склонность мерить самооценку тем, как люди реагируют на вас и что они о вас думают. Положительный балл (от 0 до 10) говорит о вашей независимости и здоровом чувстве собственного достоинства, даже когда вы сталкиваетесь с критикой и неодобрением. Отрицательный балл (от 0 до –10) означает, что вы избыточно зависимы, потому что смотрите на себя глазами других. Если кто-то оскорбляет или унижает вас, вы автоматически склонны занижать свою ценность. Так как ваше эмоциональное благополучие чрезвычайно зависит от того, что, по вашему представлению, люди о вас думают, вами легко манипулировать, и вы уязвимы для беспокойства и депрессии, когда другие высказывают критику или злятся на вас.

II. Любовь. Вторые пять утверждений опроса оценивают вашу склонность определять свою ценность тем, любят ли вас. Положительный балл показывает, что вы стремитесь к любви, но у вас есть множество других интересов, которые приносят положительные эмоции и дают чувство реализации. Следовательно, любовь не является обязательным требованием, чтобы вы могли испытывать счастье или самоуважение. Вероятно, вы привлекательны для других, потому что излучаете здоровое чувство самолюбия и интересуетесь многими аспектами жизни.

Отрицательный балл указывает на то, что вы страдаете любовной зависимостью. Для вас любовь — это «потребность», не удовлетворив которую, вы не выживете, а тем более не сможете быть счастливым. Чем ближе ваш балл к –10, тем сильнее вы зависимы от любви. Вы склонны играть более пассивную, приниженную роль в отношениях с людьми, которые вам не безразличны, опасаясь возможного отчуждения. В результате они чаще всего теряют уважение к вам и считают вас бременем из-за вашей убежденности, что без их любви вы пропадете. Когда вы чувствуете, что люди отдаляются от вас, вас охватывает болезненный, ужасающий синдром отмены. Вы понимаете, что, вероятно, не сможете постоянно получать ежедневную порцию любви и внимания. Тогда вы становитесь одержимы стремлением «получить дозу любви». Как и большинство наркоманов, чтобы добыть «товар», вы можете даже прибегать к принуждению и манипуляциям. По иронии судьбы, ваша ненасытная жадность и зависимость от любви многих отталкивает, тем самым усиливая ваше одиночество.

III. Достижения. Ваш балл по утверждениям 11–15 поможет выявить различные типы зависимости. Отрицательный балл указывает на то, что вы трудоголик. У вас ограниченное понимание собственной человеческой ценности, и себя вы считаете товаром на рынке. Чем ниже по отрицательной шкале ваш балл, тем сильнее ваше чувство собственного достоинства и способность радоваться зависят от производительности. Если вы отправитесь в отпуск, или ваш бизнес потерпит неудачу, или вы уйдете на пенсию, или вы заболеете и потеряете дееспособность, вам будет угрожать эмоциональная катастрофа. Экономическая и эмоциональная депрессия кажутся вам одним и тем же. Положительный результат, напротив, показывает, что вы наслаждаетесь творчеством и продуктивностью, но не считаете их исключительной или необходимой дорогой к высокой самооценке и чувству удовлетворения.

IV. Перфекционизм. Пункты 16–20 измеряют вашу склонность к перфекционизму. Отрицательный балл указывает, что вы помешаны на поиске святого Грааля. Вы требуете от себя совершенства: ошибки — это табу, неудача хуже смерти, и даже отрицательные эмоции — это катастрофа. В любых ситуациях вы должны выглядеть, чувствовать, думать и вести себя великолепно. Вы чувствуете, что быть менее впечатляющим — все равно что гореть в адском пламени. Хотя вы заставляете себя двигаться быстро, ваши удовольствия скудны. Как только вы достигаете цели, ее мгновенно заменяет еще одна, более далекая, поэтому вы никогда не будете вознаграждены за то, что добрались до вершины горы. В конце концов вы начинаете задаваться вопросом, почему так и не получаете ожидаемого вознаграждения за все усилия. Жизнь становится безрадостной, утомительной рутиной. Вы живете, пытаясь соответствовать нереалистичным, невозможным стандартам, и вам нужно переосмыслить их. Ваша проблема заключается не в эффективности, а в мерках, которыми вы пытаетесь ее измерить. Скорректировав свои ожидания в соответствии с реальностью, вы будете регулярно получать удовлетворение и чувство отдачи, а не разочарование.

Положительная оценка предполагает, что вы способны устанавливать реальные, гибкие, адекватные стандарты. Вы испытываете большое удовольствие от процесса и получаемого опыта и не зацикливаетесь исключительно на результатах. Вы знаете, что не должны быть выдающимися во всем, и не всегда нужно «стараться изо всех сил». Вы не боитесь ошибок, но считаете их прекрасной возможностью учиться и развивать свои человеческие качества. Как ни парадоксально, вы, вероятно, гораздо более продуктивны, чем ваши коллеги-перфекционисты, потому что навязчиво не озабочены деталями и правильностью. Ваша жизнь похожа на текущую реку или гейзер, а ваши косные друзья-перфекционисты скорее напоминают застывшие ледники.

V. «Мне все должны». Утверждения 21–25 измеряют убеждение, что вам что-то полагается или вам должны. Отрицательный балл указывает на то, что вы чувствуете свое «право» на успех, любовь, счастье и т. д. Вы ожидаете и требуете от других людей и вселенной в целом, чтобы ваши желания удовлетворялись, например, потому, что вы добры от природы или усердно работаете. Когда этого не происходит, как это часто бывает, вы оказываетесь в ловушке одной из двух возможных реакций: либо чувствуете себя подавленным и неполноценным, либо сердитесь. Таким образом, вы тратите огромное количество энергии на расстройство, печаль или гнев. Большую часть времени вы воспринимаете жизнь как скверный опыт, приносящий одни разочарования. Вы громко и часто жалуетесь, но мало что делаете для решения проблем. В конце концов, вам полагается, чтобы все проблемы разрешались сами, поэтому зачем прикладывать усилия? Ваша ожесточенная требовательность приводит к тому, что вы неизменно получаете от жизни гораздо меньше, чем хотите.

Положительная оценка предполагает, что вы не чувствуете, будто вам что-то полагается по умолчанию, поэтому вы договариваетесь о том, чего хотите, и часто это получаете. Вы осознаете, что другие люди уникальны и отличаются друг от друга, и понимаете, что нет какой-то скрытой причины, почему все всегда должно происходить по-вашему. Вы воспринимаете негативный исход как разочарование, но не трагедию, потому что вы понимаете, что все относительно, и не ожидаете полной взаимности или «справедливости» в любой ситуации. Вы терпеливы, настойчивы и умеете спокойно переносить разочарование. В результате вы часто оказываетесь впереди всех.

VI. Всемогущество. Утверждения 26–30 измеряют вашу склонность считать себя центром персональной вселенной и брать на себя ответственность за многое из происходящего вокруг. Отрицательный балл указывает на то, что вы часто допускаете ментальную ошибку персонализации, которая обсуждалась в главах 3 и 8. Вы необоснованно осуждаете себя за плохие поступки и отношение других людей, хотя на самом деле все это не подлежит вашему контролю. Но вы мучаетесь, осуждая себя и испытывая гнетущее чувство вины. Как ни парадоксально, убеждение в собственном всемогуществе и всесилии ограничивает вас, вы погружаетесь в тревоги и теряете эффективность.

Положительный балл, напротив, указывает на то, что вам знакома радость от принятия того, что вы не являетесь центром вселенной. Поскольку вы не в силах контролировать поведение других взрослых, то в конечном итоге не берете на себя ответственность за них, а отвечаете только за себя. Такое отношение не изолирует вас от других. Верно обратное: ваше отношение к людям укладывается в рамки эффективного дружественного сотрудничества, и вы не чувствуете угрозы, если они не соглашаются с вашими идеями или не следуют вашим советам. Ваше отношение дает людям чувство свободы и достоинства, и вы парадоксальным образом притягиваете других людей как магнит. Они стремятся находиться рядом с вами, потому что вы отказались от любых попыток их контролировать. Люди часто слушают вас и уважают ваши идеи, потому что вы не спорите, сердито настаивая на том, что они должны согласиться с вами. Когда вы отказываетесь от стремления к власти , люди начинают больше поддаваться вашему влиянию . Ваши отношения с детьми, друзьями и окружающими характеризуются взаимностью, а не зависимостью. Поскольку вы не пытаетесь доминировать над людьми, они восхищаются, любят и уважают вас.

VII. Автономия. Утверждения 31–35 определяют степень вашей автономии. Это означает способность находить счастье внутри себя. Положительный балл показывает, что все ваши настроения в конечном счете являются производными от ваших мыслей и взглядов. Вы берете на себя ответственность за свои чувства, потому что понимаете: их в конечном итоге создали вы сами. Может показаться, что понимание источника плохого настроения может сделать вас одиноким и замкнутым. Парадоксальным образом такая степень автономии, напротив, освобождает вас от мелких ограничений разума и позволяет воспринимать мир со всеми радостями, тайнами и сюрпризами, которые он может вам предложить.

Отрицательная оценка предполагает, что вы все еще находитесь в ловушке убеждения, будто потенциал для вашей радости и уверенности в себе приходит извне. Это ставит вас в невыгодное положение, потому что все окружающее находится за пределами вашего контроля. Ваши настроения становятся жертвой внешних факторов. Вы хотите этого? Если нет, можно в конечном итоге освободиться от этого убеждения так же, как змея сбрасывает кожу, но вам придется работать над этим с помощью различных техник, описанных в этой книге. Когда наконец придет время пережить трансформацию, достичь автономии и принять на себя ответственность, вы будете поражены — или шокированы, или довольны, или переполнены радостью. Это стоит тех серьезных личных обязательств, которые вы, возможно, возьмете на себя.

В следующих главах мы подробно рассмотрим ряд установок и систем убеждений. Когда вы будете изучать каждую из них, спросите себя:

1. Выгодно ли мне сохранять это конкретное убеждение?

2. Действительно ли это убеждение истинно и оправданно?

3. Какие конкретные шаги я могу предпринять, чтобы избавиться от деструктивных и нереалистичных установок и заменить их другими, более объективными и способствующими моему развитию?

Глава 11

Зависимость от одобрения

Давайте рассмотрим такое убеждение: «Если кто-то меня не одобряет, это ужасно». Почему неодобрение кажется такой серьезной угрозой? Возможно, вы рассуждаете так: «Если один человек не одобряет меня, значит, все не одобряют, и значит, со мной что-то не так».

Если у вас есть похожие мысли, похоже, ваше настроение будет взмывать вверх каждый раз, когда вы получаете похвалу. Вот как вы рассуждаете: «Мне дали положительную обратную связь, поэтому я могу чувствовать и думать о себе хорошо».

Почему это нелогично? Вы игнорируете тот факт, что только ваши собственные мысли и убеждения способны поднять вам настроение. Одобрение со стороны другого человека не может повлиять на настроение, если вы не верите тому, что слышите. Но, если вы считаете, что комплимент заслуженный, именно ваше убеждение улучшает самочувствие. Перед тем как ваше настроение повысится, вы сперва должны проверить внешнее одобрение на истинность. Эта проверка представляет собой процесс одобрения самого себя.

Предположим, вы посещаете психиатрическое отделение больницы. Вдруг к вам подходит пациент в спутанном сознании с галлюцинациями и говорит: «Вы прекрасны. У меня было видение от Бога. Он сказал мне, что тринадцатый человек, который пройдет через дверь, будет Мессия. Вы тринадцатый, так что я знаю, что вы — Избранный, Посланник Божий, Святая Святых. Позвольте мне поцеловать вашу обувь». Приведет ли вас в восторг эта крайняя степень одобрения? Вы, вероятно, начнете нервничать и почувствуете себя некомфортно. Это потому, что вы не верите тому, что слова пациента истинны. Вы в них сомневаетесь. Только ваши собственные убеждения о себе могут повлиять на то, как вы себя чувствуете. Другие могут сказать или подумать о вас что угодно, хорошее или плохое, но на ваши эмоции влияют только ваши мысли.

Цена, которую вы платите за зависимость от похвалы, — это предельная чувствительность к мнению окружающих. Как и любой наркоман, вы понимаете, что должны постоянно подпитывать свою зависимость чужим одобрением, иначе не избежать мучительной ломки. В тот момент, когда кто-то важный для вас выражает неодобрение, вы испытываете боль, как наркоман, который не может получить свою дозу. Другие могут использовать эту уязвимость для манипулирования вами. Вам придется уступать их требованиям чаще, чем хочется, ведь вы боитесь, что вас могут отвергнуть или посмотреть на вас с презрением. Так вы рискуете стать жертвой эмоционального шантажа.

Вы можете прийти к выводу, что зависеть от одобрения не в ваших интересах, но по-прежнему полагать, что другие люди действительно имеют право судить не только о том, что вы делаете и говорите, но и о вашей человеческой ценности. Представьте, что вы снова посетили психиатрическую больницу. На этот раз к вам подошел другой пациент с галлюцинациями и сказал: «На тебе красная рубашка, и это значит, что ты дьявол! Ты зло!» Будете ли вы плохо себя чувствовать из-за его критики и неодобрения? Конечно, нет. Почему же эти неодобрительные слова вас не расстраивают? Просто потому, что вы не верите в истинность этих утверждений. Чтобы подумать о себе плохо, вы должны «купиться» на критику другого человека и решить, что она соответствует действительности.

Вам не приходило в голову, что, если кто-то выражает неодобрение, это может быть его или ее проблема? Неодобрение часто отражает иррациональные убеждения других людей. Очевидный до крайности пример: исполненная ненависти доктрина Гитлера, утверждающая, что евреи — это низшая раса, возникла вовсе не из-за людей, которых он хотел уничтожить.

Безусловно, неодобрение часто вызвано конкретной ошибкой. Но значит ли это, что вы ничтожный, ни на что не годный человек? Конечно, нет. Негативная реакция другого человека может быть направлена на то, что вы сделали, а не на то, кто вы такой. Человек не может «делать всё не так» постоянно !

Давайте взглянем и на другую сторону монеты. У многих известных преступников есть масса ярых поклонников, независимо от того, насколько отвратительными и чудовищными были их преступления. Например, Чарльз Мэнсон. Он проповедовал садизм и убийства, и тем не менее многочисленные последователи считали его мессией и делали то, что он предлагал. Я хочу, чтобы вам было предельно ясно: я не оправдываю отвратительное поведение и не восхищаюсь Чарльзом Мэнсоном. Но спросите себя: если даже Чарльз Мэнсон не оказался в полной изоляции после всего, что он сделал или сказал, что такого ужасного сделали вы, чтобы вас все отвергли? И верите ли вы до сих пор в уравнение «одобрение = ценность»? В конце концов, Чарльза Мэнсона обожала его «семья». Но разве одобрение, которое он получал, делает его достойным человеком? Очевидно, что это чепуха.

Получать одобрение приятно , не поспоришь. В этом нет ничего плохого, такова естественная здоровая реакция. Также нельзя поспорить с тем, что неодобрение и отвержение горьки и неприятны на вкус. Это по-человечески очень понятно. Но вы плаваете в очень глубоких и неспокойных водах, продолжая верить, что одобрение и неодобрение — это адекватное отражение вашей ценности.

Вы сами критикуете других людей? Позволяете себе не согласиться с мнением друга? Ругаете ребенка за плохое поведение? Огрызаетесь на любимого человека, когда раздражены? Избегаете людей, чье поведение кажется вам неприемлемым? Тогда спросите себя: когда вы не соглашаетесь, критикуете или выражаете неодобрение — делаете ли вы категоричный вывод, что другой человек — полное ничтожество и ни на что не годен? Обладаете ли вы полномочиями выносить подобные скоропалительные суждения? Или вы просто высказываете, что придерживаетесь другой точки зрения или что вас расстраивает сделанное или сказанное другим?

Например, в пылу гнева вы можете ляпнуть в адрес супруга или супруги: «Ты ничтожество!» Но, когда пламя ссоры через день или два утихает, разве вы не признаетесь себе в том, что преувеличили масштаб его или ее «плохости»? Конечно, у вашего любимого человека может быть масса недостатков, но разве не абсурд — думать, что ваш всплеск неодобрения или критики делает его абсолютно никчемным на веки вечные? Если вы признаёте, что ваше собственное неодобрение не обладает достаточной моральной атомной мощью, чтобы разрушить смысл и ценность жизни другого человека, зачем наделять неодобрение других людей такой силой, которая может начисто лишить вас чувства собственного достоинства? Чем они отличаются от вас? Когда вы дрожите от страха, потому что кому-то не нравитесь, вы преувеличиваете мудрость и знания другого человека и вместе с этим выдаете с потрохами, что не способны составить здравого суждения о самом себе. Конечно, кто-то может указать вам на недостаток в поведении или мышлении. И это будет очень хорошо: так вы сможете чему-то научиться. В конце концов, все мы несовершенны, и у других людей есть право время от времени говорить нам об этом. Но разве вы обязаны делать себя несчастным и ненавидеть себя каждый раз, когда кто-то другой выходит из себя или унижает вас?

Источник проблемы

Откуда берется эта зависимость от одобрения? Мы можем только предположить, что ответ заключается в детском взаимодействии с важными для нас людьми. Возможно, кто-то из родителей был чрезмерно критичен, когда вы плохо себя вели, или даже раздражался, когда вы не делали ничего плохого. Возможно, мама резко сказала «Ты плохой , потому что сделал так!» или отец сгоряча произнес «Ты всегда что-нибудь да испортишь. Ты никогда ничему не научишься».

Возможно, будучи ребенком, вы считали родителей богами. Они научили вас говорить, завязывать шнурки, и по большей части их слова были разумными. Папа говорил: «Если ты выйдешь на дорогу, тебя задавят» — и это действительно так . Как и большинство детей, вы, возможно, думали, что почти все сказанное родителями, было правдой. Поэтому, услышав «ты ни на что не годишься » и «ты никогда ничему не научишься », вы поверили этому буквально, и это причинило большую боль. Вы были слишком малы, чтобы объяснить себе: «Папа преувеличивает и допускает сверхобобщение ». Вам не хватало эмоциональной зрелости, чтобы увидеть: папа в тот момент был усталым и раздраженным или, возможно, выпил и хотел, чтобы его оставили одного. Вы не могли определить, что стало причиной вспышки: ваша проблема или его . И будь вы достаточно взрослым, чтобы предположить, что он ведет себя неразумно, увесистый подзатыльник мог тут же пресечь ваши попытки вернуть все в правильное русло.

Неудивительно, что вы приобрели дурную привычку принижать себя каждый раз, когда кто-то высказывает вам неодобрение. Не ваша вина, что ребенком вы усвоили такое поведение, и нельзя винить вас за то, что вы выросли с подобным слепым пятном. Но теперь ваша ответственность как взрослого — оценить реалистичность этого подхода и принять конкретные меры, помогающие перерасти эту уязвимость.

Каким образом страх неодобрения предрасполагает вас к повышенной тревожности и депрессии? Джон — неженатый, исключительно вежливый архитектор, живущий в постоянном страхе критики. Его направили на лечение из-за серьезной эпизодической депрессии, с которой не удавалось справиться, несмотря на несколько лет терапии. Однажды, переполненный энтузиазмом, он подошел к боссу, желая поделиться новыми идеями по проекту. Босс рявкнул: «Зайди позже, Джон. Разве ты не видишь, я занят! » Самооценка Джона тут же обрушилась. Он поплелся обратно в свой кабинет, утопая в отчаянии и ненависти к себе, повторяя, что ни на что не годен. «И как я мог быть таким невнимательным?» — спрашивал он себя.

Когда Джон поделился этими воспоминаниями со мной, я задал ему несколько простых и очевидных вопросов: «Кто вел себя неправильно — вы или ваш босс? Это вы вели себя неподобающим образом или ваш босс вел себя раздраженно и грубо?» Подумав минуту, Джон смог определить корень проблемы. Имея привычку автоматически обвинять себя, он даже не подумал о том, что, возможно, его босс вел себя отвратительно. Внезапно осознав, что ему абсолютно нечего стыдиться в своем собственном поведении, Джон почувствовал облегчение. Однако его босс, который повел себя надменно, возможно, в тот момент сам был в стрессовой ситуации и выбит из колеи.

Затем Джон задал вопрос: «Почему я всегда так борюсь за одобрение других? Почему от любой критики я просто расклеиваюсь?» Он вспомнил событие, которое случилось, когда ему было 12. Его единственный младший брат трагически скончался после долгой схватки с лейкемией. После похорон он услышал, как его мать и бабушка разговаривали в спальне. Мама горько плакала и говорила: «Теперь мне незачем жить». Бабушка ответила: «Тише, Джонни в коридоре. Он может тебя услышать!»

Поделившись со мной этим воспоминанием, Джон разрыдался. Он все-таки услышал , и эти слова означали для него: «Это доказывает, что я не имею большой ценности. Мой брат был важен, а я нет. Мама меня на самом деле не любит». Он никогда никому не рассказывал, что подслушивал тогда, и все это время пытался выкинуть воспоминание из головы, говоря себе: «Не так уж важно, любит меня мама или нет». Но он усердно старался порадовать маму своими достижениями и карьерой, отчаянно пытаясь завоевать ее одобрение. В глубине души он не верил, что обладает какой-либо истинной ценностью, считал, что он хуже других и недостоин любви. Он старался компенсировать недостаток самооценки, пытаясь добиться восхищения и одобрения окружающих. Его жизнь была похожа на бесконечную попытку надуть дырявый воздушный шарик.

Вспомнив этот эпизод, Джон смог увидеть иррациональность своей реакции на слова, подслушанные в коридоре. Горечь и пустота, которые испытывала его мать, были естественной частью проживания горя, через это проходит любой родитель, переживающий смерть ребенка. Ее слова не имели никакого отношения к Джону , они отражали ее подавленность и отчаяние в тот момент.

Посмотрев на это воспоминание под другим углом, Джон увидел, как нелогично и саморазрушительно связывать собственную ценность с мнением других людей. Возможно, вы также начинаете понимать, что ваше убеждение в необходимости внешнего одобрения необоснованно. Именно вы и никто другой можете сделать себя счастливым. Больше никому это не под силу. Теперь давайте рассмотрим, какие шаги можно предпринять, чтобы применить эти принципы на практике и чтобы устойчивая самооценка и самоуважение стали вашей эмоциональной действительностью.

Путь к независимости и самоуважению

Первый шаг на пути к изменению какого-либо саморазрушительного убеждения из опроса ШДУ — это анализ преимуществ и недостатков. Спросите себя, в чем преимущества и недостатки ваших попыток убедить себя, что неодобрение делает вас менее ценным? Перечислив все варианты, как это убеждение вредит или помогает вам, вы сможете принять взвешенное решение и выработать более здоровую систему убеждений.

Например, Сьюзан, 33-летняя замужняя женщина, обнаружила, что чрезмерно вовлечена в церковную и общественную деятельность, потому что была ответственным и способным человеком и ее часто избирали во всякого рода комитеты. Она чувствовала себя чрезвычайно довольной каждый раз, когда ее выбирали, и боялась отказать в любой просьбе, потому что это был риск вызвать неодобрение. Из-за того, что ее приводила в ужас перспектива подвести кого-то, ее все глубже затягивало в замкнутый круг отказа от собственных интересов и желаний в угоду другим людям.

Опрос ШДУ и техника падающей стрелы, описанные в предыдущей главе, раскрыли одно из ее скрытых убеждений: «Я всегда должна делать то, чего от меня ожидают». Казалось, Сьюзан не хотела отпускать это убеждение, так что она провела анализ преимуществ и недостатков (см. табл. 11.1). Поскольку недостатки ее зависимости от одобрения значительно перевешивали достоинства, она более серьезно задумалась над изменением своей системы убеждений. Попробуйте применить эту простую технику в отношении одного из ваших саморазрушительных убеждений, касающихся одобрения. Это может стать важным первым шагом к личностному росту.

Если, проведя анализ преимуществ и недостатков, вы увидели, что страх неодобрения причиняет вам больше вреда, чем пользы, следующий шаг — переписать скрытое убеждение таким образом, чтобы оно звучало более реалистично и жизнеутверждающе. Вы можете проделать это с любым из 35 утверждений по ШДУ, которые представляют вашу зону психологической уязвимости. В примере выше Сьюзан решила пересмотреть свое убеждение следующим образом: «Получать одобрение других людей может быть очень приятно, но мне не нужно одобрение, чтобы чувствовать себя ценным человеком или уважать себя. Неодобрение может причинять дискомфорт, но это не значит, что я становлюсь хуже как человек».

Третьим шагом может стать написание эссе «Почему бояться неодобрения и критики нерационально и неоправданно». Можно составить личный план по обретению большей автономии и уверенности в себе. Составьте список всех причин, почему неодобрение — это неприятно, но не смертельно. Некоторые мы уже упомянули в этой главе, и вы можете еще раз просмотреть ее перед тем, как начать писать. Включите в свое эссе только то, что кажется убедительным и полезным. Приводите аргументы, которым действительно верите, и тогда растущее чувство независимости будет реальным. Не вводите себя в заблуждение! Например, утверждение «Если кто-то высказывает неодобрение, не стоит расстраиваться, ведь я не хотел бы дружить с таким человеком» не сработает, потому что в нем присутствует искажение. Так вы только пытаетесь самоутвердиться за счет того, что заносите человека в «черный список». Придерживайтесь идей, которые считаете истинными.

По мере того, как в голову будут приходить новые идеи, пополняйте свой список. Перечитывайте его каждое утро в течение нескольких недель. Это может стать первым шагом к тому, чтобы сократить значение чужого мнения до реальных размеров.

Вот несколько идей, которые нравились многим моим пациентам. Вы также можете использовать их в своем эссе.

1. Помните: когда кто-либо негативно на вас реагирует, причина может крыться в нерациональности его или ее мышления.

2. Если критика оправданна, она не будет действовать разрушительно. Она помогает точнее определить ошибку и предпринять шаги по ее исправлению. На своих ошибках можно многому научиться , не стоит их стыдиться. Человеку просто положено время от времени совершать ошибки.

3. Если человек допустил промах, это не значит, что он НЕУДАЧНИК ПО ЖИЗНИ. Невозможно ошибаться постоянно или даже бóльшую часть времени. Подумайте о тысячах вещей, которые вы делаете правильно . Более того, всегда можно учиться и совершенствоваться.

4. Другие люди не могут судить о вашей человеческой ценности, только о правильности и достоинствах ваших слов или поступков.

5. Все люди будут оценивать вас по-разному, вне зависимости от того, насколько хорошо или плохо вы поступаете. Неодобрение не распространяется с огромной скоростью, а один слу

6. Неодобрение и критика обычно причиняют неудобство, но дискомфорт пройдет. Хватит предаваться унынию. Займитесь тем, что раньше приносило удовольствие, даже если чувствуете, что начинать совершенно бессмысленно.

7. Критика и неодобрение могут расстроить вас только в той мере, в какой вы «ведетесь» на обвинения в свой адрес.

8. Неодобрение — это не навсегда. Из него не следует, что ваши отношения с человеком, который вас не одобряет, обязательно закончатся только потому, что он вас покритиковал. Споры — это часть жизни, и в большинстве случаев вполне возможно через некоторое время прийти к взаимопониманию.

9. Если вы сами критикуете другого человека, это не делает его плохим по своей сути. Зачем давать другому право и власть судить вас? Все мы просто люди, а не члены Верховного суда. Не раздувайте значимость других людей сверх всякой меры.

Возможно, вам придут в голову и другие идеи? Подумайте над этой темой несколько дней. Набросайте идеи на листе бумаги. Выработайте свои собственные установки в отношении неодобрения. Вы удивитесь, насколько это может помочь вам изменить взгляд на мир и усилить чувство независимости.

Кроме того, что можно научиться по-другому воспринимать неодобрение, также может быть полезно выработать иное поведение в отношении людей, выражающих неодобрение. Для начала рассмотрите такой метод ассертивного поведения, как техника обезоруживания, описанная в главе 5. Теперь мы обсудим некоторые дополнительные техники, которые помогут вам укрепить навыки работы с неодобрением.

Прежде всего если вы боитесь чьего-то неодобрения, то задумывались ли о том, чтобы спросить человека, действительно ли он или она смотрит на вас снисходительно? Вы можете быть приятно удивлены, узнав, что неодобрение существует только в вашей голове. Хотя это требует некоторой смелости, ваш выигрыш в этой ситуации может быть огромным.

Вы помните Арта, психиатра, учившегося в Пенсильванском университете, чья история рассказана в главе 6? Арт и не подозревал, что один из его пациентов намеревался свести счеты с жизнью. У пациента не было истории депрессии или симптомов, но он чувствовал себя загнанным в угол в невыносимом браке. Однажды утром Арту позвонили и сказали, что его пациент был найден мертвым с пулевым ранением в голову. Хотя следствие не исключало вариант убийства, вероятной причиной смерти был суицид. До этого момента Арт никогда не терял пациента подобным образом. Реакцией Арта была печаль (он испытывал симпатию к этому пациенту) и беспокойство: он опасался, что супервайзер и коллеги выразят неодобрение и будут презирать из-за «ошибки» и недостаточной прозорливости. После обсуждения смерти пациента с супервайзером он спросил напрямую: «Вы полагаете, я вас подвел?» Его руководитель выразил теплоту и сочувствие, а не отвержение. Арт почувствовал облегчение, услышав, что тот в прошлом также прошел через это. Он подчеркнул, что Арт получил возможность научиться справляться с одной из профессиональных опасностей психиатров. Обсуждая этот случай и отказываясь поддаться страху неодобрения, Арт узнал, в чем на самом деле состояла его «ошибка». Он упустил из виду, что чувство «безнадежности» может привести к самоубийству даже людей, которые не страдают от клинической депрессии. Но он также понял, что другие не требовали от него совершенства и гарантии успешного результата со всеми пациентами.

Но предположим, все вышло не так хорошо и руководитель или коллеги осудили его за то, что он повел себя легкомысленно или некомпетентно. Что тогда? Наихудший возможный вариант — это отвержение. Давайте поговорим о некоторых стратегиях, помогающих справиться с этим наихудшим вариантом развития событий.

Не считая телесных повреждений или уничтожения вашей собственности, наибольшая боль, которую человек может причинить вам, — отвержение. Именно этого вы боитесь, когда вас «осаживают».

Существует несколько типов отвержения. Наиболее распространенное и очевидное — «подростковое отвержение», хотя оно не ограничивается этой возрастной группой. Предположим, у вас романтический интерес к кому-то, с кем вы уже встречаетесь или недавно познакомились, но оказывается, что вы не подходите этому человеку. Возможно, проблема в вашей внешности, расе, религии или типе личности. А может быть, вы слишком высокий, низкий, толстый, худой, старый, молодой, умный, скучный, агрессивный, пассивный и т. д. Вы недостаточно соответствуете мысленному образу идеального партнера, так что ваши попытки проявить интерес встречают отпор, и с вами обходятся холодно.

Есть ли в этом ваша вина? Очевидно, нет! Человек просто отказывает вам из-за своих субъективных предпочтений и вкусов. Человек может любить яблочный пирог больше, чем вишневый. Означает ли это, что вишневый пирог по своей сути хуже? Романтические интересы до бесконечности разнообразны. Если вы относитесь к типу людей из рекламы зубной пасты, которым повезло и они наделены тем, что наша культура определяет как «хорошая внешность», и привлекательны как личность, вам будет гораздо легче привлечь потенциальных поклонников и партнеров. Но вы узнаете, что это взаимное притяжение вовсе не гарантирует долгой и счастливой любви, и даже красивым и притягательным людям иногда приходится справляться с отказом. Ни один человек не в силах говорить «да» каждому, с кем знакомится.

Если ваш внешний вид и индивидуальность тянут на средний балл или ниже, то вам сначала придется поработать над тем, чтобы стать привлекательным для людей, и возможно, вам придется чаще сталкиваться с отказами. Придется совершенствовать социальные навыки и помнить о действенных секретах, которые сделают вас привлекательным для окружающих.

1. Не стоит недооценивать себя, считая, что вы хуже других. Перестаньте к себе придираться. Повышайте самооценку с помощью техник, описанных в главе 4. Если вы любите себя, люди будут реагировать на чувство радости, которое вы излучаете, и захотят быть рядом с вами.

2. Делайте искренние комплименты. Вместо того, чтобы нервно пытаться выяснить, нравитесь ли вы человеку или он вас отвергает, сперва позвольте ему понравиться себе и сообщите ему об этом.

3. Продемонстрируйте свой интерес к окружающим, узнавая о том, что их увлекает. Попросите рассказать о том, что их больше всего волнует, и с воодушевлением реагируйте на их слова.

Если вы будете следовать этим рекомендациям, то в конце концов обнаружите, что есть люди, которые действительно считают вас привлекательными, и поймете, что у вас есть большой шанс испытать счастье. Подростковое отвержение неприятно, но это не конец света, и в нем нет вашей вины.

«Ага! — скажете вы. — А что вы скажете о ситуациях, когда окружающие отвергают вас из-за отталкивающего поведения? Предположим, человек тщеславен и эгоистичен. Конечно, это его вина, верно?» Это второй тип отвержения, я называю его «отвержение недовольства». Опять же, думаю, вы увидите, что, если вас сгоряча отвергают из-за личностного недостатка, это не ваша вина.

Прежде всего другие люди необязательно будут отвергать вас, если им в вас что-то не нравится, — есть и другие варианты. Они могут упорно указывать вам на то, что им не нравится в вашем поведении, или научиться не реагировать так остро. Конечно, они имеют право избегать и отвергать вас, если захотят, и могут выбирать себе таких друзей, которые им нравятся. Но это не означает, что вы являетесь «плохим» по сути человеком, и из этого определенно не следует, что все будут реагировать на вас таким же негативным образом. С одними людьми вы будете ощущать спонтанную взаимную симпатию, а с другими вы будете не совпадать характерами. В этом нет ничьей вины, такое просто бывает в жизни.

Если у вас есть пунктик, который отталкивает больше людей, чем вам хотелось бы, — например, вы чрезмерно критичны или часто выходите из себя, — определенно, в ваших интересах будет скорректировать свое поведение. Но глупо обвинять себя, если кто-то отвергает вас на основании того, что вы несовершенны. Мы все несовершенны, и ваша склонность обвинять себя или вестись на враждебные выпады кого-то по отношению к вам саморазрушительна и бессмысленна.

Третий тип отвержения — «манипулятивное отвержение».

В этом случае другой человек угрожает вам уходом или отвержением, чтобы манипулировать вами в своих целях. Желая заставить вас измениться, к этой уловке иногда прибегают несчастные супруги и даже расстроенные психотерапевты. Обычно говорится следующее: «Либо ты делаешь так, как я сказал, либо между нами все кончено!» Это очень нерациональный и саморазрушительный способ влияния на людей. Такое манипулятивное отвержение — это просто культурно обусловленный способ справиться с проблемной ситуацией, и обычно он оказывается чрезвычайно неэффективным. Он редко приводит к улучшению отношений, потому что порождает напряжение и обиду. В действительности такие попытки всего лишь указывают на низкую устойчивость к неприятным ситуациям и плохо сформированные навыки межличностного общения со стороны того, кто угрожает. Это, конечно, не ваша вина , что они так поступают, и обычно позволять манипулировать собой подобным образом не в ваших интересах.

Пока достаточно теории. Однако что вы можете сказать и сделать, когда вас действительно отвергают? Одним из эффективных способов обучения является ролевая игра. Чтобы сделать диалог более увлекательным и сложным, я буду играть роль отвергающего и указывать на ваши самые худшие стороны, которые только смогу придумать. Я веду себя язвительно и оскорбительно, а вы начинаете с вопроса, действительно ли я отвергаю вас, учитывая мое обращение с вами в последнее время.

В ы. Доктор Бернс, я замечаю, что в последнее время вы ведете себя со мной несколько прохладно и держите дистанцию. Кажется, вы избегаете меня. Когда я пытаюсь поговорить с вами, вы либо игнорируете меня, либо огрызаетесь. Я хотел бы знать, возможно, я вас чем-то расстраиваю или вы хотите отказаться от работы со мной. Комментарий . Вы не должны напрямую обвинять меня в том, что я вас отвергаю. Это заставило бы меня занять оборонительную позицию. Более того, возможно, я вас не отвергаю, а просто расстраиваюсь из-за того, что никто не покупает мою книгу, поэтому я просто раздражен. Но для примера предположим наихудшее: я пытаюсь отказать вам. Д э в и д. Я рад, что мы наконец открыто об этом говорим. Я на самом деле решил отказаться от работы с вами. В ы. Почему? Видимо, я чем-то сильно вас отталкиваю в последнее время. Д э в и д. Вы ни на что не годный неудачник. В ы. Я вижу, что вы расстроены из-за меня. Но что я делал не так? Комментарий . Не пытайтесь защищаться. Так как вы знаете, что вы не «неудачник», нет смысла убеждать меня в обратном. Это еще больше будет распалять меня, и наш диалог быстро перерастет в крик. (Эта «техника эмпатии» была подробно описана в главе 6.) Д э в и д. Меня от вас просто воротит. В ы. Можете уточнить? Я забыл воспользоваться дезодорантом? Вас расстраивает моя манера речи, мои слова в последнее время, одежда или что-то другое? Комментарий . Опять же, вы не даете втянуть себя в ссору. Призывая меня определить точнее, что мне в вас не нравится, вы заставляете меня приложить максимум усилий и либо сказать что-то осмысленное, либо в конечном итоге выставить себя идиотом. Д э в и д. Ну, вы причинили мне боль, унизив меня на днях. Вам наплевать на меня. Я для вас просто «вещь», а не человек. Комментарий . Это обычная критика. Она подсказывает вам: тому, кто вас отвергает, вы в целом небезразличны, но он чувствует себя обделенным и боится вас потерять. Отвергающий решает напасть на вас, чтобы защитить свою шаткую самооценку. Он может также сказать, что вы слишком глупый, слишком толстый, слишком эгоистичный и т. д. В чем бы ни заключалась критика, ваша стратегия теперь сводится к двум шагам: a) найдите зерно истины в критике и дайте понять отвергающему, что вы частично с ним согласны (см. «Техника обезоруживания», глава 6); б) извиниться или предложить попытаться исправить реальную ошибку, которую вы действительно совершили (см. «Обратная связь и переговоры», глава 6). В ы. Мне очень жаль, что я сказал то, что вас настолько задело. Что именно это было? Д э в и д. Вы сказали мне, что я ни на что не годный придурок. Так что для меня наше общение кончено. В ы. Я вижу, что позволил себе необдуманный, обидный комментарий. Что еще из моих слов причинило вам боль? Или это всё? Или я повторял это не один раз? Расскажите мне обо всем плохом, что думаете обо мне. Д э в и д. Вы непредсказуемы. Сначала невероятно милы, а затем вдруг рвете меня в клочья своим острым языком. Впадая в злость, вы грязно ругаетесь и ведете себя как свинья. Я не могу больше вас терпеть, и я не понимаю, как кто-то еще с вами общается. Вы высокомерный и дерзкий, и вам плевать на всех. Вы эгоистичный сноб, и пора бы вам очнуться и чему-то научиться. Мне жаль, что я вынужден поставить вас на место, но это единственный способ чему-то вас научить. У вас нет настоящих чувств ни к кому, кроме себя самого, и мы расстаемся навсегда! В ы. Что ж, я вижу, в наших отношениях есть множество проблем, которые мы никогда не обсуждали, и похоже, я действительно ужасно себя вел. Я понимаю, что был раздражительным и легкомысленным. Я вижу, насколько был неприятен и какое неудобство это вам доставило. Расскажите мне об этом всем подробнее. Комментарий. Побуждайте отвергающего продолжать свою критику. Избегайте защитных реакций и по-прежнему находите долю истины в его словах. После того, как вы вытащите на свет все критические замечания и согласитесь с тем, что в них верного, можно метким ударом разоружить отвергающего. Отметьте, что признали свои недостатки и готовы исправить ошибки. Затем спросите у отвергающего, почему он отказывается иметь с вами дело. Этот маневр поможет вам понять, почему отказ не является вашей ошибкой! Вы берете на себя ответственность за свои ошибки, а также за их исправление. Но если кто-то отвергает вас из-за ваших недостатков, это его болезненная реакция, а не ваша! Вот как это бывает. В ы. Я вижу, что сделал и сказал много такого, что вам не понравилось. Мне, безусловно, хотелось бы попытаться максимально исправить эти проблемы, насколько получится. Я не обещаю чудес, но, если мы вместе поработаем над этим, я не вижу причин, почему ситуация не должна измениться к лучшему. Мы можем просто обсуждать это, как сейчас, наше общение уже улучшилось. Так почему вы хотите отказаться от меня? Д э в и д. Потому что вы доводите меня до бешенства. В ы. Что ж, иногда между людьми довольно много различий, но я не вижу, почему из-за этого наше общение должно прекратиться. Вы отвергаете меня, потому что испытываете бешенство, или дело в чем-то другом? Д э в и д. Вы никчемный болван, я отказываюсь с вами разговаривать. В ы. Мне жаль, что вы испытываете подобные чувства. Я бы предпочел продолжить нашу дружбу, несмотря на то, что вас все это так задевает. Нам так уж необходимо полностью прекращать общение? Возможно, нам не хватало именно такого обсуждения, чтобы лучше понять друг друга? Я правда не знаю, почему вы решили отказаться от работы со мной. Вы можете это объяснить? Д э в и д. Ну нет, вы меня не проведете. Вы наделали слишком много ошибок, с меня хватит. Достаточно! Никаких вторых шансов! Прощайте. Комментарий . Ну и кто тут ведет себя по-дурацки? Вы или тот, кто вас отвергает? Кто виноват в том, что вас отвергли? В конце концов, вы предлагаете исправить свои ошибки и улучшить отношения, предлагая откровенное общение и выражая готовность искать компромиссы. Так можно ли обвинить вас в том, что вас отвергли? Очевидно, что нельзя.

Может, описанный подход и не избавит вас полностью от вероятности того, что вас могут отвергнуть, но со временем вы повысите вероятность положительного результата.

Допустим, вам высказали неодобрение или отвергли вас, несмотря на все усилия улучшить отношения с человеком. Как быстрее преодолеть эмоциональное расстройство, которое вы, по понятным причинам, испытываете? Прежде всего надо понять, что жизнь продолжается, и это разочарование не должно необратимо повлиять на вашу способность испытывать счастье. Наибольший ущерб после того, как вы столкнулись с неодобрением или отвержением, вам будут причинять ваши собственные мысли , и, если вы будете давать им отпор и не поддаваться искаженному самоистязанию, ваше расстройство пройдет.

Весьма полезным может оказаться метод, помогающий тем, кто переживает длительное горе после потери любимого человека. Если потерявшие близких каждый день целенаправленно уделяют время полному погружению в болезненные воспоминания и мысли об ушедшем любимом человеке, это может ускорить и помочь завершить процесс горевания. Эффект будет максимальным, если вы будете делать это в одиночестве. Сочувствие другого человека часто вызывает обратный эффект; некоторые исследования показали, что оно только продлевает болезненный период скорби.

Вы можете использовать технику «горевания», чтобы справиться с неодобрением или отвержением. Каждый день выделяйте немного времени (раз в день или больше) — пяти — десяти минут должно быть достаточно — на то, чтобы впустить в мысли всю печаль, злобу и отчаяние мысли, которые у вас накопились. Если вам грустно, плачьте. Если чувствуете гнев, бейте подушку. Продолжайте погружаться в мучительные воспоминания и мысли на протяжении всего отведенного на них времени. Сердитесь, стоните и жалуйтесь без остановки! Когда запланированный период печали закончится, ОСТАНОВИТЕСЬ и продолжайте жить как обычно до следующего запланированного сеанса оплакивания. При этом, если у вас будут возникать негативные мысли, запишите их, определите искажения и замените их рациональными ответами, как описано в предыдущих главах. Вероятно, вы обнаружите, что это поможет вам частично контролировать разочарование и вернуться к нормальной самооценке быстрее, чем вы ожидали.

Включите «внутренний свет»

Ключ к эмоциональному выздоровлению — знание, что на ваше настроение могут повлиять только ваши собственные мысли. Если вы страдаете зависимостью от одобрения, ваша дурная привычка — переключать внутренний тумблер только тогда, когда кто-то посветит на вас. И вы путаете одобрение окружающих и свое собственное, потому что это случается почти одновременно. Вы ошибочно полагаете, что другой человек заставил вас почувствовать себя хорошо! Тот факт, что вы иногда наслаждаетесь похвалой и комплиментами, доказывает: вы знаете, как испытывать одобрение к самому себе ! Но если вы зависимы от одобрения, то выработали саморазрушительную привычку оказывать себе поддержку только тогда, когда тот, кого вы уважаете, похвалил вас первым.

Вот простой способ изменить эту привычку. Обзаведитесь наручным счетчиком, описанным в предыдущих главах, и носите его по крайней мере две или три недели. Каждый день старайтесь замечать положительные моменты в отношении себя — все, что вы делаете хорошо, независимо от того, получаете ли вы награду извне или нет. Каждый раз, когда вы делаете нечто достойное одобрения, нажимайте кнопку счетчика. Например, если вы утром улыбнетесь коллеге, нажмите на кнопку, вне зависимости от того, нахмурится он или улыбнется в ответ. Если вы сделаете телефонный звонок, который долгое время откладывали, — нажмите на кнопку! Вы можете «поддержать» себя за серьезные или вполне тривиальные моменты. Можно даже нажать на кнопку, вспомнив о положительных моментах из прошлого. Например, вы можете мысленно вернуться в тот день, когда получили водительские права или впервые вышли на работу. Нажмите на кнопку независимо от того, испытываете ли вы сейчас положительные эмоции по этому поводу. Вначале вам, возможно, придется заставлять себя замечать хорошие моменты в отношении себя, и эта работа может показаться механической. Тем не менее продолжайте делать это, и, думаю, через несколько дней вы заметите, что ваш внутренний свет начинает светиться, сначала едва заметно, а затем разгорается все ярче. Каждый вечер перед сном смотрите на число на циферблате и записывайте общее количество случаев поддержки себя в ежедневнике. Подозреваю, что через две-три недели вы начнете осваивать искусство самоуважения и почувствуете себя намного лучше. Эта простая процедура может стать большим первым шагом к независимости и одобрению себя. Она кажется простой — так оно и есть. Это удивительно мощная техника, и результат будет стоить небольшого количества потраченного на нее времени и усилий.

Глава 12

Зависимость от любви

Скрытое убеждение, которое часто идет рука об руку со страхом неодобрения, — это «Я не могу быть по-настоящему счастливым и реализованным человеком, если меня не любит представитель противоположного пола. Для полного счастья необходима истинная любовь».

Потребность или необходимость в любви, без которой вы не можете чувствовать себя счастливым, называется «зависимость». Зависимость означает, что вы не можете взять на себя ответственность за свою эмоциональную жизнь.

Недостатки любовной зависимости

Что такое быть любимым — абсолютная необходимость или просто желательный вариант развития событий?

Роберта — 33-летняя одинокая женщина, которая проводила вечера и выходные в унынии, потому что говорила себе: «Этот мир — для пар. Без мужчины я ничто». Она пришла ко мне в кабинет, привлекательная и ухоженная, но в ее словах звучала горечь. Ее переполняла обида, потому что Роберта была уверена: быть любимой так же важно, как дышать. Однако она была настолько требовательной и ненасытной, что это, как правило, отталкивало людей.

Я предложил ей начать с составления списка преимуществ и недостатков убеждения «Без мужчины (или женщины) я ничто». Недостатки в списке Роберты были сформулированы четко: «1. Это убеждение повергает меня в уныние, так как у меня нет любимого человека. 2. Кроме того, это лишает меня желания делать что-то самостоятельно и выходить из дома. 3. Из-за этого я чувствую себя ленивой. 4. Это вызывает чувство жалости к себе. 5. Оно лишает меня гордости и уверенности и заставляет завидовать другим и испытывать горечь. 6. Наконец, все это порождает саморазрушительные чувства и чудовищный страх остаться одной».

Затем она перечислила, в чем, по ее мнению, заключаются плюсы убеждения, что для счастья абсолютно необходимо быть любимой: «1. Это убеждение позволит мне найти партнера, обрести любовь и безопасность. 2. Оно даст мне цель и смысл жизни. 3. Оно привлечет в мою жизнь события, которых я буду с нетерпением ждать». Эти преимущества отразили убеждение Роберты: утверждая, что не может жить без мужчины, она каким-то образом привлечет в свою жизнь партнера.

Насколько эти преимущества реальные или мнимые? Хотя Роберта много лет считала, что не может существовать без мужчины, это убеждение до сих пор не привлекло к ней желаемого партнера. Она согласилась: то, что она наделяла мужчин такой высокой значимостью, не привело ни одного из них волшебным образом к ее порогу. Она признала: цепляющиеся и зависимые люди часто требуют от окружающих столько внимания и выглядят настолько требовательными, что у них возникают большие трудности не только с привлечением человека противоположного пола, но и с последующим поддержанием постоянных отношений. Роберте удалось осознать: люди, которые смогли найти счастье внутри себя самих, обычно наиболее желанны для представителей противоположного пола и притягивают как магнит, поскольку находятся в мире с собой и излучают радость. По иронии судьбы, в одиночестве оказываются именно зависимые женщины, «охотницы на мужчин».

В этом нет ничего удивительного. Заявляя, что «нуждаетесь» в ком-то другом, чтобы чувствовать себя ценным, вы транслируете следующее: «Прими меня! Я не обладаю никакой собственной ценностью и не выношу себя!» Неудивительно, что на этот призыв откликается так мало «покупателей»! И конечно, людям совершенно не нравится и другое ваше невысказанное требование: «Ты обязан любить меня и будешь полной дрянью, если этого не сделаешь».

Вы можете цепляться за свою зависимость из-за ошибочного убеждения, что, если вы достигнете независимости, другие посчитают, что вам никто не нужен, и вы окажетесь в одиночестве. Если ваш страх именно таков, вы ставите знак равенства между зависимостью и теплом. Это предположение максимально далеко от истины. Если вы одиноки и зависимы, то испытываете гнев и негодование, потому что чувствуете, что лишены любви, которую, по вашему мнению, должны получать от других. Такое отношение только приводит к еще большей изоляции. Если вы независимы, то не обязаны быть одиноким — вы просто умеете чувствовать себя счастливым, когда вы один. Чем сильнее ваша независимость, тем безопаснее вы будете чувствовать себя в отношениях. Кроме того, ваше настроение не будет улучшаться или ухудшаться по чьей-то милости. В конце концов, сила любви, которую кто-то может испытывать к вам, часто довольно непредсказуема. Человеку может не все в вас нравиться, а внимание и ласка могут быть непостоянными. Если вы захотите научиться любить себя, то получите гораздо более надежный и постоянный источник самооценки.

Первый шаг — выяснить, хотите ли вы независимости. У нас гораздо больше шансов достичь цели, если мы понимаем, что это за цель. Это помогло Роберте понять, что зависимость обрекает ее на бессмысленное существование. Если вы все еще придерживаетесь мнения, что лучше быть зависимым, перечислите преимущества этого состояния, используя технику двух колонок. Уточните, в чем вы выиграете, если позволите любви другого человека определять вашу личную ценность. Затем, чтобы объективно оценить ситуацию, запишите контраргументы или рациональные ответы в правой колонке. Так вы сможете увидеть, что преимущества вашей любовной зависимости отчасти или абсолютно иллюзорны. В таблице 12.1 показано, как оценивала эти «идеи» женщина с подобными проблемами. Это письменное упражнение побудило ее найти внутри себя то, что она искала в других, и позволило увидеть, что зависимость была ее настоящим врагом, потому что выводила ее из строя.

Разница между «быть одному» и «быть одиноким»

Читая предыдущую главу, вы, возможно, сделали вывод, что в ваших интересах научиться регулировать собственное настроение и находить счастье в самом себе. Это даст вам возможность почувствовать себя в равной степени живым и когда вы один, и когда вы вместе с любимым человеком. Но вы можете подумать: «Звучит хорошо, доктор Бернс, но это неправдоподобно. Истина в том, что быть одному — это, несомненно, значит быть эмоциональным неудачником. Всю жизнь я знал, что любовь и счастье — это одно и то же, и все мои друзья с этим согласны. Вы можете философствовать до потери пульса, но, когда дело доходит до сути, любовь и есть счастье, а быть одному — это проклятие!»

На самом деле многие люди убеждены, что любовь заставляет мир вертеться. Вы видите это в рекламе, слышите в популярных песнях, читаете в стихах.

Однако можно найти убедительные доводы, которые опровергнут предположение, что любовь необходима для того, чтобы испытать счастье. Давайте внимательно изучим уравнение «быть одному = быть одиноким».

Во-первых, подумайте о том, что большинство удовольствий в жизни мы получаем сами по себе. Например, когда вы поднимаетесь на гору, собираете цветы, читаете книгу или едите мороженое с шоколадным соусом, вам не нужна компания, чтобы испытать приятные ощущения. Врач может получить удовольствие от лечения пациента независимо от того, состоят ли они в значимых личных отношениях. Когда автор пишет книгу, то, как правило, он делает это сам по себе и для себя. Как знают большинство студентов, бо льшая часть обучения происходит в одиночку. Количество удовольствий, которыми можно наслаждаться в одиночестве, бесконечно.

А это значит, что вам доступно множество источников удовольствия независимо от того, есть кто-то рядом или нет. Может, вы расширите этот перечень? Чем вы можете порадовать самого себя? Вы когда-нибудь слушали хорошую музыку на стереосистеме? Вам нравится са

Возможно, вы сейчас подумали: «О, доктор Бернс, так вы об этом? Это же банально . Конечно, я могу временно отвлекаться на что-то и испытывать не бог весть какое удовольствие, переключаясь на занятия в одиночестве. Они, возможно, облегчат мою грусть, но пусть эта горстка хлебных крошек и спасет меня от голодной смерти, но не насытит полностью. Я хочу пиршества, настоящей любви, истинного и полного счастья!»

Именно это и сказала мне Джэнет, перед тем как заняться танцами. Поскольку она считала, что быть одной — это несчастье, ей и не приходило в голову заниматься приятными вещами и заботиться о себе во время разлуки с мужем. Она была убеждена, что если бы жила с мужем, то воплощала бы масштабные идеи и планировала приятные занятия, но в одиночестве она просто предавалась унынию и мало чем занималась. Вся эта ситуация, очевидно, работала как самоисполняющееся пророчество, и Джэнет на самом деле было неприятно оставаться в одиночестве. Почему? Просто потому, что она не уделяла себе внимания. Ей никогда не приходило в голову бросить вызов своему жизненному убеждению, что ее занятия не принесут должного удовлетворения, если ей будет не с кем их разделить. Но однажды вместо того, чтобы разогреть в микроволновке полуфабрикаты и съесть их перед телевизором, Джэнет решила устроить праздничный вечер — точно так же, как если бы собиралась угостить симпатичного ей мужчину. Она заботливо приготовила себе ужин и украсила стол свечами. Она начала с бокала хорошего вина, а после ужина почитала хорошую книгу и послушала любимую музыку. К своему удивлению, она сочла, что восхитительно провела вечер. На следующий день, в субботу, Джэнет решила одна пойти в художественный музей, и удивилась, обнаружив, что получила от этой экскурсии в одиночестве больше удовольствия, чем раньше, когда насильно тащила в музей незаинтересованного мужа.

Проявив активное, сострадательное отношение к себе, Джэнет впервые в жизни обнаружила, что могла не только жить одна, но и действительно наслаждаться такой жизнью.

Как это часто бывает, она начала излучать заразительную радость от жизни, которая оказалась притягательной для многих, и начала встречаться с мужчиной. Тем временем ее муж начал разочаровываться в новой подруге и захотел вернуться к жене. Он заметил, что Джэнет без него стала радостной и беззаботной, и в этот момент расстановка сил начала меняться. После того как Джэнет сказала ему, что не хочет возобновлять отношения, он впал в тяжелую депрессию. В конечном счете ей удалось построить отношения с другим мужчиной, и она снова вышла замуж. Ключ к успеху был прост — сначала ей надо было доказать себе, что она может развивать отношения с самой собой. Достигнув этого, она увидела, что остальные задачи решались просто.

Техника предполагаемого удовольствия

Я не ожидаю, что вы поверите моим словам или даже рассказам об опыте других людей, таких как Джэнет, которые научились испытывать радость от независимости. Вместо этого я предлагаю вам провести ряд экспериментов, подобно Джэнет, и проверить свое убеждение, что «одиночество — это проклятие». Если вы готовы, то сможете добраться до истины объективным научным методом.

Чтобы помочь вам, я разработал «Листок предполагаемого удовольствия», приведенный в таблице 12.2. В нем несколько столбцов, где вам надо будет спрогнозировать и указать фактическую степень удовольствия, которое вы получаете от различных занятий (работы и отдыха) в одиночестве или в компании других людей. В первой колонке указывайте дату эксперимента. Во второй записывайте несколько действий, которые планируете совершить в этот день в рамках эксперимента. (Я предлагаю вам провести 40–50 экспериментов в течение двух-трех недель.) Выберите занятия, которые обычно приносят вам чувство удовлетворенности или наслаждения, либо те, что имеют потенциал для обучения или личного роста. В третьей колонке запишите, с кем вы будете их делать. Если в одиночку, напишите «Я». (Это слово будет вам напоминать, что вы никогда не останетесь один, ведь у вас всегда есть вы!) В четвертой колонке предположите, сколько удовольствия вам принесет то или иное занятие, оценивая его по шкале от 0 до 100 %, — чем больше число, тем выше ожидаемое удовольствие. Каждый раз заполняйте четвертую колонку до того, как приступите к запланированному занятию, а не после!

Заполнив соответствующие колонки, перейдите к действию, а затем запишите в последней колонке фактическую степень удовольствия, используя ту же систему оценку — от 0 до 100 %.

Проведя серию таких экспериментов, вы сможете интерпретировать собранные вами данные и узнаете о себе много интересного. Во-первых, сравнивая предполагаемое удовольствие (колонка 4) с фактическим (колонка 5), вы узнаете, насколько точны ваши прогнозы. Вы можете осознать, что обычно недооцениваете степень удовольствия, которое ожидаете получить, особенно когда делаете что-то в одиночку. Возможно, вы также удивитесь, узнав, что занятия в компании не всегда оправдывают ваши ожидания. На самом деле вы даже можете обнаружить, что во множестве случаев проводить время одному вам было приятнее , чем в компании. А также вы можете увидеть, что самые высокие оценки, которыми вы отметили одиночные занятия, равны оценкам занятий в компании или даже выше них. Возможно, полезно будет сравнить степень удовольствия, полученного от работы и приятных занятий во время отдыха. Эта информация поможет вам достичь оптимального баланса между работой и развлечениями, когда вы будете планировать свои дальнейшие действия.

Вероятно, у вас возникли кое-какие вопросы: «А если я чем-то займусь и это принесет не так много удовольствия, как я думал? Или предположим, мои ожидания будут скромными и все так и получится?» В этом случае попытайтесь выявить автоматические негативные мысли, которые лишают вас удовольствия. Затем дайте на эти мысли ответ. Например, одинокая 65-летняя женщина, чьи дети выросли и обзавелись своими семьями, решила записаться на вечерние обучающие курсы. Все остальные занимавшиеся там оказались совсем молодыми. Первую неделю занятий она чувствовала дискомфорт от мысли «Вероятно, все считают меня старой кошелкой, у которой нет права быть здесь». Когда она напомнила себе, что на самом деле не представляет, чтó именно окружающие о ней думают, то почувствовала облегчение. Поговорив с одним из соучеников, она узнала, что некоторые даже восхищаются ее активностью. Затем она почувствовала себя намного лучше, и курсы начали приносить ей больше удовольствия.

Теперь давайте рассмотрим, как можно использовать «Листок предполагаемого удовольствия» для преодоления зависимости. Джоани была 15-летней школьницей, которая страдала от хронической депрессии в течение нескольких лет после переезда родителей в другой город. Ей трудно было найти друзей в новой школе, и она, как и многие девочки в подростковом возрасте, считала, что нужно завести парня, тогда она сможет быть «членом банды» и только тогда будет счастлива. Она проводила почти все свободное время дома, уча уроки и жалея себя. Она сопротивлялась и возмущалась в ответ на предложения выйти из дому и чем-то заняться, утверждая, что нет смысла чем-то заниматься одной. Казалось, она собиралась сидеть дома и размышлять о жизни до тех пор, пока у нее волшебным образом не появится круг друзей.

Я убедил Джоани попробовать заполнять «Листок предполагаемого удовольствия». В таблице 12.2 показано, что Джоани запланировала множество мероприятий, например посещение центра искусств и ремесел в субботу, поход на рок-концерт и т. д. Собираясь пойти одна, она ожидала, что эти занятия принесут мало удовлетворения, о чем свидетельствуют довольно низкие значения прогнозов в четвертой колонке. Однако она с удивлением обнаружила, что отлично провела время. Поскольку такая ситуация постоянно повторялась, Джоани начала понимать, что ее прогнозы были слишком уж пессимистичны. Когда она начала делать больше в одиночку, ее настроение стало улучшаться. Она все еще хотела завести друзей, но больше не чувствовала себя обреченной на страдания, находясь в одиночестве. Поскольку Джоани доказала, что может многое делать сама, ее уверенность в себе укрепилась. Затем она стала увереннее вести себя со сверстниками и пригласила несколько человек на вечеринку. Это помогло ей завязать более тесные знакомства, и она обнаружила, что интересна как мальчикам, так и девочкам из класса. Джоани продолжала оценивать уровень удовлетворенности, которую испытывала во время свиданий и других занятий с новыми друзьями, с помощью «Листка предполагаемого удовольствия», и с удивлением обнаружила, что степень полученного от них удовольствия сопоставима с той, что она испытывала от занятий в одиночестве.

Желание и потребность — это не одно и то же. Кислород — это потребность , а любовь — это желание . Я повторяю: ЛЮБОВЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬЮ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА! Желание построить любовные отношения — это нормально. В нем нет ничего плохого. Хорошие отношения с любимым человеком — это восхитительное удовольствие. Но для того, чтобы выжить или испытать наивысшее счастье, вам не требуется ни одобрение, ни любовь, ни внимание другого человека.

Помимо того, что любовь, отношения и брак не являются необходимым условием счастья и повышения самооценки, их одних попросту недостаточно. Доказательство тому — миллионы мужчин и женщин, которые состоят в браке и при этом несчастны. Если бы любовь была противоядием от депрессии, я бы скоро остался без работы, потому что подавляющее большинство людей с суицидальными наклонностями, которых я лечу, получают тонны любви от супругов, детей, родителей и друзей. Любовь не является эффективным антидепрессантом. Подобно транквилизаторам, алкоголю и снотворному, она часто только усиливает симптомы.

Кроме новой, более творческой деятельности вам поможет работа с расстраивающими негативными мыслями, которые приходят на ум, когда вы один.

Это помогло Марии, прекрасной 30-летней одинокой женщине, которая обнаружила, что, занимаясь чем-либо в одиночестве, иногда без надобности портит себе настроение, думая: «Одиночество — это проклятие». Чтобы преодолеть чувство жалости к себе и обиду, которые создавала эта мысль, она составила список контраргументов (см. табл. 12.3). Она сообщила, что это принесло большую пользу и помогло вырваться из замкнутого круга одиночества и депрессии.

Через год после того, как мы с Марией прекратили работу, я отправил ей наброски этой главы, и вот что она ответила: «Вчера вечером я очень внимательно прочитала главу… Она доказывает, что плохо или хорошо не само по себе одиночество, а, скорее, то, что ты думаешь о нем или о каком-либо другом состоянии. Удивительно, какой силой обладают мысли ! Они могут помочь, а могут и разрушить тебя, верно?…Это даже смешно, но теперь я почти опасаюсь „заводить мужчину“. Я и так хорошо себя чувствую, может, без него даже лучше… Дэйв, ты когда-нибудь думал, что услышишь от меня такое?»

Техника двух колонок будет особенно полезной, когда вам понадобится преодолеть негативный образ мышления, из-за которого вы боитесь твердо встать на ноги. Например, разведенная женщина с ребенком подумывала о самоубийстве, потому что ее любовник — женатый мужчина — расстался с ней. У нее были очень негативные представления о себе, и она не верила, что в будущем сможет поддерживать постоянные отношения. Она считала, что ее всегда будут отвергать и она останется одинокой. Подумывая о попытке самоубийства, она записала в своем дневнике:

Пустое место рядом со мной в постели молча издевается надо мной. Я одинока — одинока — мой самый большой страх, судьба, которой я больше всего боялась, стала реальностью. Я — одинокая женщина, и для меня это значит, что я — ничто. Моя логика примерно такова: 1. Если бы я была желанной и привлекательной, рядом со мной был бы мужчина. 2. Рядом со мной нет мужчины. 3. Следовательно, я нежеланна и непривлекательна. 4. Поэтому нет смысла жить.

Дальше она спрашивала себя в дневнике: «Зачем мне нужен мужчина? Мужчина решит все мои проблемы. Он позаботится обо мне. Он даст направление моей жизни и, самое главное, повод вставать с постели каждое утро, а сейчас мне хочется только спрятаться с головой под одеяло и забыться».

Затем она воспользовалась техникой двух колонок и подвергла сомнению свои расстраивающие мысли. Она обозначила левую колонку «Обвинения моего зависимого „Я“», а правую — «Контраргументы моего независимого „Я“». Затем она записала диалог с самой собой, чтобы добраться до истины (см. табл. 12.4).

Она решила перечитывать этот диалог каждое утро, чтобы укрепить мотивацию вставать утром с постели. В дневнике она описала результаты.

Я обнаружила, что есть большая разница между желанием и потребностью. Я по-прежнему хочу отношений с мужчиной, но больше не чувствую, что мужчина мне необходим для выживания. Поддерживая более реалистичный внутренний диалог с самой собой и оценивая свои собственные сильные стороны, перечисляя все преимущества самостоятельной жизни и перечитывая их снова и снова, я постепенно обретаю уверенность в том, что способна справляться со всем, что может принести будущее. Я считаю, что стала лучше заботиться о себе. Я отношусь к себе так, как раньше относилась к любимому другу, — с добротой и состраданием, проявляя терпимость к изъянам и по достоинству оценивая сильные стороны. Теперь я могу рассматривать сложную ситуацию не как чуму, специально ниспосланную, чтобы извести меня, а как возможность учиться новому, дать отпор негативным мыслям, укрепить свои сильные стороны и приобрести уверенность в том, что способна справляться с жизнью.

Глава 13

Работа не определяет вашу ценность

Третье скрытое убеждение, которое приводит к повышенной тревожности и депрессии, — «Человеческая ценность определяется достижениям». Эта установка лежит в основе всей западной культуры и протестантской трудовой этики. И хотя звучит оно довольно невинно, на самом деле имеет разрушительные последствия, является откровенно ошибочным и пагубным.

Нед, врач, о котором говорилось в предыдущих главах, недавно позвонил мне домой в воскресенье вечером. Весь уик-энд он провел в панике, которую вызвала перспектива участия во встрече выпускников по случаю 20-летия окончания университета (а окончил он один из университетов Лиги плюща). Ему предложили выступить с речью. Почему Нед испытывал такие опасения? Он беспокоился, что кто-то из одногруппников мог добиться большего, чем он, и объяснил, почему ситуация его так ужасала: «Это будет означать, что я неудачник».

Чрезмерная обеспокоенность достижениями особенно распространена среди мужчин. Женщины тоже не защищены от беспокойства по поводу карьеры, но они, скорее всего, будут испытывать депрессивное состояние после утраты любимого человека или потери чьего-то одобрения. Мужчины, напротив, особенно уязвимы для беспокойства по поводу неудач в карьере, потому что их с детства программируют на то, что их ценность обуславливается достижениями.

Первый шаг к изменению отношения к личной ценности — определить, пойдет ли это вам на пользу или будет во вред. Принять решение перестать определять свою ценность собственными достижениями — это важнейший первый шаг к изменению системы убеждений. Начнем с прагматичного подхода — анализа преимуществ и недостатков.

Определенно, зависимость самооценки от достижений может иметь какое-то преимущество. Во-первых, можно сказать «А я хорош» и прекрасно себя чувствовать, когда чего-то достигаешь. Например, выиграв партию в гольф, можно похвалить себя и почувствовать некоторое превосходство над партнером, промахнувшемся, загоняя мяч в последнюю лунку. Когда вы бегаете с другом, а он выбивается из сил раньше, чем вы, можно раздуться от гордости и сказать себе: «Он хороший парень, но я немного лучше !» Когда удается совершить удачную продажу на работе, можно сказать: «Я сегодня отлично работаю, у меня здорово получается. Мой босс будет доволен, и у меня будет повод уважать себя ». По существу, трудовая этика позволяет чувствовать в этих ситуациях, что вы заработали право быть ценным и чувствовать себя счастливым.

Эта система убеждений может мотивировать вас на успех. Вы будете прилагать дополнительные усилия, делая карьеру, потому что убеждены: это добавит вам ценности, и поэтому вы будете считать себя более притягательным. Вы избежите кошмарной участи «среднечка». Короче говоря, чем больше вы работаете, тем выше шанс выиграть, а выиграв, вы, возможно, станете больше нравиться самому себе.

Давайте взглянем на другую сторону монеты. Каковы недостатки философии «ценность равна достижениям»? Во-первых, если ваш бизнес или карьера идет хорошо, вы можете настолько погрузиться в них, что оградите себя от других потенциальных источников удовлетворения и наслаждения, трудясь не покладая рук с раннего утра до поздней ночи. По мере того, как трудоголизм прогрессирует, вы будете стремиться работать больше, потому что, если не поддерживать темп, у вас начнется ломка, сопровождаемая характерной внутренней пустотой и отчаянием. Без достижений вы будете чувствовать себя бесполезным и скучным, ведь у вас не будет другой основы для самоуважения и удовлетворенности.

Предположим, что в результате болезни, стремительного ухудшения дел в бизнесе, выхода на пенсию или другого не зависящего от вас фактора вы обнаружите, что временно не можете поддерживать трудоспособность на прежнем высоком уровне. Тогда и наступит час расплаты — тяжелая депрессия, вызванная убеждением, что снижение продуктивности указывает на вашу бесполезность. Вы почувствуете себя пустой консервной банкой, которой место на помойке. Отсутствие чувства собственного достоинства может даже привести к попытке самоубийства — высочайшей и необратимой плате за то, что вы оцениваете свою ценность исключительно стандартами рынка. Вы хотите этого? Вам это нужно?

Последствия могут быть и другими. Если члены семьи страдают от вашего невнимания, то могут обидеться на вас. Долгое время они могут держать обиду в себе, но рано или поздно вам выставят счет. Допустим, у жены возник роман на стороне, и зашла речь о разводе. Или 14-летний сын арестован за кражу. Когда вы пытаетесь поговорить с ним, он только осаживает вас: «Где ты был все эти годы, папа?» Даже если эти несчастья обойдут вас стороной, вас по-прежнему будет тяготить один большой недостаток — отсутствие истинной самооценки.

Недавно я начал работать с одним очень успешным бизнесменом. Он утверждает, что является одним из самых оплачиваемых представителей своей профессии в мире. Тем не менее он страдает от приступов страха и тревоги. Что если он упадет с вершины? Что если он должен будет отказаться от своего «роллс-ройса» и пересесть на какой-нибудь «шевроле»? Это было бы невыносимо! Сможет ли он это пережить? Сможет ли он по-прежнему любить себя? Он не знает, сможет ли обрести счастье без роскоши или славы. Его нервы постоянно на пределе, потому что он не может ответить на эти вопросы. А как бы на них ответили вы ? Смогли бы по-прежнему уважать и любить себя, потерпев крах?

Как и при любой зависимости, вы со временем обнаружите: для получения «кайфа» вам будут требоваться все большие дозы наркотика. Это явление называется толерантностью и вырабатывается к героину, «спидам» (амфетаминам), алкоголю и снотворным. Также может выработаться толерантность к богатству, славе и успеху. Почему? Возможно, потому, что, достигая определенной ступени, вы автоматически повышаете уровень ожиданий. Опьянение от успеха быстро выветривается. Почему эффект так недолговечен? Почему вам требуется все больше и больше? Ответ очевиден: успех не гарантирует счастья. Эти два явления не тождественны и не объединены причинно-следственной связью. В конечном итоге вы гонитесь за иллюзией. Поскольку истинный ключ к вашему настроению — это ваши мысли , а не успех, острые ощущения от победы быстро испаряются. Старые достижения вскоре теряют актуальность: разглядывая свой шкаф с трофеями, вы испытываете скуку, печаль и пустоту.

Если до вас не доходит, что счастье не является обязательным и гарантированным следствием успеха, вы можете работать все усерднее, стремясь вновь пережить чувство, которое когда-то испытали, достигнув вершины. Это — основа вашей зависимости от работы.

Многим людям требуется наставничество или терапия из-за разочарования, которое посещает их в среднем возрасте или позднее. В конце концов, теми же вопросами можете задаться и вы: что важнее всего в моей жизни? В чем ее смысл? Вы можете поверить, что ваша ценность зависит от успеха, но обещанный выигрыш кажется неуловимым, он так и не дается в руки.

Когда вы читали все это, то, вероятно, заподозрили, что недостатки зависимости от успеха перевешивают преимущества. Но при этом все равно остались при своем мнении, что в целом суперэффективные и успешные люди более ценны — важные персоны кажутся в некотором роде «особенными». Вы можете быть уверены, что истинное счастье, равно как и уважение окружающих в первую очередь вызвано достижениями. Но действительно ли это так?

Во-первых, примите к сведению, что большинство людей не могут похвастаться серьезными достижениями, но при этом очень многие счастливы и пользуются большим уважением. Фактически можно сказать, что множество людей в Соединенных Штатах любимы и счастливы, но по определению большинство из них «средние». Так что счастье и любовь не обязательно приходят только с большими достижениями. Депрессия, как и чума, не смотрит на статус и поражает живущих в богатстве так же часто, если не чаще, чем людей со средними или даже низкими достижениями. Очевидно, что счастье необязательно связано с успешностью.

Работа = ценность?

Хорошо. Предположим, вы решили, что не в ваших интересах связывать работу и ценность, а также признали, что достижения не дадут вам гарантий любви, уважения или счастья. Но вы все еще можете сохранять уверенность, что до определенной степени люди, имеющие большие достижения, в чем-то лучше остальных. Давайте внимательно рассмотрим эту идею.

Во-первых, правда ли вы считаете, что все, кто многого достиг, представляют особую ценность для общества именно по этой причине? Адольф Гитлер на вершине карьеры явно пользовался большим успехом. Можно ли сказать, что он принес обществу большую пользу? Очевидно, нет. Конечно, Гитлер настаивал бы на том, что он прекрасный человек, потому что был успешным лидером и приравнивал собственную ценность к своим достижениям. Вероятно, он был убежден, что он сам и его соратники-нацисты были сверхлюдьми, ведь им так много удавалось. Но согласны ли вы с ними?

Возможно, вы вспомнили соседа или знакомого, который вам не очень нравится: он многого добивается, но при этом кажется слишком жадным и агрессивным. Как вы считаете, представляют ли такие люди особенную ценность только потому, что добились успеха? И наоборот, возможно, вы знаете человека, который вам дорог и которого вы уважаете, однако он не особенно успешен. Можно ли сказать, что он ценен? Если вы ответите «да», тогда спросите себя: если кто-то другой ценен, не имея больших успехов, то почему я так не могу?

Вот второй метод. Если вы так уверены, что ваша ценность определяется достижениями, вы задаете такую формулу самооценки: «ценность = достижение». Но на чем основано это уравнение? Есть ли у вас объективное доказательство, что оно истинно? Можете ли вы экспериментально измерить ценность людей, а также их достижения, чтобы подтвердить равенство этих величин? Какие единицы вы бы использовали для измерения? Вся эта идея — вздор.

Вы не можете доказать эту формулу, потому что она возникла вследствие некой общей договоренности, задана системой ценностей . Вы определяете ценность как достижение и достижение как ценность. Почему они определяют друг друга? Почему бы не сказать, что ценность — это ценность, а достижение — это достижение? Ценность и достижение — это разные слова с разными значениями.

Если, несмотря на приведенные выше аргументы, вы все еще считаете, что люди, которые достигают большего, в какой-то мере лучше, я сейчас покажу вам самый мощный метод, который, подобно динамиту, может разрушить это убеждение, даже если оно высечено в граните.

Для начала я попрошу вас сыграть роль Боба (или Сони), моего старого школьного друга. У вас есть семья, и вы преподаете в школе. Я преследовал более амбициозные карьерные цели. В нашем диалоге вы будете предполагать, что ценность человека определяется его достижениями, а я буду показывать вам очевидные, логичные и неприятные следствия этого убеждения. Вы готовы? Надеюсь, это так, потому что сейчас вы встретитесь с самой неприятной стороной убеждения, которое, по-видимому, все еще лелеете.

Д э в и д. Боб (или Соня), как поживаешь? В ы (играя роль моего старого друга ). Отлично, Дэвид. А у тебя как дела? Д э в и д. Отлично. Не виделись со школы. Что произошло в твоей жизни с тех пор? В ы. Что ж, я женился (замужем), преподаю в школе Паркс, у меня семья. Все замечательно. Д э в и д. О боже. Мне жаль это слышать. Я оказался намного лучше тебя. В ы. Что-что? Что ты сказал? Д э в и д. Я пошел в аспирантуру, получил докторскую степень и добился больших успехов. Я много зарабатываю. Вообще-то, я один из самых богатых людей в городе. Я многого достиг. Больше, чем ты. Я не собираюсь оскорблять тебя или что-то еще, но, думаю, это означает, что я намного лучше, чем ты, да? В ы. Боже, Дэйв, я не знаю, что сказать. До разговора с тобой я думал(а), что довольно счастлив(а). Д э в и д. Это можно понять. Ты не в силах подобрать слова, но можешь принять факты. У меня есть все, что нужно, а у тебя нет. Хотя я рад , что ты счастлив(а). Посредственные, невыдающиеся люди тоже имеют право на свое небольшое счастье. В конце концов, мне не жалко смахнуть вам несколько крошек с банкетного стола. Просто жаль, что ты не смог(ла) добиться в жизни чего-то большего. В ы. Дэйв, похоже, ты изменился. В школе ты был таким хорошим. У меня такое чувство, что я больше тебе не нравлюсь. Д э в и д. О, нет! Мы все еще можем быть друзьями, если ты признаешь, что ты хуже, что ты второсортный. Просто с этого момента ты должен (должна) смотреть на меня снизу вверх, и хочу, чтобы ты понял(а): я буду смотреть на тебя свысока, потому что я более ценен. Это следует из предположения, которое мы оба разделяем, — ценность равна достижениям. Помнишь, каким убеждением ты дорожишь? Я добился большего, поэтому я стою больше. В ы. Ну, надеюсь, что не встречусь с тобой в ближайшее время, Дэйв. С тобой было не очень приятно разговаривать.

Этот диалог очень сильно охлаждает пыл большинства людей, потому что иллюстрирует логическое следствие системы «хуже — лучше», уравнивающей вашу ценность и достижения.

На самом деле многие люди чувствуют себя неполноценными. Ролевая игра может помочь вам увидеть, насколько смехотворно это предположение. Кто вел себя по-хамски в вышеприведенном диалоге? Счастливая домохозяйка / школьный учитель или высокомерный бизнесмен, который изо всех сил пытается доказать, что он лучше других? Надеюсь, этот воображаемый разговор поможет вам ясно увидеть, насколько эта система убеждений искаженная.

Если хотите, можем поменяться ролями, увенчав этот разговор вишенкой на торте. На этот раз вы сыграете роль очень успешного человека, и я хочу, чтобы вы пытались растоптать меня со всем садизмом, на который способны. Можете прикинуться главным редактором журнала Cosmopolitan Хелен Гёрли Браун[22]. Мы с вами вместе учились; сейчас я всего лишь среднестатистический школьный учитель, а ваша задача — утверждать, что вы лучше меня.

В ы (играя роль Хелен Герли Браун ). Дэйв, как ты? Давненько не виделись. Д э в и д (играя роль учителя средней школы ). Что ж, прекрасно. У меня семья, я преподаю в средней школе. Веду уроки физкультуры и по-настоящему доволен жизнью. А ты, как я понял, играешь по-крупному. В ы. Да. Мне действительно повезло. Сейчас я главный редактор Cosmopolitan . Возможно, ты слышал. убрать рекламу



> Д э в и д. Конечно. Я часто видел тебя в ток-шоу по телевизору. Слышал, ты зарабатываешь огромные деньги, и у тебя даже есть собственный агент. В ы. Да, жизнь меня балует. Это действительно потрясающе! Д э в и д. Только я кое-что не совсем понял. Ты разговаривала с нашим общим другом и сказала, что намного лучше меня, потому что многого добилась, тогда как моя карьера — просто средняя. Что ты имела в виду? В ы. Ну, Дэйв, просто подумай, сколького я достигла в жизни. Ко мне прислушиваются миллионы людей, а кто знает о Дэйве Бернсе из Филадельфии? Я тусуюсь со звездами, а ты скачешь по баскетбольной площадке с кучей детей. Не пойми меня неправильно. Ты, конечно, прекрасный, искренний посредственный человек. Ты ведь так ничего и не добился, просто взгляни правде в глаза! Д э в и д. Ты действительно значимая персона, ты — женщина, обладающая влиянием и славой. Я очень уважаю это, и жизнь у тебя, кажется, довольно увлекательная и интересная. Но, пожалуйста, прости меня, если я туповат. Просто не понимаю, почему это делает тебя более хорошим человеком. Почему из-за этого я хуже тебя, почему это делает тебя более ценной? У меня маленький ограниченный ум, и я, должно быть, упускаю что-то очевидное. В ы. Просто смирись: у тебя нет конкретной цели или судьбы. У меня есть харизма. Я влияю на мнение людей. Это дает мне преимущество, не так ли? Д э в и д. Ну, я не болтаюсь без цели . Мои цели, конечно, могут показаться скромными по сравнению с твоими. Я преподаю физкультуру, тренирую местную футбольную команду, и все такое. По сравнению с моей твоя сфера деятельности, безусловно, масштабнее и необычнее. Но я не понимаю, почему это делает тебя лучше меня или как из этого следует, что я хуже тебя. В ы. Я просто более развита и заточена на более высокие и вещи. Я думаю о более важных вещах. Я читаю лекции, и послушать меня приходят тысячи людей. На меня работают известные авторы. А перед кем выступаешь ты? Перед родительским комитетом? Д э в и д. Конечно, ты опережаешь меня в достижениях, деньгах и влиянии. Ты очень многого добилась. С самого начала ты была очень яркой и много работала. Теперь ты добилась большого успеха. Но почему это делает тебя более ценной? Прости, я до сих пор не понимаю твоей логики. В ы. Я интереснее . Это все равно что сравнивать амебу с высокоразвитым живым существом. В конце концов, амебы скучные. Я имею в виду, что твоя жизнь, должно быть, похожа на жизнь амебы. Ты просто слоняешься без цели. Я более интересный, динамичный, привлекательный человек, а ты — второсортный. Ты — подгоревший тост; я — икра. Твоя жизнь скучна. Я не понимаю, как это можно выразить яснее. Д э в и д. Моя жизнь не так скучна, как ты думаешь. Посмотри внимательнее. Меня удивили твои слова, потому что я не вижу в своей жизни ничего скучного. То, что я делаю, очень интересно и жизненно важно для меня. Те, кого я учу, настолько же важны для меня, как гламурные кинозвезды, с которыми ты общаешься. Но, даже если моя жизнь действительно более утомительная и рутинная и менее интересная, чем твоя, как это делает тебя лучше или добавляет тебе ценности? В ы. Ну, я полагаю, все сводится к тому, что если ты ведешь существование амебы, то можешь оценивать все только с точки зрения амебы. Я могу судить о твоей ситуации, но ты не можешь судить о моей. Д э в и д. На чем основано твое утверждение? Ты можешь называть меня амебой, но я не понимаю, что ты имеешь в виду. Кажется, все твои объяснения просто сводятся к обзывательствам. Все это означает, что, по-видимому, моя жизнь тебе не особенно интересна. Конечно, я даже рядом не стоял по успешности или гламурности, но как это делает тебя более хорошим или достойным человеком? В ы. Я почти начинаю сдаваться. Д э в и д. Нет, подожди сдаваться. Настаивай на своем. Возможно, ты и правда лучше! В ы. Ну, общество, определенно, больше меня ценит. Вот что делает меня лучше. Д э в и д. Это просто означает, что оно более высоко тебя ценит. Это, несомненно, так. Я имею в виду, что в последнее время Джонни Карсон не приглашал меня на свое шоу. В ы. Я это заметила. Д э в и д. Но как тот факт, что общество тебя больше ценит, делает тебя более достойным человеком? В ы. Я зарабатываю огромные деньги. Я стою миллионы. А сколько стоишь ты , мистер Школьный Учитель? Д э в и д. Ты, безусловно, обладаешь большей финансовой ценностью. Но почему это делает тебя более ценным человеком ? Как коммерческий успех делает тебя лучше? В ы. Дэйв, если ты не будешь меня боготворить, я не стану разговаривать с тобой. Д э в и д. Что ж, я также не вижу, как это сделает менее ценным меня. Если только ты не считаешь, что можно определять ценность людей по тому, боготворят они тебя или нет! В ы. Конечно, именно так я и считаю! Д э в и д. Это прилагается к должности главного редактора Cosmopolitan ? Если так, то, пожалуйста, расскажи, на основе чего ты принимаешь такие решения. Если я не ценен, мне определенно хочется узнать почему, чтобы я немедленно перестал чувствовать себя удовлетворенным и таким же, как другие люди. В ы. Что ж, должно быть, твой жизненный путь довольно невзрачный и унылый. Я лечу в Париж на личном самолете, а ты в это время трясешься в переполненном школьном автобусе, направляющемся в Шебойган. Д э в и д. Может, мой жизненный путь и вправду невзрачный, но работа приносит мне огромную радость. Мне нравится учить. Мне нравятся дети. Мне нравится, когда они развиваются. Мне нравится учиться. Иногда дети делают ошибки, и мне приходится говорить им об этом. В этой работе много настоящей любви и гуманности. А также много эмоций. Что из этого кажется тебе скучным? В ы. Ну, твоя работа не требует больших знаний. В ней нет никаких настоящих трудностей. Мне кажется, что в таком маленьком мирке нужно просто выучить все, что можно, а затем просто повторять снова и снова. Д э в и д. В моей работе постоянно возникают сложные задачи. Как можно узнать все даже об одном ученике? Все они кажутся мне сложными и интересными. Я не думаю, что даже сейчас понимаю абсолютно все хоть о ком-то. А ты? Работа даже с одним учеником непроста и требует задействовать все мои способности. То количество молодых людей, с которыми нужно работать, ставит передо мной даже более увлекательные задачи, чем я мог ожидать. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, говоря, что мой мир маленький и скучный и все в нем понятно. В ы. Ну, мне кажется, в своем мире ты вряд ли сталкиваешься со множеством людей, которые способны развиться так же сильно, как я. Д э в и д. Не знаю. У некоторых моих учеников высокий уровень интеллекта, и они могут развиться так же, как и ты, а некоторые в умственном плане ниже среднего и разовьются только до скромного уровня. Большинство же — среднего уровня, и каждый кажется мне увлекательным. Что ты имела в виду, когда сказала, что они скучные? Почему тебе интересны только люди, достигшие высот? В ы. Я сдаюсь! Пас!

Надеюсь, вы действительно сдались, когда играли роль успешного сноба. Метод, который я использовал, чтобы дискредитировать ваше заявление о том, что вы лучше меня, был очень прост. Когда вы утверждаете, что вы лучше и ценнее из-за какого-то отдельного качества, такого как интеллект, влияние, статус или что-то еще, я тут же соглашаюсь , что вы лучше в этом отдельном качестве (или нескольких качествах), а затем спрашиваю: «Но почему это делает вас как человека лучше (или ценнее) меня?» На этот вопрос нельзя ответить . Это сразу лишает опоры любую систему ценностей, ставящую одного человека выше другого.

Технический термин для этого метода — «операционализация». Используя ее, вы должны конкретно указать , какие именно качества делают одного человека более или менее ценным, чем другой. А это сделать невозможно.

Конечно, другие люди едва ли подумают или скажут что-то такое же оскорбительное, как в этих диалогах. Настоящее унижение происходит в вашей голове. Именно вы сами говорите себе о недостаточно высоком статусе, достижениях, популярности, любви и т. д., что делает вас менее ценным и желанным; так что именно вы и должны положить конец этой травле. Вот как можно это сделать: разыграть подобный диалог с самим собой. Ваш воображаемый оппонент, которого мы назовем Критик, попробует доказать вам, что вы изначально хуже или менее ценны, чем другие, из-за того, что в чем-то несовершенны или у вас чего-то нет. Вы просто соглашаетесь с долей истины в его критике, но поднимаете вопрос, почему из этого следует, что вы менее ценны. Вот несколько примеров.

1. К р и т и к. Ты не очень хороший любовник. Иногда у тебя даже неполная эрекция. Это означает, что ты не полностью мужчина и недочеловек.

В ы. Это, безусловно, показывает, что я нервничаю из-за секса и не являюсь особенно умелым или уверенным любовником. Но почему из-за этого я хуже как мужчина или как человек? Поскольку нервничать из-за эрекции может только мужчина, это, по-видимому, исключительно «мужское» переживание; и чем больше я нервничаю, тем больше это делает меня мужчиной! Кроме того, быть мужчиной означает намного больше, чем заниматься сексом.

2. К р и т и к. Ты не так трудолюбив или успешен, как большинство друзей. Ты ленив и ни на что не годен.

В ы. Это означает, что я менее амбициозен и трудолюбив. Возможно, даже менее талантлив, но как из этого следует, что я «ленив и ни на что не годен»?

3. К р и т и к. Ты немногого стоишь, потому что ни в чем не достиг выдающихся результатов.

В ы. Согласен, что не выиграл ни одного чемпионата мира. И даже не оказался на втором месте. На самом деле в большинстве случаев у меня довольно средние успехи. Как из этого следует, что я немногого стою?

4. К р и т и к. Ты непопулярен, у тебя даже нет близких друзей, и о тебе никто особенно не волнуется. У тебя нет семьи и даже случайных любовных связей. Так что ты неудачник. Ты ненормальный. Очевидно, с тобой что-то не так. Ты бесполезен.

В ы. Это правда, что у меня сейчас нет любимого человека и всего несколько друзей, которых я считаю близкими. Сколько друзей нужно иметь, чтобы быть «нормальным»? Четыре? Одиннадцать? Я непопулярен, и, возможно, у меня неважные навыки общения, так что, вероятно, над этим придется усердно работать. Но как из этого следует, что я «неудачник»? Почему я бесполезен?

Я предлагаю вам опробовать на себе вышеприведенный метод. Запишите худшие оскорбления и издевки, которые можете адресовать себе, а затем дайте на них ответ. Сначала это может быть сложно, но в конечном итоге вам откроется истина: можно быть несовершенным или неудачливым либо не получать от других любви, но от этого ваша ценность не уменьшается ни на йоту .

Четыре способа укрепить самооценку